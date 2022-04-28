"Для физического существования человека уже не осталось ничего": супруга командира подразделения 36-й бригады Кравцова просит мировое сообщество помочь с эвакуацией из Мариуполя

Жена командира одного из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, находящегося в окружении Мариуполя, Марина Кравцова просит мировое сообщество помочь с эвакуацией раненых, гражданских и военного гарнизона, сосредоточенного на заводе "Азовсталь".

Свое обращение она опубликовала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст обращения Марины Кравцовой:

Уважаемое Мировое Сообщество!

Я, Кравцова Марина, жена Командира одного из подразделений, который вместе с бойцами полка специального назначения "Азов", 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, и другими военными находится в окружении российского врага в городе Мариуполь вместе с гражданским населением. Более 64 дней они находятся в нечеловеческих условиях, продолжая отбиваться на единственном подконтрольном заводе "Азовсталь", в городе, разрушенном почти на 98%.

Около тысячи людей мирного населения, из которых преимущественно это новорожденные дети, женщины и пожилые люди, вынуждены прятаться в укрытиях на заводе "Азовсталь", потому что в течение 64 дней они находятся под круглосуточными ракетными, артиллерийскими обстрелами, и сверхмощными авиабомбардировками, среди которых и ФАБ 3000.

Несколько сотен раненых военных, которых удавалось спасать на поле боя, умирают в муках, потому что нет надлежащих условий и медикаментов.

При таком состоянии ситуации необходима эвакуация, которой до сих пор нет, логистики для снабжения оружием тоже.

Для физического существования человека уже не осталось ничего: ни пищи, ни воды, ни необходимой медицинской помощи.

21.04.2022 года Владимир Путин на весь Мир пообещал не штурмовать завод "Азовсталь", но в этот же день при поддержке авиации артиллерийским вооружением различных систем, танками и прикрытием бронетехники, оборону завода "Азовсталь" атаковали чеченские боевики Рамзана Кадырова.

Продолжаются авиационные бомбардировки и артиллерийские налеты.

Каждый день безвозвратные потери, каждый день десятки раненых и погибших.

Командование военнослужащих, которые сейчас защищают город Мариуполь, записало обращение ко всему Миру, где речь идет о том, что они готовы выйти из города, при условии предоставления гарантий безопасности для вывода личного состава гарнизона, раненых и оставшихся там гражданских людей.

Но, так как Россия еще ни разу не сдержала своих обещаний по созданию безопасных гуманитарных коридоров из города Мариуполь, Я, от имени всех матерей, жен и детей наших защитников, обращаюсь к Вам, Мировое Сообщество, за помощью.

Просим Вас помочь провести эвакуацию раненых, спасти гражданских и вывести остатки военного гарнизона, сосредоточенного на заводе "Азовсталь" в городе Мариуполь.

Помогите придать огласке эту трагедию и спасти тысячи людей, которые каждый день отчаянно борются со смертью и в которых еще живет вера в покой и мир в Украине.

С уважением, Марина Кравцова.