"Для физического существования человека уже не осталось ничего": супруга командира подразделения 36-й бригады Кравцова просит мировое сообщество помочь с эвакуацией из Мариуполя

Жена командира одного из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, находящегося в окружении Мариуполя, Марина Кравцова просит мировое сообщество помочь с эвакуацией раненых, гражданских и военного гарнизона, сосредоточенного на заводе "Азовсталь".

Свое обращение она опубликовала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст обращения Марины Кравцовой:

Уважаемое Мировое Сообщество!

Я, Кравцова Марина, жена Командира одного из подразделений, который вместе с бойцами полка специального назначения "Азов", 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, и другими военными находится в окружении российского врага в городе Мариуполь вместе с гражданским населением. Более 64 дней они находятся в нечеловеческих условиях, продолжая отбиваться на единственном подконтрольном заводе "Азовсталь", в городе, разрушенном почти на 98%.

Около тысячи людей мирного населения, из которых преимущественно это новорожденные дети, женщины и пожилые люди, вынуждены прятаться в укрытиях на заводе "Азовсталь", потому что в течение 64 дней они находятся под круглосуточными ракетными, артиллерийскими обстрелами, и сверхмощными авиабомбардировками, среди которых и ФАБ 3000.

Несколько сотен раненых военных, которых удавалось спасать на поле боя, умирают в муках, потому что нет надлежащих условий и медикаментов.

Читайте: Холера, дизентерия и кишечная палочка: около 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и антисанитарии

При таком состоянии ситуации необходима эвакуация, которой до сих пор нет, логистики для снабжения оружием тоже.

Для физического существования человека уже не осталось ничего: ни пищи, ни воды, ни необходимой медицинской помощи.

21.04.2022 года Владимир Путин на весь Мир пообещал не штурмовать завод "Азовсталь", но в этот же день при поддержке авиации артиллерийским вооружением различных систем, танками и прикрытием бронетехники, оборону завода "Азовсталь" атаковали чеченские боевики Рамзана Кадырова.

Продолжаются авиационные бомбардировки и артиллерийские налеты.

Каждый день безвозвратные потери, каждый день десятки раненых и погибших.

Командование военнослужащих, которые сейчас защищают город Мариуполь, записало обращение ко всему Миру, где речь идет о том, что они готовы выйти из города, при условии предоставления гарантий безопасности для вывода личного состава гарнизона, раненых и оставшихся там гражданских людей.

Но, так как Россия еще ни разу не сдержала своих обещаний по созданию безопасных гуманитарных коридоров из города Мариуполь, Я, от имени всех матерей, жен и детей наших защитников, обращаюсь к Вам, Мировое Сообщество, за помощью.

Просим Вас помочь провести эвакуацию раненых, спасти гражданских и вывести остатки военного гарнизона, сосредоточенного на заводе "Азовсталь" в городе Мариуполь.

Смотрите: "Азов" призвал к решительным действиям по деблокаде или эвакуации из Мариуполя: "Эта ночь - это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, арта". ВИДЕО

Помогите придать огласке эту трагедию и спасти тысячи людей, которые каждый день отчаянно борются со смертью и в которых еще живет вера в покой и мир в Украине.

С уважением, Марина Кравцова.

Мариуполь (5741) эвакуация (2157) Азовсталь (380) 36 отдельная бригада морской пехоты (212)
+24
Общество не слышит потому что Арестович в уши льет каждый день, что всё нормально
28.04.2022 14:37 Ответить
+22
До Арестовича Ви мабуть слухали Олега Вінника.
28.04.2022 14:56 Ответить
+18
Это все сделал народ, который голосовал за что угодно лишь бы не Порошенко, который не хочет закончить войну потому что на ней наживается. Где наша ракетная программа? Почему Украина, которая экспортирует высокотехнологичное оружие не имеет ничего для обороны?
28.04.2022 15:04 Ответить
Общество не слышит потому что Арестович в уши льет каждый день, что всё нормально
28.04.2022 14:37 Ответить
Хто,слухає люсю,той сміття
28.04.2022 14:41 Ответить
Я слухаю, Арестовича. Арестовича слухають військові експерти і політологи світу. А кого ви слухаєте. Вистачить сміливості признатись?
28.04.2022 14:52 Ответить
До Арестовича Ви мабуть слухали Олега Вінника.
28.04.2022 14:56 Ответить
Ні, Вєллєра і Ілларіонова. Тепер дуже рада, що є кого і в нас послухати. Може ще когось порадите?
28.04.2022 17:18 Ответить
все это одинаковые балаболы, которые работают на контору
28.04.2022 17:23 Ответить
Так кого порадите? Критикувати легше всього. Свої думки покажіть. "Скажи мені хто твій друг і я скажу, хто ти."
28.04.2022 17:55 Ответить
тільки ідіоти слухають арестовичів ,кімів і інших клоунів
28.04.2022 15:17 Ответить
А ви певне Монтян, Швеця і Подоляку слухаєте.
28.04.2022 17:13 Ответить
Вам до вподоби Люся?

28.04.2022 16:44 Ответить
А якщо по суті? Чи далі суб'єктивного думки про хоббі молодості діло не піде?
28.04.2022 17:59 Ответить
А ви завжди питанням на питання відповідаєте?
А по суті ви, мабуть, не зрозумієте. Я не проти спічів Арестовича. Певній частині суспільства його тексти згодяться. Та й грає він краще за шефв. Але до проблеми Маріуполя це не має відношення.
28.04.2022 19:16 Ответить
Арестович вчора дав 2 інтерв'ю. В одному сказав що ЗСУ почнуть наступ та звільнення територій на початку червня, а в іншому сказав що на початку липня. Цікаво, де він бреше?
28.04.2022 14:48 Ответить
Та заткнись, уже, падло.
28.04.2022 14:53 Ответить
Мені просто бракує слів..Могли хоча б не брехати хлопцям що допоможуть їм,можливо якось би своїми силами пробували прориватися коли були **********,можливо для когось це було б шансом.А так,вони до останнього чекали,вони вірили,вони надіялися.А цивільні,вони теж чекали,там діти..Чи міг хтось з них уявити що влада країни просто їх покине?Арестович з подоляками та іншою мерзотою,з усіх дірок стирчить розказуючи українцям як все добре,як президент-єрмак звертаються-заявляють-закликають,як їм важко але вони тримаються,і скоро ми вже вчетверте визволимо Херсон,а в Херсоні люди теж вірять що завтра їх визволять,але приходить завтра і нічого не міняється,а ім знов кажуть-завтра,і знов нічого..Ні,я добре розумію що клацнув пальцями нічого не зміниться,військові роблять все що можуть,АЛЕ..ДЛЯ ЧОГО БРЕХАТИ ЛЮДЯМ,ДЛЯ ЧОГО ДОВОДИТИ ЇХ ДО ЗНЕВІРИ?!І це роблять не військові,а роблять ті люди,які не мають права говорити такі речі,вони не вповноважені надавати таку інформацію людям,багато хто це розуміє і не слухає ні люсю,ні подоляка з єрмаком,але більшість йому вірять бо це голос влади,якщо він говорить значить йому це дозволяють.А скільки людей не поїхало з Херсона,бо люся обіцяв не раз що завтра будуть визволяти Херсон і люди чекали доти,поки зробити це стало майже не можливо,схоже було і з Маріуполем.
29.04.2022 03:21 Ответить
А надо быть дурнем чтоб слушать этого геббельсовича.... НО, на самом деле парней надо спсатьт, а об этом серьёзно никто не думал с самого начала..Так что не жена акомандира, а мы все должныписать президенту... Не нашему, конечно...потому что он не енаш. А нашему - о есть Байдену... Что надо парней забрать... вот - как хочет... На транслитере преводите и шлите в белый дом на майл. Так спасём. все вместе.
28.04.2022 17:24 Ответить
Ну,то що?? Є на планеті хтопритомий крім України, хто поважає себе??
Чи, всі бидло??
Чи, всі бидло??
28.04.2022 14:40 Ответить
Ніякої евакуації не буде.А полонених будуть страшно катувати.Це гірка і страшна правда.
28.04.2022 14:48 Ответить
На жаль це так.
28.04.2022 14:55 Ответить
Притримай язика, краще потренуйся його на вузлик зав'язувати.
28.04.2022 17:07 Ответить
Я взагалі не бачу щоб наш генштаб щось хоч намагався планувати. Вони тупо сидять і чекають коли там всіх переб'ють, а воїни тримаються попри все.
28.04.2022 14:51 Ответить
Наведіть будь-ласка думку будь-кого з експертів, хто вважає, що ми зараз можемо звільнити людей у Маріуполі військовим шляхом?
28.04.2022 14:55 Ответить
Назвіть будь ласка експертів які прогнозували, що Україна буде триматись більше 2 місяців.
28.04.2022 14:57 Ответить
Значить експертів слухати не будемо. Night Hunter на форумі черкнув і всі побігли голови класти у чистому полі, так по вашому?
28.04.2022 17:15 Ответить
Це війна і без жертв обійтися неможливо. Але то жертви бід час бою. А от кидати своїх на війні жоден нормальний командир не буде. Маріуполь можна було деблокувати місяць тому щоб менше було жертв. Можна було не допустити оточення з усіх боків. А можна було вивести цих 7 тисяч вояків якщо збиралися здавати місто і не ламати комедію приносячи в жертву наших найкращих воїнів. Вони б дуже знадобились нам зараз на Донбасі чи на Херсонщині. Наша влада та генштаб обрали саме останній - найдебільніший варіант - кинути гарнізон в оточеному місті і скиглити що нічим не можуть допомогти. А за вашою рабською логікою треба взагалі ніде голови не класти, а подарувати оркам все, що вони захопили, бо жертви будуть.
28.04.2022 23:00 Ответить
'' Експерти'' , такі як Арестович, казали, що авіація не важлива.
28.04.2022 15:37 Ответить
З огляду на 2015 рік, може і були праві.
28.04.2022 17:56 Ответить
Є спосі
А вони ніякого відношення до військових не мають,але це ж представники влади і їм повірили,люди чекають,і знов нічого не відбувається,люди у відчаї звертаються знов і знов,і я впевнена що слухавку від них,як і раніше знов не беруть.Тільки справа у тому,що визволяти їх вже не будуть,але останнє слово за ними і хлопці його скажуть,а ми промовчимо бо НЕ НА ЧАСІ,ВІЙНА,МАРАТОРІЙ НА КРИТИКУ ВЛАДИ.А через декілька місяців державні мужі,тому хто буде нагадувати про Маріуполь почне закривати рота,всіма способами та методами..
29.04.2022 03:41 Ответить
Хантер, ти сидиш за комп"ютером і розказуєш тут, що планує генштаб?
28.04.2022 14:55 Ответить
ти ж галасував в 2019-му "хотьпосмейомся"
28.04.2022 15:30 Ответить


28.04.2022 16:25 Ответить
Я на цьому сайті з 2014 року і давно виріс з цього дитячого садка коли міряються хто кого скільки разів лайкнув. Якщо ви тут дійсно лише с 2018 року то може мене і не бачили.
показать весь комментарий
Яка світова спільнота? Гутієреш приїхав до путлера-втерся і поїхав. Або силове деблокування,або..ДАП 2
28.04.2022 14:53 Ответить
надо признаться, что у Украины шас нету возможности деблокировать, на карту посмотрите. Боюсь что они погибнут...
28.04.2022 14:58 Ответить
Так не военными методами - например за взятку туда можно что угодно привезти и кого угодно вывезти.
28.04.2022 18:56 Ответить
Это все сделал народ, который голосовал за что угодно лишь бы не Порошенко, который не хочет закончить войну потому что на ней наживается. Где наша ракетная программа? Почему Украина, которая экспортирует высокотехнологичное оружие не имеет ничего для обороны?
28.04.2022 15:04 Ответить
Да какая разніца, хуже нє будєт, хоть пасмійомся...
28.04.2022 15:18 Ответить
Ну да. Коммуналка же подорожала. Что может быть хуже?
28.04.2022 15:31 Ответить
этот народ проголосовал по-приколу и свалил заграницу, они так и хотели.
28.04.2022 16:14 Ответить
А дАроги за шо было, типа, строить?
28.04.2022 16:48 Ответить
Від Гуляйполя до Маріуполя - 120 км.
Прорватися поки що не має можливості.
Але підтримати вогнем СМЕРЧ, HIMARS, Байрактар - цілком можливо!
28.04.2022 15:20 Ответить
наших людей убивают. Они каждый день молят о помощи.
А в это время таможенник берет взятку за проезд бляхи, чиновник пилит бюджет, мер барыжит гумманитаркой, фейковый волонтер занимается мошенничеством...

Оставили все свои дела, все дружно собрались толпой в 100к-500к и пошли вызволять своих людей.
28.04.2022 16:22 Ответить
после чего получили прилёты искандерами, крылатыми ракетами, реактивной артой и просто гаубицами, и дружный поход закончился кровавой мясорубкой. Так не воюют, как вы хотите. Это же не наполеоновские войны.
28.04.2022 17:35 Ответить
Вызволить своиз 2 тыс при этом положить своих-же 20 тысяч? У украины на сегодня нет эффективного ПРО,ПВО и достаточного количества РСЗО чтобы пробить безопасный коридор до Мариуполя. А пехотой туда идти-значит нашу пехоту будет выкашивать рашкинская артилеряя РСЗО,бомбардировщики
28.04.2022 17:58 Ответить
Поаплодуємо героям! Поки москалі навколо Азовсталі хороводи крутять та встановлюють рекорди з кількості бомб на квадратний сантиметр, брянські кози вже доїтися перестали від щоденного переляку.
28.04.2022 17:01 Ответить
Вот если бы зеледент был сейчас в Марике. Он конечно же все разрулил бы.
28.04.2022 18:06 Ответить
Если бы Зеля бы в Марике то Украина подписала-бы капитуляцию У ЗЕли вилла в Италии-зачем ему умирать за Украину?
30.04.2022 00:24 Ответить
 
 