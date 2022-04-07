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Росіяни перегруповуються для наступу на сході України, - Генштаб

генштаб

Російські війська створюють наступальне угруповання на сході України, а також нарощують авіаційну складову та системи управління.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 7 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів ЗСУ.

На Волинському - може бомбити з території Білорусі об’єкти військової та цивільної інфраструктури.

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На Поліському напрямку активних дій противник не веде. На Сіверському - завершує проведення перегрупування та відновлює боєздатність.

На Слобожанському напрямку ворог нарощує системи управління та зв’язку. До 5 батальйонних тактичних груп противника блокують та обстрілюють Харків. Окупанти утримують Ізюм та намагаються наступати на Слов’янськ та Барвінкове.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Він намагається наступати в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.

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"Імовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах", - зазначили в Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6528)


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Топ коментарі
+19
До 5 батальйонних тактичних груп противника блокують та обстрілюють Харків
Джерело:

А що Харків вже заблокований? Чи може декому із секретарів МО треба навчитися правильно формулювати повідомлення для громадян??? Це Маріуполь заблокований, тобто оточений з усіх боків, а Харків - ні, свінособаки не те щоб блокувати Харків, вони до нього навіть біль-менш підійти не можуть вже 43 доби, тож нащо хтось дає громадянам викривлену інфу???
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07.04.2022 19:18
+16
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07.04.2022 19:14
+13
Щоб ви москалі ї6учі повиздихали!!!
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07.04.2022 19:12
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07.04.2022 19:07 Відповісти
вже наші відступають...
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07.04.2022 19:38 Відповісти
Це буде вирішальна битва де Україна здобуде Перемогу над рашофашизмом або...не хочу даже думати проце..
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07.04.2022 19:10 Відповісти
Отримають *****, як i завжди.
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07.04.2022 19:10 Відповісти
Щоб ви москалі ї6учі повиздихали!!!
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07.04.2022 19:12 Відповісти
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07.04.2022 19:14 Відповісти
Слушай ты испанский ***-пророк. Шел бы ты отсюда нах...
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07.04.2022 19:41 Відповісти
До 5 батальйонних тактичних груп противника блокують та обстрілюють Харків
Джерело:

А що Харків вже заблокований? Чи може декому із секретарів МО треба навчитися правильно формулювати повідомлення для громадян??? Це Маріуполь заблокований, тобто оточений з усіх боків, а Харків - ні, свінособаки не те щоб блокувати Харків, вони до нього навіть біль-менш підійти не можуть вже 43 доби, тож нащо хтось дає громадянам викривлену інфу???
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07.04.2022 19:18 Відповісти
Півтори бригади тероризують Харків. Наших в рази більше. Вже б якось відсунули їх від міста.
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07.04.2022 19:45 Відповісти
Ждут потепления, чтобы не мерзнуть как в марте. Но они даже не шарят что будет еще жарче чем кажется.
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07.04.2022 19:20 Відповісти
Ага, останнє поповнення взули вже в гумові чоботи.
Потепліє - хочу бачити, як вони в тих калошах хоч три дні пробігають
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07.04.2022 19:35 Відповісти
в мене складається враження, що влада вважають цю війну якоюсь грою в "зарніцу".

Хіба не видно що це Велика Вітчизняна??? Московські орки вбивають всіх чоловіків, здатних носити зброю та ґвалтують всіх жінок: від школярок до пенсіонерок. А тьотки виходять з двору на дорогу зустрічати колони орків за шо отримують асвабаждєніє від цього світу. Ніхто не відсидиться - війна всіх затягне у смертний вир. Або тебе вб'ють орки, або вони примусять тебе взяти зброю та воювати проти України.
Так само і еуропейці - ніхто з них не перечекає негоду в нейтралітеті. Отим нейтралітетним прилетить особлива бімба. Нейтронна
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07.04.2022 19:21 Відповісти
здорові дядьки в Маріуполі ховаються по норах разом з жінками да дітьми - от чого вони дочекались??? ЇХ тепер дістають із ям орки та призивають до лав військ динири
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07.04.2022 19:25 Відповісти
а чому не взяти зброю та не розблоковувати Марік??? Там же з сотню тищ, місцевих дядьків та чоловіків здатних до бою - адже орки їх забривають до свого війська
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07.04.2022 19:31 Відповісти
Да, да. Киев за три дня, за две недели Ла- Манш. Где-то я уже это слышал.
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07.04.2022 19:41 Відповісти
Не мели языком. Крепость Мариуполь держится более месяца. На Донбассе каждый город это Мариуполь.
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07.04.2022 19:42 Відповісти
Ты ******** и не лечишься и Это реально.
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07.04.2022 19:43 Відповісти
и не говори - они бы уже ноги мыли бы в Ламанше...
но тут на пути село на Сумщине попалось...\и они попали...)))\
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07.04.2022 19:52 Відповісти
Накуй ти тут?
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07.04.2022 19:59 Відповісти
ЗСУ пере*уярять рузьких на Донбасі, і викинуть того, хто виживе.
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07.04.2022 19:52 Відповісти
Орки зняли всіх командармівза невиконання плану кампанії. зараз на схід приїхав якійсь орк за поганялом "Армагедон", нач штабу Захком. Хоче випалити все артою,авіацією і ракетами до Дніпра і під прикриттям вогневого валу покінчити з ЗСУ раз і назавжди. Зараз перегруповуються і уплотняють передок, як колись маршал Жора віщував-німці компактними групировками ударили в нескольких местах..... У них так завжди -або труп в кустах або грудь в орденах, щоб по улусу ходити кочевряжитись.
колись Рокоссовкий писав про тодішнього Армагедона -маршала Жору про його поведінку на початку Курської битви. Штаб запланував артудар по передку танкових дивізій за півгодини. Жора почав бурчати, яка в сраку артпідготовка, дійшло до скандалу. Однак Рокосовський настояв,звертались до Сталіна. провели, наступ затримався на три години. Жора не дочекався, буркнув я поїхав в Новосіль, готувати контрудар. Вермахт втягнувся в позиційну боротьбу і за 6 днів пройшов 12-15 км. А Жора в Новосілі за три дні контрудару спалив всю ТА Рибалка і знову поїхав на північ, де також с палив всі танки в районі Брянська. Цей новоявлений Армагедон теж буде спалювати орків як сірники.
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07.04.2022 20:33 Відповісти
 
 