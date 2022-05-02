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Росія планує створити "ХНР" та приєднати окупований Донбас, - Держдеп США

псевдореферендум

США мають інформацію про наміри Росії провести референдуми щодо створення так званої "Херсонської народної республіки", а також приєднання до РФ окупованих територій на сході України.

Про це заявив на брифінгу в Держдепартаменті посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз ми вважаємо, що Кремль може спробувати організувати "Херсонську народну республіку" у Херсонській області на півдні України", - зауважив американський дипломат.

Крім того, він зазначив, посилаючись на останні розвіддані, що Росія спробує включити так звані "ДНР" та "ЛНР" до свого складу.

"Повідомлення свідчать, що Росія має плани провести референдум щодо приєднання їх приблизно в середині травня, і Москва також обмірковує подібні плани щодо Херсона",- зауважив Карпентер.

Також читайте: Приєднання Донецької та Луганської областей до РФ - особисте бажання Путіна, - "Медуза"

За словами дипломата, міжнародна спільнота, включно з ОБСЄ, де він представляє США, "чітко заявили, що подібні ганебні референдуми зі сфабрикованими результатами голосувань не розглядатимуться як легітимні, так само як і будь-які спроби анексування іншої території України".

У цьому зв’язку американський посол наголосив на необхідності протистояти таким спробам. Насамперед це стосується публічного викриття злочинних намірів росії на міжнародній арені. Крім того, за його словами, США й інші країни продовжують стояти на підтримку України та посилювати дипломатичну ізоляцію Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проведення псевдореферендумів на окупованих територіях ускладнить імовірні перемовини України та Росії, - Зеленський

Автор: 

Держдепартамент США (1645) окупація (6739) референдум (628)


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Топ коментарі
+26
У Херсоні молода жінка ходила з дуже змістовним гаслом: "ХЕР вам, а не ХНР". Лаконічно і вишукано.
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02.05.2022 22:35
+21
Не, ну ХНР ***** таки получит. Хер На Рыло.
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02.05.2022 22:37
+13
Еще она планирует соснуть тунца.
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02.05.2022 22:30
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Еще она планирует соснуть тунца.
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02.05.2022 22:30 Відповісти
У Херсоні молода жінка ходила з дуже змістовним гаслом: "ХЕР вам, а не ХНР". Лаконічно і вишукано.
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02.05.2022 22:35 Відповісти
Якщо орки це спробують зробити, то цю москальську гомосятину слід назавжди відлучити від цивілізованого світу, а санкціями добити так, щоб вони жерли лободу, носили лапті та фуфайки.
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02.05.2022 22:36 Відповісти
Не, ну ХНР ***** таки получит. Хер На Рыло.
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02.05.2022 22:37 Відповісти
НАродная ХЕрсонская Республика - НАХЕР
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02.05.2022 23:24 Відповісти
Немае таких держав "ДНР" та "ЛНР" так що хай приєднують до того чого не існує на мапі, вони можуть і Аляску приєднати, хай як хочуть, а ЗСУ звільнять Донецьку і Луганську і Херсонську ну і Крим бо якщо залишать через пару років вони знищять нас, не буде кацапня постійно гавкать про "Хде ви билі 8 лет каХда убівалі дітей Данбасса"(так і кацапи убивали ж) про Яийсь окремий народ донбасса про назви днр лнр зичайно кацапи такого приниження не пережевуть це їх проблеми
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02.05.2022 22:41 Відповісти
Вже прийшов час для справжньої боротьби..Якщо взіваємо, тоді не здоженемо
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02.05.2022 22:44 Відповісти
у реального фактического президента брата нацисты убили в 2014 году, а ты про грустное...
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02.05.2022 23:26 Відповісти
в переводі на УКРАЇНСЬКУ хнр
*** НА РИЛО........
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02.05.2022 22:45 Відповісти
Пробачте, зовсiм забув.
ХНР - це х*й на рило, так, чи ні?
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02.05.2022 22:47 Відповісти
Ждем ответку агрохимии: "Мі так не дагаваривались в Стамбулє"
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02.05.2022 22:47 Відповісти
правильно...то в омані так домовлялися не в стамбулі
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02.05.2022 23:20 Відповісти
Випередили...
Не я перший.
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02.05.2022 22:48 Відповісти
Та то до сраки, все решится на поле боя
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02.05.2022 22:49 Відповісти
Ну почему у них так всё туго с фантазией -_-.
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02.05.2022 22:50 Відповісти
як би рузге не викручувалось -всякий референдум і послідуючий захист" новоприобретенних територій" всі ці спеціальні операції - чистої води агресія у виді необявленої війни. А те, що прохвости з ОПи бажають здатися до проведення референдуму - це реалізація попередньо, ще до війни, домовленностей по Україні. Бо дуже легко прохвости погоджують усілякі несусвітні бажання лаптеногих
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02.05.2022 22:56 Відповісти
Пофір що вони там планують!! Якщо уряд боїться цього, то буде про це багато писати і говорити. А якщо рішуче настроєні, то мають казати,що відвоюємо і скоро. Але ось питання чи настроєний на це уряд?
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02.05.2022 22:58 Відповісти
ПТН-ПНХ пополнилось еще и ПТН-ХНР
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02.05.2022 22:59 Відповісти
Да мало чего они там планируют. Они реально, дебилы, планировали Киев за три дня взять, поверив своей собственной же пропаганде, и нашим "элитным коллаборантам", которые тупо развели их на серьёзные деньги(а кто в них сомневался? ).
Поэтому их план- это хреновая анаша. Не больше...
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02.05.2022 23:04 Відповісти
Вони навіть не в змозі зрозуміти, що "хА-ен-ер" миттєво перетвориться у народі на "хУ-ен-ер", і шуткувати над тією назвою навіть ледачі не перестануть.
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02.05.2022 23:05 Відповісти

Вот какие у кацапни мечты, а не хнеры,дыры, лыныры
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02.05.2022 23:07 Відповісти
Вже всім пох@й шо воно там хоче...
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02.05.2022 23:15 Відповісти
дВа ХНР буде?
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02.05.2022 23:21 Відповісти
за то киев свободен ...пфффф
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02.05.2022 23:26 Відповісти
Там Бєлгородська, Ростовська, Красноярська Народні Республіки терплять гніт рашистських катів і жадають свободи, місцеві партизани вже борються з режимом і підривають нафтові бази та військові склади, треба допомогти Республікам скинути імперський гніт.
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02.05.2022 23:29 Відповісти
Malo sto kacapi xocet,skoro raznyje droni pojdut v ataku,kacapi daze neprostavliajet sto zdiot ix .
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02.05.2022 23:30 Відповісти
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02.05.2022 23:38 Відповісти
відео допиту
https://twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1520989036487360513
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02.05.2022 23:40 Відповісти
зміна тактики щоб приєднати те що захопили і за напад на територію расєі
путлер скаже що застосує ядрену зброю,

бо звичайна армія успіхів не має і скоро її тут доб'є зсу зі зброєю від заходу
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03.05.2022 00:02 Відповісти
та пох шо він там вже скаже
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03.05.2022 00:10 Відповісти
Смотрите Швеца!
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03.05.2022 00:03 Відповісти
Смотрю всегда‼️Про д'Ерьмака сегодня ‼️Дерьмак крыса фсб шная ‼️Херсон сдали СБУ шники Баканова и это ФАКТ ‼️За два дня вывезли свои семьи и разминировали поля
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03.05.2022 00:13 Відповісти
Раз так Держдеп "думає", то нехай будуть готові до чергового плювка в їх сторону з боку параші...Цікава має бути відповідь-обітруться, чи придумають щось дієве. Зброя, то окреме питання
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03.05.2022 05:42 Відповісти
 
 