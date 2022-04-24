Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции против патриарха Кирилла

Литва призывает Евросоюз ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла, поддерживающего войну в Украине.

Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Да. Есть такое предложение, но пока проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", – сказал министр.

Он отметил, что власти Литвы принимают участие в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

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"Дискуссии и консультации проходят, я знаю об этом (...)", – сказал он.

Литовская православная церковь – одна из 9 традиционных религиозных общин Литвы. Она находится под руководством Московского патриархата.

Напомним, Ватикан решил отменить планировавшуюся в июне встречу Папы Римского Франциска с патриархом Русской православной церкви Кириллом, который поддерживает войну России против Украины.

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