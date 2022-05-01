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Новости Санкции против России
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ЕС склоняется к отказу от российской нефти до конца года, - Reuters

єс

Европейский союз склоняется к отказу от российской нефти до конца года. Германия, крупнейший ее покупатель, похоже, согласилась прекратить поставки из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили агентству два дипломата по итогам переговоров Еврокомиссии с представителями стран-членов ЕС, в ходе нынешней встречи почти удалось добиться соглашения о введении нефтяного эмбарго против России до конца года.

По словам собеседников издания, Германия, один из крупнейших покупателей российской нефти, похоже, готов согласиться с прекращением поставки до конца 2022 года. Однако в ряде стран, включая Австрию, Венгрию, Италию и Словакию, все еще есть оговорки.

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Отмечается, что 2 мая в Брюсселе пройдет встреча глав энергетических министров стран-участниц ЕС, где будет обсуждаться поэтапный отказ от российской нефти.

Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом санкций против России и Беларуси, в который планируется включить поэтапное нефтяное эмбарго, но без российского газа.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз может одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

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нефть (1928) Евросоюз (17245) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+5
Не самый худший вариант. Они будут потихоньку снижать объемы до конца года и в итоге будет эмбарго. Но боюсь, что шлюхи типа Венгрии упрутся рогом
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01.05.2022 20:05
+3
Конца какого года?
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01.05.2022 20:01
+3
Тобто ЄС продовжуватиме фінансувати війну проти України...
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01.05.2022 20:04
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А король то голый...
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01.05.2022 20:00 Ответить
А якщо зелений підпише мир з гітлером?
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01.05.2022 23:39 Ответить
Конца какого года?
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01.05.2022 20:01 Ответить
Командовать парадом будет Шольц❗🐔
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01.05.2022 20:09 Ответить
А если нефть с ханты-мансийской народной республики, то будут брать?
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01.05.2022 20:04 Ответить
Швамбрания еще ломается
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01.05.2022 20:04 Ответить
На 2/3 поставки нефти сократили УЖЕ.
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01.05.2022 20:24 Ответить
"Схиляються", "схоже готові"...а по факту зараз за "водороди" Московія отримує в грошовому вимірі ще більше, ніж до війни! Так що воювати з ними ще роки і роки
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01.05.2022 20:04 Ответить
Тобто ЄС продовжуватиме фінансувати війну проти України...
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01.05.2022 20:04 Ответить
Не самый худший вариант. Они будут потихоньку снижать объемы до конца года и в итоге будет эмбарго. Но боюсь, что шлюхи типа Венгрии упрутся рогом
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01.05.2022 20:05 Ответить
Nadejus i vengri poderzit ix nazymajut ES.Neft eto mozno zamenit,s gazom mozet trudnej
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01.05.2022 20:09 Ответить
С газом говорили, что до конца года реально на 70 процентов снизить. И в последующие три года до нуля. Вроде как так
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01.05.2022 20:12 Ответить
Kacapi poteriajet 1/3 svojix doxodov biudzeta izza embargo nefti.
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01.05.2022 20:07 Ответить
у нас запускают давно закрытый нефтеперерабатывыющий завод. не буду говорить где. типа было нерентабельно. нефть будет украинская. ну типа пока петух в зад не клюнет...
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01.05.2022 20:13 Ответить
Очень надеюсь свинособаки не узнают где он.
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01.05.2022 20:18 Ответить
Головне щоб гнида гетманцев не дізнався і не вніс gps координати цієї нафтобази в податкову звітність. Саме завдяки ініціативам цієї скотини орки отримали всі необхідні дані для ракетних ударів , а от контрабанда пального проти якої ніби то були спрямовані дані нововведення зовсім не постраждала.
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01.05.2022 21:12 Ответить
З одного боку - зрада, чому так довго, так відмовляються, ніби ніякої війни немає, ніякого поспіху просто для себе комфортно відмовляються, як від чашечки кави з пончиком.

з іншого - а як по іншому? просто відрізати? щоб люди вийшли на майдани і знесли владу бо їм нічим машину заправити... ми вимушені терпіти отаке, тому що вони нам реально допомагають всім чим можуть, якщо вони просто все зупинять, Звучить круто, а на ділі, нереально. в Європі і США ПОВИННА продовжуватись НОРМАЛЬНЕ життя, для того щоб вони взагалі хотіли і могли нам допомагати

якось так... так нам би хотілось щоб зараз НАТО і ЕС в повному обсязі оголосили війну РФ і розбомбили її, так нам це здається справедливим... але то в ідеальному світі де єдинороги, феї та веселка...
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01.05.2022 20:18 Ответить
Накінець адекватно підійшли вашею відповідью
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01.05.2022 22:58 Ответить
Один из лидеров немецкой партии Зелёных, представитель Германии в ЕС Антон Хофрайтер, требует ускорить поставки всех типов вооружений в Украину, включая БМП "Мардер" и танки "Леопард". "Разговоры о том, что Украинцы якобы не смогут пользоваться этой техникой - глупы и оскорбительны... Украницы совершенно верно заявляют, что неделями героически ведут бои против русской военной машины, и потому прекрасно знают, как обращаться с оружием." - заявил Хофрайтер.

Также он добавил, что глубоко ошибался, когда противился перевооружению бундесвера. По мнению политика, разоружение, пока в мире есть диктаторы вроде путина, невозможно.
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01.05.2022 20:21 Ответить
Касаби ?
Vам..піZда
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
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01.05.2022 20:23 Ответить
А що з транзитом?
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01.05.2022 22:46 Ответить
 
 