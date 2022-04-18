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Молдова (1835) помощь (7441)

Молдова не будет оказывать Украине военную помощь, - премьер Гаврилица

молдова

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не может оказывать Киеву военную помощь.

Об этом она сказала на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Гаврилица не стала не комментировать информацию украинских СМИ о том, что Молдова отказалась предоставить Украине шесть истребителей МиГ-29, оставшихся в этой стране с советских времен.

"Молдова поддерживает Украину и ее граждан... другим способом - принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощь, соблюдая все международные санкции в банковско-финансовом секторе", - сказала Гаврилица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова отказалась продавать Украине свои истребители, - СМИ

"И сейчас в Молдове остается более 90 тысяч беженцев из Украины, мы оказываем им всю необходимую помощь. Что касается военной помощи, то есть страны, куда более оснащенные (военной техникой) и развитые, имеющие экономическую и энергетическую возможность, чтобы оказать такую ​​помощь" , – заявила Гаврилица.

В то же время премьер-министр не ответила на прямой вопрос журналиста о том, был ли запрос на передачу истребителей со стороны Киева или нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова обвинила Россию в попытках вербовать ее граждан для войны в Украине

Накануне ряд украинских СМИ сообщил, что Киев спросил Кишинев о продаже или передаче находящихся на его балансе истребителей МиГ-29, но получил отказ.

Шесть МиГ-29 остались в распоряжении министерства обороны Молдавии с советских времен. В конце 90-х годов они прошли капитальный ремонт в Беларуси. С тех пор самолеты в воздух не поднимались, поэтому неизвестно, в каком техническом состоянии они находятся.
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Топ комментарии
+61
Да что вы прицепились к молдованам)? Украине досталась в наследие от СССР чуть ли не 1000 военных самолётов и за тридцать лет дошло до того ,что просят у молдаван 6 старых самолётов, которые неизвестно в каком состоянии. Ну так может если сами армию не сберегли хорош уже всех винить?
То же самое и с флотом.
То же самое и с танками- были тысячи и тысячи.
А патронный завод , который потеряли в Луганске в 2014 году, так и не построили за 8 лет- тоже молдаване виноваты?
Куча стран входящих в НАТО и имеющих защиту нихрена не дали толкового, давай чмыри молдаван.
Не будьте кацапами
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18.04.2022 17:29
+54
*откроют ли?* а чим вони його закриют? Виноградною лозою? Молдова взагалі існує поки існує ЗСУ в Одеській області
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18.04.2022 17:16
+33
До молдаван немає питань. У них немає нічого, щоб себе захистити. За них ніхто не заступиться. Тільки Україна була гарантом їхнього суверенітету в придністровській війні з мордором. Там все сумно.
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18.04.2022 17:30
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Не зря анигдоты шпарят про молдован ой не зря....
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18.04.2022 18:01 Ответить
Помогаем как можем.

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18.04.2022 18:01 Ответить
І на тому Дякуємо
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18.04.2022 18:09 Ответить
скажем откровенно, приднестровский сепаратизм и "ПНР" отчасти также результат пассивности Украины в этом вопросе, так что давайте не будем требовать от молдован того что сама Украина не сделала для Молдовы, и не просто не оказала никакой военной поддержки, но и в целом не особо способствовала блокаде и военной помощи "приднестровью" из рашки. Сейчас у Украины получается так что в частности от Молдовы и Грузии требует того, что сама Украина и не сделала ни в 90-х, ни в 2008-м ни в плане военного участия, ни каких-либо экономических санкций против рашки
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18.04.2022 18:05 Ответить
Не зробила Україна для Грузії? А чиїми ППО Грузія російські літаки в 2008 році збивала? Не Україна продавала їх? Що нам зараз й аукається. А в 1991 році українських добровольців в Грузії теж не було? ****** на"уй бот касапський.
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18.04.2022 18:39 Ответить
наверное ТУ-22М3 грузины сбили из рогатки или из берданки ,а не с нашего БУКА
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18.04.2022 20:04 Ответить
напевно його і дали задурно зовсім зовсім ?)))
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18.04.2022 21:58 Ответить
Припини вонізм, істото. Пам"ятаю за Президента Ющенка через наш порт грузилися танки, БМП, БТР, великі закриті контейнери (засоби ППО) на допомогу Грузії (при Презид. М.Саакашвілі) для відбиття московської агресії.
Незалежність (як виперднулисьте "пріднєстровскій сєпаратізм" результат пасівнасті Украіни) Придністрянщини має глибинні коріння, недосяжні для осмислення твоїми куцими мізками. Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. "Сепаратізм", як ти виперднув, а насправді проголошення незалежності, стався після того, як за командою тодішнього президента Молдавії Мірчі Снєгура, молдавська поліція з націоналістами потопили у крові Бендери (це у них називалося "наведення конституційного ладу") і готувалися перейти через міст до Тирасполя. Їх не пустили. Від тоді кордон ліг по Дністру.
Учи матчасть.
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18.04.2022 21:50 Ответить
сходи ще відсоси тим "придністровцям" курва ще один дебіл напіватний ,там така сама а худоба як і в Криму ,вони ***** тебе бачили,великоукраїнець,їхтреба вирізатии як гнид совкобидлвских що молдавани і робили,поки такі як тисовкоспівчуливі туди не влізли
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18.04.2022 21:57 Ответить
Скажу тобі більше: коли молдавська поліція і добровольці-націоналісти та т.з. "гайдуки" розпочали різню у Бендерах, тоді командувач 14 Армії (штаб був у Тирасполі) Генерал Лебедь Олександр Іванович віддав наказ і підрозділи 14 Армії вибили молдаванів з Бендер. А після того вся Молдавія ледь не стала Придністрянщиною: Ліво-, і Правобережною. Особисто знав і знаю офіцерів 14 Армії котрі ледве стримали Командувача від наказу рушити на Кишинів. Їх би ніхто не зупинив. Ти через куцість мізків (у медицині це кваліфікується як д е б і л), навіть не уявляєш собі, під якою загрозою була тоді і незалежність і сама державність Молдавії. Усьок? Учи матчасть, салабоне шмаркатий.
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18.04.2022 22:32 Ответить
як я вже сказав можеш тепер сходити до них і ВІДСОСАТИ , а ще свічку лебедю поставити.бо тепер там такий самий заповідник ********* як і в криму і у тебе в голові
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18.04.2022 22:44 Ответить
Відсмоктати у придністрянців можете ви, якщо вони ще захочуть вам дати. А щодо Лебедя то за нього треба молитися і ставити свічку - тут ти маєш рацію.
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19.04.2022 08:34 Ответить
А чем может Молдова то помочь, спасибо что беженцев принимают хотя бы
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18.04.2022 18:06 Ответить
Да пусть не принимают! Типа ауенные благодетели! "хотя бы"
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18.04.2022 21:42 Ответить
Злишімо їх в спокої . Після Перемоги поговоримо . А зараз , нам совоє робить .
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18.04.2022 18:08 Ответить
Тому ми молдаванами називаємо всяких придурків))
Навіть Ющенко будучи президентом назвав молдаванином якогось помічника)
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18.04.2022 18:12 Ответить
У Молдовы выбор небольшой. Если проиграет Украина ее оккупируют за несколько часов силами росгвардии с дубинками. Но они радушно приняли наших беженцев и молдавские волонтеры бесплатно развозили их от границы по Молдове.
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18.04.2022 18:18 Ответить
Вообще не понимаю, чего от молдован хотят. Какая нах помощь? Самая бедная страна у которой нихрена нет. За шесть ржавых бортов с которіх и на шрот даже снять нечего, кипишь подняли? У нас такого добра тоже имеется. Только толку от него нет никакого. Сдаётся мне, вой подняли полдкацапники, чтобы внести смуту и разбрат.
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18.04.2022 18:20 Ответить
если толку никакоего от тех самолетов - так чего уперлись их отдать, и заработать себе репутацию? вместо слиться и стать подкацапниками!
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18.04.2022 21:44 Ответить
тобто ти підримуєш розсирання грошей на брухт,асфальту мало?
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18.04.2022 22:46 Ответить
Да потому что такие как ты,будут потом кричать что молдаване продали им поломанные самолеты.
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19.04.2022 01:11 Ответить
Эти ссыкуны заняли выжидательную позицию. Слабое, недоразвитое типа государственное образование, не имеющее ни экономики, ни государственности как таковой (осколок Румынии), полностью зависящее от российского газа. Не спасут ни от чего их эти 6 несчастных МИГов. А вот Украина могла бы защитить. Но они показали свою трусость и приспособленчество. На них вообще не стоит обращать внимание и просто их игнорировать. А то что они принимают переселенцев, так куда они нах... от них могут деться??? Да никуда! Так что это не заслуга, а безвыходность. Мудаки ссыкливые короче. Вот как они называются.
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18.04.2022 18:42 Ответить
Агентство публичной собственности, в чьем ведении находятся шесть истребителей МИГ-29, заявило, что не получало официального запроса относительно продажи самолетов.

https://i.simpalsmedia.com/point.md/news/600x315/882d4089505d3b7eca072b51bb3f082f.jpg

Ранее "Украинская правда" сообщила, что молдавские власти отказали Киеву в просьбе, "чтобы не расстраивать Россию". Бывший администратор Международного аэропорта Мэркулешть Владимир Майдук рассказал в июле 2019 года в рамках Клуба, организованного Центром журналистских расследований в Молдове, что от шести МИГов почти ничего не осталось, "они пустые

"Я несколько раз замечал, что самолеты исчезали со взлетной полосы, на самом деле их помещали на склад одного из резидентов, откуда вынимали самые важные части. Одна деталь может стоить 500 000 долларов. От этих самолетов остались только кабины, а запчасти распроданы", - отметил он."
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18.04.2022 20:01 Ответить
а ***** чим тобі допоможуть ці 6 трупів? що своїх мало, ***** відсталі вчепились в ті зламки,а що ж ******* не відкривали коли ******* 3 тю повітряну армію на голки?
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18.04.2022 22:02 Ответить
А ты чего такой не ссыкливый в США сидишь и от молдован помощи требуешь,садись на литак и в Украину воевать,что ссыкотно тварь?
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19.04.2022 01:16 Ответить
Au fost sclavi ai Rusiei și au rămas! du-te la pula!
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18.04.2022 18:48 Ответить
И НА ЭТОМ СПАСИБО МОЛДОВЕ. ИХ ПОНЯТЬ МОЖНО. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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18.04.2022 19:02 Ответить
Глупышка. Словаки отдали С-300. Сказали, что он им не поможет, если орда к ним прийдет. А украинцам пригодиться. А молдаване. Заберите свою заявку в ЕС. Прицеп нам не нужен. Помогут ли им 6 мигов
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18.04.2022 19:33 Ответить
ага долбойоб сказав а,кажи і б,а нічого що словаки в НАТО,а нічого що їм дали петріоти,як легко ******* ********,не розуміючи що ******
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18.04.2022 21:12 Ответить
шестерки дешевые плечевые шалашовки
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18.04.2022 19:40 Ответить
Це якийсь тупий чорний піар Молдові. Ви блін ще до Сан Маріно докопайтесь, чого вони нічого не дають. Аби тільки народ лишній раз позлить.
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18.04.2022 19:45 Ответить
Ты бы поинтересовался ВВП Сан-Марино на душу населения, а потом уже шутил!
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18.04.2022 21:47 Ответить
У кого Зеленський ще не просив ?
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18.04.2022 22:11 Ответить
Ну реально,найшли з кого питати .Чим вони там допоможуть "Букетом Молдавії"?В них самих з озброєння два дробовика в сторожів на винограднику.Самі напевно щодня моляться щоб ми вистояли бо їм зразу амба.
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18.04.2022 20:22 Ответить
Нету никаких 6 литаков, поэтому и не отвнчает..
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18.04.2022 20:39 Ответить
ну хуже венгров пока никто вроде не выделывается
они пока лидеры "помощи"
хотя принимают беженцев, хотя бы это

а молдова там врядли чем то в военном плане помочь может
тут нужны усилия совместные с румынией хотя бы
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18.04.2022 20:52 Ответить
за беженцев этим подкацапникам платит ЕС! они на беженцах зарабатывают!
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18.04.2022 21:48 Ответить
Досить розказувати про біженців, ЄС надав Молдові сотні мільйонів доларів на їх підтримку.
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18.04.2022 21:10 Ответить
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