"Более полусотни прилетов за полчаса": рашисты обстреливают Эсманскую громаду на Сумщине

Российские оккупанты на Сумщине открыли огонь по Эсманской громаде.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Эсманская громада. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов за последние полчаса. Потери уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты из минометов обстреляли одну из громад на Сумщине, - Живицкий

обстрел (29023) Сумская область (3581) Живицкий Дмитрий (242)
+53
эти ****** нам жизни не дадут, пока мы не начнем их уничтожать на их же территории!
каждый орк должен знать, что через 10 секунд после выстрела он может сдохнуть!
27.04.2022 22:46 Ответить
+22
Я нічого не підказую, але в Воронежі є декілька нафтобаз.
27.04.2022 22:50 Ответить
+19
Ночью может быть ответ. Снова кто-то неаккуратно покурит
27.04.2022 22:46 Ответить
Так а ми що?
27.04.2022 22:45 Ответить
Ночью может быть ответ. Снова кто-то неаккуратно покурит
27.04.2022 22:46 Ответить
Готуємось до шашликів.
27.04.2022 23:04 Ответить
Приказано под угрозой уголовного сдать оружие теробороне , опасность миновала всем на велике будівництво
27.04.2022 23:10 Ответить
трансграничные обстрелы в Сумской, Черниговской, Житомирской, Волынской областей будут происходить, пока в Пустогороде не будет стоять на дежурстве AN/TPQ-36, а под Нежином батарея HIMARS'ов, которая сразу отправит ответку прямо в БМ-21 в ихнем ***********.
27.04.2022 23:27 Ответить
мабуть в курську слабенько горіло, москалі хочуть більше і яскравіше
27.04.2022 22:45 Ответить
Ходят слухи, что какой-то корабль рашистов фсе...
27.04.2022 23:15 Ответить
Це Люся А. трандів, Люсі довіряти стрьомно...
27.04.2022 23:45 Ответить
эти ****** нам жизни не дадут, пока мы не начнем их уничтожать на их же территории!
каждый орк должен знать, что через 10 секунд после выстрела он может сдохнуть!
27.04.2022 22:46 Ответить
+1500
27.04.2022 22:50 Ответить
Я нічого не підказую, але в Воронежі є декілька нафтобаз.
27.04.2022 22:50 Ответить
27.04.2022 23:08 Ответить
Чого так скромно. Давай точні коордінати? )
27.04.2022 23:11 Ответить
А що це таке провокативно? В нас же війна з москалями,ракети по всій території прилітають.Он в понеділок,десь за 12-15 кілометрів від мене,збили наші крилату ракету.Це також провокація?
27.04.2022 22:58 Ответить
Слово "провокация" - это любимое словечко всех сцыкунов и лжецов. И, кстати, любимое словечко всех рашистских пропагандонов.
Дураку понятно, что во время войны не может быть никаких "провокаций". Есть боевые действия.
28.04.2022 06:56 Ответить
А в белгороді вже все погоріло к ****** ?
27.04.2022 23:04 Ответить
Я думаю напряглись, ночами думають о вечном ) ублюдки.
27.04.2022 23:15 Ответить
Отец солдатика из Питера визжит как последняя ***** (жесть!)
https://twitter.com/i/status/1519340005612785664
27.04.2022 23:05 Ответить
Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Джерело:
27.04.2022 23:15 Ответить
пропагандон Пего бодро рассказывает как они подбили "украинский" танк и будут его восстанавливать..... там все ржут с этих дятлов шо пипец! )))
https://twitter.com/i/status/1519329756533211136
27.04.2022 23:16 Ответить
27.04.2022 23:51 Ответить
А що ви хотіли. На війні - як на війні!Куля влоб - то й куля в лоб.
27.04.2022 23:51 Ответить
друг, успокойся, а то четвертый забанят!
бывает, это нужно в себе пережить.....
27.04.2022 23:53 Ответить
Не зовсім "на часі", але мені цікаво:
"Прильоти" зараз рахують по тій системі що рахували у час СО, по схемі ОБСЄ, чи якось по іншому?
27.04.2022 23:37 Ответить
Підорасам пасує мова окупанта.
27.04.2022 23:40 Ответить
скоріше за все луплять по взльотно-посадковій смузі аеродрому колишнього ЧВВАУЛ ..вона там всього 20-30 км від кордону. Треба у відповідь лупити по їх аеродромах та базах
27.04.2022 23:54 Ответить
А що ви хотіли. На війні - як на війні!Куля в лоб - то й куля в лоб.
28.04.2022 00:02 Ответить
 
 