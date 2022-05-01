ЕС склоняется к отказу от российской нефти до конца года, - Reuters
Европейский союз склоняется к отказу от российской нефти до конца года. Германия, крупнейший ее покупатель, похоже, согласилась прекратить поставки из России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщили агентству два дипломата по итогам переговоров Еврокомиссии с представителями стран-членов ЕС, в ходе нынешней встречи почти удалось добиться соглашения о введении нефтяного эмбарго против России до конца года.
По словам собеседников издания, Германия, один из крупнейших покупателей российской нефти, похоже, готов согласиться с прекращением поставки до конца 2022 года. Однако в ряде стран, включая Австрию, Венгрию, Италию и Словакию, все еще есть оговорки.
Отмечается, что 2 мая в Брюсселе пройдет встреча глав энергетических министров стран-участниц ЕС, где будет обсуждаться поэтапный отказ от российской нефти.
Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом санкций против России и Беларуси, в который планируется включить поэтапное нефтяное эмбарго, но без российского газа.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз может одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.
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з іншого - а як по іншому? просто відрізати? щоб люди вийшли на майдани і знесли владу бо їм нічим машину заправити... ми вимушені терпіти отаке, тому що вони нам реально допомагають всім чим можуть, якщо вони просто все зупинять, Звучить круто, а на ділі, нереально. в Європі і США ПОВИННА продовжуватись НОРМАЛЬНЕ життя, для того щоб вони взагалі хотіли і могли нам допомагати
якось так... так нам би хотілось щоб зараз НАТО і ЕС в повному обсязі оголосили війну РФ і розбомбили її, так нам це здається справедливим... але то в ідеальному світі де єдинороги, феї та веселка...
Также он добавил, что глубоко ошибался, когда противился перевооружению бундесвера. По мнению политика, разоружение, пока в мире есть диктаторы вроде путина, невозможно.
Vам..піZда
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