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Новости Агрессия России против Украины Война
12 209 25

Россияне перегруппировываются для наступления на востоке Украины, - Генштаб

генштаб

Российские войска создают наступательную группировку на востоке Украины, а также наращивают авиационную составляющую и системы управления.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 7 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ.

На Волынском – может бомбить с территории Беларуси объекты военной и гражданской инфраструктуры.

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На Полесском направлении активные действия противник не ведет. На Северском – завершает проведение перегруппировки и возобновляет боеспособность.

В Слобожанском направлении враг наращивает системы управления и связи. В 5 батальонных тактических групп противника блокируют и обстреливают Харьков. Оккупанты удерживают Изюм и пытаются наступать на Славянск и Барвинковое.

На Донецком и Таврическом направлениях враг наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Он пытается наступать в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное.

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"Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах", - отметили в Генштабе.

Генштаб ВС (6229)


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Топ комментарии
+19
До 5 батальйонних тактичних груп противника блокують та обстрілюють Харків
Джерело:

А що Харків вже заблокований? Чи може декому із секретарів МО треба навчитися правильно формулювати повідомлення для громадян??? Це Маріуполь заблокований, тобто оточений з усіх боків, а Харків - ні, свінособаки не те щоб блокувати Харків, вони до нього навіть біль-менш підійти не можуть вже 43 доби, тож нащо хтось дає громадянам викривлену інфу???
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07.04.2022 19:18
+16
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07.04.2022 19:14
+13
Щоб ви москалі ї6учі повиздихали!!!
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07.04.2022 19:12
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Буде гаряче ...
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07.04.2022 19:07 Ответить
вже наші відступають...
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07.04.2022 19:38 Ответить
Це буде вирішальна битва де Україна здобуде Перемогу над рашофашизмом або...не хочу даже думати проце..
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07.04.2022 19:10 Ответить
Отримають *****, як i завжди.
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07.04.2022 19:10 Ответить
Щоб ви москалі ї6учі повиздихали!!!
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07.04.2022 19:12 Ответить
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07.04.2022 19:14 Ответить
Слушай ты испанский ***-пророк. Шел бы ты отсюда нах...
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07.04.2022 19:41 Ответить
До 5 батальйонних тактичних груп противника блокують та обстрілюють Харків
Джерело:

А що Харків вже заблокований? Чи може декому із секретарів МО треба навчитися правильно формулювати повідомлення для громадян??? Це Маріуполь заблокований, тобто оточений з усіх боків, а Харків - ні, свінособаки не те щоб блокувати Харків, вони до нього навіть біль-менш підійти не можуть вже 43 доби, тож нащо хтось дає громадянам викривлену інфу???
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07.04.2022 19:18 Ответить
Півтори бригади тероризують Харків. Наших в рази більше. Вже б якось відсунули їх від міста.
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07.04.2022 19:45 Ответить
Ждут потепления, чтобы не мерзнуть как в марте. Но они даже не шарят что будет еще жарче чем кажется.
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07.04.2022 19:20 Ответить
Ага, останнє поповнення взули вже в гумові чоботи.
Потепліє - хочу бачити, як вони в тих калошах хоч три дні пробігають
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07.04.2022 19:35 Ответить
в мене складається враження, що влада вважають цю війну якоюсь грою в "зарніцу".

Хіба не видно що це Велика Вітчизняна??? Московські орки вбивають всіх чоловіків, здатних носити зброю та ґвалтують всіх жінок: від школярок до пенсіонерок. А тьотки виходять з двору на дорогу зустрічати колони орків за шо отримують асвабаждєніє від цього світу. Ніхто не відсидиться - війна всіх затягне у смертний вир. Або тебе вб'ють орки, або вони примусять тебе взяти зброю та воювати проти України.
Так само і еуропейці - ніхто з них не перечекає негоду в нейтралітеті. Отим нейтралітетним прилетить особлива бімба. Нейтронна
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07.04.2022 19:21 Ответить
здорові дядьки в Маріуполі ховаються по норах разом з жінками да дітьми - от чого вони дочекались??? ЇХ тепер дістають із ям орки та призивають до лав військ динири
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07.04.2022 19:25 Ответить
а чому не взяти зброю та не розблоковувати Марік??? Там же з сотню тищ, місцевих дядьків та чоловіків здатних до бою - адже орки їх забривають до свого війська
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07.04.2022 19:31 Ответить
Да, да. Киев за три дня, за две недели Ла- Манш. Где-то я уже это слышал.
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07.04.2022 19:41 Ответить
Не мели языком. Крепость Мариуполь держится более месяца. На Донбассе каждый город это Мариуполь.
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07.04.2022 19:42 Ответить
Ты ******** и не лечишься и Это реально.
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07.04.2022 19:43 Ответить
и не говори - они бы уже ноги мыли бы в Ламанше...
но тут на пути село на Сумщине попалось...\и они попали...)))\
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07.04.2022 19:52 Ответить
Накуй ти тут?
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07.04.2022 19:59 Ответить
ЗСУ пере*уярять рузьких на Донбасі, і викинуть того, хто виживе.
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07.04.2022 19:52 Ответить
Орки зняли всіх командармівза невиконання плану кампанії. зараз на схід приїхав якійсь орк за поганялом "Армагедон", нач штабу Захком. Хоче випалити все артою,авіацією і ракетами до Дніпра і під прикриттям вогневого валу покінчити з ЗСУ раз і назавжди. Зараз перегруповуються і уплотняють передок, як колись маршал Жора віщував-німці компактними групировками ударили в нескольких местах..... У них так завжди -або труп в кустах або грудь в орденах, щоб по улусу ходити кочевряжитись.
колись Рокоссовкий писав про тодішнього Армагедона -маршала Жору про його поведінку на початку Курської битви. Штаб запланував артудар по передку танкових дивізій за півгодини. Жора почав бурчати, яка в сраку артпідготовка, дійшло до скандалу. Однак Рокосовський настояв,звертались до Сталіна. провели, наступ затримався на три години. Жора не дочекався, буркнув я поїхав в Новосіль, готувати контрудар. Вермахт втягнувся в позиційну боротьбу і за 6 днів пройшов 12-15 км. А Жора в Новосілі за три дні контрудару спалив всю ТА Рибалка і знову поїхав на північ, де також с палив всі танки в районі Брянська. Цей новоявлений Армагедон теж буде спалювати орків як сірники.
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07.04.2022 20:33 Ответить
 
 