Украинская электроэнергия поможет ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов, - Тимченко
Экспорт украинской электроэнергии в страны Европы позволит Евросоюзу снизить свою зависимость от российского газа и нефти.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время круглого стола, организованного Центром европейских реформ (CER).
"В дискуссиях относительно зависимости от российского газа и нефти мы становимся частью решения этой проблемы, предлагая электроэнергию нашим европейским партнерам, и предлагая украинский уголь", - сказал он.
Глава ДТЭК подчеркнул, что сейчас Украина работает над увеличением максимально возможного объема экспорта электроэнергии. Он добавил, что в Украине сейчас также работают над увеличением добычи газа, прежде всего для покрытия потребностей украинских потребителей.
Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко считает, что экспорт электроэнергии в Европу позволяет украинской энергосистеме привлекать дополнительные средства для обеспечения стабильной работы, что является очень важным фактором в условиях нападения России на Украину.
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