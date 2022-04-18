Молдова не будет оказывать Украине военную помощь, - премьер Гаврилица

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не может оказывать Киеву военную помощь.

Об этом она сказала на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Гаврилица не стала не комментировать информацию украинских СМИ о том, что Молдова отказалась предоставить Украине шесть истребителей МиГ-29, оставшихся в этой стране с советских времен.

"Молдова поддерживает Украину и ее граждан... другим способом - принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощь, соблюдая все международные санкции в банковско-финансовом секторе", - сказала Гаврилица.

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"И сейчас в Молдове остается более 90 тысяч беженцев из Украины, мы оказываем им всю необходимую помощь. Что касается военной помощи, то есть страны, куда более оснащенные (военной техникой) и развитые, имеющие экономическую и энергетическую возможность, чтобы оказать такую ​​помощь" , – заявила Гаврилица.

В то же время премьер-министр не ответила на прямой вопрос журналиста о том, был ли запрос на передачу истребителей со стороны Киева или нет.

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Накануне ряд украинских СМИ сообщил, что Киев спросил Кишинев о продаже или передаче находящихся на его балансе истребителей МиГ-29, но получил отказ.

Шесть МиГ-29 остались в распоряжении министерства обороны Молдавии с советских времен. В конце 90-х годов они прошли капитальный ремонт в Беларуси. С тех пор самолеты в воздух не поднимались, поэтому неизвестно, в каком техническом состоянии они находятся.