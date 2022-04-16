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Новости Помощь Украине Война
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Выдающееся событие! Немецкая компания Quantum впервые поставила в Украину сверхсовременный военный беспилотник для корректировки артиллерии!, - Бутусов. ВИДЕО

Вчера немецкая компания Quantum заявила о первой в истории официальной поставке беспилотников военного назначения в Украину, которые будут применены в боевых действиях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Получить современный беспилотник удалось по инициативе Военной администрации Днепропетровской области на средства фонда Геннадия Корбана для нужд ТРО. Отмечается, что стоимость аппарата составляет около 200 000 евро, а контакты с Квантум установлены консулом Украины в ФРГ Дмитрием Шевченко.

"Благодаря быстрому заключению контракта, Вектор уже в Украине, и скоро будут проведены испытания в боевых условиях специалистами одного из добровольческих подразделений, которое взаимодействует с ТРО Днепра и точно поражает российские войска артиллерийским огнем. Беспилотник Vector с вертикальным взлетом и посадкой и оптико-локационной станцией HD-40LV с лазерным дальномером - сверхсовременный беспилотник, имеющий большое преимущество над любыми российскими беспилотниками такого класса. Достойный конкурент для нашей Лелеки-100 и польского Fly eye-3", - раскрывает все технические преимущества нового оснащения для Днепропетровщины Юрий Бутусов.

Кроме этого, Юрий Бутусов сообщает, что испытания Квантума проведены уже в Украине, скоро будут на фронте, а массовые поставки таких векторов смогут насытить войска современными средствами корректировки.

"Это значительное событие. Но продолжаем активную работу по содействию массовому производству Лелек, это стратегический приоритет для Украины", - сказал журналист.

Смотрите: Оккупанты бомбили село Большая Камышеваха на Харьковщине, образовались несколькометровые воронки от снарядов РФ, - Бутусов. ВИДЕО

беспилотник (3586) Корбан Геннадий (548) помощь (7800) Бутусов Юрий (4358) Днепропетровская область (3946)


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Топ комментарии
+53
Притомним німцям-респект...
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16.04.2022 15:18
+47
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16.04.2022 15:26
+43
Стало известно, как Bayraktar TB2 смог отвлекать российский флагман крейсер "Москва"
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16.04.2022 16:13
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Притомним німцям-респект...
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16.04.2022 15:18 Ответить
за кадром німецька говірка:
"ви німців бачите ?
а вони є !"

гудить пєпєлац зачьотно, як "Штука" - нємци могуть повторіть...
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16.04.2022 16:00 Ответить
найновітніші зразки зброї цівілізованого світу будуть випробуватись на шкурах російських баранів
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16.04.2022 16:03 Ответить
дуже сильно гудить в вертикальному режимі , а в планерному набагато тихіше
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16.04.2022 16:53 Ответить
І сміх, і гріх, і сльози та прокльони...

-Якщо офіційні МО РФ та інші представники РФ повідомляють що ПКР "москва" затонув в результаті пожежі, а не в результаті враження ракетами "Нептун", то скабєєва захльобувалася в істериці, що Україні слід об'явити війну за знищення саме українськими ракетами "москви"... ніби-то нині росія досі не веде війни проти України?!?

-В росії розгоряється скандал зі взаємними звинуваченнями... між Путіним і армією та силовиками по причині невдач та втрат живої сили і техніки в Україні. З'явилася і третя позиція - частина військової верхівки ПРОХАЄ Путіна не розпочинати нині другу хвилю наступу в Україну, бо... РФ може остаточно втратити армію, чи її боєздатність - ПОВНІСТЮ...

-РФ погрожує США і закликає їх не озброювати Україну...

-Країни НАТО вважають за доцільне не оприлюднювати повний список озброєнь, їх кількісні та якісні характеристики, які поставляються (та які заплановані до постачання) Україні...

-Це дозволяє ЗЕ-банді й спекулювати на проблемах... Наприклад, полк "Азов" благає розблокувати Маріуполь, але їм співають, що немає як і чим... В той час, коли є змога наносити нищівні удари ворогам з відстані як приклад- з тією ж "москвою"). Є далекобійні ракети, як іноземних поставок, так і власного виробництва... Але українського виробництва замало через зрадницькі дії, нехлюйство, п'янство, барижництво нинішньої влади... і по наступних причинах:
-За останні 2,5 роки: -️ СКОРОЧЕНО 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні війська, розвідка, тощо)
-Збройні заводи часто працювали в режимі скороченого тижня (недофінансування оборонних замовлень і не було чим платити з/п, бо треба було грабувати країну "великим крадівництвом"). -Зірвано повністю виробництво потужних ракет "Грім"(дальність 500 км) , скасовано програму фінансування наших «Сапсанів» (дальність 50-480 км), «Нептунів» (крилата ракета, (дальність 280 км), «Вільхи-М» (ракетний комплекс, дальність до 130 км.)
Це те, чим нині можна було стріляти по облозі ворога в Маріуполі, з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога в Севастополі, кораблі в Азовському морі, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
-Не розпочали будівництва патронних заводів, заводу з виробництва в Україні "Байраткарів" ... А чому й досі не фінансується озброєння ЗСУ українським безпілотником "Сокіл, створеного українським КБ "Луч"?
-Завод Іскра (радіолокаційне об'єднання- РЕБ) зупинявся, як і КрАЗ, як і завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень.
-Передача агресору ЄДИНОГО свідка по збитому Боїнгу - Цемаха,
-Фальсифікація та відкриття сотні кримінальних СПРАВ щодо патріотів -від патріотичних бойових генералах - до рядових, бійцях-патріотах та по політиках... і згуртування навколо ЗЕ антиукраїнців та кримінальників на державних посадах...
-Але Данілов вперто бреше і твердить, що "Ракетна програма України не зупинялася жодного дня"
-Розвал і нищення ЕКОНОМІКИ - це не секрет, а оцінка світу
-За ТИЖДЕНЬ до початку війни остання бригада закінчила РОЗМІНУВАННЯ ??? зі сторони Криму, прибрані всі протитанкові загородження та блок-пости. І через це вороги легенько взяли Херсон і окупували половину причорномор'я -Півдня України. Все це на на ЗЕ-банді!
-Ігнорування 28 -ми повідомленнями США про можливе вторгнення росії - бо заважало п'янствувати і кататися на лижах в Карпатах ЗЕ-кодлу...
-А чия фракція, як не "СН" та ОПЗЖ проголосували в ВР "ПРОТИ" надання Україні статусу стратегічного партнерства зі США Україні, поза НАТО...!?!?

Але Україна переможе!
Слава Україні!
Слава ЗСУ, яка перемагає не завдяки, а всупереч діям влади!
Ми вистоїмо, але "завдяки владі" - більш високою ціною, бо "завдяки" їй війна буде набагато тривалішою і кривавішою!

Смерть її ворогам, -як прямим, відвертим, так і замаскованим та наділеним владою!
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16.04.2022 17:29 Ответить
щось вони не послідовні. Якщо "москва" згоріла із-за того, що хтось не там покурив - то нехай бойова ондартра кремля об'являє війну курильщикам в "непАложеном мйєстЙє" та їх сімям.
Не зрозуміло причому тут Україна.
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16.04.2022 18:02 Ответить
німці? - вщіпнить мене...
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16.04.2022 15:19 Ответить
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16.04.2022 15:20 Ответить
вы не поверите. немцы говорят одно а делают другое. смешались гибридная война и реальное дело. не всему надо верить. есть от германии уже много игрушек о которых не говорят ни мы ни они.
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16.04.2022 15:23 Ответить
а як же ж хочеться вірити...
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16.04.2022 15:26 Ответить
много чего прошло мимо Вас.
имеющий глаза да увидит. от Матф.13
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16.04.2022 15:42 Ответить
и правильно: - меньше разговоров, больше дела.
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16.04.2022 17:48 Ответить
Дякуємо!
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16.04.2022 15:19 Ответить
Благодарим наших друзей...
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16.04.2022 15:21 Ответить
И таких в Германии немало, уверяю вас!
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16.04.2022 15:48 Ответить
Тут маленький ньюанс - его продали... А нужны прямые поставки, просто потому чтоб потом самим не сидеть под бомбами, как сказал Невзоров в последнем Наповале...
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16.04.2022 16:01 Ответить
А де там 200000 євро? Просто цікаво.
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16.04.2022 15:21 Ответить
200 тыщ? Там максимум оборудования, деталей на 20 тысяч. Или это за 10 штук?
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16.04.2022 15:46 Ответить
Такі ціни.
А чому ракета джавеліна коштує 230 тис?
Або чому той же калібр коштує 6 млн?
Дивні ви, любителі поумнічать.
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16.04.2022 16:00 Ответить
зроби теж саме за 20 тис. і запропонуй ЗСУ,
у чому справи ?
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16.04.2022 16:01 Ответить
работа программистов
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16.04.2022 16:44 Ответить
Щось у лісі здохло. Кацапи мабуть. Дякуємо!
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16.04.2022 15:21 Ответить
При мені такой х-ні не було.

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16.04.2022 15:22 Ответить
данке шон фрау рібентрон!! ферфлюхтер дайне муттер два раза
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16.04.2022 16:18 Ответить
східний


@samotniyskhid

·
https://twitter.com/samotniyskhid/status/1514953128738705413 23 ч



Рассказ одного из орков по луганскому направлению:
"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают"
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16.04.2022 15:22 Ответить
Чим він відрізняється від тих, що наші фонди закуповують по 1500 євро непонятно.
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16.04.2022 15:25 Ответить
Оптикой и программным обеспечением.
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16.04.2022 15:27 Ответить
Там ниже указали его цену каталожную. Далеко не 200 тыс Евро.
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16.04.2022 15:43 Ответить
Там цейс-оптика рулит,это недешиво
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16.04.2022 15:45 Ответить
а еще не нужно катапульты, и адекватная посадка, позволяющая дрон предохранять от очень вероятных повреждений при посадке.
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16.04.2022 15:45 Ответить
Kakoi katapult , u nevo vertikalnij vzljot , lol
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16.04.2022 18:13 Ответить
катапульта для дрона з вертикальним зльотом і посадкою ? (( це яка і для чого ?
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16.04.2022 18:31 Ответить
Тим, що це Корбан купив. Не за свої.
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16.04.2022 19:28 Ответить
Гада гринпоцу после Шредера еще и Шольца послать (сарказм если что)
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16.04.2022 15:26 Ответить
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16.04.2022 15:26 Ответить
НАхера про це трубити?
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16.04.2022 15:26 Ответить
Щоб вата сцялась
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16.04.2022 15:37 Ответить
Чтобы ссались ехать в Украину!
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16.04.2022 19:26 Ответить
Щось в лісі здохло. Неначе москаль.
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16.04.2022 15:29 Ответить
Приємна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
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16.04.2022 15:32 Ответить
200 тис євро за такий літак?
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16.04.2022 15:35 Ответить
10 тисяч обладнання, 190 тисяч зп німцю =)
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16.04.2022 15:42 Ответить
єврей наче і зробив добре діло (можливо), але все рівно *******

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16.04.2022 15:39 Ответить
не кипишуйте. случайно набили лишний ноль. обычная практика. помните про 10 000 едениц военной техники которая проехала через чернобыль)))) там вообще добавили два нуля, но выглядело зловеще!
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16.04.2022 15:52 Ответить
а то шо наші фермери 3 роки тому назад цю фюгню тагали собі з Германії ви як поясните?
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16.04.2022 15:54 Ответить
20 к це тільки дрон, а с кільки коштує оптикоелектронна станція з лазерним дальноміром +
наддорога німецька робоча сила + торгова надбавка, звісно

так що може й капнуло Гєні на кішеню, але не багато.
не треба ну абсолютно все хаяти !

не симпатичний мені особисто за політичні погляди та звязок із БаблоМойським Корбан працює на оборону !

заткніть пельки і йдіть волонтерити....!
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16.04.2022 16:30 Ответить
охранител
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16.04.2022 16:33 Ответить
Тоже сразу возникли мысли, что Лелека стоила 200 тысяч гривен, а этот 200 тысяч евро. Да, он круче, но не в 30 раз. При такой цене и Орлан за 100 тысяч у.е. начинает казаться неплохим изделием.
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16.04.2022 18:29 Ответить
200 000? Не разбираюсь но собирали на беспилотник бригаде Кульчицкого, там по памяти ок 400 000 грн?
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16.04.2022 15:41 Ответить
Наверное не плохой...но цена аховская...и воет как юнкерс при заходе на бомбометание...
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16.04.2022 15:41 Ответить
Я вспомнил кино о войне.
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16.04.2022 18:13 Ответить
Мабуть його німецьки проФесори збирають, раз такий дорогий.
Нам би підійшов і без вертикальної зльоту-посадки, але зроблений на нашому заводу і у 20 разів дешевший.
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16.04.2022 15:42 Ответить
Лелека вполне подходит под ваши параметры.
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16.04.2022 18:30 Ответить
Моторный самолет от стоит 150 000 евро а тут ребенок способен забрать себе домой. Цена завышена ребята. Коррупция на войне пипец.
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16.04.2022 15:46 Ответить
Подивився його характеристики: 120 хвилин польотного часу, відстань передачі зображення - до 15 км. На мій погляд диванного стратега 200 тисяч євро то забагато.
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16.04.2022 15:48 Ответить
Це дійсно приклад ПІДТРИМКИ ФРН у боротьбі УКРАЇНИ з москалями!!
Респект їм !!!!
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16.04.2022 15:50 Ответить
Непонятно, почему комментаторы так переживают по причине стоимости этого беспилотника.
Его же не государство закупило, а частный днепропетровский бизнес из своего кармана.
Вам что, денег этих бизнесменов жалко?
К тому же они и богатые бизнесмены, что знают и понимают, как им лучше всего распорядиться своими кровными.
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16.04.2022 15:54 Ответить
Швидше за все 200000 це чиясь помилка.
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16.04.2022 16:02 Ответить
дрон стоит 20 тыс. долларов. днепропетровский бизнес платит за него своей фирме в Германию 200 тыс евро. а оттуда на немецкую фирму-изготовитель платятся 20 тыс. долларов. Дельта остается за бугром на валютных счетах днепропетровского бизнеса. Если это так, то это уклонение от уплаты налогов в Украине. Недавно НБУ заморозил все курсы валют до конца войны. Все курсы сейчас на уровне их стоимости на 23.02.22. Купить валюту сейчас официально невозможно, кроме помощи армии, в этом случае вы можете купить валюту и что-то оплатить за рубежом, например, дроны. Поэтому днепропетровский бизнес покупает у НБУ 200 тыс евро по замороженному курсу (сейчас реальный рыночный курс валют существенно выше, но он сейчас не действует), оплачивает эти евро на свою фирму в ФРГ, а та фирма уже за 20 тыс. долларов покупает дрон. А разница остается за пределами Украины и накапливается, пока НБУ не разморозит валютные курсы. Как в том старом анекдоте - "вот на эту дельту и живем" ...
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16.04.2022 17:10 Ответить
Не треба плутати ФРН як державу і приватну компанію Квантум. Уряд ФРН до цього факту не має ніякого відношення.
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16.04.2022 16:01 Ответить
Має , уряд може заборонити продаж товарів подвійного використання не кажучи про військові беспілотники, навіть якщо їх виробляє приватне підприємство.
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16.04.2022 17:07 Ответить
Стало известно, как Bayraktar TB2 смог отвлекать российский флагман крейсер "Москва"
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16.04.2022 16:13 Ответить
Літачок,фотокамера,лазерний далекомір,передавач,куркулятор... Але,ж 200 000 єврюков
Гурток умілі рученята
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16.04.2022 16:20 Ответить
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16.04.2022 16:22 Ответить
распил в набутылочной, модрнзировали а две бутафорские ракеты завалили
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16.04.2022 16:44 Ответить
І такі штуки є ..?
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16.04.2022 16:36 Ответить
мелковат для 200к евро, хотя люфтваффе...
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16.04.2022 16:43 Ответить
Ну, что здесь можно сказать, только лишь одно - Спасибо за это немцам, за их поддержку в трудные минуты Украины, Спасибо!!!
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16.04.2022 16:47 Ответить
Точна GPS ( для своїх військ і союзників США видають GPS з точністю 0,23м), лазерний далекомір і опто-локаційна станція -чудово. Такий БПЛА може видавати точні координати цілі в готовому вигляді, а не просто коригування пристрілки. Такі координати можна зразу видавати на батарею для СОБ.
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16.04.2022 16:54 Ответить
Звук как у Юнкерс-87 Штука. Кацапам понравится. И кресты можно не зарисовывать
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16.04.2022 18:28 Ответить
Пам'ятаю коли президент Порошенко відвідав завод Baykar Makina
в Туреччині (2018р) та домовився з Ердоганом про постачання Bayraktar TB2 Україні, то тут на цензорі стояв такий галас про їх непотрібніть,дороговізну ітд.Ось такі метаморфози відбуваються.
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16.04.2022 18:44 Ответить
Нахер ти триндиш, наоборот всі одобряли і раділи, небриши не було того що ти мелеш!
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16.04.2022 19:35 Ответить
 
 