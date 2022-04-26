Лавров ответил на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе

В Министерстве иностранных дел России ответили на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе. Там отвергли такую инициативу, назвав ее "театральным жестом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как информирует издание, отвечая на вопрос о перспективе переговоров в Мариуполе, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что это - "театральный жест" из Украины, и украинцы таким образом "хотели еще одну слезную сцену поставить".

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Лавров также повторил утверждение России о том, что она все еще ждет ответа президента Украины Владимира Зеленского на ее предложения, которые якобы переданы Киеву еще 10 дней назад.

"Если речь идет о серьезной настроенности на работу в рамках переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже более 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось, Зеленский даже не слышал", - сказал Лавров .

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Напомним, недавно заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь в своем видеообращении заявил, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и нардеп Давид Арахамия готовы провести переговоры с РФ в Мариуполе. После чего подобные намерения подтвердили в Офисе президента.