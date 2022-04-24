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Литва пропонує Євросоюзу запровадити санкції проти патріарха Кирила

церковь,рпц,синод,кирил

Литва закликає Євросоюз запровадити санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила, який підтримує війну в Україні.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Так. Є така пропозиція, але поки що проходять дискусії для досягнення взаємної угоди, тому остаточної відповіді поки немає, чи це буде введено", – сказав міністр.

Він зазначив, що влада Литви бере участь у консультаціях про відокремлення Литовської православної церкви від Московської єпархії, але наголосив, що це питання самовизначення громади.

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"Дискусії та консультації відбуваються, я знаю про це (...)", – сказав він.

Литовська православна церква – одна з 9 традиційних релігійних громад Литви. Вона під керівництвом Московського патріархату.

Нагадаємо, Ватикан вирішив скасувати зустріч Папи Римського Франциска, яка планувалась у червні, з патріархом Російської православної церкви Кирилом, який підтримує війну Росії проти України.

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Автор: 

Кирил (453) Литва (2411) санкції (11870) Євросоюз (13441)


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Топ коментарі
+15
он не патриарх,он служитель сатаны!
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24.04.2022 14:44
+12
давно пора
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24.04.2022 14:37
+10
Усі Лаври - в ПЦУ вже, попів в *****.
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24.04.2022 14:41
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давно пора
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24.04.2022 14:37 Відповісти
таки Да, КОЗЛОМОРДЫМ нечего там делать.
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24.04.2022 14:40 Відповісти
Усі Лаври - в ПЦУ вже, попів в *****.
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24.04.2022 14:41 Відповісти
Давно пора, КОЗЛОМОРДЫМ не место.
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24.04.2022 14:42 Відповісти
А що цей педік ще на бутилці?
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24.04.2022 14:43 Відповісти
Треба було давно накласти на нього санкції. Ще в першому списку.
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24.04.2022 14:44 Відповісти
он не патриарх,он служитель сатаны!
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24.04.2022 14:44 Відповісти
толково придумали
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24.04.2022 14:44 Відповісти
ки-рыло не патриарх...и секта гебнявая не церковь...
в остальном всё правильно.
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24.04.2022 14:45 Відповісти
А где???
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24.04.2022 14:45 Відповісти
Гундяєвську секту потрібно визнати тим чим вона є. А саме філіалом ФСБ. Ця секта аморальна в усіх її проявах і її діяльність спрямовується на задоволення матеріальних та пропагандистських потреб держави спонсора тероризму. В Україні РПЦ та будь які її відгалудження мають бути заборонені на рівні закону, всі попи депортовані в ********* примусово з конфіскацією всього майна. Кацапський піп це лютий ворог українців. Блудливе, брехливе та підступне падло позбавлене істинної віри. Дубасьте цих покручів! Женіть їх з нашої землі в болота мухосранські.
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24.04.2022 14:47 Відповісти
Біда, що досі не запровадили ,ну все одно краще пізно ніж після завтра
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24.04.2022 14:50 Відповісти
гундяй, торгаш сігаретами в 90ті,- заігрався в святе....
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24.04.2022 14:51 Відповісти
Он не патриарх ,он сатанист ,его надо изловить ,подвергнуть самым страшным пыткам а потом сжечь на медленном огне ...так будет пожалуй правильно и справедливо ,кровь детей и слёзы матерей взывают об отмщении !
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24.04.2022 14:57 Відповісти
А в Україні попи московського патріархата, які ховаються під обрівіатурою "Українська Правооаславна Церква", продовжують збирати гроші з обалванених їхніми попами і телеканалом "1+1" і "кварталом" людей. Вони продовжують справу олігарха Кирила по пропаганді і підриву України зсередини. І мені якось стрюмно, що церква "сатаністів", яка на стороні ворога, спокійно промишляє в кожному місті, кожному селі. То навіщо ворогу розвідка чи коректировщики вогню, вони є на кожному метрі і нікого не бояться. Коли пан президент скаже своїй монобільшості, і прихожану московської церкви лейтенанту баканову, щоб готували законопроект про заборону структури ФСБ і ГРУ російських спецслужб у одіянії московської церкви в Україні? Чи боїться, що нападать? Так як ще гірше можна напасти?
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24.04.2022 15:03 Відповісти
в Луцьку біля тих гундяевских хатинок стільки народу- щоб вони згоріли
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24.04.2022 15:28 Відповісти
Черт с кадилом .
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24.04.2022 15:03 Відповісти

Служили два товаріща...
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24.04.2022 15:10 Відповісти
Головне щоб в Україні його шанували. Як після того що вони наробили . як вбивали людей зброєю яку освятив москальський патріархат , наші люди закотять побожно оченятка і пруться в москальську церкву. Йдуть і повторюють мантру яку ті ж попи їм і вкрутили * я до Бога йду а не в церкву*. Але чомусь преться саме в москальську. Я не можу рішати справ Господніх , але думаю що , якщо по справедливості , то ті хто моляться москальським попам тратять даремно час . Бог знає хто є хто.
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24.04.2022 15:11 Відповісти
Служили три товаріща!

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24.04.2022 15:15 Відповісти
Их объединяет убийство украинцев.
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24.04.2022 15:22 Відповісти
Зло должно наказываться даже если оно прячется под поповскую рясу.
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24.04.2022 15:16 Відповісти
'Хрюське мірь".. повинен зникнути
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24.04.2022 15:22 Відповісти
люто плюсую
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24.04.2022 15:25 Відповісти
знищення ру.сатанату не ідеологічна, не громадська і не церковна проблема, а звичайний кримінальний процес.
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24.04.2022 15:28 Відповісти
Чому це не пропонує Україна?
І чому в Україні досі працює це кубло вбивць-сатанистів?
Але найбільш бісить, що туди ходить досить багато придурків!
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24.04.2022 15:33 Відповісти
 
 