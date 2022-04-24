Литва пропонує Євросоюзу запровадити санкції проти патріарха Кирила

Литва закликає Євросоюз запровадити санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила, який підтримує війну в Україні.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Так. Є така пропозиція, але поки що проходять дискусії для досягнення взаємної угоди, тому остаточної відповіді поки немає, чи це буде введено", – сказав міністр.

Він зазначив, що влада Литви бере участь у консультаціях про відокремлення Литовської православної церкви від Московської єпархії, але наголосив, що це питання самовизначення громади.

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"Дискусії та консультації відбуваються, я знаю про це (...)", – сказав він.

Литовська православна церква – одна з 9 традиційних релігійних громад Литви. Вона під керівництвом Московського патріархату.

Нагадаємо, Ватикан вирішив скасувати зустріч Папи Римського Франциска, яка планувалась у червні, з патріархом Російської православної церкви Кирилом, який підтримує війну Росії проти України.

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