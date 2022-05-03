9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні, - CNN
Президент Росії Володимир Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може оголосити війну в Україні.
Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників США та Заходу, передає Цензор.НЕТ з посиланням Українську правду.
Як пише видання, 9 травня (відомий як день перемоги) Путін, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про якесь військове досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або ж про одне і друге разом.
Чиновники розглядають сценарій, за яким Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня.
Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес припускав, що Путін може оголосити війну 1 травня.
За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використати для оголошення анексії так званих "ДНР" і "ЛНР", повного контролю над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.
Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив у понеділок, що США мають "достовірні" повідомлення розвідки про те, що Росія спробує анексувати Луганськ і Донецьк "десь у середині травня".
Є також ознаки того, що Росія може планувати проголосити "народну республіку" у місті Херсон.
Прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив у понеділок, що є "поважні підстави вважати, що росіяни зроблять все можливе, щоб використати" 9 травня в цілях пропаганди.
"Ми бачили, як росіяни дійсно подвоюють свої пропагандистські зусилля, ймовірно, майже напевно, щоб відволіктися від своїх тактичних і стратегічних невдач на полі бою в Україні", - сказав Прайс на брифінгу в Держдепартаменті.
Прайс додав, що є " припущення про те, що Росія може офіційно оголосити війну" 9 травня, і сказав: "Це було б великою іронією, якби Москва використала нагоду "дня перемоги" для оголошення війни.
Це дозволило б РФ збільшити кількість призовників, чого вона не може зробити зараз.
Таким чином вони (росіяни – ред.) показали б світові, що їхні військові зусилля провалюються, що вони заплутуються у своїй військовій кампанії та військових цілях".
Будь ласка, зачекайте...
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З.І. було б символічно шоб його ***-нули на тому параді..
Или на свой боевой дельтаплан.
Хоча, кацапки можуть повиганяти дітей та чоловіків аби грошей заробили на сім'ю. Як ще стати міліонерами?
Отсутствие мобилизации - растягивание войны, медленный крах и рост недовольства.
Наличие мобилизации - быстрый крах с надеждой чего-то добиться.
Первый вариант менее рискованный, но хотя бы есть пути отступления может где-то в будущем. Второй - мы ставим всё на зеро здесь и сейчас. Авось выпадет.
Надіюсь,ЗСУ на це прореагує до 9-го травня...
Ценой сотен тысяч жизней орков, которых совсем не жаль и десятка тысяч настоящих украинцев.
Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог.
путину еще не понятно, и он продолжает упорствовать в своем безумии.
Тем самым навлекая на себя и свою страну гнев Божий и возмездие.. Кайтесь, россияне, просите прощения за своего обезумевшего правител
чим воювати - все вщент розгромлено й розбито
Залишились ракети та автомати
Від "" нєпабєдімой і лєгендарной ""
Від 2 - ої армії світу .....
готуйтесь до Параду Перемоги ЗСУ
у маас - ква .....
СЛАВА УКРАЇНІ
почують на Уралі .......
🦵Нога полковника Николая Овчаренко, заместителя начальника инженерных войск Западного военного округа ВС РФ, захоронена в отдельной могиле на берегу реки Северский Донец.
Овчаренко отвечал за наведение переправы через Северский Донец в районе Каменки, которую многократно разрушала своим огнём украинская артиллерия под корректировку БПЛА Лелека-100.
Высокопоставленного российского военного разорвало на куски украинским снарядом. Часть полковника отправила в гробу в Москву, а ногу захоронили отдельно на месте, куда она отлетела после взрыва. Поучительный памятник истории войны. Ступил ногами на Украину, и навсегда оставил здесь ногу.
Ці недолугі зазомбовані пропогандою вірять що Степан Бандера ще живий і тут у нас смажить шашлики з русскіх мальчіков. Соловйову вірять, а Вікіпедії ні
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20089 час назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20089 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=20089&force-full=1
🇺🇦🪖🇷🇺Ночью над Белгородом произошла серия «хлопков»: предположительно, сработала система ПВО. Местные жители успели заснять вспышки в небе над городом, сопровождающиеся грохотом и гулом реактивных двигателей. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отрицает, что эти взрывы были связаны с действиями ВСУ, прикрыв произошедшее «некими задачами» в рамках «спецоперации». Приграничные российские регионы уже не в первый раз становятся мишенями для операций, курируемых ВСУ. Российские власти признают это с переменным «успехом», но в большинстве случаев отпираются до последнего. Ранее в Белгородской области произошло «задымление» на территории военного объекта, в Курске был произведен подрыв «пролета» железнодорожного моста, а в брянский поселок Жеча прилетело два снаряда, к счастью, без жертв. Во всех случаях риторика о происходящем региональных властей характеризуется ощутимой недоговоренностью и умалчиванием. Губернаторам предоставляется возможность указать на ответную агрессию со стороны Украины, но они почему-то не хотят форсировать данную тему. Очень вероятно, это связано с неготовностью официально признать факт нанесения ответных ударов украинскими вооружёнными силами по российской территории, понимая возможные последствия этого шага - введение военного положения и мобилизацию, которая далеко не факт что вообще может быть успешно проведена. При этом мобилизованное вооруженное население - это наименее желаемый для Кремля шаг. В данный момент вся ответственность за происходящее скинута на регионы, а значит ничего делаться не будет, кроме успокаивающих заявлений.
Може об'явити
Війну по визволенню Донбасу і російських міст від Українців, тобіш у напрямку Придністровя -( план до вересня 2022)
І мобілізацію в областях росії що межують з Україною, ну і + Крим
https://t.me/************/4957 Так весь мир видит парад 9 мая в столице мордора
https://www.thesun.co.uk/news/18422816/putin-undergo-cancer-operation/
Многие источники также сообщают, что у Решенфюрера рак (предположительно кишечника), болезнь Паркинсона и шизоафективное расстройство.
Кстати, Патрушев главный идеолог этой войны.
https://nv.ua/world/countries/putin-bolen-rakom-i-gotovitsya-k-operacii-chto-ob-etom-izvestno-poslednie-novosti-50238876.html