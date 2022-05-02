Росія планує створити "ХНР" та приєднати окупований Донбас, - Держдеп США

США мають інформацію про наміри Росії провести референдуми щодо створення так званої "Херсонської народної республіки", а також приєднання до РФ окупованих територій на сході України.

Про це заявив на брифінгу в Держдепартаменті посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз ми вважаємо, що Кремль може спробувати організувати "Херсонську народну республіку" у Херсонській області на півдні України", - зауважив американський дипломат.

Крім того, він зазначив, посилаючись на останні розвіддані, що Росія спробує включити так звані "ДНР" та "ЛНР" до свого складу.

"Повідомлення свідчать, що Росія має плани провести референдум щодо приєднання їх приблизно в середині травня, і Москва також обмірковує подібні плани щодо Херсона",- зауважив Карпентер.

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За словами дипломата, міжнародна спільнота, включно з ОБСЄ, де він представляє США, "чітко заявили, що подібні ганебні референдуми зі сфабрикованими результатами голосувань не розглядатимуться як легітимні, так само як і будь-які спроби анексування іншої території України".

У цьому зв’язку американський посол наголосив на необхідності протистояти таким спробам. Насамперед це стосується публічного викриття злочинних намірів росії на міжнародній арені. Крім того, за його словами, США й інші країни продовжують стояти на підтримку України та посилювати дипломатичну ізоляцію Росії.

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