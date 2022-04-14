Враг наращивает авиационную группировку у восточной границы Украины, - Генштаб ВСУ
Агрессор наращивает авиационную группировку вблизи восточной границы Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего Государства, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует имеющиеся системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения. Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины. Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях", - говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях враг не предпринимал активных действий.
Также сообщается, что "в белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь осуществляет проверку личных телефонов. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси".
На Северском направлении враг производит перегруппировку подразделений, усиливает контроль границы, проводит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них небольшого количества личного состава, вооружения и военной техники.
На Слобожанском направлении агрессор продолжает блокировать Харьков и обстреливать город из артиллерии.
На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахового и штурмовал Мариуполь, но потерпел неудачу.
Кроме того, известно, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводятся мероприятия по принудительной мобилизации, "установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены только на 20 процентов", - отмечают в Генштабе.
На Южнобужском направлении противник пополняет боеприпасы, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. А также ведет боевые действия в районе Александровки и пытается возобновить наступление в районе Осокоровки.
Пожалуйста, подождите...
https://t.me/bbbreaking/122689 Заявление МО РФ , которое появилось к 2 часам ночи, гласит, что в результате пожара произошла частичная детонация боекомплекта, а часть экипажа эвакуирована.
По информации со стороны Украины, которая появилась задолго до заявления МО РФ, крейсер «Москва» был уничтожен ПКР «Нептун».
По нашей предварительной информации, флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» действительно был атакован ПКР «Нептун» с береговой линии между Одессой и Николаевым. Также силы корабля были отвлечены на противодействие БПЛА «Bayraktar TB-2». Удар пришёлся по левому борту, в результате чего корабль принял сильный крен. После угрозы детонации боекомплекта, экипаж порядка ~500 человек был эвакуирован. Плавучесть крейсера была осложнена морскими погодными условиями. В результате всех совокупных факторов, по предварительной информации, и к большому сожалению, крейсер пополнил подводную спутниковую группировку «Роскомоса».
https://t.me/Army_Russia/20800 t.me/Army_Russia/20800
___________________________________________________________
Как, как...?
По системе "своих не бросаем".
Захотят жить - сами прыгнут.
-Подібні системи озброєнь з Британії - також вже у військах в Україні
-Вже цьому році ВВП Орди впаде не менш, ніж на 15%
-Потоплення кораблів 1-го рангу ЧФ, типу ПКР "москва" - віднині має стати буденною справою!
На мою думку, Орда розпочне 2-й етап вторгнення з намаганя бомбити великі міста, в т.ч. і Київ, вторгненням з Білорусі на Захід України і Придністров'я на примор'я- для дезорієнтації України... і зразу же після цього, потужно вдарить по Донбасу і знову же з Півдня.
Тому нам слід було б спрацювати на випередження- і розпочати першими бомбардування колон східного угрупування ординських військ на дорогах Орди, та аеродромах -на території їх скупчення.... і ще ДО початку їхнього наступу на Донбас... та знищити (врешті) можливості наступу ординців через кримські перешийки (благо вже маємо чим вдосталь,- для здійснення цього безпроблемно) !
А Китай, хоча й демонструє путіну на словах свою лояльність, але він ще більше побоюється гніву США,.. і більше, ніж зради путіну... І Китай вважає ядерний потенціал Орди сумарно зі своїм - потенціалом стримування США...
Тому, вважаю помилковою політику США, що ніби-то Орду слід підтримати як потенціальну противагу Китаю - щоб не дати Китаю захватити Сибір і посилитися ресурсами і територією... Орда не буде творити перепони Китаю для захвату ним Сибіру економічно, тобто, - явочним шляхом...) Китай і росія - "два чоботи - пара", лише методита інструменти в їх зовнішній ексапансії суттєво відрізняються... в т.ч. і в послідовності їх застосування (Бо інакше, Китай допоміг би Україні хоч чимось, - щоб послабити росію і не голосував би постійно, чітко і ознозначно в ООН за інтереси росії)
Японія, як виявилося, не рипнеться для відновлення свого суверенітету над Курильською грядою ... Постановка питання про Курили, не є істинною метою Японії, вона фейкова - а спрямована для "внутрішнього споживання" , засобом внутрішнього впливу на свій електорат лише в передвиборчій боротьбі зі своїми політичними опонентами за внутрішню владу в Японії ((Бо інакше, враховуючи її громадний економічний потенціал, допомогла б Україні набагато потужніше -також щоб послабити потугу росії... та надала б нам допомогу набагато більшу, наприклад таку, яку надали нам Британія чи США)
Ми переможемо!
Слава України і її ЗСУ!
Смерть ворогам!
А Данилов потом скажет « Україна непричетна»
Може, тепер по скупченнях літачків вдарити ?