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Новости Агрессия России против Украины Война
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Лукашенко требует подключить Беларусь к переговорам между Украиной и РФ

лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна стать стороной переговорного процесса между Украиной и Россией. Он поручил Министерству иностранных дел реализовать эту инициативу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТу.

"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего, западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - заявил Лукашенко.

Он назвал войну в Украине "за забором", потому она якобы серьезно влияет на ситуацию в Беларуси. Лукашенко добавил, что Россия поддерживает инициативу Беларуси.

"Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может, - подчеркнул белорусский лидер. - И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - считает Лукашенко.

По его словам, славянские народы должны "сесть за стол и договориться на равных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ведем конфиденциальные переговоры по гарантиям с Украиной, - Шольц

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) переговоры (4922) россия (95418) Украина (44927)


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Топ комментарии
+83
Білорусь втратила свою субєктність коли надала свою територію рашистам!
З пустим містом не домовляються!!!
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07.04.2022 13:30
+81
Лукашенко идёт за кораблём. Вернее, белорусский комбайн - иди *****!
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07.04.2022 13:29
+63
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07.04.2022 13:30
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07.04.2022 13:50 Ответить
клас...ссс
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07.04.2022 13:52 Ответить
а я хочу что бы Кличко участвовал, чтоб одному и второму старому маразматику в табло впечатал
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07.04.2022 13:50 Ответить
Ще і Агрохіміїї щоб на тріскав.
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07.04.2022 15:04 Ответить
2 Кличка
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07.04.2022 15:22 Ответить
там и один справится, для плешивой моли были б последнии переговоры но таракан покрепче будет но кома обеспечена была бы
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07.04.2022 19:07 Ответить
Ах ты ж Гнида фашистская. Ето тебе нужнос спросить у жертв Бучи, Ирпеня, Бородянки и других населенных пунктов которые атаковали росийско-белорузкие войска и проводили там террор. Уже даже не говорю о бомбардировках и ракетных ударах по всей Украине с территории Беларашки.
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07.04.2022 13:51 Ответить
Драник вусатий повинен висіти поряд з ******
.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.04.2022 13:51 Ответить
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07.04.2022 14:08 Ответить
перші рядки виписані невірно!
***** та таракан
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07.04.2022 15:23 Ответить
Продовжуеш дескридитувати Україну перед Європою?
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07.04.2022 15:50 Ответить
Почему ***** не контратакуем РБ на севере ???? Что это за война *** такая ??? Первая в истории такая конченая война !!!
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07.04.2022 13:51 Ответить
Бери вили в руки та атакуй.
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07.04.2022 13:54 Ответить
Вилы не дают.

А что, на войне границы бывают? Или контрнаступление должно где то заканчиваться? Что вообще твориться?

Может раскажешь как так получается, что идет бред какой то, а не война. "Границы" лолололо...

Наверно Гитлеру тоже надо было так - "Нападем на Москву... Так не вышло... Тогда все части перевожу на Сталинград... О! Получилось... Теперь все части снова на Москву, сейчас проканает... ООООО !!!"

Это это за БРЕД???
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07.04.2022 13:58 Ответить
Іди купи вили. Продаються.
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07.04.2022 15:03 Ответить
Ему мозги нужны.
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07.04.2022 15:24 Ответить
Нажаль нема в продажу.
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07.04.2022 16:07 Ответить
Як у нас кажуть: " як в голові нема, то в сраці не позичиш..."
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07.04.2022 16:41 Ответить
Всё дело в том, что контратаковать без вас не получается. Ждут ВСУ с НГУ и ТрО вашего личного участия, и ни как не дождутся. А без вас ну ни как не возможно.
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07.04.2022 13:55 Ответить
Зато какой то утырок наверно "границы" где то увидел, когда идет война А не зрада ли?
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07.04.2022 14:00 Ответить
Покидьок бульбофюрер та білоруська ганьба має стулити пельку до Гааги.
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07.04.2022 13:52 Ответить
Білокацапія НАХ!!! Повноцінна учасниця війни. З її території йдуть війська, ******** ракетами, летять літаки та гвинтокрили, вся логістика працює на війну з Україною!
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07.04.2022 13:53 Ответить
Только потому ,что он предоставляет свою территорию для войск и вооружению рашистов -ещё не означает ,что он имеет право какую то роль в переговорном процессе Переговоры проводят между основными участниками в этой войне ,а не соучастниками..Уж очень ему хочется быть в центре внимания.
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07.04.2022 13:53 Ответить
Пішов на#уй ішак вусатий
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07.04.2022 13:55 Ответить
Когда пойдём на Кремль начнёт плакать почему без него и вообще он всегда был за Украину
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07.04.2022 13:55 Ответить
Ты я думаю на Кремль ртом будеш идти.
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07.04.2022 15:53 Ответить
Вусатий ти почитай що з муссоліні зробили.
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07.04.2022 13:55 Ответить
Бульбофюрер ти неодмінно станеш стороною процесу в міжнародному трибуналі з військових злочинів.
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07.04.2022 13:56 Ответить
Лукашенко? А хто це?
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07.04.2022 13:56 Ответить
Он хочет видимо рассказать, откуда на Беларусь готовилось нападение И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям 4 позиции, он сейчас покажет карту привез. Они бы атаковали его войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не они развязали эту войну, у них совесть чиста".
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07.04.2022 13:57 Ответить
Ахахахаха. У бульбафюрера жопа горит. А вдруг пробросят? Цену путлеру и его словам усатый подонок знает очень хорошо.))
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07.04.2022 13:59 Ответить
От меня и Украинского народа , передайте факс плиз.
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07.04.2022 14:04 Ответить
Говорил герой фильма, что его место у параши.
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07.04.2022 14:04 Ответить
Байстрюк , і є байстрюк.
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07.04.2022 14:07 Ответить
Воно ще щось вимагає.
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07.04.2022 14:10 Ответить
В нього шо, претензії якісь? 3,14Zди захотів?
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07.04.2022 14:10 Ответить
саша, максимум, что тебе доступно, это отсосать у вовы
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07.04.2022 14:11 Ответить
На ***. Включить лично Лукашенку в список лиц причастных к агрессии и кандидатов на выплату репараций.
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07.04.2022 14:12 Ответить
ха-ха, на рівних він буде домовлятися, путінська прокладка
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07.04.2022 14:13 Ответить
кто ему сказал что этот путь альтернатива лаве подсудимых?)) причем возможно еще раньше чем там окажутся рашисты!
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07.04.2022 14:14 Ответить
Лучше покажи, откуда на Беларусь собирались нападать. Карту взял?
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07.04.2022 14:16 Ответить
"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего, западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси".

Бульбофюрер, кто тебя "ввязал в это"? Сам побежал, по коротком поводке,
Ты ещё заяви, что переговоры должны проходит только в Минске, и никак иначе.
А твоя позиция "естественно от имени Беларуси" и так известна - "нацики, фошизды и бендеровцы неправы".
И нах себе цену только набиваешь? За тебя и ломанного гроша уже никто не даст.
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07.04.2022 14:16 Ответить
Тварь усатая идинахуй!
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07.04.2022 14:20 Ответить
Сложно комментировать бессмысленный бред обосравшигося фенцика-лушенки но я все же попробую.
"Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может,"
-Ты проиграл выборы и не представляешь Беларусь и беларусов. Договраиваться будут не с тобой. Тебе предлогали - *******, но ты думал "за 3 дня".

"И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает."
-***** на роzzию. 2рая типо армия стала 22рой. С ней же и 3% мирового ввп экономика станет 0.0005%. Не на ту кобылу поставил, Фенцих-Лукашенко.

"Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку"
-Кто такие "мы". Ты и 10ок конченных твоих прихлебаев, Кочанова, твои малолетние *****, ******** и 1500-омоновцев/ментов ссошников. К концу войны полк Погоня с помощью побратимов тебя ******, да и народу только оружие раздай.
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07.04.2022 14:22 Ответить
потвора починає розуміти в яке лайно воно вляпало білорусь.
Скотина безмозгла
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07.04.2022 14:23 Ответить
страна-агрессор будет подключена к тяготам репараций!!! уже не твертется, за ракеты, а ааэродромы , за все нада отвечать! лука вам угробил будущее, господа малоросы белороссийцы

народ отвечает теперь, возможно паризанска война даст шанс исправить хоть чтото
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07.04.2022 14:26 Ответить
Хіба що два метри телефонного дроту для гівнюка. Хай себе за шию підключить до стовпа.
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07.04.2022 14:30 Ответить
За його словами, слов'янські народи повинні "сісти за стіл і домовитися на рівних".
Зовсім на старості став й.бнуте.
Стратегична авіація, крилаті ракети/балістичні ракети великої дальності, підводні човни, крейсери/фрегати/корвети і ЗМУ - це і є домовитися на рівних???
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07.04.2022 14:33 Ответить
это хорошо,шо усатый таракан пробует сорвать переговоры,которые вредят Украине. посмотрим,будет ли огн настаивать на участии после разгрома рахи и освобождения всей территории Украины.а то ведь могут и часть репараций на него повесить
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07.04.2022 14:34 Ответить
холуї не приймають участі в будь-яких перемовинах, та що на сідало, бульбафюрер
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07.04.2022 14:38 Ответить
На ******** бульбофюрер!
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07.04.2022 14:38 Ответить
Підтримую участь Бєларусі в перемовинах.
Але в окремій гілці-щодо капітуляції Бєларусі та виплати нам репарацій.
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07.04.2022 14:41 Ответить
Ні, дякуємо. В цій історіїї Білорусь буде отримувати лише копняки.
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07.04.2022 14:44 Ответить
яке воно кончине
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07.04.2022 14:45 Ответить
Не знаю чи є, або чи був в історії світу ще якийсь президент настільки тупий як цей бацька бульбофюрер. Як сябри у свій час могли вибрати цю помилку природи?
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07.04.2022 14:55 Ответить
А он не хочет получить на запущенные ракеты по Украине с Белоруссии
Что нибуть равно ценное
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07.04.2022 15:18 Ответить
Цю тварину хіба що до електричного стільця підключити.
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07.04.2022 15:22 Ответить
Цим все сказано.

"Якщо ви нас вплутали в це, перш за все західні країни, там, на цих переговорах, природно, повинна прозвучати позиція Білорусі", - заявив Лукашенко.
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07.04.2022 15:24 Ответить
Лука -девушка за викликом засумувала без уваги.
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07.04.2022 15:25 Ответить
Єдине на що ти можеш твердо розраховувати, це на виплату репарацій Україні!
За те, що надав агресору аеродроми, автомобільні та залізничні шляхопроводи, повітряний простір, та інше!
От за все це ти мавпо заплатиш, маєш повне право!
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07.04.2022 15:26 Ответить
Можуть домовитись, що Росія забирає собі Білорусь, на заміну окупованих українських земель.
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07.04.2022 15:27 Ответить
гнида
та ще й не легітимна
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07.04.2022 15:28 Ответить
Плять, ***** усатый, вмаксимум в петле будешь висеть
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07.04.2022 15:30 Ответить
Все шавки ***** хотят помочь ***** избежать поражения - и Лукашенко и Орбан
надо давить их частями
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07.04.2022 15:31 Ответить
Ты то ,гнида смердящая тут при чем? Тебе, падла только виселица.
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07.04.2022 15:35 Ответить
І чму не підключите. Підключіть - електрики вистачає. підключіть тільки починайте з маленької напруги і дуже потихенько добавляйте.
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07.04.2022 15:43 Ответить
Казковий добвойоб
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07.04.2022 15:43 Ответить
Чык - чырык с мозаичной шизофренией вдруг встрепенулся!
Сиди, падла, за забором и не гунди!
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07.04.2022 15:44 Ответить
ИДИ НАХ@Й!!!
3/14дарас копеешный...
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07.04.2022 15:46 Ответить
<******* ********** ПОДСТИЛКУ !!!
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07.04.2022 15:48 Ответить
губами...підключайся
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07.04.2022 16:02 Ответить
Воно собі ще санкцій випрошує, чи що?
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07.04.2022 16:35 Ответить
У него же посевная, чего он не занимаеся своими обосраными коровами ?
Колхозный комбинатор же тарахтел как трактор что в войне не участвует. Что ему там делать на переговорах ?
Боится что за предоставление территории без его ведома ему голову открутят.
Пусть не волнуется по нему уже все решено.
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07.04.2022 16:41 Ответить
о голос подал..а ну в будку
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07.04.2022 16:42 Ответить
Пошёл на ***, мудило колхозное! Втянули его!!! Ты, ****, непосредственный участник и такой же как паРаша агрессор по отношению к Украине. И тебя нужно гнобить как собаку путлеровскую! Проявил себя во всей своей красе. Дохитрожопился, ****, а теперь скулишь. Да никто с тобой разговаривать не будет! Ты никто и зовут тебя ГАНДОН! В общем пошёл на ***, тварь!
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07.04.2022 17:11 Ответить
Нельзя его привлекать к переговорам по одной простой политико-правовой причине. Украина НЕ считает его законно избранным и легитимным Президентом Республики Беларусь. С осени 2020 года, когда у него закончился срок полномочий, наши власти называют его не иначе как "гражданин Лукашенко".
Соответственно включение его в переговорный процесс является косвенным признанием его статуса.

Запереживал, что в процессе переговоров россияне его интересы точно учитывать не будут и он останется сам на сам с разъярённой Украиной . . . Типа "Братушки, я ж вам помогал украинцев убивать, а вы меня бросаете . . . Не бросайте, возьмите с собой". Нет уж, усатый, ты свой выбор 24.02 сделал.

Поэтому гражданин Лукашенко пока что идёт вслед за русским военным кораблём и терпеливо дожидается либо Гааги, либо бойцов украинских ССО.
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07.04.2022 17:19 Ответить
ТБульбофюрера ,треба не до переговорів підключити ,а до електростільця.
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07.04.2022 17:19 Ответить
Пусть лука нам всем зубы не заговаривает!Обстреливали Украину баллистическими ракетами со стороны республики Беларусь?Обстреливали.Пусть получает ноты протеста от Украины иинесет ответ как,что и почему!И самое главное!Раз Беларусь напала на Украину и обстреливала нас,то пусть платит репарации и отстаивает все ,что они разрушили.Отмазки типа это не мы ,а это РФ - не катят!Мы свечку там неидержали!Есть снимки спутников ,как Беларусь обстреливают Украину из ракет !А этот уже факты в международных судах!И платить ,все таки репарации,придётся Белоруссии и РФ.
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07.04.2022 17:25 Ответить
https://t.me/pryamiy/26263 Генасамблея ООН відкрила засідання щодо припинення роботи росії у Раді з прав людини.
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07.04.2022 17:28 Ответить
Ну а ****, якщо там вже є кацапське ***** і турецьке, то чому б іще не додати білоруське?
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07.04.2022 18:00 Ответить
Конечно лука будет подключен , только не к переговорам с Украиной, а к международному суду в Гааге.
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07.04.2022 18:53 Ответить
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