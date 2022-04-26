Лавров відповів на пропозицію України провести переговори в Маріуполі
У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли на пропозицію України провести переговори в Маріуполі. Там відхилили таку ініціативу, назвавши її "театральним жестом".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як інформує видання, відповідаючи на запитання про перспективу переговорів у Маріуполі, глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що це "театральний жест" з України, і українці таким чином "хотіли ще одну якусь слізну сцену поставити".
Лавров також повторив твердження Росії про те, що вона все ще чекає на відповідь президента України Володимира Зеленського на її пропозиції, які нібито передано Києву ще 10 днів тому.
"Якщо йдеться про серйозну налаштованість на роботу в рамках переговорів, то краще б вони відповіли на наші пропозиції, які вже більш як 10 днів перебувають на їхньому боці, і про які, як з'ясувалося, Зеленський навіть не чув", - сказав Лавров.
Нагадаємо, нещодавно заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар у своєму відеозверненні заявив, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та нардеп Давид Арахамія готові провести переговори з РФ у Маріуполі. Після чого такі наміри підтвердили в Офісі президента.
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Кровная месть как у кавказцев за наших маленьких ангелов, которые убили фашисты. И потом смотреть на слезные сцены этих недолюдей. Притом , охота должна быть без сроков давности.
Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.
Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.
Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області.
Також, ЗС росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули в ході російської агресії проти України та відмови у виплатах сім'ям загиблих росіян.
Дії російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні.
Мабуть соломи колумбійської на раїсю завезли
Слава нації
Смерть москалям
тільки люди з психологією рабів до глибини душі настрашені і тим ненавидять усіх вільних людей!