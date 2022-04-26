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Лавров ответил на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе

лавров

В Министерстве иностранных дел России ответили на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе. Там отвергли такую инициативу, назвав ее "театральным жестом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как информирует издание, отвечая на вопрос о перспективе переговоров в Мариуполе, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что это - "театральный жест" из Украины, и украинцы таким образом "хотели еще одну слезную сцену поставить".

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Лавров также повторил утверждение России о том, что она все еще ждет ответа президента Украины Владимира Зеленского на ее предложения, которые якобы переданы Киеву еще 10 дней назад.

"Если речь идет о серьезной настроенности на работу в рамках переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже более 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось, Зеленский даже не слышал", - сказал Лавров .

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Напомним, недавно заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь в своем видеообращении заявил, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и нардеп Давид Арахамия готовы провести переговоры с РФ в Мариуполе. После чего подобные намерения подтвердили в Офисе президента.

Лавров Сергей (2306) Мариуполь (5718) переговоры с Россией (982)


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Топ комментарии
+35
Нужно убить детей Лаврова ,Володина и всех ,кто голосовал за войну.
Кровная месть как у кавказцев за наших маленьких ангелов, которые убили фашисты. И потом смотреть на слезные сцены этих недолюдей. Притом , охота должна быть без сроков давности.
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26.04.2022 16:54
+23
Лавров - военный преступник . Его надо повесить в Гааге вместе с ***** , Шойгу, Медведевым , Песковым и Кабаевой
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26.04.2022 17:00
+21
Оголосіть винагороду за голову цієї потвори,хай кляча живе і ссиця.
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26.04.2022 16:54
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лавров достойний шибениці вже давно.Але цього разу він висловив мою думку.
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26.04.2022 16:54 Ответить
Лавров приїхати не може, овес(кокаїн) заарештували.
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26.04.2022 17:10 Ответить
Нужно убить детей Лаврова ,Володина и всех ,кто голосовал за войну.
Кровная месть как у кавказцев за наших маленьких ангелов, которые убили фашисты. И потом смотреть на слезные сцены этих недолюдей. Притом , охота должна быть без сроков давности.
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26.04.2022 16:54 Ответить
нужно убить их всех=все 140 миллионов тварей!
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26.04.2022 17:31 Ответить
Оголосіть винагороду за голову цієї потвори,хай кляча живе і ссиця.
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26.04.2022 16:54 Ответить
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26.04.2022 17:15 Ответить
вова, ты как спец, загляни в глаза лаврова и скажи нам, шо ты там видишь?
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26.04.2022 16:55 Ответить
Лайно версии от лашади👎
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26.04.2022 16:55 Ответить
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26.04.2022 16:55 Ответить
Сцыт лошадка.
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26.04.2022 16:56 Ответить
страна фейков и дебилов...
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26.04.2022 16:56 Ответить
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26.04.2022 16:56 Ответить
Самі говорять про переговори. Скоро з вами подарунки заговорять від Дяді Джо і Дяді Бориса Джонсона та інших партнерів. Але то вже буде інша розмова
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26.04.2022 16:56 Ответить
А о чем будет встреча?
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26.04.2022 16:57 Ответить
Клоуни запропонували - клоун відповів.
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26.04.2022 16:58 Ответить
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26.04.2022 16:58 Ответить
Хорошая идея- разослать всем туроператорам фотки из Бучи и объяснить , что мародеры и насильники поедут к ним отдыхать . Пусть гонят в шею КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ
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26.04.2022 17:07 Ответить
Пропоную провести перемивини на похоронах підземної лисої мавпи фашиста!
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26.04.2022 16:59 Ответить
Керівництво росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні

Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.

Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області.

Також, ЗС росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули в ході російської агресії проти України та відмови у виплатах сім'ям загиблих росіян.

Дії російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні.
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26.04.2022 16:59 Ответить
Лавров - военный преступник . Его надо повесить в Гааге вместе с ***** , Шойгу, Медведевым , Песковым и Кабаевой
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26.04.2022 17:00 Ответить
краще в Бородянці або в Бучі... можна і в Маріуполі або в Чернігові... повісити цю наволоч дуже багато бажаючих... тому пропоную, прив,язати до березки і до фаркопа й тихенько їхати... залишки розділити поміж бажаючих на всеогляд....
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26.04.2022 17:09 Ответить
Кабаеву отправить в гости к бурятам из 64 гвардейской.
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28.04.2022 21:50 Ответить
вот гнида
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26.04.2022 17:01 Ответить
Чому не видно коментарів? Що з Цензором?
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26.04.2022 17:01 Ответить
Щось сьогодні ця кіняка занадто балакуча
Мабуть соломи колумбійської на раїсю завезли
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26.04.2022 17:02 Ответить
Не довезли, тому й балакуча.
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26.04.2022 22:08 Ответить
Короче. Кацапи засцяли.
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26.04.2022 17:04 Ответить
Краще ..свідчення коняки у Гаазі
Слава нації
Смерть москалям
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26.04.2022 17:05 Ответить
у ммосковитів свої сценарії: чи пітьма сприймає Світ?..коли здохне
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26.04.2022 17:08 Ответить
Ухезався понi, короч.
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26.04.2022 17:10 Ответить
Двунога коняка
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26.04.2022 17:12 Ответить
лавров тварини скоро сдохне
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26.04.2022 17:13 Ответить
Ну хорошо, уточняем. В Мариуполе на ипподроме.
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26.04.2022 17:13 Ответить
лавров ідьот к ******* матєрі.
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26.04.2022 17:17 Ответить
Сцена? Так для москалів виграшна позиція? Маріуполь 'звільнений'., 'щасливі люди', Моживість всьому світу продемонструвати свою 'благу роботу'... Щось лавров проговорився) Навіть політики думати не здатні в них....
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26.04.2022 17:27 Ответить
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26.04.2022 17:28 Ответить
!
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26.04.2022 17:41 Ответить
Брехлива безсоромна худоба.
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26.04.2022 17:54 Ответить
та він очкує - боїться, що його там живцем з'їдять! не вірить, що живим звідти вийде. певно в тому кремлі всі сикуни, до дрижаків бояться що Україна на них нападе.
тільки люди з психологією рабів до глибини душі настрашені і тим ненавидять усіх вільних людей!
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26.04.2022 19:38 Ответить
найбільше про театральність точно знає сам лавров
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26.04.2022 19:40 Ответить
Поц, театра в Мариуполе уже нет
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26.04.2022 20:30 Ответить
 
 