Молдова не будет оказывать Украине военную помощь, - премьер Гаврилица
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не может оказывать Киеву военную помощь.
Об этом она сказала на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Гаврилица не стала не комментировать информацию украинских СМИ о том, что Молдова отказалась предоставить Украине шесть истребителей МиГ-29, оставшихся в этой стране с советских времен.
"Молдова поддерживает Украину и ее граждан... другим способом - принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощь, соблюдая все международные санкции в банковско-финансовом секторе", - сказала Гаврилица.
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"И сейчас в Молдове остается более 90 тысяч беженцев из Украины, мы оказываем им всю необходимую помощь. Что касается военной помощи, то есть страны, куда более оснащенные (военной техникой) и развитые, имеющие экономическую и энергетическую возможность, чтобы оказать такую помощь" , – заявила Гаврилица.
В то же время премьер-министр не ответила на прямой вопрос журналиста о том, был ли запрос на передачу истребителей со стороны Киева или нет.
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Накануне ряд украинских СМИ сообщил, что Киев спросил Кишинев о продаже или передаче находящихся на его балансе истребителей МиГ-29, но получил отказ.
Шесть МиГ-29 остались в распоряжении министерства обороны Молдавии с советских времен. В конце 90-х годов они прошли капитальный ремонт в Беларуси. С тех пор самолеты в воздух не поднимались, поэтому неизвестно, в каком техническом состоянии они находятся.
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Незалежність (як виперднулисьте "пріднєстровскій сєпаратізм" результат пасівнасті Украіни) Придністрянщини має глибинні коріння, недосяжні для осмислення твоїми куцими мізками. Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. "Сепаратізм", як ти виперднув, а насправді проголошення незалежності, стався після того, як за командою тодішнього президента Молдавії Мірчі Снєгура, молдавська поліція з націоналістами потопили у крові Бендери (це у них називалося "наведення конституційного ладу") і готувалися перейти через міст до Тирасполя. Їх не пустили. Від тоді кордон ліг по Дністру.
Учи матчасть.
Навіть Ющенко будучи президентом назвав молдаванином якогось помічника)
https://i.simpalsmedia.com/point.md/news/600x315/882d4089505d3b7eca072b51bb3f082f.jpg
Ранее "Украинская правда" сообщила, что молдавские власти отказали Киеву в просьбе, "чтобы не расстраивать Россию". Бывший администратор Международного аэропорта Мэркулешть Владимир Майдук рассказал в июле 2019 года в рамках Клуба, организованного Центром журналистских расследований в Молдове, что от шести МИГов почти ничего не осталось, "они пустые
"Я несколько раз замечал, что самолеты исчезали со взлетной полосы, на самом деле их помещали на склад одного из резидентов, откуда вынимали самые важные части. Одна деталь может стоить 500 000 долларов. От этих самолетов остались только кабины, а запчасти распроданы", - отметил он."
они пока лидеры "помощи"
хотя принимают беженцев, хотя бы это
а молдова там врядли чем то в военном плане помочь может
тут нужны усилия совместные с румынией хотя бы