ЄС схиляється до відмови від російської нафти до кінця року, - Reuters
Європейський союз схиляється до відмови від російської нафти до кінця року. Німеччина, найбільший її покупець, схоже, погодилася припинити постачання з Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомили агентству два дипломати за підсумками переговорів Єврокомісії з представниками країн-членів ЄС, під час нинішньої зустрічі майже вдалося досягти угоди про введення нафтового ембарго проти Росії до кінця року.
За словами співрозмовників видання, Німеччина, один з найбільших покупців російської нафти, схоже, готова погодитися з припиненням постачання до кінця 2022 року. Однак у низки країн, включно з Австрією, Угорщиною, Італією та Словаччиною, все ще є застереження.
Зазначається, що 2 травня в Брюсселі пройде зустріч глав енергетичних міністрів країн-учасниць ЄС, де також обговорюватиметься поетапна відмова від російської нафти.
Нагадаємо, Євросоюз продовжує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії та Білорусі, в який планується включити поетапне нафтове ембарго, але без російського газу.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Євросоюз може схвалити поетапне ембарго на російську нафту вже наступного тижня.
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з іншого - а як по іншому? просто відрізати? щоб люди вийшли на майдани і знесли владу бо їм нічим машину заправити... ми вимушені терпіти отаке, тому що вони нам реально допомагають всім чим можуть, якщо вони просто все зупинять, Звучить круто, а на ділі, нереально. в Європі і США ПОВИННА продовжуватись НОРМАЛЬНЕ життя, для того щоб вони взагалі хотіли і могли нам допомагати
якось так... так нам би хотілось щоб зараз НАТО і ЕС в повному обсязі оголосили війну РФ і розбомбили її, так нам це здається справедливим... але то в ідеальному світі де єдинороги, феї та веселка...
Также он добавил, что глубоко ошибался, когда противился перевооружению бундесвера. По мнению политика, разоружение, пока в мире есть диктаторы вроде путина, невозможно.
Vам..піZда
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