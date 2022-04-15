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Росія буде мститися за крейсер "Москва". Вже є ракетні удари по півдню України, - військові попереджають про можливі загрози

москва

Ураження російського ракетного крейсера "Москва" дуже сильно вдарило по амбіціях ворога, і він буде мститися.

Про це під час брифінгу сказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на півдні України напружена. Ураження крейсера "Москва" вдарило не тільки по корабельному складу, це вдарило по імперських амбіціях ворога. Звісно, ми всі усвідомлюємо, що нам це не простять. До нас є претензії, є атаки, зокрема, і ракетні удари, які відбулися цієї ночі по півдню України", - сказала вона.

Деталей спецоперації по ураженню крейсера українські військові поки не розголошують, говорять, що інформацію ще перевіряють. Наразі відомо про те, що ураження наскільки серйозні, що боєздатність корабля втрачена.

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"Була проведена спецоперація із атаки на корабельну групу. Дійсно вражений флагман російського флоту крейсер "Москва". Досить символічно. Влучання призвело до детонування боєкомплекту і почалась боротьба за живучість. Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагаються надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України, шторм не дозволив провести рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж", - сказала Гуменюк.

За її словами, ворожі атаки посиляться. Це будуть і ракетні атаки, і артосбтріли.

"Ми не виключаємо проведення десантної операції. Ми готові, ми протидіємо, ми усвідомлюємо загрози. Для ворога це великі втрати і фінансові у тому числі, і іміджеві. Ми в гібридній війні, і вплив на свідомість теж має значення", - додала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України.

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Зараз триває обстріл Миколаєва, ворог знову застосовує заборонені міжнародними конвенціями касетні снаряди. Загалом ситуація на Миколаївщині та Херсонщині характеризується тим, що ворог розташовує підрозділи серед місцевого населення, об’єктів цивільної інфраструктури (школи, дитячі садки, лікарні, двори місцевих мешканців), вночі зникає з цих позицій, виходячи за межі і обстрілює їх, звинувачуючи ЗСУ в тому, що вони нібито гатять по мирному населенню.

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Топ коментарі
+94
Можна якось офіційно попросити захистника Зміїного послати на *** усю рашку з усім її населенням?
Під запис!
У хлопця є якась гарна вдача по цій темі.
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15.04.2022 15:43
+88
Досить нести цю х"рню що раша буде мститись! Потопивши чей човен Україна не помстилась навіть за одну вбиту дитину! Нам ще "башити й "башити цих орків!
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15.04.2022 15:46
+67
Ми будемо мститися! Нехай нас бояться !
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15.04.2022 15:40
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Мститися? Можна подумати, що до цього моменту кінчені москальські почвари нам квіти дарували. Та й кого цікавлять амбіції вигрібної ями на тілі планети?
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15.04.2022 16:16 Відповісти
Как жизнь показала, сдаться/сложить оружие/не стрелять в ответ и т.п. закончится для нас ещё хуже - он будут убивать нас безоружных в упор и массово!
Поэтому, если есть возможность нанести удар по оркам - надо использовать любую возможность !!!
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15.04.2022 16:17 Відповісти
До этого они что нам не мстили??
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15.04.2022 16:22 Відповісти
Возможно, месть уже скоро. Если на Москве были ядерные боеголовки, то скоро всё Чёрное море будет заражено плутонием и тритием. Чтобы спасти регион от радиации (русскую часть тоже) , украинцам придётся закопать Чёрное море. Это под силу только тем, кто его выкопал.
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15.04.2022 16:27 Відповісти
З 2007 до кінця 2009 року очолювала міжнародний відділ телеканалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) «Інтер» ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-redport-2 [2] спеціальна кореспондентка. Говорилка интеровская)
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15.04.2022 16:29 Відповісти
Рабсія буде й надалі робити те, що вона робила досі - смоктати з проглотом. Deepthroat - це їхнє.
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15.04.2022 16:30 Відповісти
12 серпня 2017 р. в Мінську Наталя одружилася з Петром Рузавіном, журналістом російського телеканалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C «Дождь» . Видать страх перед царьком и боярами передался ей)
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15.04.2022 16:31 Відповісти
таке ляпнуть могла лиш "бєстолочь"
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15.04.2022 16:32 Відповісти
На рахунок помсти оркостану треба сказати їм невідомі (бо вони не християни), але цитовані колись же їхнім головнокомандувачем 20 століття слова із людьми не придуманого закону:

9 Коли має хто вухо, нехай слухає:
10 Коли хто до полону веде, сам піде в полон.Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем! Отут терпеливість та віра святих!

(Обявлення 13:9-10)

52 Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть.
(Матвія 26:52)

7 Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне!
(Галатів 6:7)
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15.04.2022 16:34 Відповісти
Эта, Наталя Гуменюк, еще чуть чуть и попросила бы вибачень ..., - тот случай когда лучше жевать!
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15.04.2022 16:34 Відповісти
К чему такие выступления? Айяйяй, мы обидели русских, они не простят, что же мы наделали, теперь нам точно *****... Т.е. не надо стрелять в ответ, а то будет хуже, так? Эта Гуменюк случайно (или не случайно) не агент россии? Это мы будем мстить, пусть русские боятся приближаться к украине на расстояние выстрела. После Бучи, Мариуполя, десятков тысяч убитых, покалеченных украинцев, боятся нужно не нам, нам уже ничего не страшно, мы видели и пережили все. Боятся надо русским. Им еще есть, что терять и есть куда отступать, а нам отступать некуда. Лучше им это понять сейчас, потому что скоро будет поздно.
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15.04.2022 16:36 Відповісти
атож, це рашистська консерва з нових
на її рахунку рейдернуте й дискредитоване в 2015 р. "Громадське"
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15.04.2022 18:14 Відповісти
Мститися вона буде Кацапы будуть не мститися, а вигрібати піздюлей. Раз за разом. Всюди.
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15.04.2022 16:39 Відповісти
Похер на ті сентенції. ******* фашистів вдень і вночі, до останнього кацапа.
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15.04.2022 16:50 Відповісти
Що це за скавулиння? Нас що, хочуть залякати? То ми мстимося і будемо мститися рашистам аж до повної нашої перемоги!
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15.04.2022 16:53 Відповісти
Хто буде мститися??? Шо за тупий фейк??? Вони скати-загарбники, злодії, бидо тупе, орки.. на нашій землі.. Це ми їх утилізуєм. Та нечисть вже гіршою бути не може.
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15.04.2022 16:54 Відповісти
Скрепы будут мстить не только за потерю своей высокодуховной лодки, но и украинскому народу за то, что он есть и всему цивилизованному миру, за собственное ничтожество. Мстить они будут всем и всегда, потому что больше ничего не умеют, ну а цивилизованный мир просто должен быть к этому готов.
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15.04.2022 17:05 Відповісти
Что значит будут мстить, 1 корабль сраный потопили. Да за Мариуполь их весь флот должен пойти ко дну. А ***** должно лично на коленях ползти по Украине и просить прощение возле каждой улицы у каждого дома и после всего этого если у него осталось хоть что то человеческое то взят и застрелиться.
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15.04.2022 17:06 Відповісти
Це вони нам будуть мститись?! Чому так дивно виписується анонс. Це ми мстимося за тисячі забраних життів і руйнувань нашої країни!
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15.04.2022 17:08 Відповісти
А чим ця "помста" відрізняється від теперішніх їх дій? Да хай вони подавляться
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15.04.2022 17:12 Відповісти
А кому вони будуть мститись, якщо вони самі кажуть, що було "самовозґораніє"?

Чи хрестик зніміть, чи труси натягніть!
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15.04.2022 17:16 Відповісти
Вот на ********** у сукибеевой какой то ******* на говно исходит ,дабы мстить за маскву , призывает ко всеСОЮЗНОЙ мобилизации....но сам почему то в бой не рвется. Ссыт **** наверное. И шо характерно, сама *********** как бы тоже про самовозгорание твердит.
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15.04.2022 17:21 Відповісти
Будут мстить????????????? Автор текста вообще в адеквате ??? А интересуюсь знать Мариуполь, Чернигов, Буча и много других населенных пунктов уничтоженных мордором - это "по жопе ладошкой"?
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15.04.2022 17:17 Відповісти
Мардве будет такая мстя, шо срать будет до 10 калена.
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15.04.2022 17:18 Відповісти
Капраз, может надо было всем притопиться, как ваш "Гетьман Сагайдачный"? Ну чтоб не достаться врагу или "мсти" не было? Ох и дохлый же у нас флот и его руководители..
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15.04.2022 17:45 Відповісти
про яку помсту йде мова? та вони вбивають українців вже не одну сотню років
Для чого поширювати ці дурнуваті наративи про якусь там помсту москлів?
Смерть москалям! і без варіантів
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15.04.2022 17:52 Відповісти
А хто пояснить ????, що означає " Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагаються надати допомогу???? Джерело: Це як в час війни? чому по них теж не лупили!? Це те саме що зараз з Маріуполем і Херсоном?
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15.04.2022 17:53 Відповісти
Не можна, пишуть, що там турки особливо старалися допогти рюскому другу.
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15.04.2022 18:09 Відповісти
Мабуть не було чим лупить.... Крім "Нептуна" нічим, а "Нептунів" мало
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16.04.2022 22:07 Відповісти
прямо обращение гидранта к свиноматкам на кацапии - не трогайте их, будет месть... наоборот, попросят оттрахать их еще, еще, и еще раз...
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15.04.2022 18:00 Відповісти
надо мост растребоньеать ща гляну в принипе от запора реально до брпосить пару ракеты чи не
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15.04.2022 18:02 Відповісти
Дякую Юрію за приведені дані по витратам - це те що я вчора питав.
Співвідношення втрат ворога до витрат на комплекс - виходить 750/93 = 8 кратна перевага. Як на мене це цілком можливо ще один рекорд.
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15.04.2022 18:03 Відповісти
https://twitter.com/ugrofino/status/1514989600091090944?s=20&t=8WTgi1UclFUIOrds-XHo1w https://twitter.com/кораблик
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15.04.2022 18:38 Відповісти
Росия итак жопу вывернет чтоб Украину уничтожить.Так что лучше сначала-мы их....
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15.04.2022 18:49 Відповісти
У_лю_лю_лю...! Дайош, орда! Чим швидше вони почнуть "мститися", тим швидше їм прийде гаплик (пуздєц = путькінпіздєц). Вони хоч встигли унітази познімати (як на "Черкасах")?
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15.04.2022 18:51 Відповісти
Можете бомбить Воронеж
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15.04.2022 20:43 Відповісти
Россия today - Москва yesterday.
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16.04.2022 00:00 Відповісти
А почему Украина не может на месть дать ответку, ведь рядом куча кацапских городов: Брянск, Курск, Орёл, Воронеж, Белгород, Ростов, Севастополь, Симферополь т.д.? За Мариуполь надо разнести, например, Белгород, как говорится, чтобы неповадно было. И тогда кацап прежде, чем стрелять, начнёт думать, что если он ударит ракетой, то в ответ прилетит украинская ракета на кацапский город. Во вторую мировую союзники бомбили немецкие города - и это правильно. Поэтому Украина должна отвечать ударом на удар, а не молчать в ответ ибо ненаказанное вовремя зло будет только усиливаться. Всю военную инфраструктуру кацапни, которая расположена по периметру Украины, надо уничтожать.
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16.04.2022 21:01 Відповісти
Та треба ж.... Але чим? Немає зброї достатньо поки що.... Треба хоч свій двір якось хзахистити. Воно б і до москви пощупати не помішало б ...
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16.04.2022 22:11 Відповісти
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