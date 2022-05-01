ЄС схиляється до відмови від російської нафти до кінця року, - Reuters

Європейський союз схиляється до відмови від російської нафти до кінця року. Німеччина, найбільший її покупець, схоже, погодилася припинити постачання з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили агентству два дипломати за підсумками переговорів Єврокомісії з представниками країн-членів ЄС, під час нинішньої зустрічі майже вдалося досягти угоди про введення нафтового ембарго проти Росії до кінця року.

За словами співрозмовників видання, Німеччина, один з найбільших покупців російської нафти, схоже, готова погодитися з припиненням постачання до кінця 2022 року. Однак у низки країн, включно з Австрією, Угорщиною, Італією та Словаччиною, все ще є застереження.

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Зазначається, що 2 травня в Брюсселі пройде зустріч глав енергетичних міністрів країн-учасниць ЄС, де також обговорюватиметься поетапна відмова від російської нафти.

Нагадаємо, Євросоюз продовжує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії та Білорусі, в який планується включити поетапне нафтове ембарго, але без російського газу.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Євросоюз може схвалити поетапне ембарго на російську нафту вже наступного тижня.

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