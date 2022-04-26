Лавров відповів на пропозицію України провести переговори в Маріуполі

У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли на пропозицію України провести переговори в Маріуполі. Там відхилили таку ініціативу, назвавши її "театральним жестом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як інформує видання, відповідаючи на запитання про перспективу переговорів у Маріуполі, глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що це "театральний жест" з України, і українці таким чином "хотіли ще одну якусь слізну сцену поставити".

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Лавров також повторив твердження Росії про те, що вона все ще чекає на відповідь президента України Володимира Зеленського на її пропозиції, які нібито передано Києву ще 10 днів тому.

"Якщо йдеться про серйозну налаштованість на роботу в рамках переговорів, то краще б вони відповіли на наші пропозиції, які вже більш як 10 днів перебувають на їхньому боці, і про які, як з'ясувалося, Зеленський навіть не чув", - сказав Лавров.

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Нагадаємо, нещодавно заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар у своєму відеозверненні заявив, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та нардеп Давид Арахамія готові провести переговори з РФ у Маріуполі. Після чого такі наміри підтвердили в Офісі президента.