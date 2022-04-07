Українська електроенергія допоможе ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів, - Тімченко

Експорт української електроенергії в країни Європи дасть змогу Євросоюзу зменшити свою залежність від російського газу та нафти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час круглого столу, організованого Центром європейських реформ (CER).

"В дискусіях стосовно залежності від російського газу та нафти ми стаємо частиною вирішення цієї проблеми, пропонуючи електроенергію нашим європейським партнерам, та пропонуючи українське вугілля", - сказав він.

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Глава ДТЕК підкреслив, що зараз Україна працює над збільшенням максимально можливого об'єму експорту електроенергії. Він додав, що в Україні зараз також працюють над збільшення видобутку газу, насамперед для покриття потреб українських споживачів.

Нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко вважає що експорт електроенергії в Європу дозволяє українській енергосистемі залучати додаткові кошти для забезпечення стабільної роботи, що є дуже важливим фактором в умовах нападу Росії на Україну.

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