ЕС склоняется к отказу от российской нефти до конца года, - Reuters

Европейский союз склоняется к отказу от российской нефти до конца года. Германия, крупнейший ее покупатель, похоже, согласилась прекратить поставки из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили агентству два дипломата по итогам переговоров Еврокомиссии с представителями стран-членов ЕС, в ходе нынешней встречи почти удалось добиться соглашения о введении нефтяного эмбарго против России до конца года.

По словам собеседников издания, Германия, один из крупнейших покупателей российской нефти, похоже, готов согласиться с прекращением поставки до конца 2022 года. Однако в ряде стран, включая Австрию, Венгрию, Италию и Словакию, все еще есть оговорки.

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Отмечается, что 2 мая в Брюсселе пройдет встреча глав энергетических министров стран-участниц ЕС, где будет обсуждаться поэтапный отказ от российской нефти.

Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом санкций против России и Беларуси, в который планируется включить поэтапное нефтяное эмбарго, но без российского газа.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз может одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

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