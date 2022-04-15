УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9301 відвідувач онлайн
Новини Війна
17 502 38
прогноз (1374) США (21036)

На думку США, війна може тривати до кінця року, - CNN

зима,ато,оос

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив європейським союзникам, що, на думку Сполучених Штатів, російська війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

Про це з посиланням на двох європейських чиновників пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Чимало офіційних осіб у спілкуванні з CNN підкреслили, що нині важко точно передбачити, як довго може тривати війна.

Втім, деякі офіційні особи заявили, що немає жодних ознак того, що кінцева мета президента Росії Владіміра Путіна змінилася. Малоймовірно, що він захоче вести дипломатичні переговори, якщо тільки не зіткнеться з військовою поразкою.

Дивіться: Безлюдні руїни: знищені російськими окупантами вулиці Маріуполя. ВIДЕО

Думка про те, що війна триватиме довго, є помітним відходом від перших днів війни, коли очікувалося, що Росія швидко захопить Київ. Це підкреслює невдачі Москви на полі бою.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив у четвер, що бойові дії триватимуть "місяці або навіть довше".

Два інші європейські чиновники заявили, що, на їхню думку, бойові дії на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім призвести до глухого кута.

За словами високопосадовця Держдепартаменту, Блінкен сказав, що "обговорив зі своїми колегами наше занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися, але всі його зобов'язання оберталися навколо того, як найкраще зупинити його якнайшвидше".

Також дивіться: Закривавлена дитяча книжка "Вчимося читати" у розстріляній автівці на Київщині. ФОТО

Офіційні особи також визнають, що громадськість може втомитися від необхідності постійної підтримки України, і їй доведеться нагадати, що бездіяльність коштуватиме ще дорожче.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
хутин рассчитывает на "усталость" мирового сообщества от войны в Украине. А своих он может держать в намордниках до бесконечности. Такой расклад вырисовывается в его воображении.
показати весь коментар
15.04.2022 15:29
+13
Сильно "уставших", в своих европейских и американских городах , от войны можно пригласить в Мариуполь, Харьков, Чернигов, в ту же Бучу, чтобы они немного взбодрились и перестали морочить голову своим тупым пацифизмом и скупердяйством. Не хочешь воевать и погибать сам, так помоги уже воюющему
показати весь коментар
15.04.2022 15:32
+12
розбудіть хтось держдеп, війна триває вже дев'ятий рік
показати весь коментар
15.04.2022 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
можно сыграть... сентябрь - капитуляция расии и ее распад...
показати весь коментар
15.04.2022 15:27 Відповісти
Кінець жовтня, а там Гіркін знову захопить Аврору і по колу...
показати весь коментар
15.04.2022 15:31 Відповісти
Август
показати весь коментар
15.04.2022 17:45 Відповісти
я также за август, а разгром будет еще раньше
показати весь коментар
16.04.2022 00:03 Відповісти
У кого-то погиб муж.
У кого-то погиб сын.
Среди ям и кровавых луж
Командир говорит - не ссы.

Вот мальчишечья голова,
Смерть над нею косой - вжик,
А во рту у нее слова:
Не был в армии - не мужик.

Рыжий лес да сырая гать,
Да сожженного дома дым.
Только пить, и стрелять, и лгать -
Враг, мол, выстрелил по своим.

В разоренной чужой земле
Не-был-в-армии-не-мужик,
Как картофелина в золе,
С удивленным лицом лежит.
показати весь коментар
15.04.2022 15:28 Відповісти
Хороший москаль-мертвий москаль! "Ібо нечего шастать" в чужу країну і нав'язувати то гімно під назвою "руzький мир" в якому виріс сам.
показати весь коментар
15.04.2022 15:36 Відповісти
Війна на роки, а можливо і десятиліття. Всім це зрозуміло.
показати весь коментар
15.04.2022 15:28 Відповісти
Ні в Україні ні в расії не має ніяких ресурсів на ведення війни протягом десятиліття
показати весь коментар
15.04.2022 16:09 Відповісти
бред кацапский путлер так долго не протянет а без него и войны не будет
показати весь коментар
15.04.2022 21:47 Відповісти
хутин рассчитывает на "усталость" мирового сообщества от войны в Украине. А своих он может держать в намордниках до бесконечности. Такой расклад вырисовывается в его воображении.
показати весь коментар
15.04.2022 15:29 Відповісти
Ага. І саме тому там проводять максимальну чистку штабу
показати весь коментар
15.04.2022 16:10 Відповісти
розбудіть хтось держдеп, війна триває вже дев'ятий рік
показати весь коментар
15.04.2022 15:31 Відповісти
Сильно "уставших", в своих европейских и американских городах , от войны можно пригласить в Мариуполь, Харьков, Чернигов, в ту же Бучу, чтобы они немного взбодрились и перестали морочить голову своим тупым пацифизмом и скупердяйством. Не хочешь воевать и погибать сам, так помоги уже воюющему
показати весь коментар
15.04.2022 15:32 Відповісти
Та пофіг їм, тут дехто розповідав як захід захоплюється зелею, а правда така що мадяри голосували за Орбана, половину французів за Ле Пен, а що буде далі?
показати весь коментар
15.04.2022 16:33 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 15:32 Відповісти
говорят кабаева родила ему близнецов .. так что ядерной войны не будет
показати весь коментар
15.04.2022 21:49 Відповісти
До зникнення однієї з країн. Це давно було зрозуміло. Може не усі хотіли це чути, але це факт. Україна та Росія не можуть існувати одночасно. Усі ці казки про демократизацію РФ, не відміняють цю реальність, бо країна що не впадає у нацистський імперіалізм, не є диктатурою та оплотом зла, це вже що завгодно, але не Росія.
показати весь коментар
15.04.2022 15:34 Відповісти
Можуть існувати одночасноо як дві ядерні держави, як Індія та Пакистан. Але на перших виборах президентом став голова колгоспу.
показати весь коментар
15.04.2022 16:05 Відповісти
"Війна на роки до останього українця .." - десь вже ми таке чули...
показати весь коментар
15.04.2022 15:34 Відповісти
так, це фраза на якій кацапські під.раси паляться.
показати весь коментар
15.04.2022 15:37 Відповісти
И где интересно?
показати весь коментар
15.04.2022 15:38 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 15:34 Відповісти
Что-то самолётиков маловато на табличке нарисовано
показати весь коментар
15.04.2022 15:55 Відповісти
Тут тільки сушки, один іл. Мігів чомусь немає.
показати весь коментар
15.04.2022 17:45 Відповісти
це називається "одна бабка гадала",війна буде до тих пір поки Україне не переможе,до повної капітуляції кацапів..новина ні про що
показати весь коментар
15.04.2022 15:37 Відповісти
В этот раз рашку не отпустят!До начала операции"ЯО в обмен на продовольствие"
показати весь коментар
15.04.2022 15:37 Відповісти
Таку інформацію може знати тільки Люся Триндичиха….
показати весь коментар
15.04.2022 15:45 Відповісти
у люськи сейчас головняк - видео с егоподружкой(в штанах) выложили
показати весь коментар
15.04.2022 21:55 Відповісти
Люблю я этих аналитиков, какой прыжок от Киев падёт за 72 часа, а Украина капитулирует за несколько дней - до Война может затянутся до конца года )
Всё решается на линии фронта и точка.
Дадите современное оружие и технику, быстрее закончим вот и всё. Что там прогнозы прогнозировать.
показати весь коментар
15.04.2022 15:53 Відповісти
На думку США - війна мала тривати декілька днів
показати весь коментар
15.04.2022 15:54 Відповісти
Эмбарго на энергоресурсы Уйлостана ускорит процесс распада в несколько раз.
Украина выдержит военный натиск, а вот обвал экономики не выдержит сам оккупант.
показати весь коментар
15.04.2022 16:10 Відповісти
Україна вистоїть, так завжди було! А от доля світу на долі НАТО! Одна АЕС під окупацією, інші під ймовірним обстрілом кацапні. Жуєм соплі и збираємо податки з членів НАТО далі.
показати весь коментар
15.04.2022 16:21 Відповісти
Они шо там на тотализаторе играют?
показати весь коментар
15.04.2022 16:32 Відповісти
Ага, ага - за три часа Киев, блицкриг, в итоге-
Как утопительны в России крейсера!!!)
показати весь коментар
15.04.2022 17:17 Відповісти
Їм треба було порадитися з Аристовичем, - "найобізнанішим" військовим експертом. Був би прогноз іншим, - десь на тиждень-два.
показати весь коментар
15.04.2022 17:31 Відповісти
Война уже 9й год идёт. И наверное ещё столько же идти будет. Просто горячая фаза очередная скорее всего ещё несколько месяцев будет. Потом подпишут очередной минск. Ну а там опять затишье лет на пять. Это мой прогноз.
показати весь коментар
15.04.2022 18:11 Відповісти
не будет в этот раз минска,нет у фюрера времени также и затягивать войну-сильно большие потери живой силы и техники (это ж не перестрелки в луггандонии с несколькими убитыми в месяц),поэтому будет пытаться войну закончить максимально быстро-что получится отжать ,попытается удержать -но если будут давать артиллерию,рсзо ,ударные беспилотники и снабжать ВСУ бесперебойно боеприпасами ко всему-то и удержать захваченное не получится,особенно со стороны крыма (где очень длинное логистическое плечо снабжения и целостность моста остается под вопросом ,до получения в лендлиз соответствующих ракет ВСУ-если мост разрушат и не дадут снабжать кораблями ,то целостность всей крымской группировки будет исчисляться считанными неделями )
показати весь коментар
15.04.2022 18:36 Відповісти
 
 