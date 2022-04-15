По мнению США, война может продолжаться до конца года, - CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил европейским союзникам, что, по мнению Соединенных Штатов, российская война в Украине может продолжаться до конца 2022 года.

Об этом со ссылкой на двух европейских чиновников пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Многие официальные лица в общении с CNN подчеркнули, что сейчас трудно точно предсказать, как долго может длиться война.

Однако некоторые официальные лица заявили, что нет никаких признаков того, что конечная цель президента России Владимира Путина изменилась. Маловероятно, что он захочет вести дипломатические переговоры, если не столкнется с военным поражением.

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Мнение о том, что война будет продолжаться долго, является заметным отходом от первых дней войны, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев. Это подчеркивает неудачи Москвы на поле боя.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в четверг, что боевые действия продлятся "месяцы или даже дольше".

Два других европейских чиновника заявили, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут продолжаться от четырех до шести месяцев, а затем привести в тупик.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, Блинкен сказал, что "обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, но все его обязательства вращались вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее".

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Официальные лица также признают, что общественность может устать от необходимости постоянной поддержки Украины и ей придется напомнить, что бездействие будет стоить еще дороже.