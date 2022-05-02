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Новости Война
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Россия планирует создать "ХНР" и присоединить оккупированный Донбасс, - Госдеп США

псевдореферендум

США располагают информацией о намерениях России провести референдумы по созданию так называемой "Херсонской народной республики", а также присоединение к РФ оккупированных территорий на востоке Украины.

Об этом заявил на брифинге в Госдепартаменте посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня мы считаем, что Кремль может попытаться организовать "Херсонскую народную республику" в Херсонской области на юге Украины", - отметил американский дипломат.

Кроме того, он отметил, ссылаясь на последние разведанные, что Россия попытается включить так называемые "ДНР" и "ЛНР" в свой состав.

"Сообщения свидетельствуют, что у России есть планы провести референдум по присоединению их примерно в середине мая, и Москва также обдумывает подобные планы по Херсону",- отметил Карпентер.

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По словам дипломата, международное сообщество, включая ОБСЕ, где он представляет США, "четко заявило, что подобные позорные референдумы со сфабрикованными результатами голосований не будут рассматриваться как легитимные, так же как и любые попытки аннексирования другой территории Украины".

В этой связи американский посол отметил необходимость противостоять таким попыткам. В первую очередь это касается публичного разоблачения преступных намерений России на международной арене. Кроме того, по его словам, США и другие страны продолжают выступать в поддержку Украины и усиливать дипломатическую изоляцию России.

Читайте также: Проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях усложнит возможные переговоры Украины и России, - Зеленский

Автор: 

Госдепартамент США (1848) оккупация (10181) референдум (1505)


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Топ комментарии
+26
У Херсоні молода жінка ходила з дуже змістовним гаслом: "ХЕР вам, а не ХНР". Лаконічно і вишукано.
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02.05.2022 22:35
+21
Не, ну ХНР ***** таки получит. Хер На Рыло.
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02.05.2022 22:37
+13
Еще она планирует соснуть тунца.
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02.05.2022 22:30
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Еще она планирует соснуть тунца.
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02.05.2022 22:30 Ответить
У Херсоні молода жінка ходила з дуже змістовним гаслом: "ХЕР вам, а не ХНР". Лаконічно і вишукано.
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02.05.2022 22:35 Ответить
Якщо орки це спробують зробити, то цю москальську гомосятину слід назавжди відлучити від цивілізованого світу, а санкціями добити так, щоб вони жерли лободу, носили лапті та фуфайки.
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02.05.2022 22:36 Ответить
Не, ну ХНР ***** таки получит. Хер На Рыло.
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02.05.2022 22:37 Ответить
НАродная ХЕрсонская Республика - НАХЕР
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02.05.2022 23:24 Ответить
Немае таких держав "ДНР" та "ЛНР" так що хай приєднують до того чого не існує на мапі, вони можуть і Аляску приєднати, хай як хочуть, а ЗСУ звільнять Донецьку і Луганську і Херсонську ну і Крим бо якщо залишать через пару років вони знищять нас, не буде кацапня постійно гавкать про "Хде ви билі 8 лет каХда убівалі дітей Данбасса"(так і кацапи убивали ж) про Яийсь окремий народ донбасса про назви днр лнр зичайно кацапи такого приниження не пережевуть це їх проблеми
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02.05.2022 22:41 Ответить
Вже прийшов час для справжньої боротьби..Якщо взіваємо, тоді не здоженемо
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02.05.2022 22:44 Ответить
у реального фактического президента брата нацисты убили в 2014 году, а ты про грустное...
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02.05.2022 23:26 Ответить
в переводі на УКРАЇНСЬКУ хнр
*** НА РИЛО........
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02.05.2022 22:45 Ответить
Пробачте, зовсiм забув.
ХНР - це х*й на рило, так, чи ні?
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02.05.2022 22:47 Ответить
Ждем ответку агрохимии: "Мі так не дагаваривались в Стамбулє"
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02.05.2022 22:47 Ответить
правильно...то в омані так домовлялися не в стамбулі
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02.05.2022 23:20 Ответить
Випередили...
Не я перший.
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02.05.2022 22:48 Ответить
Та то до сраки, все решится на поле боя
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02.05.2022 22:49 Ответить
Ну почему у них так всё туго с фантазией -_-.
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02.05.2022 22:50 Ответить
як би рузге не викручувалось -всякий референдум і послідуючий захист" новоприобретенних територій" всі ці спеціальні операції - чистої води агресія у виді необявленої війни. А те, що прохвости з ОПи бажають здатися до проведення референдуму - це реалізація попередньо, ще до війни, домовленностей по Україні. Бо дуже легко прохвости погоджують усілякі несусвітні бажання лаптеногих
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02.05.2022 22:56 Ответить
Пофір що вони там планують!! Якщо уряд боїться цього, то буде про це багато писати і говорити. А якщо рішуче настроєні, то мають казати,що відвоюємо і скоро. Але ось питання чи настроєний на це уряд?
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02.05.2022 22:58 Ответить
ПТН-ПНХ пополнилось еще и ПТН-ХНР
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02.05.2022 22:59 Ответить
Да мало чего они там планируют. Они реально, дебилы, планировали Киев за три дня взять, поверив своей собственной же пропаганде, и нашим "элитным коллаборантам", которые тупо развели их на серьёзные деньги(а кто в них сомневался? ).
Поэтому их план- это хреновая анаша. Не больше...
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02.05.2022 23:04 Ответить
Вони навіть не в змозі зрозуміти, що "хА-ен-ер" миттєво перетвориться у народі на "хУ-ен-ер", і шуткувати над тією назвою навіть ледачі не перестануть.
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02.05.2022 23:05 Ответить

Вот какие у кацапни мечты, а не хнеры,дыры, лыныры
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02.05.2022 23:07 Ответить
Вже всім пох@й шо воно там хоче...
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02.05.2022 23:15 Ответить
дВа ХНР буде?
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02.05.2022 23:21 Ответить
за то киев свободен ...пфффф
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02.05.2022 23:26 Ответить
Там Бєлгородська, Ростовська, Красноярська Народні Республіки терплять гніт рашистських катів і жадають свободи, місцеві партизани вже борються з режимом і підривають нафтові бази та військові склади, треба допомогти Республікам скинути імперський гніт.
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02.05.2022 23:29 Ответить
Malo sto kacapi xocet,skoro raznyje droni pojdut v ataku,kacapi daze neprostavliajet sto zdiot ix .
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02.05.2022 23:30 Ответить
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02.05.2022 23:38 Ответить
відео допиту
https://twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1520989036487360513
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02.05.2022 23:40 Ответить
зміна тактики щоб приєднати те що захопили і за напад на територію расєі
путлер скаже що застосує ядрену зброю,

бо звичайна армія успіхів не має і скоро її тут доб'є зсу зі зброєю від заходу
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03.05.2022 00:02 Ответить
та пох шо він там вже скаже
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03.05.2022 00:10 Ответить
Смотрите Швеца!
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03.05.2022 00:03 Ответить
Смотрю всегда‼️Про д'Ерьмака сегодня ‼️Дерьмак крыса фсб шная ‼️Херсон сдали СБУ шники Баканова и это ФАКТ ‼️За два дня вывезли свои семьи и разминировали поля
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03.05.2022 00:13 Ответить
Раз так Держдеп "думає", то нехай будуть готові до чергового плювка в їх сторону з боку параші...Цікава має бути відповідь-обітруться, чи придумають щось дієве. Зброя, то окреме питання
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03.05.2022 05:42 Ответить
 
 