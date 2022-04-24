Великобритания предоставит Украине гаубицы AS90 и снаряды к ним, - Daily Express
Великобритания должна отправить в Украину 20 самоходных артиллерийских установок и десятки тысяч снарядов.
По данным Daily Express, это станет величайшей артиллерийской кампанией со времен Второй мировой войны, передает Цензор.НЕТ.
Британское издание со ссылкой на источники сообщает, что на следующей неделе 45 тысяч фугасных снарядов британского производства вместе с самоходными гаубицами AS90 будут отправлены в Польшу. Там украинских военных будут учить их применять.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения.
Топ комментарии
+31 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий24.04.2022 16:24
+25 Шимус
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+25 Alex Sav #513490
показать весь комментарий24.04.2022 16:24
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Ну если все 155 мм гаубицы, которые обещали поставить США, Канада, Бриты, Французы, Голландия поставят то встанет вопрос в личном составе и в количестве орудий на км)))
виграш в в калібрі - 52 калібра це біля 40 км + технологіях наведення, яким до яких кацапам рачки срати.
отже помножте надані нам гаубиці всіх типів щонайменше на два до кацапських - дуже так некисло вийде !!!
А то будет как с танками, которых больше чем танкистов.
Буряты уже понимают что нет разница - в камазе ехать или в танке)))
Победа будет за нами! Слава Украине!
поляки не лише асвальт клали, а ще й зробили сотню https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Krab&action=edit&redlink=1 Krab - польская САУ, с изготавливаемой по лицензии башней от AS90, 155-мм/52 качающейся частью производства французской Nexter Systems, на шасси https://ru.wikipedia.org/wiki/K9_Thunder K9 Thunder .
а де тепер наші заасвальтовані десятки міліардів доларів Крадівництва?
це ось так;
Четвертые сутки пылают станицы,
По Донбасу гуляет большая война.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
Где-то их тройки проносятся к "Яру",
Луна равнодушная смотрит им вслед.
А в комнатах наших сидят комиссары,
И девочек наших ведут в кабинет.
Респект британцам за поддержку.
Снарядів до цих гаубиць буде треба вагони, щоб кацапів перемелювати у фарш 24/7.