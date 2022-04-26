Лавров ответил на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе
В Министерстве иностранных дел России ответили на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе. Там отвергли такую инициативу, назвав ее "театральным жестом".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как информирует издание, отвечая на вопрос о перспективе переговоров в Мариуполе, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что это - "театральный жест" из Украины, и украинцы таким образом "хотели еще одну слезную сцену поставить".
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Лавров также повторил утверждение России о том, что она все еще ждет ответа президента Украины Владимира Зеленского на ее предложения, которые якобы переданы Киеву еще 10 дней назад.
"Если речь идет о серьезной настроенности на работу в рамках переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже более 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось, Зеленский даже не слышал", - сказал Лавров .
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Напомним, недавно заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь в своем видеообращении заявил, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и нардеп Давид Арахамия готовы провести переговоры с РФ в Мариуполе. После чего подобные намерения подтвердили в Офисе президента.
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Кровная месть как у кавказцев за наших маленьких ангелов, которые убили фашисты. И потом смотреть на слезные сцены этих недолюдей. Притом , охота должна быть без сроков давности.
Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.
Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.
Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області.
Також, ЗС росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули в ході російської агресії проти України та відмови у виплатах сім'ям загиблих росіян.
Дії російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні.
Мабуть соломи колумбійської на раїсю завезли
Слава нації
Смерть москалям
тільки люди з психологією рабів до глибини душі настрашені і тим ненавидять усіх вільних людей!