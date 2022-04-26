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Лавров відповів на пропозицію України провести переговори в Маріуполі

лавров

У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли на пропозицію України провести переговори в Маріуполі. Там відхилили таку ініціативу, назвавши її "театральним жестом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як інформує видання, відповідаючи на запитання про перспективу переговорів у Маріуполі, глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що це "театральний жест" з України, і українці таким чином "хотіли ще одну якусь слізну сцену поставити".

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Лавров також повторив твердження Росії про те, що вона все ще чекає на відповідь президента України Володимира Зеленського на її пропозиції, які нібито передано Києву ще 10 днів тому.

"Якщо йдеться про серйозну налаштованість на роботу в рамках переговорів, то краще б вони відповіли на наші пропозиції, які вже більш як 10 днів перебувають на їхньому боці, і про які, як з'ясувалося, Зеленський навіть не чув", - сказав Лавров.

Також читайте: Україна запропонувала Кремлю обміняти всіх російських полонених на захисників Маріуполя, – ОП

Нагадаємо, нещодавно заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар у своєму відеозверненні заявив, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та нардеп Давид Арахамія готові провести переговори з РФ у Маріуполі. Після чого такі наміри підтвердили в Офісі президента.

Автор: 

Лавров Сергій (1592) Маріуполь (3236) переговори з Росією (1099)


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Топ коментарі
+35
Нужно убить детей Лаврова ,Володина и всех ,кто голосовал за войну.
Кровная месть как у кавказцев за наших маленьких ангелов, которые убили фашисты. И потом смотреть на слезные сцены этих недолюдей. Притом , охота должна быть без сроков давности.
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26.04.2022 16:54
+23
Лавров - военный преступник . Его надо повесить в Гааге вместе с ***** , Шойгу, Медведевым , Песковым и Кабаевой
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26.04.2022 17:00
+21
Оголосіть винагороду за голову цієї потвори,хай кляча живе і ссиця.
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26.04.2022 16:54
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лавров достойний шибениці вже давно.Але цього разу він висловив мою думку.
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26.04.2022 16:54 Відповісти
Лавров приїхати не може, овес(кокаїн) заарештували.
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26.04.2022 17:10 Відповісти
Нужно убить детей Лаврова ,Володина и всех ,кто голосовал за войну.
Кровная месть как у кавказцев за наших маленьких ангелов, которые убили фашисты. И потом смотреть на слезные сцены этих недолюдей. Притом , охота должна быть без сроков давности.
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26.04.2022 16:54 Відповісти
нужно убить их всех=все 140 миллионов тварей!
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26.04.2022 17:31 Відповісти
Оголосіть винагороду за голову цієї потвори,хай кляча живе і ссиця.
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26.04.2022 16:54 Відповісти
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26.04.2022 17:15 Відповісти
вова, ты как спец, загляни в глаза лаврова и скажи нам, шо ты там видишь?
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26.04.2022 16:55 Відповісти
Лайно версии от лашади👎
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26.04.2022 16:55 Відповісти
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26.04.2022 16:55 Відповісти
Сцыт лошадка.
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26.04.2022 16:56 Відповісти
страна фейков и дебилов...
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26.04.2022 16:56 Відповісти
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26.04.2022 16:56 Відповісти
Самі говорять про переговори. Скоро з вами подарунки заговорять від Дяді Джо і Дяді Бориса Джонсона та інших партнерів. Але то вже буде інша розмова
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26.04.2022 16:56 Відповісти
А о чем будет встреча?
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26.04.2022 16:57 Відповісти
Клоуни запропонували - клоун відповів.
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26.04.2022 16:58 Відповісти
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26.04.2022 16:58 Відповісти
Хорошая идея- разослать всем туроператорам фотки из Бучи и объяснить , что мародеры и насильники поедут к ним отдыхать . Пусть гонят в шею КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ
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26.04.2022 17:07 Відповісти
Пропоную провести перемивини на похоронах підземної лисої мавпи фашиста!
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26.04.2022 16:59 Відповісти
Керівництво росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні

Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.

Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області.

Також, ЗС росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули в ході російської агресії проти України та відмови у виплатах сім'ям загиблих росіян.

Дії російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні.
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26.04.2022 16:59 Відповісти
Лавров - военный преступник . Его надо повесить в Гааге вместе с ***** , Шойгу, Медведевым , Песковым и Кабаевой
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26.04.2022 17:00 Відповісти
краще в Бородянці або в Бучі... можна і в Маріуполі або в Чернігові... повісити цю наволоч дуже багато бажаючих... тому пропоную, прив,язати до березки і до фаркопа й тихенько їхати... залишки розділити поміж бажаючих на всеогляд....
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26.04.2022 17:09 Відповісти
Кабаеву отправить в гости к бурятам из 64 гвардейской.
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28.04.2022 21:50 Відповісти
вот гнида
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26.04.2022 17:01 Відповісти
Чому не видно коментарів? Що з Цензором?
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26.04.2022 17:01 Відповісти
Щось сьогодні ця кіняка занадто балакуча
Мабуть соломи колумбійської на раїсю завезли
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26.04.2022 17:02 Відповісти
Не довезли, тому й балакуча.
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26.04.2022 22:08 Відповісти
Короче. Кацапи засцяли.
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26.04.2022 17:04 Відповісти
Краще ..свідчення коняки у Гаазі
Слава нації
Смерть москалям
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26.04.2022 17:05 Відповісти
у ммосковитів свої сценарії: чи пітьма сприймає Світ?..коли здохне
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26.04.2022 17:08 Відповісти
Ухезався понi, короч.
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26.04.2022 17:10 Відповісти
Двунога коняка
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26.04.2022 17:12 Відповісти
лавров тварини скоро сдохне
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26.04.2022 17:13 Відповісти
Ну хорошо, уточняем. В Мариуполе на ипподроме.
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26.04.2022 17:13 Відповісти
лавров ідьот к ******* матєрі.
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26.04.2022 17:17 Відповісти
Сцена? Так для москалів виграшна позиція? Маріуполь 'звільнений'., 'щасливі люди', Моживість всьому світу продемонструвати свою 'благу роботу'... Щось лавров проговорився) Навіть політики думати не здатні в них....
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26.04.2022 17:27 Відповісти
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26.04.2022 17:28 Відповісти
!
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26.04.2022 17:41 Відповісти
Брехлива безсоромна худоба.
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26.04.2022 17:54 Відповісти
та він очкує - боїться, що його там живцем з'їдять! не вірить, що живим звідти вийде. певно в тому кремлі всі сикуни, до дрижаків бояться що Україна на них нападе.
тільки люди з психологією рабів до глибини душі настрашені і тим ненавидять усіх вільних людей!
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26.04.2022 19:38 Відповісти
найбільше про театральність точно знає сам лавров
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26.04.2022 19:40 Відповісти
Поц, театра в Мариуполе уже нет
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26.04.2022 20:30 Відповісти
 
 