Лукашенко требует подключить Беларусь к переговорам между Украиной и РФ

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна стать стороной переговорного процесса между Украиной и Россией. Он поручил Министерству иностранных дел реализовать эту инициативу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТу.

"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего, западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - заявил Лукашенко.

Он назвал войну в Украине "за забором", потому она якобы серьезно влияет на ситуацию в Беларуси. Лукашенко добавил, что Россия поддерживает инициативу Беларуси.

"Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может, - подчеркнул белорусский лидер. - И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - считает Лукашенко.

По его словам, славянские народы должны "сесть за стол и договориться на равных".

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