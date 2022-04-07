Росіяни перегруповуються для наступу на сході України, - Генштаб
Російські війська створюють наступальне угруповання на сході України, а також нарощують авіаційну складову та системи управління.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 7 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів ЗСУ.
На Волинському - може бомбити з території Білорусі об’єкти військової та цивільної інфраструктури.
На Поліському напрямку активних дій противник не веде. На Сіверському - завершує проведення перегрупування та відновлює боєздатність.
На Слобожанському напрямку ворог нарощує системи управління та зв’язку. До 5 батальйонних тактичних груп противника блокують та обстрілюють Харків. Окупанти утримують Ізюм та намагаються наступати на Слов’янськ та Барвінкове.
На Донецькому та Таврійському напрямках ворог завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Він намагається наступати в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.
"Імовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах", - зазначили в Генштабі.
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А що Харків вже заблокований? Чи може декому із секретарів МО треба навчитися правильно формулювати повідомлення для громадян??? Це Маріуполь заблокований, тобто оточений з усіх боків, а Харків - ні, свінособаки не те щоб блокувати Харків, вони до нього навіть біль-менш підійти не можуть вже 43 доби, тож нащо хтось дає громадянам викривлену інфу???
Потепліє - хочу бачити, як вони в тих калошах хоч три дні пробігають
Хіба не видно що це Велика Вітчизняна??? Московські орки вбивають всіх чоловіків, здатних носити зброю та ґвалтують всіх жінок: від школярок до пенсіонерок. А тьотки виходять з двору на дорогу зустрічати колони орків за шо отримують асвабаждєніє від цього світу. Ніхто не відсидиться - війна всіх затягне у смертний вир. Або тебе вб'ють орки, або вони примусять тебе взяти зброю та воювати проти України.
Так само і еуропейці - ніхто з них не перечекає негоду в нейтралітеті. Отим нейтралітетним прилетить особлива бімба. Нейтронна
но тут на пути село на Сумщине попалось...\и они попали...)))\
колись Рокоссовкий писав про тодішнього Армагедона -маршала Жору про його поведінку на початку Курської битви. Штаб запланував артудар по передку танкових дивізій за півгодини. Жора почав бурчати, яка в сраку артпідготовка, дійшло до скандалу. Однак Рокосовський настояв,звертались до Сталіна. провели, наступ затримався на три години. Жора не дочекався, буркнув я поїхав в Новосіль, готувати контрудар. Вермахт втягнувся в позиційну боротьбу і за 6 днів пройшов 12-15 км. А Жора в Новосілі за три дні контрудару спалив всю ТА Рибалка і знову поїхав на північ, де також с палив всі танки в районі Брянська. Цей новоявлений Армагедон теж буде спалювати орків як сірники.