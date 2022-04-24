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Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции против патриарха Кирилла

церковь,рпц,синод,кирил

Литва призывает Евросоюз ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла, поддерживающего войну в Украине.

Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Да. Есть такое предложение, но пока проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", – сказал министр.

Он отметил, что власти Литвы принимают участие в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

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"Дискуссии и консультации проходят, я знаю об этом (...)", – сказал он.

Литовская православная церковь – одна из 9 традиционных религиозных общин Литвы. Она находится под руководством Московского патриархата.

Напомним, Ватикан решил отменить планировавшуюся в июне встречу Папы Римского Франциска с патриархом Русской православной церкви Кириллом, который поддерживает войну России против Украины.

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Кирилл (1083) Литва (2472) санкции (11313) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+15
он не патриарх,он служитель сатаны!
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24.04.2022 14:44
+12
давно пора
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24.04.2022 14:37
+10
Усі Лаври - в ПЦУ вже, попів в *****.
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24.04.2022 14:41
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давно пора
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24.04.2022 14:37 Ответить
таки Да, КОЗЛОМОРДЫМ нечего там делать.
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24.04.2022 14:40 Ответить
Усі Лаври - в ПЦУ вже, попів в *****.
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24.04.2022 14:41 Ответить
Давно пора, КОЗЛОМОРДЫМ не место.
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24.04.2022 14:42 Ответить
А що цей педік ще на бутилці?
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24.04.2022 14:43 Ответить
Треба було давно накласти на нього санкції. Ще в першому списку.
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24.04.2022 14:44 Ответить
он не патриарх,он служитель сатаны!
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24.04.2022 14:44 Ответить
толково придумали
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24.04.2022 14:44 Ответить
ки-рыло не патриарх...и секта гебнявая не церковь...
в остальном всё правильно.
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24.04.2022 14:45 Ответить
А где???
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24.04.2022 14:45 Ответить
Гундяєвську секту потрібно визнати тим чим вона є. А саме філіалом ФСБ. Ця секта аморальна в усіх її проявах і її діяльність спрямовується на задоволення матеріальних та пропагандистських потреб держави спонсора тероризму. В Україні РПЦ та будь які її відгалудження мають бути заборонені на рівні закону, всі попи депортовані в ********* примусово з конфіскацією всього майна. Кацапський піп це лютий ворог українців. Блудливе, брехливе та підступне падло позбавлене істинної віри. Дубасьте цих покручів! Женіть їх з нашої землі в болота мухосранські.
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24.04.2022 14:47 Ответить
Біда, що досі не запровадили ,ну все одно краще пізно ніж після завтра
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24.04.2022 14:50 Ответить
гундяй, торгаш сігаретами в 90ті,- заігрався в святе....
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24.04.2022 14:51 Ответить
Он не патриарх ,он сатанист ,его надо изловить ,подвергнуть самым страшным пыткам а потом сжечь на медленном огне ...так будет пожалуй правильно и справедливо ,кровь детей и слёзы матерей взывают об отмщении !
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24.04.2022 14:57 Ответить
А в Україні попи московського патріархата, які ховаються під обрівіатурою "Українська Правооаславна Церква", продовжують збирати гроші з обалванених їхніми попами і телеканалом "1+1" і "кварталом" людей. Вони продовжують справу олігарха Кирила по пропаганді і підриву України зсередини. І мені якось стрюмно, що церква "сатаністів", яка на стороні ворога, спокійно промишляє в кожному місті, кожному селі. То навіщо ворогу розвідка чи коректировщики вогню, вони є на кожному метрі і нікого не бояться. Коли пан президент скаже своїй монобільшості, і прихожану московської церкви лейтенанту баканову, щоб готували законопроект про заборону структури ФСБ і ГРУ російських спецслужб у одіянії московської церкви в Україні? Чи боїться, що нападать? Так як ще гірше можна напасти?
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24.04.2022 15:03 Ответить
в Луцьку біля тих гундяевских хатинок стільки народу- щоб вони згоріли
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24.04.2022 15:28 Ответить
Черт с кадилом .
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24.04.2022 15:03 Ответить

Служили два товаріща...
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24.04.2022 15:10 Ответить
Головне щоб в Україні його шанували. Як після того що вони наробили . як вбивали людей зброєю яку освятив москальський патріархат , наші люди закотять побожно оченятка і пруться в москальську церкву. Йдуть і повторюють мантру яку ті ж попи їм і вкрутили * я до Бога йду а не в церкву*. Але чомусь преться саме в москальську. Я не можу рішати справ Господніх , але думаю що , якщо по справедливості , то ті хто моляться москальським попам тратять даремно час . Бог знає хто є хто.
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24.04.2022 15:11 Ответить
Служили три товаріща!

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24.04.2022 15:15 Ответить
Их объединяет убийство украинцев.
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24.04.2022 15:22 Ответить
Зло должно наказываться даже если оно прячется под поповскую рясу.
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24.04.2022 15:16 Ответить
'Хрюське мірь".. повинен зникнути
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24.04.2022 15:22 Ответить
люто плюсую
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24.04.2022 15:25 Ответить
знищення ру.сатанату не ідеологічна, не громадська і не церковна проблема, а звичайний кримінальний процес.
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24.04.2022 15:28 Ответить
Чому це не пропонує Україна?
І чому в Україні досі працює це кубло вбивць-сатанистів?
Але найбільш бісить, що туди ходить досить багато придурків!
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24.04.2022 15:33 Ответить
 
 