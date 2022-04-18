Молдова не надаватиме Україні військову допомогу, - прем’єр Гаврилиця

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Кишинів не може надавати Києву військову допомогу.

Про це вона сказала на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Гаврилиця не стала не коментувати інформацію українських ЗМІ про те, що Молдова відмовилася надати Україні шість винищувачів МіГ-29, що залишилися в цій країні з радянських часів.

"Молдова підтримує Україну та її громадян... в інший спосіб - приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу, дотримуючись усіх міжнародних санкцій у банківсько-фінансовому секторі", - сказала Гаврилиця.

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"І нині в Молдові залишається понад 90 тисяч біженців з України, ми надаємо їм усю необхідну допомогу. Стосовно військової допомоги, то є країни, куди більш оснащені (військовою технікою) та розвинені, які мають економічну та енергетичну можливість, щоб надати таку допомогу", - заявила Гаврилиця.

Водночас прем'єр-міністр не відповіла на пряме запитання журналіста про те, чи був запит на передачу винищувачів із боку Києва чи ні.

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Напередодні низка українських ЗМІ повідомила, що Київ запитав Кишинів про продаж або передачу винищувачів МіГ-29, що перебувають на його балансі, але отримав відмову.

Шість МіГ-29 залишилися у розпорядженні міністерства оборони Молдови з радянських часів. Наприкінці 90-х років вони пройшли капітальний ремонт у Білорусі. Відтоді літаки у повітря не піднімалися, тому невідомо, в якому технічному стані вони перебувають.