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Новости Война
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9 мая Путин может официально объявить войну Украине, - CNN

путін

Президент России Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может объявить войну в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников США и Запада, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как пишет издание, 9 мая (известен как день победы) Путин, используя пропагандистскую ценность этого дня, захочет объявить либо о каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

Чиновники рассматривают сценарий, по которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин еще не решил, что делать с ОРДЛО, и планирует гуманитарный кризис в Херсонской области, - Буданов

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагал, что Путин может объявить войну 1 мая.

По другим предположениям 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР", полного контроля над Мариуполем и усиления наступления на Одессу.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил в понедельник, что у США есть "достоверные" сообщения разведки о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк "где-то в середине мая".

Есть также признаки того, что Россия может планировать провозгласить "народную республику" в Херсоне.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил в понедельник, что есть "обоснованные основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать 9 мая в целях пропаганды.

"Мы видели, как россияне действительно удваивают свои пропагандистские усилия, вероятно, почти наверняка, чтобы отвлечься от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине", - сказал Прайс на брифинге в Госдепартаменте.

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Прайс добавил, что есть "предположение о том, что Россия может официально объявить войну" 9 мая, и сказал: "Это было бы большой иронией, если бы Москва использовала возможность "дня победы" для объявления войны.

Это позволило РФ увеличить количество призывников, чего она не может сделать сейчас.

Таким образом, они (россияне, – ред.) показали бы миру, что их военные усилия проваливаются, что они запутываются в своей военной кампании и военных целях".

путин владимир (31510) россия (96038)


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Топ комментарии
+59
Ой как страшно. И что от етого уже изменится?
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03.05.2022 11:20
+36
А в твоем воспаленном воображении та же война, которую застенчиво называют спецоперацией, всегда с меньшими потерями?
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03.05.2022 11:36
+33
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03.05.2022 11:22
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с ***** станется. но тогда день начала войны автоматом станет праздничным выходным днём. и будет как у мюнххаузена - с утра будут бухать за день обьявления войны, а вечером уже квасить за победу ))
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03.05.2022 11:34 Ответить
рашисты обрадуются мобилизации....одно дело сидеть перед телеком одобрямсы испускать и жрать попкон, а другое дело самому в телеке оказаться...
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03.05.2022 11:34 Ответить
бабы (даже оркские самки) столько не нарожают, даже за 10000 фублей, даже от кокодыровцев
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03.05.2022 11:35 Ответить
Та ви шо! Аце що було?!
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03.05.2022 11:36 Ответить
щось типу "Вставай страна агромная...". Нам не треба розслаблятись. Нічого хорошого в цьому немає - якщо буде так то для кацапні приготували черговий пропогандиський хід: "мы хатели по харошему асвабадить а ани напали на нас.."
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03.05.2022 11:36 Ответить
Объявление войны и мобилизация в россии это даже хорошо. Будут хватать с улиц всякий необученный и немотивированный сброд, всяких "диванных воинов", выдавать одну палку на троих и со словами - "оружие добудете в бою" отправлять в мясорубку на хорошо защищенные и оборудованные позиции. У нас будут потери, да, но расклад будет уже не один к четырем-пяти. Уже один к десяти-двадцати. Единственное реально действенное применение таких "войск" это забрасывание трупами городов и территорий. Тогда будет конечно швах с эпидемиологической обстановкой. Ну и собаки с воронами, конечно сильно будут страдать от ожирения. Мобилизация прямой путь к началу массовых волнений в кацапостане. Не доходит через голову, дойдет через оторванные руки и ноги. Ничего не поменялось в бцвшем совке. Тактика и стратегия одна - забрасывание мясом, а там как пойдет.
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03.05.2022 11:36 Ответить
Сразу с парада победобесия с дидами на палках в бой? Главное чтобы у нас патронов хватило и пулеметы не раскалились
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03.05.2022 11:37 Ответить
битися бо нас хочут морів лишити
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03.05.2022 11:37 Ответить
Нас накачают высокотехнологическим оружием, подготовим бойцов и начнем постепенно выжигать орков издали. А когда их станет намного меньше - вернем территории.
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03.05.2022 11:39 Ответить
Для ***** оголосити війну це визнати поразку в так званій спецоперації , так шо навряд чи.. але від дурнуватого усього можна чекати...оголосить війну Америці або Молдові..
З.І. було б символічно шоб його ***-нули на тому параді..
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03.05.2022 11:39 Ответить
Це безглуздо з пропагандистської точки зору. 9 травня сакральний для орків день. Оголошення нової війни в день святкування закінчення іншої зіпсує все попєдобесіє! Набагато вірогідніше що х.йло оголосить якусь перемогу. Наприклад: «приєднання» Херсонської і Запорізької областей до Криму. Або ще якусь дурню. Насправді поле для вигадування перемог доволі широке.
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03.05.2022 11:42 Ответить
👍. Трындеть не мешки ворочать❗☝Придумывай и озвучивай победы. Ляпота❗
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03.05.2022 12:11 Ответить
что оно даст говорите - даст законные основания объявить о мобилизации ну и уже отказаться от участия в войне не получиться так просто
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03.05.2022 11:42 Ответить
Ой, как страшно. Боевые колхозники и офисный планктон в штыковой атаке против 155-мм гаубиц разнесут нас в пух и прах.
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03.05.2022 11:46 Ответить
І шо?? Оці постійні нікчемні висери вже достали, навіщо ви їх постите!?? Вони для нас взагалі нічого не значать!!!
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03.05.2022 11:43 Ответить
Гарна новина. Тому що війна і так триває, люди гинуть, але після офіційного оголошення від Путлєра, Україна після перемоги буде мати юридично підкріплене підгрунтя для вимоги виплат репорацій зі сторони агресора. Після дипломатичного зашквару Лаврова учора, це буде ще один цвях у дошку труни Російської *********. Слава Україні!
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03.05.2022 11:43 Ответить
Героям слава!
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03.05.2022 12:34 Ответить
Ще тут CNN слухати, експерти хрєнові.
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03.05.2022 11:44 Ответить
Іноді таке мелять!! Вони в своїй реальності!
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03.05.2022 12:03 Ответить
путіну нема куди діватися, у нього шлях тільки вперед далі(на жаль для нас), бо як здасть назад - то йому і кінець (розпад немитої расеї, імперії зла). він вже прийшов(пи..дець), просто намагається відтягнути неминуче.
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03.05.2022 11:45 Ответить
А краще вперед ногами..
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03.05.2022 14:11 Ответить
Кадирівські загороджувальні загони поженуть свіженьке м'ясо на амбразури.
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03.05.2022 11:46 Ответить
***** решил утилизировать больше русни
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03.05.2022 11:47 Ответить
Буде багато кабанів,лисиць,вовків й щурів
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03.05.2022 11:48 Ответить
А ворони будуть жирними як страуси та не зможуть літати від переїдання. Будуть бігати та сито відригувати.
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03.05.2022 12:18 Ответить
А може і не оголосити. Це вилами на воді писано.
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03.05.2022 11:48 Ответить
Завалить падаллю
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03.05.2022 11:49 Ответить
Воно/ *****/... ***...
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03.05.2022 11:57 Ответить
ДОБРА НОВИНА ДЛЯ ЛЕГІОНУ "СВОБОДА РОССІЇ" НАРЕШТІ ЗБРОЮ ВИДАДУТЬ!!! Тепер ми можемо сказати:"Не все так однозначно"!
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03.05.2022 12:00 Ответить
Главное, что путин вылезет из бункера и сядет на танк.
Или на свой боевой дельтаплан.
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03.05.2022 12:02 Ответить
Він по скайпу буде керувати. Потом провину за провал скине на мікрософт
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03.05.2022 12:17 Ответить
Они сами запугали свою быдломассу зверствами НАТО и ВСУ,так что будет на выходе паника и грандиозный шухер.
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03.05.2022 12:02 Ответить
Таки- так, як тільки почують що, "спецоперація" настільки "успішна" що, час всім іти на фронт бо воювати вже нема кому!
Хоча, кацапки можуть повиганяти дітей та чоловіків аби грошей заробили на сім'ю. Як ще стати міліонерами?
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03.05.2022 16:01 Ответить
выродок чтоб ты до вечера не дожил
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03.05.2022 12:14 Ответить
Руснявый биомусор под украинскими айпи массово пишет в комментах как будет тяжко, если ******* московская объявит войну и призовет наркоманов и алкашей по всей Свинособакии и рос армию и отправит их воевать. Не волнуйтесь американская арта М777 всех упокоит!
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03.05.2022 12:19 Ответить
Те кто говорит что мобилизация страшно. Мобилизация это огромная нагрузка на государство. Сейчас Россия черпает ресурс по чуть-чуть, а тут раз и всё. Так что намного менее эффективно это всё будет обрабатываться. Это, конечно, невозможно подсчитать, но есть большая вероятность, что мобилизация как раз уменьшит наши суммарные вероятные потери, так как сожрет кучу ресурсов России вхолостую.
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03.05.2022 12:20 Ответить
Вилка России.
Отсутствие мобилизации - растягивание войны, медленный крах и рост недовольства.
Наличие мобилизации - быстрый крах с надеждой чего-то добиться.

Первый вариант менее рискованный, но хотя бы есть пути отступления может где-то в будущем. Второй - мы ставим всё на зеро здесь и сейчас. Авось выпадет.
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03.05.2022 12:41 Ответить
ура спустя 3 дня Херсонская обл. на связи!
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03.05.2022 12:24 Ответить
Ставь ВПН. Вас поставили на счетчик.
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03.05.2022 12:25 Ответить
я так розумію в москалів стоїть завдання утилізувати якнайбільше свого біосміття будь-яким способом? територія 'самай бальшой срани міра' стала повністю непридатна до проживання?
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03.05.2022 12:27 Ответить
Явних біснуватих,там поменшає, але скільки латентних,непомітних залишиться
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03.05.2022 16:18 Ответить
Є також ознаки того, що Росія може планувати проголосити "народну республіку" у місті Херсон.

Надіюсь,ЗСУ на це прореагує до 9-го травня...
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03.05.2022 12:31 Ответить
*****, все це лише прелюдія була справжня війна попереду
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03.05.2022 12:36 Ответить
запасайтесь патронами пацани
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03.05.2022 12:37 Ответить
Путин-*****, здохни !!! Война уже идёт, и москалям в ней будет ******
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03.05.2022 12:37 Ответить
навіть не з 2014 го року, росія гібридно воювала з нам іще раніше, економічно, політично, газом, сирами, а тоді усе більш і більш по дорослому агресію проявляла
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03.05.2022 12:40 Ответить
С конца девяностых.
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03.05.2022 12:42 Ответить
объявление всеобщей мобилизации москальских свинособак было лишь вопросом времени. мобилизация в Мордоре уже и так идет, только скрытая, так что официальное объявление о мобилизации будет "сюрпризом" только для среднестатистического забуханного и обоссаного орка из москальских е@еней, а Украина и так уже воюет восьмой год с этими **********, так что для нас главное побольше современного оружия, чтобы еще более эффективно утилизировать кацапский биомусор в нашей земле ...
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03.05.2022 12:47 Ответить
А вот это всё, что сейчас, это мир?
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03.05.2022 12:48 Ответить
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03.05.2022 12:51 Ответить
Плюс , у москалей заканчивается, аккумуляторы, а техника без аккуляторов ,это груда металлобрухту
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03.05.2022 12:56 Ответить
Это даст ему пол года жизни, не более.
Ценой сотен тысяч жизней орков, которых совсем не жаль и десятка тысяч настоящих украинцев.
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03.05.2022 12:57 Ответить
ольгинские тролли напряглись так легко громили ВСУ в соцсетях, а теперь придётся в ушанке и шинели с трёхлинейкой
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03.05.2022 13:26 Ответить
Украине нужно быстрее проводить мобилизацию - обучение, вооружение до зубов Армии, и наступать со всей мощи сметая все на своем пути!
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03.05.2022 13:31 Ответить
Скажу словами из Библии:
Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог.
путину еще не понятно, и он продолжает упорствовать в своем безумии.
Тем самым навлекая на себя и свою страну гнев Божий и возмездие.. Кайтесь, россияне, просите прощения за своего обезумевшего правител
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03.05.2022 13:32 Ответить
Ну, це означає лише те, що купа гівна перестане заперечувати що вона купа гівна...
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03.05.2022 13:36 Ответить
так, ще не купа гівна, а наразі лише тільки спеціальна купа гівна - аналоговньотчики
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03.05.2022 15:46 Ответить
Россия только ухудшит свое положение!
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03.05.2022 13:36 Ответить
Кажуть, що ***** на оперецію лягає. То оголошення війни буде у нього як оголошення заповіту. Може заодно оголосити війну Арктиці і Антарктиді: гулять, так гулять.
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03.05.2022 13:39 Ответить
Нехай як завжди - генерали щось сплутають і нападуть на Атлантиду.
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03.05.2022 14:16 Ответить
ну оголосить фюрер війну - і що ?

чим воювати - все вщент розгромлено й розбито

Залишились ракети та автомати

Від "" нєпабєдімой і лєгендарной ""

Від 2 - ої армії світу .....

готуйтесь до Параду Перемоги ЗСУ

у маас - ква .....

СЛАВА УКРАЇНІ

почують на Уралі .......
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03.05.2022 14:15 Ответить
Ішо? Тоді день завершення війни на московії стане днем початку війни? А якщо про закінчення війни оголосити 22 червня, тоді у москальських жбанах стане усе на свої місця - тобто утвориться звична мішанина та плутанина, ускладнена інструкціями з методичних посібників. )))))) Дебіли, ***!
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03.05.2022 14:17 Ответить
9го пуйло коронует патрушева
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03.05.2022 14:18 Ответить
https://www.youtube.com/c/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%A2%D0%92 Тарас Березовец

🦵Нога полковника Николая Овчаренко, заместителя начальника инженерных войск Западного военного округа ВС РФ, захоронена в отдельной могиле на берегу реки Северский Донец.

Овчаренко отвечал за наведение переправы через Северский Донец в районе Каменки, которую многократно разрушала своим огнём украинская артиллерия под корректировку БПЛА Лелека-100.

Высокопоставленного российского военного разорвало на куски украинским снарядом. Часть полковника отправила в гробу в Москву, а ногу захоронили отдельно на месте, куда она отлетела после взрыва. Поучительный памятник истории войны. Ступил ногами на Украину, и навсегда оставил здесь ногу.
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03.05.2022 14:23 Ответить
"Вот споймаем Степана Бєндєру і вайна закончится. Бєндєра сдавайся!"
Ці недолугі зазомбовані пропогандою вірять що Степан Бандера ще живий і тут у нас смажить шашлики з русскіх мальчіков. Соловйову вірять, а Вікіпедії ні
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03.05.2022 14:24 Ответить
А цаністий калій вже всім у кремлі роздали? Бо рашнфюрер по датам пережив вже 30 квітня. Мб підарунок світу зробить та самознищеться 9 травня на червоній площі під час параду пабєдобєсія?? Мрії..мрії..
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03.05.2022 14:24 Ответить
не виключена і Божа перемога над рашистським злом,перемога,котру буде святкувати весь світ
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03.05.2022 14:27 Ответить
Если присоединят - могут применить доктрину о нападении на РФ. А это развязывает им руки для применения ЯО.
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03.05.2022 14:45 Ответить
Белгород они решили отсоединить я так понимаю?
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03.05.2022 15:14 Ответить
Ну правильно.. До 9-го ВСУ **** его неофициально.... пора оформить отношения...и скрепить подписью под актом о капитуляции рашки.
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03.05.2022 14:45 Ответить
Собрать мясо это самое легкое в мобилизации. Обуть, одеть, накормит, вооружить, обучить... Да и делать это надо было как минимум месяц назад. Был бы эффект.
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03.05.2022 15:13 Ответить
А вообще я вот примерно понимаю как оно было тогда в начале прошлого века масковии. Сахарные бунты уже были?
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03.05.2022 15:19 Ответить
во-во,хай дасть зброю своєму вічно п'яному насєлєнію:

Кремлёвский мамковед

kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20089 час назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20089 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=20089&force-full=1

🇺🇦🪖🇷🇺Ночью над Белгородом произошла серия «хлопков»: предположительно, сработала система ПВО. Местные жители успели заснять вспышки в небе над городом, сопровождающиеся грохотом и гулом реактивных двигателей. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отрицает, что эти взрывы были связаны с действиями ВСУ, прикрыв произошедшее «некими задачами» в рамках «спецоперации». Приграничные российские регионы уже не в первый раз становятся мишенями для операций, курируемых ВСУ. Российские власти признают это с переменным «успехом», но в большинстве случаев отпираются до последнего. Ранее в Белгородской области произошло «задымление» на территории военного объекта, в Курске был произведен подрыв «пролета» железнодорожного моста, а в брянский поселок Жеча прилетело два снаряда, к счастью, без жертв. Во всех случаях риторика о происходящем региональных властей характеризуется ощутимой недоговоренностью и умалчиванием. Губернаторам предоставляется возможность указать на ответную агрессию со стороны Украины, но они почему-то не хотят форсировать данную тему. Очень вероятно, это связано с неготовностью официально признать факт нанесения ответных ударов украинскими вооружёнными силами по российской территории, понимая возможные последствия этого шага - введение военного положения и мобилизацию, которая далеко не факт что вообще может быть успешно проведена. При этом мобилизованное вооруженное население - это наименее желаемый для Кремля шаг. В данный момент вся ответственность за происходящее скинута на регионы, а значит ничего делаться не будет, кроме успокаивающих заявлений.
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03.05.2022 15:34 Ответить
ПОХОДУ

Може об'явити
Війну по визволенню Донбасу і російських міст від Українців, тобіш у напрямку Придністровя -( план до вересня 2022)

І мобілізацію в областях росії що межують з Україною, ну і + Крим
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03.05.2022 15:46 Ответить
В ответ на объявление войны - демократические страны должны ввести свои войска! Разгромить Империю зла!
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03.05.2022 16:19 Ответить
напугал ежа голой сракой
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03.05.2022 16:44 Ответить
Надеюсь он сдохнет от рака еще до 9 мая...
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03.05.2022 17:20 Ответить
може он подохнет
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03.05.2022 17:22 Ответить
Это гениально! Как весь мир видит парад на 9 мая в столице мордора.
https://t.me/************/4957 Так весь мир видит парад 9 мая в столице мордора
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03.05.2022 18:08 Ответить
The Sun сообщал, что врачи настаивают на необходимости срочного проведения хирургической операции Путлеру в ближайшем будущем, а власть временно перейдет к Николаю Патрушеву.
https://www.thesun.co.uk/news/18422816/putin-undergo-cancer-operation/

Многие источники также сообщают, что у Решенфюрера рак (предположительно кишечника), болезнь Паркинсона и шизоафективное расстройство.
Кстати, Патрушев главный идеолог этой войны.
https://nv.ua/world/countries/putin-bolen-rakom-i-gotovitsya-k-operacii-chto-ob-etom-izvestno-poslednie-novosti-50238876.html
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03.05.2022 18:38 Ответить
І що? Невже знову нападьот?
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03.05.2022 18:48 Ответить
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