УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8239 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 059 21

ЄС схиляється до відмови від російської нафти до кінця року, - Reuters

єс

Європейський союз схиляється до відмови від російської нафти до кінця року. Німеччина, найбільший її покупець, схоже, погодилася припинити постачання з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили агентству два дипломати за підсумками переговорів Єврокомісії з представниками країн-членів ЄС, під час нинішньої зустрічі майже вдалося досягти угоди про введення нафтового ембарго проти Росії до кінця року.

За словами співрозмовників видання, Німеччина, один з найбільших покупців російської нафти, схоже, готова погодитися з припиненням постачання до кінця 2022 року. Однак у низки країн, включно з Австрією, Угорщиною, Італією та Словаччиною, все ще є застереження.

Читайте також: Компанія або держава, яка допомагатиме РФ торгувати нафтою, має отримати санкції, - Зеленський

Зазначається, що 2 травня в Брюсселі пройде зустріч глав енергетичних міністрів країн-учасниць ЄС, де також обговорюватиметься поетапна відмова від російської нафти.

Нагадаємо, Євросоюз продовжує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії та Білорусі, в який планується включити поетапне нафтове ембарго, але без російського газу.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Євросоюз може схвалити поетапне ембарго на російську нафту вже наступного тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав ЄС запровадити реальне ембарго на нафту з РФ: "Російська нафта повна української крові"

Автор: 

нафта (5568) Євросоюз (13616) ембарго (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Не самый худший вариант. Они будут потихоньку снижать объемы до конца года и в итоге будет эмбарго. Но боюсь, что шлюхи типа Венгрии упрутся рогом
показати весь коментар
01.05.2022 20:05
+3
Конца какого года?
показати весь коментар
01.05.2022 20:01
+3
Тобто ЄС продовжуватиме фінансувати війну проти України...
показати весь коментар
01.05.2022 20:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А король то голый...
показати весь коментар
01.05.2022 20:00 Відповісти
А якщо зелений підпише мир з гітлером?
показати весь коментар
01.05.2022 23:39 Відповісти
Конца какого года?
показати весь коментар
01.05.2022 20:01 Відповісти
Командовать парадом будет Шольц❗🐔
показати весь коментар
01.05.2022 20:09 Відповісти
А если нефть с ханты-мансийской народной республики, то будут брать?
показати весь коментар
01.05.2022 20:04 Відповісти
Швамбрания еще ломается
показати весь коментар
01.05.2022 20:04 Відповісти
На 2/3 поставки нефти сократили УЖЕ.
показати весь коментар
01.05.2022 20:24 Відповісти
"Схиляються", "схоже готові"...а по факту зараз за "водороди" Московія отримує в грошовому вимірі ще більше, ніж до війни! Так що воювати з ними ще роки і роки
показати весь коментар
01.05.2022 20:04 Відповісти
Тобто ЄС продовжуватиме фінансувати війну проти України...
показати весь коментар
01.05.2022 20:04 Відповісти
Не самый худший вариант. Они будут потихоньку снижать объемы до конца года и в итоге будет эмбарго. Но боюсь, что шлюхи типа Венгрии упрутся рогом
показати весь коментар
01.05.2022 20:05 Відповісти
Nadejus i vengri poderzit ix nazymajut ES.Neft eto mozno zamenit,s gazom mozet trudnej
показати весь коментар
01.05.2022 20:09 Відповісти
С газом говорили, что до конца года реально на 70 процентов снизить. И в последующие три года до нуля. Вроде как так
показати весь коментар
01.05.2022 20:12 Відповісти
Kacapi poteriajet 1/3 svojix doxodov biudzeta izza embargo nefti.
показати весь коментар
01.05.2022 20:07 Відповісти
у нас запускают давно закрытый нефтеперерабатывыющий завод. не буду говорить где. типа было нерентабельно. нефть будет украинская. ну типа пока петух в зад не клюнет...
показати весь коментар
01.05.2022 20:13 Відповісти
Очень надеюсь свинособаки не узнают где он.
показати весь коментар
01.05.2022 20:18 Відповісти
Головне щоб гнида гетманцев не дізнався і не вніс gps координати цієї нафтобази в податкову звітність. Саме завдяки ініціативам цієї скотини орки отримали всі необхідні дані для ракетних ударів , а от контрабанда пального проти якої ніби то були спрямовані дані нововведення зовсім не постраждала.
показати весь коментар
01.05.2022 21:12 Відповісти
З одного боку - зрада, чому так довго, так відмовляються, ніби ніякої війни немає, ніякого поспіху просто для себе комфортно відмовляються, як від чашечки кави з пончиком.

з іншого - а як по іншому? просто відрізати? щоб люди вийшли на майдани і знесли владу бо їм нічим машину заправити... ми вимушені терпіти отаке, тому що вони нам реально допомагають всім чим можуть, якщо вони просто все зупинять, Звучить круто, а на ділі, нереально. в Європі і США ПОВИННА продовжуватись НОРМАЛЬНЕ життя, для того щоб вони взагалі хотіли і могли нам допомагати

якось так... так нам би хотілось щоб зараз НАТО і ЕС в повному обсязі оголосили війну РФ і розбомбили її, так нам це здається справедливим... але то в ідеальному світі де єдинороги, феї та веселка...
показати весь коментар
01.05.2022 20:18 Відповісти
Накінець адекватно підійшли вашею відповідью
показати весь коментар
01.05.2022 22:58 Відповісти
Один из лидеров немецкой партии Зелёных, представитель Германии в ЕС Антон Хофрайтер, требует ускорить поставки всех типов вооружений в Украину, включая БМП "Мардер" и танки "Леопард". "Разговоры о том, что Украинцы якобы не смогут пользоваться этой техникой - глупы и оскорбительны... Украницы совершенно верно заявляют, что неделями героически ведут бои против русской военной машины, и потому прекрасно знают, как обращаться с оружием." - заявил Хофрайтер.

Также он добавил, что глубоко ошибался, когда противился перевооружению бундесвера. По мнению политика, разоружение, пока в мире есть диктаторы вроде путина, невозможно.
показати весь коментар
01.05.2022 20:21 Відповісти
Касаби ?
Vам..піZда
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
показати весь коментар
01.05.2022 20:23 Відповісти
А що з транзитом?
показати весь коментар
01.05.2022 22:46 Відповісти
 
 