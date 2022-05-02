Россия планирует создать "ХНР" и присоединить оккупированный Донбасс, - Госдеп США
США располагают информацией о намерениях России провести референдумы по созданию так называемой "Херсонской народной республики", а также присоединение к РФ оккупированных территорий на востоке Украины.
Об этом заявил на брифинге в Госдепартаменте посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодня мы считаем, что Кремль может попытаться организовать "Херсонскую народную республику" в Херсонской области на юге Украины", - отметил американский дипломат.
Кроме того, он отметил, ссылаясь на последние разведанные, что Россия попытается включить так называемые "ДНР" и "ЛНР" в свой состав.
"Сообщения свидетельствуют, что у России есть планы провести референдум по присоединению их примерно в середине мая, и Москва также обдумывает подобные планы по Херсону",- отметил Карпентер.
По словам дипломата, международное сообщество, включая ОБСЕ, где он представляет США, "четко заявило, что подобные позорные референдумы со сфабрикованными результатами голосований не будут рассматриваться как легитимные, так же как и любые попытки аннексирования другой территории Украины".
В этой связи американский посол отметил необходимость противостоять таким попыткам. В первую очередь это касается публичного разоблачения преступных намерений России на международной арене. Кроме того, по его словам, США и другие страны продолжают выступать в поддержку Украины и усиливать дипломатическую изоляцию России.
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*** НА РИЛО........
ХНР - це х*й на рило, так, чи ні?
Не я перший.
Поэтому их план- это хреновая анаша. Не больше...
Вот какие у кацапни мечты, а не хнеры,дыры, лыныры
https://twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1520989036487360513
путлер скаже що застосує ядрену зброю,
бо звичайна армія успіхів не має і скоро її тут доб'є зсу зі зброєю від заходу