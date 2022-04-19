Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка. ДОКУМЕНТ

Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1-й танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, обнародованные в ГУР МО Украины.

"После фальсификации президентских выборов в Беларуси вооруженные силы РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов. Оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращения втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе", - говорится в сообщении.

В документе в характерном РФ стиле проанализировали военно-политическую и информационную обстановку страны, выявлены и перечислены объекты, которые "подлежат немедленному псхологическому и информационному воздействию". Перед старшим начальником ставилась задача ввести войска на территорию страны по легенде "совместных учений с вооруженными силами Республики Белоруссии".

Разведчики отмечают, что одним из доказательств подготовки РФ к военной агрессии против соседнего государства является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1-й танковой армии в район выполнения задачи".

Полная версия документа приведена ниже.

























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