Литва пропонує Євросоюзу запровадити санкції проти патріарха Кирила
Литва закликає Євросоюз запровадити санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила, який підтримує війну в Україні.
Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
"Так. Є така пропозиція, але поки що проходять дискусії для досягнення взаємної угоди, тому остаточної відповіді поки немає, чи це буде введено", – сказав міністр.
Він зазначив, що влада Литви бере участь у консультаціях про відокремлення Литовської православної церкви від Московської єпархії, але наголосив, що це питання самовизначення громади.
"Дискусії та консультації відбуваються, я знаю про це (...)", – сказав він.
Литовська православна церква – одна з 9 традиційних релігійних громад Литви. Вона під керівництвом Московського патріархату.
Нагадаємо, Ватикан вирішив скасувати зустріч Папи Римського Франциска, яка планувалась у червні, з патріархом Російської православної церкви Кирилом, який підтримує війну Росії проти України.
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в остальном всё правильно.
Служили два товаріща...
І чому в Україні досі працює це кубло вбивць-сатанистів?
Але найбільш бісить, що туди ходить досить багато придурків!