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Украинская электроэнергия поможет ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов, - Тимченко

тімченко

Экспорт украинской электроэнергии в страны Европы позволит Евросоюзу снизить свою зависимость от российского газа и нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время круглого стола, организованного Центром европейских реформ (CER).

"В дискуссиях относительно зависимости от российского газа и нефти мы становимся частью решения этой проблемы, предлагая электроэнергию нашим европейским партнерам, и предлагая украинский уголь", - сказал он.

Читайте: Энергетики вернули свет 8 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК

Глава ДТЭК подчеркнул, что сейчас Украина работает над увеличением максимально возможного объема экспорта электроэнергии. Он добавил, что в Украине сейчас также работают над увеличением добычи газа, прежде всего для покрытия потребностей украинских потребителей.

Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко считает, что экспорт электроэнергии в Европу позволяет украинской энергосистеме привлекать дополнительные средства для обеспечения стабильной работы, что является очень важным фактором в условиях нападения России на Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эмбарго на торговлю с Россией поможет спасти тысячи жизней, – гендиректор ДТЭК Тимченко

Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520) Тимченко (17)


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Топ комментарии
+6
Ой, а що ся стало??? У нас же в минули два роки був настільки дефіцит електроенергії, що більше 3 млрд долярів заплатили з кишень українців "Росатому". Закуповували електроенергію у "братнього народу". Зупинивши нашу атомну енергетику заради гешефту з мосталями. Бо тим гроші на Армію потрібні були перед "спєцопєрацієй".
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07.04.2022 17:17
+3
спросите у агрохимии - он вам все расскажет...да, абизяна?
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07.04.2022 17:37
+1
100500!!! Зациклили енергетику у паРашу й мордують, це - одна з причин того всього! Сама мац-тьхблд-ква побачила електрику тільки завдяки Західный Україні! Ще й курва косата розвалила постачання вугілля на ТЕСи з Польщі на даунбацьке, що погіршило роботу блоків через їх переналаштування... КУПА грошей вилетіло у ср@ку тільки на перекваліфікації котлів... Яфуєюклава... А бидлові хіба шось поясниш... Бурштинська ТЕС, наприклад, була найпотужніша у СВІТІ, а сам Бурштин... НЕ забеспечувала струмом... Так само Добротвірська... І це ще дрібнота... Теплові троха завалюють земельку й псують повітря, а АЕС ні...
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07.04.2022 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Ой, а що ся стало??? У нас же в минули два роки був настільки дефіцит електроенергії, що більше 3 млрд долярів заплатили з кишень українців "Росатому". Закуповували електроенергію у "братнього народу". Зупинивши нашу атомну енергетику заради гешефту з мосталями. Бо тим гроші на Армію потрібні були перед "спєцопєрацієй".
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07.04.2022 17:17 Ответить
спросите у агрохимии - он вам все расскажет...да, абизяна?
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07.04.2022 17:37 Ответить
Промисловість напівзупинена, десятки міст на сході зруйновані. Вивільнилось багато електроенергії, яку тепер можна перекинути в Європу. Включай голову, довбень.
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07.04.2022 17:41 Ответить
Все набагато складніше, але в основі - продаж е/е з ТЕС за ціною зеленої.
А потім совкова мерзота верещіть, що їх грабують грінпіс
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07.04.2022 18:39 Ответить
А що там на рахунок зупинених АЕС, та закупки електроенергії від "Росатому"? Нічого? Отож. Президент Литви у нас у Раді по українськи закликав не купувати у агресора електроенергію, підтримати блокаду ЄС.
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07.04.2022 20:57 Ответить
100500!!! Зациклили енергетику у паРашу й мордують, це - одна з причин того всього! Сама мац-тьхблд-ква побачила електрику тільки завдяки Західный Україні! Ще й курва косата розвалила постачання вугілля на ТЕСи з Польщі на даунбацьке, що погіршило роботу блоків через їх переналаштування... КУПА грошей вилетіло у ср@ку тільки на перекваліфікації котлів... Яфуєюклава... А бидлові хіба шось поясниш... Бурштинська ТЕС, наприклад, була найпотужніша у СВІТІ, а сам Бурштин... НЕ забеспечувала струмом... Так само Добротвірська... І це ще дрібнота... Теплові троха завалюють земельку й псують повітря, а АЕС ні...
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07.04.2022 17:28 Ответить
а наші ловкачі швидко розбагатіли. Бо купували по дешевше а продавали по дорожче. Все йшло через емірати та греків контрабандистів.Прийде час і Агрохімію побриють і .... все розкаже.
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07.04.2022 17:32 Ответить
Поясніть мені будь ласка. Як так вийшло, що ще рік назад ми докупали енергію у Білорусі а сьогодні продаємо її до ЕС.

Де те брехливе гівно, яке накрало на тих мутках грошей?
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07.04.2022 17:32 Ответить
В нас практически все производства не работают
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07.04.2022 17:42 Ответить
це в Бені і агрохімії був дефіцит з налічкою.
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07.04.2022 17:33 Ответить
Напевно, тому що, тепер багато підприємств не працює. І багато будинків зруйновано і не споживають електроенергію.
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07.04.2022 17:47 Ответить
А топливо для АЭС у ********* придется покупать.... На американское кажется только одну станцию перевели...
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07.04.2022 17:48 Ответить
На одной станции тестировали. Вопрос только в возможности обеспечить объемы Вестингаузом.
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07.04.2022 19:28 Ответить
https://biz.censor.net/resonance/3214503/**************************************************
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07.04.2022 17:51 Ответить
..непоганий аргумент для додаткової безпеки Україні від західних партнерів..
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07.04.2022 18:26 Ответить
Кацапи споконвічно крали в нас ресурси.
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07.04.2022 19:23 Ответить
 
 