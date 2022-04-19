РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7857 посетителей онлайн
Новости Война
36 126 33

Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка. ДОКУМЕНТ

Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1-й танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, обнародованные в ГУР МО Украины.

"После фальсификации президентских выборов в Беларуси вооруженные силы РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов. Оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращения втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе", - говорится в сообщении.

В документе в характерном РФ стиле проанализировали военно-политическую и информационную обстановку страны, выявлены и перечислены объекты, которые "подлежат немедленному псхологическому и информационному воздействию". Перед старшим начальником ставилась задача ввести войска на территорию страны по легенде "совместных учений с вооруженными силами Республики Белоруссии".

Разведчики отмечают, что одним из доказательств подготовки РФ к военной агрессии против соседнего государства является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1-й танковой армии в район выполнения задачи".

Полная версия документа приведена ниже.

Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 01

Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 02
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 03
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 04
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 05
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 06
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 07
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 08
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 09
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 10
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 11
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 12
Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка 13

Читайте также: Среди военных РФ растет количество официальных "отказников", им угрожают расправой над родственниками, - ГУР

Автор: 

армия РФ (19238) Беларусь (7891) нападение (2215) разведка (4175)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+59
показать весь комментарий
19.04.2022 13:00
+23
С таким бульбанфюрером никакой захват власти не нужен.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:06
+22
Ну, скоро, как их ********* на донбасе, они приступят к следующей фазе спецоперации - освобождение белорусии от фашизма. Всё идёт по плану.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.04.2022 13:00 Ответить
"А я вам сичас пакажу ..."(с)
показать весь комментарий
19.04.2022 13:11 Ответить
Лучє нарісую. Язиком на жопє.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:20 Ответить
яка несподіванка, а ми й не підозрювали. в Казахстан мабуть теж, вони й зробили це
показать весь комментарий
19.04.2022 13:00 Ответить
Білорусам-читати обов'язково...
показать весь комментарий
19.04.2022 13:03 Ответить
Ім байдуже. Аби чарка і шкварка.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:09 Ответить
Або як ще кажуть "хай ї*уть - аби не били..."
показать весь комментарий
19.04.2022 13:22 Ответить
Ну, скоро, как их ********* на донбасе, они приступят к следующей фазе спецоперации - освобождение белорусии от фашизма. Всё идёт по плану.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:05 Ответить
После Донбасса спасать уже не будет чем. Разве что 100летний хлам расконсервируют: тачанки , пулеметы...
показать весь комментарий
19.04.2022 13:42 Ответить
С таким бульбанфюрером никакой захват власти не нужен.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:06 Ответить
"как захватить весь мир, не привлекая внимания санитаров".....
показать весь комментарий
19.04.2022 13:07 Ответить
так вот откуда на Беларусь готовилось нападение!
показать весь комментарий
19.04.2022 13:09 Ответить
Думаю еще не вечер. Очень скоро увидим как бульбашей начнут денацифицировать и вывозить с Беларашки в Магадан а на их место завозить разный прокацапленный сброд с дальних ******. чтобы не получилось как с Украиной.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:12 Ответить
это уже давно опробовано - депортация.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:19 Ответить
Нікого з білорасєї вивозити не будуть, там усі за расєю, не мели дурниць олігофрен звичайний...
показать весь комментарий
19.04.2022 13:28 Ответить
карта Бульбофюрера в москальській колоді.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:16 Ответить
Как же всё ожидаемо и по кацапячи ... Здесь интересно другое . Становится очевидным , что на Масковии есть высокопоставленные поставщики всяких секретов ********* на Запад и в Украину. Что ими движет - алчность или желание спасти свою шкуру , большого значения уже не имеет ... Думаю , мы узнаем еще мно-ого чего интересного ...
показать весь комментарий
19.04.2022 13:16 Ответить
Видео засРашкинского националиста Дёмушкина об украинско-русской войне рекомендовано к максимальному распространению на засРашкинских пабликах

https://twitter.com/i/status/1515735200298414080
показать весь комментарий
19.04.2022 13:16 Ответить
Дьомушкін кілька років сидів у тюрмі, бо виступав проти *****. Він взагалі націоналіст, а не імперський шовініст. Він ще з самого початку був проти ОРДЛО, і проти війни з Україною.
показать весь комментарий
19.04.2022 14:44 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2022 13:21 Ответить
''А я шейчас вам пакажу...''
Він знав це, але так і не показав ..
показать весь комментарий
19.04.2022 13:22 Ответить
Яке вторгнення?!!!)) це саюзная дяржава!! це сателіт расєї, присутність расєйських військ там більша за бутафорну білорасєйську армію, а місцеві дівчата будуть зустрічати додаткових расєян з повітряними кульками та квітами босоніж на лавицях...)))
показать весь комментарий
19.04.2022 13:25 Ответить
Да пох. Белорусы навечно запятнаны кровью. Дать свою територию для нападения на Украину это верх подлости..
Белорусы-****** молчаливые.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:27 Ответить
Так ***** ж її вже давно окупував, а підіграв йому в цьому жадібний до влади таракан. Йому крісло президента було важливішим за долю своєї країни.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:32 Ответить
может он знал что если та баба сядет на трон то вместо украины нападение будет на белорусь
показать весь комментарий
19.04.2022 13:50 Ответить
ну да без лоха и жизнь плоха.
показать весь комментарий
19.04.2022 13:54 Ответить
це тіпа копірка як з яником було,
якщо би були протести після виборів то бігом треба «спасать дружествений народ» від клятої демократії і загниваючого заходу
показать весь комментарий
19.04.2022 14:01 Ответить
Нахіба?
показать весь комментарий
19.04.2022 14:24 Ответить
Так уже. Новость опоздала на полгода.
показать весь комментарий
19.04.2022 14:24 Ответить
А разве она не захвачена?
показать весь комментарий
19.04.2022 15:22 Ответить
Була загроза маріонеточному режиму *****.
показать весь комментарий
19.04.2022 16:28 Ответить
Нормальні білоруси давно це зрозуміли і без цих документів. А для ябацек це все черговий "фейк".
показать весь комментарий
19.04.2022 16:25 Ответить
 
 