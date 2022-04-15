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Новости Война
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прогноз (698) США (24862)

По мнению США, война может продолжаться до конца года, - CNN

зима,ато,оос

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил европейским союзникам, что, по мнению Соединенных Штатов, российская война в Украине может продолжаться до конца 2022 года.

Об этом со ссылкой на двух европейских чиновников пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Многие официальные лица в общении с CNN подчеркнули, что сейчас трудно точно предсказать, как долго может длиться война.

Однако некоторые официальные лица заявили, что нет никаких признаков того, что конечная цель президента России Владимира Путина изменилась. Маловероятно, что он захочет вести дипломатические переговоры, если не столкнется с военным поражением.

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Мнение о том, что война будет продолжаться долго, является заметным отходом от первых дней войны, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев. Это подчеркивает неудачи Москвы на поле боя.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в четверг, что боевые действия продлятся "месяцы или даже дольше".

Два других европейских чиновника заявили, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут продолжаться от четырех до шести месяцев, а затем привести в тупик.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, Блинкен сказал, что "обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, но все его обязательства вращались вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее".

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Официальные лица также признают, что общественность может устать от необходимости постоянной поддержки Украины и ей придется напомнить, что бездействие будет стоить еще дороже.
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Топ комментарии
+14
хутин рассчитывает на "усталость" мирового сообщества от войны в Украине. А своих он может держать в намордниках до бесконечности. Такой расклад вырисовывается в его воображении.
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15.04.2022 15:29
+13
Сильно "уставших", в своих европейских и американских городах , от войны можно пригласить в Мариуполь, Харьков, Чернигов, в ту же Бучу, чтобы они немного взбодрились и перестали морочить голову своим тупым пацифизмом и скупердяйством. Не хочешь воевать и погибать сам, так помоги уже воюющему
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15.04.2022 15:32
+12
розбудіть хтось держдеп, війна триває вже дев'ятий рік
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15.04.2022 15:31
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можно сыграть... сентябрь - капитуляция расии и ее распад...
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15.04.2022 15:27 Ответить
Кінець жовтня, а там Гіркін знову захопить Аврору і по колу...
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15.04.2022 15:31 Ответить
Август
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15.04.2022 17:45 Ответить
я также за август, а разгром будет еще раньше
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16.04.2022 00:03 Ответить
У кого-то погиб муж.
У кого-то погиб сын.
Среди ям и кровавых луж
Командир говорит - не ссы.

Вот мальчишечья голова,
Смерть над нею косой - вжик,
А во рту у нее слова:
Не был в армии - не мужик.

Рыжий лес да сырая гать,
Да сожженного дома дым.
Только пить, и стрелять, и лгать -
Враг, мол, выстрелил по своим.

В разоренной чужой земле
Не-был-в-армии-не-мужик,
Как картофелина в золе,
С удивленным лицом лежит.
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15.04.2022 15:28 Ответить
Хороший москаль-мертвий москаль! "Ібо нечего шастать" в чужу країну і нав'язувати то гімно під назвою "руzький мир" в якому виріс сам.
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15.04.2022 15:36 Ответить
Війна на роки, а можливо і десятиліття. Всім це зрозуміло.
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15.04.2022 15:28 Ответить
Ні в Україні ні в расії не має ніяких ресурсів на ведення війни протягом десятиліття
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15.04.2022 16:09 Ответить
бред кацапский путлер так долго не протянет а без него и войны не будет
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15.04.2022 21:47 Ответить
хутин рассчитывает на "усталость" мирового сообщества от войны в Украине. А своих он может держать в намордниках до бесконечности. Такой расклад вырисовывается в его воображении.
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15.04.2022 15:29 Ответить
Ага. І саме тому там проводять максимальну чистку штабу
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15.04.2022 16:10 Ответить
розбудіть хтось держдеп, війна триває вже дев'ятий рік
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15.04.2022 15:31 Ответить
Сильно "уставших", в своих европейских и американских городах , от войны можно пригласить в Мариуполь, Харьков, Чернигов, в ту же Бучу, чтобы они немного взбодрились и перестали морочить голову своим тупым пацифизмом и скупердяйством. Не хочешь воевать и погибать сам, так помоги уже воюющему
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15.04.2022 15:32 Ответить
Та пофіг їм, тут дехто розповідав як захід захоплюється зелею, а правда така що мадяри голосували за Орбана, половину французів за Ле Пен, а що буде далі?
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15.04.2022 16:33 Ответить
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15.04.2022 15:32 Ответить
говорят кабаева родила ему близнецов .. так что ядерной войны не будет
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15.04.2022 21:49 Ответить
До зникнення однієї з країн. Це давно було зрозуміло. Може не усі хотіли це чути, але це факт. Україна та Росія не можуть існувати одночасно. Усі ці казки про демократизацію РФ, не відміняють цю реальність, бо країна що не впадає у нацистський імперіалізм, не є диктатурою та оплотом зла, це вже що завгодно, але не Росія.
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15.04.2022 15:34 Ответить
Можуть існувати одночасноо як дві ядерні держави, як Індія та Пакистан. Але на перших виборах президентом став голова колгоспу.
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15.04.2022 16:05 Ответить
"Війна на роки до останього українця .." - десь вже ми таке чули...
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15.04.2022 15:34 Ответить
так, це фраза на якій кацапські під.раси паляться.
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15.04.2022 15:37 Ответить
И где интересно?
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15.04.2022 15:38 Ответить
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15.04.2022 15:34 Ответить
Что-то самолётиков маловато на табличке нарисовано
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15.04.2022 15:55 Ответить
Тут тільки сушки, один іл. Мігів чомусь немає.
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15.04.2022 17:45 Ответить
це називається "одна бабка гадала",війна буде до тих пір поки Україне не переможе,до повної капітуляції кацапів..новина ні про що
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15.04.2022 15:37 Ответить
В этот раз рашку не отпустят!До начала операции"ЯО в обмен на продовольствие"
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15.04.2022 15:37 Ответить
Таку інформацію може знати тільки Люся Триндичиха….
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15.04.2022 15:45 Ответить
у люськи сейчас головняк - видео с егоподружкой(в штанах) выложили
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15.04.2022 21:55 Ответить
Люблю я этих аналитиков, какой прыжок от Киев падёт за 72 часа, а Украина капитулирует за несколько дней - до Война может затянутся до конца года )
Всё решается на линии фронта и точка.
Дадите современное оружие и технику, быстрее закончим вот и всё. Что там прогнозы прогнозировать.
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15.04.2022 15:53 Ответить
На думку США - війна мала тривати декілька днів
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15.04.2022 15:54 Ответить
Эмбарго на энергоресурсы Уйлостана ускорит процесс распада в несколько раз.
Украина выдержит военный натиск, а вот обвал экономики не выдержит сам оккупант.
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15.04.2022 16:10 Ответить
Україна вистоїть, так завжди було! А от доля світу на долі НАТО! Одна АЕС під окупацією, інші під ймовірним обстрілом кацапні. Жуєм соплі и збираємо податки з членів НАТО далі.
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15.04.2022 16:21 Ответить
Они шо там на тотализаторе играют?
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15.04.2022 16:32 Ответить
Ага, ага - за три часа Киев, блицкриг, в итоге-
Как утопительны в России крейсера!!!)
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15.04.2022 17:17 Ответить
Їм треба було порадитися з Аристовичем, - "найобізнанішим" військовим експертом. Був би прогноз іншим, - десь на тиждень-два.
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15.04.2022 17:31 Ответить
Война уже 9й год идёт. И наверное ещё столько же идти будет. Просто горячая фаза очередная скорее всего ещё несколько месяцев будет. Потом подпишут очередной минск. Ну а там опять затишье лет на пять. Это мой прогноз.
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15.04.2022 18:11 Ответить
не будет в этот раз минска,нет у фюрера времени также и затягивать войну-сильно большие потери живой силы и техники (это ж не перестрелки в луггандонии с несколькими убитыми в месяц),поэтому будет пытаться войну закончить максимально быстро-что получится отжать ,попытается удержать -но если будут давать артиллерию,рсзо ,ударные беспилотники и снабжать ВСУ бесперебойно боеприпасами ко всему-то и удержать захваченное не получится,особенно со стороны крыма (где очень длинное логистическое плечо снабжения и целостность моста остается под вопросом ,до получения в лендлиз соответствующих ракет ВСУ-если мост разрушат и не дадут снабжать кораблями ,то целостность всей крымской группировки будет исчисляться считанными неделями )
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15.04.2022 18:36 Ответить
 
 