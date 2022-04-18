Молдова не надаватиме Україні військову допомогу, - прем’єр Гаврилиця
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Кишинів не може надавати Києву військову допомогу.
Про це вона сказала на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Гаврилиця не стала не коментувати інформацію українських ЗМІ про те, що Молдова відмовилася надати Україні шість винищувачів МіГ-29, що залишилися в цій країні з радянських часів.
"Молдова підтримує Україну та її громадян... в інший спосіб - приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу, дотримуючись усіх міжнародних санкцій у банківсько-фінансовому секторі", - сказала Гаврилиця.
"І нині в Молдові залишається понад 90 тисяч біженців з України, ми надаємо їм усю необхідну допомогу. Стосовно військової допомоги, то є країни, куди більш оснащені (військовою технікою) та розвинені, які мають економічну та енергетичну можливість, щоб надати таку допомогу", - заявила Гаврилиця.
Водночас прем'єр-міністр не відповіла на пряме запитання журналіста про те, чи був запит на передачу винищувачів із боку Києва чи ні.
Напередодні низка українських ЗМІ повідомила, що Київ запитав Кишинів про продаж або передачу винищувачів МіГ-29, що перебувають на його балансі, але отримав відмову.
Шість МіГ-29 залишилися у розпорядженні міністерства оборони Молдови з радянських часів. Наприкінці 90-х років вони пройшли капітальний ремонт у Білорусі. Відтоді літаки у повітря не піднімалися, тому невідомо, в якому технічному стані вони перебувають.
Будь ласка, зачекайте...
Незалежність (як виперднулисьте "пріднєстровскій сєпаратізм" результат пасівнасті Украіни) Придністрянщини має глибинні коріння, недосяжні для осмислення твоїми куцими мізками. Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. "Сепаратізм", як ти виперднув, а насправді проголошення незалежності, стався після того, як за командою тодішнього президента Молдавії Мірчі Снєгура, молдавська поліція з націоналістами потопили у крові Бендери (це у них називалося "наведення конституційного ладу") і готувалися перейти через міст до Тирасполя. Їх не пустили. Від тоді кордон ліг по Дністру.
Учи матчасть.
Навіть Ющенко будучи президентом назвав молдаванином якогось помічника)
https://i.simpalsmedia.com/point.md/news/600x315/882d4089505d3b7eca072b51bb3f082f.jpg
Ранее "Украинская правда" сообщила, что молдавские власти отказали Киеву в просьбе, "чтобы не расстраивать Россию". Бывший администратор Международного аэропорта Мэркулешть Владимир Майдук рассказал в июле 2019 года в рамках Клуба, организованного Центром журналистских расследований в Молдове, что от шести МИГов почти ничего не осталось, "они пустые
"Я несколько раз замечал, что самолеты исчезали со взлетной полосы, на самом деле их помещали на склад одного из резидентов, откуда вынимали самые важные части. Одна деталь может стоить 500 000 долларов. От этих самолетов остались только кабины, а запчасти распроданы", - отметил он."
они пока лидеры "помощи"
хотя принимают беженцев, хотя бы это
а молдова там врядли чем то в военном плане помочь может
тут нужны усилия совместные с румынией хотя бы