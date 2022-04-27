В Украине полностью разрушены 102 учебных заведения, - Шкарлет

Статистика разрушений детских садов, школ, университетов растет каждый день. По состоянию на сегодняшний день полностью разрушены 102 учебных заведения, повреждения получили – 1412 заведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Министр отметил, что враг продолжает обстреливать учебные заведения: "Вчера это была одна из школ Лисичанска. В этот момент в ее подвале прятались 23 человека, в том числе и напуганные дети. Стены выстояли – спасли жизнь нашим гражданам".

Шкарлет добавил, что благодаря мужественным и преданным своему делу учителям, преподавателям, воспитателям образовательный процесс продолжается там, где позволяет ситуация с безопасностью.

"К сожалению, статистика разрушений детских садов, школ, университетов растет ежедневно. По состоянию на сегодняшний день полностью разрушены 102 учебных заведения, повреждения получили - 1412 заведений", - сказано в сообщении.

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"На временно оккупированных территориях руководителей учебных заведений обязывают осуществлять обучение на русском языке и по образовательным программам РФ. Однако большинство украинских учителей и руководителей верны нашему государству, они увольняются с работы и отказываются от какого-либо сотрудничества с оккупантами. Я горжусь каждым таким педагогом! Вы наши герои! Герои образовательного фронта!" - подчеркнул чиновник.

Также он сообщил о сложной ситуации в Крыму, где оккупационные власти не останавливаются в искоренении всего украинского в учебных заведениях. В частности, притеснения испытывают крымские татары – их лишают права учиться на родном языке. Министр решительно осуждает такие действия.

"Преступлениям, совершаемым РФ в сфере образования Украины, будет дана надлежащая правовая оценка как в национальных, так и международных судах. Страна-агрессор получит справедливое наказание за все преступные действия! Спасибо несгибаемым педагогам за устойчивость! Верим в силы ВСУ! После победы отстроим!" – подчеркнул Шкарлетт.

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