Россия планирует создать "ХНР" и присоединить оккупированный Донбасс, - Госдеп США

США располагают информацией о намерениях России провести референдумы по созданию так называемой "Херсонской народной республики", а также присоединение к РФ оккупированных территорий на востоке Украины.

Об этом заявил на брифинге в Госдепартаменте посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня мы считаем, что Кремль может попытаться организовать "Херсонскую народную республику" в Херсонской области на юге Украины", - отметил американский дипломат.

Кроме того, он отметил, ссылаясь на последние разведанные, что Россия попытается включить так называемые "ДНР" и "ЛНР" в свой состав.

"Сообщения свидетельствуют, что у России есть планы провести референдум по присоединению их примерно в середине мая, и Москва также обдумывает подобные планы по Херсону",- отметил Карпентер.

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По словам дипломата, международное сообщество, включая ОБСЕ, где он представляет США, "четко заявило, что подобные позорные референдумы со сфабрикованными результатами голосований не будут рассматриваться как легитимные, так же как и любые попытки аннексирования другой территории Украины".

В этой связи американский посол отметил необходимость противостоять таким попыткам. В первую очередь это касается публичного разоблачения преступных намерений России на международной арене. Кроме того, по его словам, США и другие страны продолжают выступать в поддержку Украины и усиливать дипломатическую изоляцию России.

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