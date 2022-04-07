Россияне перегруппировываются для наступления на востоке Украины, - Генштаб
Российские войска создают наступательную группировку на востоке Украины, а также наращивают авиационную составляющую и системы управления.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 7 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ.
На Волынском – может бомбить с территории Беларуси объекты военной и гражданской инфраструктуры.
На Полесском направлении активные действия противник не ведет. На Северском – завершает проведение перегруппировки и возобновляет боеспособность.
В Слобожанском направлении враг наращивает системы управления и связи. В 5 батальонных тактических групп противника блокируют и обстреливают Харьков. Оккупанты удерживают Изюм и пытаются наступать на Славянск и Барвинковое.
На Донецком и Таврическом направлениях враг наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Он пытается наступать в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное.
"Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах", - отметили в Генштабе.
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А що Харків вже заблокований? Чи може декому із секретарів МО треба навчитися правильно формулювати повідомлення для громадян??? Це Маріуполь заблокований, тобто оточений з усіх боків, а Харків - ні, свінособаки не те щоб блокувати Харків, вони до нього навіть біль-менш підійти не можуть вже 43 доби, тож нащо хтось дає громадянам викривлену інфу???
Потепліє - хочу бачити, як вони в тих калошах хоч три дні пробігають
Хіба не видно що це Велика Вітчизняна??? Московські орки вбивають всіх чоловіків, здатних носити зброю та ґвалтують всіх жінок: від школярок до пенсіонерок. А тьотки виходять з двору на дорогу зустрічати колони орків за шо отримують асвабаждєніє від цього світу. Ніхто не відсидиться - війна всіх затягне у смертний вир. Або тебе вб'ють орки, або вони примусять тебе взяти зброю та воювати проти України.
Так само і еуропейці - ніхто з них не перечекає негоду в нейтралітеті. Отим нейтралітетним прилетить особлива бімба. Нейтронна
но тут на пути село на Сумщине попалось...\и они попали...)))\
колись Рокоссовкий писав про тодішнього Армагедона -маршала Жору про його поведінку на початку Курської битви. Штаб запланував артудар по передку танкових дивізій за півгодини. Жора почав бурчати, яка в сраку артпідготовка, дійшло до скандалу. Однак Рокосовський настояв,звертались до Сталіна. провели, наступ затримався на три години. Жора не дочекався, буркнув я поїхав в Новосіль, готувати контрудар. Вермахт втягнувся в позиційну боротьбу і за 6 днів пройшов 12-15 км. А Жора в Новосілі за три дні контрудару спалив всю ТА Рибалка і знову поїхав на північ, де також с палив всі танки в районі Брянська. Цей новоявлений Армагедон теж буде спалювати орків як сірники.