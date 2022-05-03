9 мая Путин может официально объявить войну Украине, - CNN
Президент России Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может объявить войну в Украине.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников США и Запада, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Как пишет издание, 9 мая (известен как день победы) Путин, используя пропагандистскую ценность этого дня, захочет объявить либо о каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.
Чиновники рассматривают сценарий, по которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая.
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Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагал, что Путин может объявить войну 1 мая.
По другим предположениям 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР", полного контроля над Мариуполем и усиления наступления на Одессу.
Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил в понедельник, что у США есть "достоверные" сообщения разведки о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк "где-то в середине мая".
Есть также признаки того, что Россия может планировать провозгласить "народную республику" в Херсоне.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил в понедельник, что есть "обоснованные основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать 9 мая в целях пропаганды.
"Мы видели, как россияне действительно удваивают свои пропагандистские усилия, вероятно, почти наверняка, чтобы отвлечься от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине", - сказал Прайс на брифинге в Госдепартаменте.
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Прайс добавил, что есть "предположение о том, что Россия может официально объявить войну" 9 мая, и сказал: "Это было бы большой иронией, если бы Москва использовала возможность "дня победы" для объявления войны.
Это позволило РФ увеличить количество призывников, чего она не может сделать сейчас.
Таким образом, они (россияне, – ред.) показали бы миру, что их военные усилия проваливаются, что они запутываются в своей военной кампании и военных целях".
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З.І. було б символічно шоб його ***-нули на тому параді..
Или на свой боевой дельтаплан.
Хоча, кацапки можуть повиганяти дітей та чоловіків аби грошей заробили на сім'ю. Як ще стати міліонерами?
Отсутствие мобилизации - растягивание войны, медленный крах и рост недовольства.
Наличие мобилизации - быстрый крах с надеждой чего-то добиться.
Первый вариант менее рискованный, но хотя бы есть пути отступления может где-то в будущем. Второй - мы ставим всё на зеро здесь и сейчас. Авось выпадет.
Надіюсь,ЗСУ на це прореагує до 9-го травня...
Ценой сотен тысяч жизней орков, которых совсем не жаль и десятка тысяч настоящих украинцев.
Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог.
путину еще не понятно, и он продолжает упорствовать в своем безумии.
Тем самым навлекая на себя и свою страну гнев Божий и возмездие.. Кайтесь, россияне, просите прощения за своего обезумевшего правител
чим воювати - все вщент розгромлено й розбито
Залишились ракети та автомати
Від "" нєпабєдімой і лєгендарной ""
Від 2 - ої армії світу .....
готуйтесь до Параду Перемоги ЗСУ
у маас - ква .....
СЛАВА УКРАЇНІ
почують на Уралі .......
🦵Нога полковника Николая Овчаренко, заместителя начальника инженерных войск Западного военного округа ВС РФ, захоронена в отдельной могиле на берегу реки Северский Донец.
Овчаренко отвечал за наведение переправы через Северский Донец в районе Каменки, которую многократно разрушала своим огнём украинская артиллерия под корректировку БПЛА Лелека-100.
Высокопоставленного российского военного разорвало на куски украинским снарядом. Часть полковника отправила в гробу в Москву, а ногу захоронили отдельно на месте, куда она отлетела после взрыва. Поучительный памятник истории войны. Ступил ногами на Украину, и навсегда оставил здесь ногу.
Ці недолугі зазомбовані пропогандою вірять що Степан Бандера ще живий і тут у нас смажить шашлики з русскіх мальчіков. Соловйову вірять, а Вікіпедії ні
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20089 час назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20089 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=20089&force-full=1
🇺🇦🪖🇷🇺Ночью над Белгородом произошла серия «хлопков»: предположительно, сработала система ПВО. Местные жители успели заснять вспышки в небе над городом, сопровождающиеся грохотом и гулом реактивных двигателей. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отрицает, что эти взрывы были связаны с действиями ВСУ, прикрыв произошедшее «некими задачами» в рамках «спецоперации». Приграничные российские регионы уже не в первый раз становятся мишенями для операций, курируемых ВСУ. Российские власти признают это с переменным «успехом», но в большинстве случаев отпираются до последнего. Ранее в Белгородской области произошло «задымление» на территории военного объекта, в Курске был произведен подрыв «пролета» железнодорожного моста, а в брянский поселок Жеча прилетело два снаряда, к счастью, без жертв. Во всех случаях риторика о происходящем региональных властей характеризуется ощутимой недоговоренностью и умалчиванием. Губернаторам предоставляется возможность указать на ответную агрессию со стороны Украины, но они почему-то не хотят форсировать данную тему. Очень вероятно, это связано с неготовностью официально признать факт нанесения ответных ударов украинскими вооружёнными силами по российской территории, понимая возможные последствия этого шага - введение военного положения и мобилизацию, которая далеко не факт что вообще может быть успешно проведена. При этом мобилизованное вооруженное население - это наименее желаемый для Кремля шаг. В данный момент вся ответственность за происходящее скинута на регионы, а значит ничего делаться не будет, кроме успокаивающих заявлений.
Може об'явити
Війну по визволенню Донбасу і російських міст від Українців, тобіш у напрямку Придністровя -( план до вересня 2022)
І мобілізацію в областях росії що межують з Україною, ну і + Крим
https://t.me/************/4957 Так весь мир видит парад 9 мая в столице мордора
https://www.thesun.co.uk/news/18422816/putin-undergo-cancer-operation/
Многие источники также сообщают, что у Решенфюрера рак (предположительно кишечника), болезнь Паркинсона и шизоафективное расстройство.
Кстати, Патрушев главный идеолог этой войны.
https://nv.ua/world/countries/putin-bolen-rakom-i-gotovitsya-k-operacii-chto-ob-etom-izvestno-poslednie-novosti-50238876.html