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Россия будет мстить за крейсер "Москва". Уже есть ракетные удары по югу Украины, - военные предупреждают о возможных угрозах

москва

Россия будет мстить за крейсер "Москва". Уже есть ракетные удары по югу Украины

Об этом на брифинге сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на юге Украины напряженная. Поражение крейсера "Москва" ударило не только по корабельному составу, это ударило по имперским амбициям врага. Конечно, мы все осознаем, что нам это не простят. К нам есть претензии, есть атаки, в том числе и ракетные удары, которые произошли в эту ночь по югу Украины", - сказала она.

Детали спецоперации по поражению крейсера украинские военные пока не разглашают, говорят, что информацию еще проверяют. Пока известно о том, что поражения насколько серьезны, что боеспособность корабля потеряна.

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"Была проведена спецоперация по атаке на корабельную группу. Действительно, поражен флагман российского флота крейсер "Москва". Достаточно символично. Попадание привело к детонированию боекомплекта и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытаются оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины, шторм не позволил ни провести спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж", - сказала Гуменюк.

По ее словам, вражеские атаки усилятся. Это будут и ракетные атаки, и артобстрелы.

"Мы не исключаем проведение десантной операции. Мы готовы, мы противодействуем, мы осознаем угрозы. Для врага это большие потери - и финансовые в том числе, и имиджевые. Мы - в гибридной войне, и влияние на сознание тоже имеет значение", - добавила начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Украины.

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Сейчас идет обстрел Николаева, враг снова применяет запрещенные международными конвенциями кассетные снаряды. В целом ситуация в Николаевской и Херсонской областях характеризуется тем, что враг располагает подразделения среди местного населения, объектов гражданской инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, дворы местных жителей), ночью исчезает с этих позиций, выходя за пределы и обстреливает их, обвиняя ВСУ в том, что они якобы стряпают по мирному населению.
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Топ комментарии
+94
Можна якось офіційно попросити захистника Зміїного послати на *** усю рашку з усім її населенням?
Під запис!
У хлопця є якась гарна вдача по цій темі.
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15.04.2022 15:43
+88
Досить нести цю х"рню що раша буде мститись! Потопивши чей човен Україна не помстилась навіть за одну вбиту дитину! Нам ще "башити й "башити цих орків!
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15.04.2022 15:46
+67
Ми будемо мститися! Нехай нас бояться !
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15.04.2022 15:40
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Страница 2 из 2
Мститися? Можна подумати, що до цього моменту кінчені москальські почвари нам квіти дарували. Та й кого цікавлять амбіції вигрібної ями на тілі планети?
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15.04.2022 16:16 Ответить
Как жизнь показала, сдаться/сложить оружие/не стрелять в ответ и т.п. закончится для нас ещё хуже - он будут убивать нас безоружных в упор и массово!
Поэтому, если есть возможность нанести удар по оркам - надо использовать любую возможность !!!
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15.04.2022 16:17 Ответить
До этого они что нам не мстили??
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15.04.2022 16:22 Ответить
Возможно, месть уже скоро. Если на Москве были ядерные боеголовки, то скоро всё Чёрное море будет заражено плутонием и тритием. Чтобы спасти регион от радиации (русскую часть тоже) , украинцам придётся закопать Чёрное море. Это под силу только тем, кто его выкопал.
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15.04.2022 16:27 Ответить
З 2007 до кінця 2009 року очолювала міжнародний відділ телеканалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) «Інтер» ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-redport-2 [2] спеціальна кореспондентка. Говорилка интеровская)
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15.04.2022 16:29 Ответить
Рабсія буде й надалі робити те, що вона робила досі - смоктати з проглотом. Deepthroat - це їхнє.
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15.04.2022 16:30 Ответить
12 серпня 2017 р. в Мінську Наталя одружилася з Петром Рузавіном, журналістом російського телеканалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C «Дождь» . Видать страх перед царьком и боярами передался ей)
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15.04.2022 16:31 Ответить
таке ляпнуть могла лиш "бєстолочь"
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15.04.2022 16:32 Ответить
На рахунок помсти оркостану треба сказати їм невідомі (бо вони не християни), але цитовані колись же їхнім головнокомандувачем 20 століття слова із людьми не придуманого закону:

9 Коли має хто вухо, нехай слухає:
10 Коли хто до полону веде, сам піде в полон.Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем! Отут терпеливість та віра святих!

(Обявлення 13:9-10)

52 Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть.
(Матвія 26:52)

7 Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне!
(Галатів 6:7)
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15.04.2022 16:34 Ответить
Эта, Наталя Гуменюк, еще чуть чуть и попросила бы вибачень ..., - тот случай когда лучше жевать!
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15.04.2022 16:34 Ответить
К чему такие выступления? Айяйяй, мы обидели русских, они не простят, что же мы наделали, теперь нам точно *****... Т.е. не надо стрелять в ответ, а то будет хуже, так? Эта Гуменюк случайно (или не случайно) не агент россии? Это мы будем мстить, пусть русские боятся приближаться к украине на расстояние выстрела. После Бучи, Мариуполя, десятков тысяч убитых, покалеченных украинцев, боятся нужно не нам, нам уже ничего не страшно, мы видели и пережили все. Боятся надо русским. Им еще есть, что терять и есть куда отступать, а нам отступать некуда. Лучше им это понять сейчас, потому что скоро будет поздно.
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15.04.2022 16:36 Ответить
атож, це рашистська консерва з нових
на її рахунку рейдернуте й дискредитоване в 2015 р. "Громадське"
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15.04.2022 18:14 Ответить
Мститися вона буде Кацапы будуть не мститися, а вигрібати піздюлей. Раз за разом. Всюди.
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15.04.2022 16:39 Ответить
Похер на ті сентенції. ******* фашистів вдень і вночі, до останнього кацапа.
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15.04.2022 16:50 Ответить
Що це за скавулиння? Нас що, хочуть залякати? То ми мстимося і будемо мститися рашистам аж до повної нашої перемоги!
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15.04.2022 16:53 Ответить
Хто буде мститися??? Шо за тупий фейк??? Вони скати-загарбники, злодії, бидо тупе, орки.. на нашій землі.. Це ми їх утилізуєм. Та нечисть вже гіршою бути не може.
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15.04.2022 16:54 Ответить
Скрепы будут мстить не только за потерю своей высокодуховной лодки, но и украинскому народу за то, что он есть и всему цивилизованному миру, за собственное ничтожество. Мстить они будут всем и всегда, потому что больше ничего не умеют, ну а цивилизованный мир просто должен быть к этому готов.
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15.04.2022 17:05 Ответить
Что значит будут мстить, 1 корабль сраный потопили. Да за Мариуполь их весь флот должен пойти ко дну. А ***** должно лично на коленях ползти по Украине и просить прощение возле каждой улицы у каждого дома и после всего этого если у него осталось хоть что то человеческое то взят и застрелиться.
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15.04.2022 17:06 Ответить
Це вони нам будуть мститись?! Чому так дивно виписується анонс. Це ми мстимося за тисячі забраних життів і руйнувань нашої країни!
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15.04.2022 17:08 Ответить
А чим ця "помста" відрізняється від теперішніх їх дій? Да хай вони подавляться
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15.04.2022 17:12 Ответить
А кому вони будуть мститись, якщо вони самі кажуть, що було "самовозґораніє"?

Чи хрестик зніміть, чи труси натягніть!
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15.04.2022 17:16 Ответить
Вот на ********** у сукибеевой какой то ******* на говно исходит ,дабы мстить за маскву , призывает ко всеСОЮЗНОЙ мобилизации....но сам почему то в бой не рвется. Ссыт **** наверное. И шо характерно, сама *********** как бы тоже про самовозгорание твердит.
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15.04.2022 17:21 Ответить
Будут мстить????????????? Автор текста вообще в адеквате ??? А интересуюсь знать Мариуполь, Чернигов, Буча и много других населенных пунктов уничтоженных мордором - это "по жопе ладошкой"?
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15.04.2022 17:17 Ответить
Мардве будет такая мстя, шо срать будет до 10 калена.
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15.04.2022 17:18 Ответить
Капраз, может надо было всем притопиться, как ваш "Гетьман Сагайдачный"? Ну чтоб не достаться врагу или "мсти" не было? Ох и дохлый же у нас флот и его руководители..
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15.04.2022 17:45 Ответить
про яку помсту йде мова? та вони вбивають українців вже не одну сотню років
Для чого поширювати ці дурнуваті наративи про якусь там помсту москлів?
Смерть москалям! і без варіантів
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15.04.2022 17:52 Ответить
А хто пояснить ????, що означає " Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагаються надати допомогу???? Джерело: Це як в час війни? чому по них теж не лупили!? Це те саме що зараз з Маріуполем і Херсоном?
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15.04.2022 17:53 Ответить
Не можна, пишуть, що там турки особливо старалися допогти рюскому другу.
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15.04.2022 18:09 Ответить
Мабуть не було чим лупить.... Крім "Нептуна" нічим, а "Нептунів" мало
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16.04.2022 22:07 Ответить
прямо обращение гидранта к свиноматкам на кацапии - не трогайте их, будет месть... наоборот, попросят оттрахать их еще, еще, и еще раз...
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15.04.2022 18:00 Ответить
надо мост растребоньеать ща гляну в принипе от запора реально до брпосить пару ракеты чи не
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15.04.2022 18:02 Ответить
Дякую Юрію за приведені дані по витратам - це те що я вчора питав.
Співвідношення втрат ворога до витрат на комплекс - виходить 750/93 = 8 кратна перевага. Як на мене це цілком можливо ще один рекорд.
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15.04.2022 18:03 Ответить
https://twitter.com/ugrofino/status/1514989600091090944?s=20&t=8WTgi1UclFUIOrds-XHo1w https://twitter.com/кораблик
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15.04.2022 18:38 Ответить
Росия итак жопу вывернет чтоб Украину уничтожить.Так что лучше сначала-мы их....
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15.04.2022 18:49 Ответить
У_лю_лю_лю...! Дайош, орда! Чим швидше вони почнуть "мститися", тим швидше їм прийде гаплик (пуздєц = путькінпіздєц). Вони хоч встигли унітази познімати (як на "Черкасах")?
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15.04.2022 18:51 Ответить
Можете бомбить Воронеж
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15.04.2022 20:43 Ответить
Россия today - Москва yesterday.
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16.04.2022 00:00 Ответить
А почему Украина не может на месть дать ответку, ведь рядом куча кацапских городов: Брянск, Курск, Орёл, Воронеж, Белгород, Ростов, Севастополь, Симферополь т.д.? За Мариуполь надо разнести, например, Белгород, как говорится, чтобы неповадно было. И тогда кацап прежде, чем стрелять, начнёт думать, что если он ударит ракетой, то в ответ прилетит украинская ракета на кацапский город. Во вторую мировую союзники бомбили немецкие города - и это правильно. Поэтому Украина должна отвечать ударом на удар, а не молчать в ответ ибо ненаказанное вовремя зло будет только усиливаться. Всю военную инфраструктуру кацапни, которая расположена по периметру Украины, надо уничтожать.
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16.04.2022 21:01 Ответить
Та треба ж.... Але чим? Немає зброї достатньо поки що.... Треба хоч свій двір якось хзахистити. Воно б і до москви пощупати не помішало б ...
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16.04.2022 22:11 Ответить
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