В Україні повністю зруйновано 102 заклади освіти, - Шкарлет

Статистика руйнувань дитячих садочків, шкіл, університетів зростає щодня. Станом на сьогодні, повністю зруйновано 102 заклади освіти, пошкоджень зазнали 1412 закладів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Міністр зазначив, що ворог продовжує обстрілювати заклади освіти: "Учора це була одна зі шкіл Лисичанська. У цей момент у її підвалі ховалися 23 людини, зокрема і налякані діти. Стіни вистояли – врятували життя нашим громадянам".

Шкарлет додав, що завдяки мужнім і відданим своїй справі вчителям, викладачам, вихователям освітній процес триває там, де дозволяє безпекова ситуація.

"На жаль, статистика руйнувань дитячих садочків, шкіл, університетів зростає щодня. Станом на сьогодні, повністю зруйновано 102 заклади освіти, пошкоджень зазнали 1412 закладів", - сказано в повідомленні.

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"На тимчасово окупованих територіях керівників закладів освіти зобов'язують здійснювати навчання російською мовою та за освітніми програми РФ. Однак більшість українських учителів та керівників вірні нашій державі, вони звільняються з роботи і відмовляються від будь-якої співпраці з окупантами. Я пишаюся кожним таким освітянином! Ви наші герої! Герої освітнього фронту!" - наголосив посадовець.

Також він повідомив про складну ситуацію в Криму, де окупаційна влада не зупиняється у викоріненні всього українського у закладах освіти. Зокрема утисків зазнають кримські татари – їх позбавляють права вчитися рідною мовою. Міністр рішуче засуджує такі дії.

"Злочинам, які вчиняє РФ у сфері освіти України, буде надана належна правова оцінка як у національних, так і міжнародних судах. Країна-агресор отримає справедливе покарання за всі злочинні дії! Дякую незламним освітянам за стійкість! Віримо у сили ЗСУ! Після перемоги все відбудуємо!" - наголосив Шкарлет.

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