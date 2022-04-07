Росіяни перегруповуються для наступу на сході України, - Генштаб

Російські війська створюють наступальне угруповання на сході України, а також нарощують авіаційну складову та системи управління.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 7 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів ЗСУ.

На Волинському - може бомбити з території Білорусі об’єкти військової та цивільної інфраструктури.

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На Поліському напрямку активних дій противник не веде. На Сіверському - завершує проведення перегрупування та відновлює боєздатність.

На Слобожанському напрямку ворог нарощує системи управління та зв’язку. До 5 батальйонних тактичних груп противника блокують та обстрілюють Харків. Окупанти утримують Ізюм та намагаються наступати на Слов’янськ та Барвінкове.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Він намагається наступати в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.

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"Імовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах", - зазначили в Генштабі.