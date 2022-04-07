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Українська електроенергія допоможе ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів, - Тімченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

тімченко

Експорт української електроенергії в країни Європи дасть змогу Євросоюзу зменшити свою залежність від російського газу та нафти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час круглого столу, організованого Центром європейських реформ (CER). 

"В дискусіях стосовно залежності від російського газу та нафти ми стаємо частиною вирішення цієї проблеми, пропонуючи електроенергію нашим європейським партнерам, та пропонуючи українське вугілля", - сказав він.

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Глава ДТЕК підкреслив, що зараз Україна працює над збільшенням максимально можливого об'єму експорту електроенергії. Він додав, що в Україні зараз також працюють над збільшення видобутку газу, насамперед для покриття потреб українських споживачів.

Нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко вважає що експорт електроенергії в Європу дозволяє українській енергосистемі залучати додаткові кошти для забезпечення стабільної роботи, що є дуже важливим фактором в умовах нападу Росії на Україну.

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Топ коментарі
+6
Ой, а що ся стало??? У нас же в минули два роки був настільки дефіцит електроенергії, що більше 3 млрд долярів заплатили з кишень українців "Росатому". Закуповували електроенергію у "братнього народу". Зупинивши нашу атомну енергетику заради гешефту з мосталями. Бо тим гроші на Армію потрібні були перед "спєцопєрацієй".
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07.04.2022 17:17
+3
спросите у агрохимии - он вам все расскажет...да, абизяна?
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07.04.2022 17:37
+1
100500!!! Зациклили енергетику у паРашу й мордують, це - одна з причин того всього! Сама мац-тьхблд-ква побачила електрику тільки завдяки Західный Україні! Ще й курва косата розвалила постачання вугілля на ТЕСи з Польщі на даунбацьке, що погіршило роботу блоків через їх переналаштування... КУПА грошей вилетіло у ср@ку тільки на перекваліфікації котлів... Яфуєюклава... А бидлові хіба шось поясниш... Бурштинська ТЕС, наприклад, була найпотужніша у СВІТІ, а сам Бурштин... НЕ забеспечувала струмом... Так само Добротвірська... І це ще дрібнота... Теплові троха завалюють земельку й псують повітря, а АЕС ні...
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07.04.2022 17:28
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Ой, а що ся стало??? У нас же в минули два роки був настільки дефіцит електроенергії, що більше 3 млрд долярів заплатили з кишень українців "Росатому". Закуповували електроенергію у "братнього народу". Зупинивши нашу атомну енергетику заради гешефту з мосталями. Бо тим гроші на Армію потрібні були перед "спєцопєрацієй".
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07.04.2022 17:17 Відповісти
спросите у агрохимии - он вам все расскажет...да, абизяна?
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07.04.2022 17:37 Відповісти
Промисловість напівзупинена, десятки міст на сході зруйновані. Вивільнилось багато електроенергії, яку тепер можна перекинути в Європу. Включай голову, довбень.
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07.04.2022 17:41 Відповісти
Все набагато складніше, але в основі - продаж е/е з ТЕС за ціною зеленої.
А потім совкова мерзота верещіть, що їх грабують грінпіс
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07.04.2022 18:39 Відповісти
А що там на рахунок зупинених АЕС, та закупки електроенергії від "Росатому"? Нічого? Отож. Президент Литви у нас у Раді по українськи закликав не купувати у агресора електроенергію, підтримати блокаду ЄС.
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07.04.2022 20:57 Відповісти
100500!!! Зациклили енергетику у паРашу й мордують, це - одна з причин того всього! Сама мац-тьхблд-ква побачила електрику тільки завдяки Західный Україні! Ще й курва косата розвалила постачання вугілля на ТЕСи з Польщі на даунбацьке, що погіршило роботу блоків через їх переналаштування... КУПА грошей вилетіло у ср@ку тільки на перекваліфікації котлів... Яфуєюклава... А бидлові хіба шось поясниш... Бурштинська ТЕС, наприклад, була найпотужніша у СВІТІ, а сам Бурштин... НЕ забеспечувала струмом... Так само Добротвірська... І це ще дрібнота... Теплові троха завалюють земельку й псують повітря, а АЕС ні...
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07.04.2022 17:28 Відповісти
а наші ловкачі швидко розбагатіли. Бо купували по дешевше а продавали по дорожче. Все йшло через емірати та греків контрабандистів.Прийде час і Агрохімію побриють і .... все розкаже.
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07.04.2022 17:32 Відповісти
Поясніть мені будь ласка. Як так вийшло, що ще рік назад ми докупали енергію у Білорусі а сьогодні продаємо її до ЕС.

Де те брехливе гівно, яке накрало на тих мутках грошей?
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07.04.2022 17:32 Відповісти
В нас практически все производства не работают
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07.04.2022 17:42 Відповісти
це в Бені і агрохімії був дефіцит з налічкою.
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07.04.2022 17:33 Відповісти
Напевно, тому що, тепер багато підприємств не працює. І багато будинків зруйновано і не споживають електроенергію.
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07.04.2022 17:47 Відповісти
А топливо для АЭС у ********* придется покупать.... На американское кажется только одну станцию перевели...
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07.04.2022 17:48 Відповісти
На одной станции тестировали. Вопрос только в возможности обеспечить объемы Вестингаузом.
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07.04.2022 19:28 Відповісти
https://biz.censor.net/resonance/3214503/**************************************************
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07.04.2022 17:51 Відповісти
..непоганий аргумент для додаткової безпеки Україні від західних партнерів..
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07.04.2022 18:26 Відповісти
Кацапи споконвічно крали в нас ресурси.
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07.04.2022 19:23 Відповісти
 
 