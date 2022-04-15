Россия будет мстить за крейсер "Москва". Уже есть ракетные удары по югу Украины, - военные предупреждают о возможных угрозах

Россия будет мстить за крейсер "Москва". Уже есть ракетные удары по югу Украины

Об этом на брифинге сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на юге Украины напряженная. Поражение крейсера "Москва" ударило не только по корабельному составу, это ударило по имперским амбициям врага. Конечно, мы все осознаем, что нам это не простят. К нам есть претензии, есть атаки, в том числе и ракетные удары, которые произошли в эту ночь по югу Украины", - сказала она.

Детали спецоперации по поражению крейсера украинские военные пока не разглашают, говорят, что информацию еще проверяют. Пока известно о том, что поражения насколько серьезны, что боеспособность корабля потеряна.

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"Была проведена спецоперация по атаке на корабельную группу. Действительно, поражен флагман российского флота крейсер "Москва". Достаточно символично. Попадание привело к детонированию боекомплекта и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытаются оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины, шторм не позволил ни провести спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж", - сказала Гуменюк.

По ее словам, вражеские атаки усилятся. Это будут и ракетные атаки, и артобстрелы.

"Мы не исключаем проведение десантной операции. Мы готовы, мы противодействуем, мы осознаем угрозы. Для врага это большие потери - и финансовые в том числе, и имиджевые. Мы - в гибридной войне, и влияние на сознание тоже имеет значение", - добавила начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Украины.

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Сейчас идет обстрел Николаева, враг снова применяет запрещенные международными конвенциями кассетные снаряды. В целом ситуация в Николаевской и Херсонской областях характеризуется тем, что враг располагает подразделения среди местного населения, объектов гражданской инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, дворы местных жителей), ночью исчезает с этих позиций, выходя за пределы и обстреливает их, обвиняя ВСУ в том, что они якобы стряпают по мирному населению.