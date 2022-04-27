"Более полусотни прилетов за полчаса": рашисты обстреливают Эсманскую громаду на Сумщине
Российские оккупанты на Сумщине открыли огонь по Эсманской громаде.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Эсманская громада. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов за последние полчаса. Потери уточняются", - говорится в сообщении.
каждый орк должен знать, что через 10 секунд после выстрела он может сдохнуть!
Дураку понятно, что во время войны не может быть никаких "провокаций". Есть боевые действия.
https://twitter.com/i/status/1519340005612785664
https://twitter.com/i/status/1519329756533211136
бывает, это нужно в себе пережить.....
"Прильоти" зараз рахують по тій системі що рахували у час СО, по схемі ОБСЄ, чи якось по іншому?