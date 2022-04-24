Великобритания предоставит Украине гаубицы AS90 и снаряды к ним, - Daily Express

Великобритания должна отправить в Украину 20 самоходных артиллерийских установок и десятки тысяч снарядов.

По данным Daily Express, это станет величайшей артиллерийской кампанией со времен Второй мировой войны, передает Цензор.НЕТ.

Британское издание со ссылкой на источники сообщает, что на следующей неделе 45 тысяч фугасных снарядов британского производства вместе с самоходными гаубицами AS90 будут отправлены в Польшу. Там украинских военных будут учить их применять.

Напомним, 23 апреля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения.

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