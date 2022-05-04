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Новости Война
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Мы не пойдем на замороженный конфликт. Такого болота, как Минские договоренности, больше не будет, - Зеленский

зеленський

Украина не пойдет на подписание нового варианта минских договоренностей и не согласится на замораживание военного конфликта.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая на Wall Street Journal CEO Council Summit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Говоря о возможном прекращении огня, он сказал, что это "не означает, что российские войска будут стоять, где сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт".

Зеленский утверждает, что к замороженному конфликту привели Минские договоренности. "Я против, такого документа точно не будет. Мы не выходили из Минска, из него вышла 24 февраля Россия. Они вышли, и больше в такое болото Украина не уйдет точно".

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Он сказал также, что "сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а затем вступит в силу дипломатия". Желательно сделать первый этап, и мы это сделали – остановить Россию в ее продвижении вперед. Второй этап – максимально сделать так, чтобы Россия отошла от нашей территории. Теперь мы на втором этапе. Третий этап – восстановить максимально территориальную целостность", – заявил он.

По его мнению, "там, где можно восстановить территориальную целостность, найти какие-то компромиссы благодаря диалогу на словах, а не диалогу оружия, там Украина будет это делать, но показывая свою позицию как равноправного партнера в любом диалоге".

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Зеленский отметил, что "наши группы общаются на уровне переговорщиков", но "я в такие договоренности не очень верю". "Важно говорить, но пока лично президент РФ официально не скажет, а не вижу веса в таких договоренностях", – сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (20769)


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Топ комментарии
+139
Під час "мінську" зробили ЗСУ (2014-2019), під час болота (2019-2022) зробили хрін для оборони держави.
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04.05.2022 12:13
+88
Ми створимо нове болото - Стамбульське!
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04.05.2022 12:11
+82
Коли чекати 95 кварталу на передовій?
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04.05.2022 12:11
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Взагалі не хочу коментувати.... Йому коли який прІход,такий і його спіч черговий. ВИРОДОК.
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04.05.2022 19:28 Ответить
Ти спершу, ****** нанюханий, розкажи, що ти там з кацапами наузгоджував за спинами українців, а потім будеш про Мінські *******, опудало їбане.
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04.05.2022 20:01 Ответить
Жодна країна світу з такою кількістю зрадників і ідіотів у владних кабінетах як у нас не змога б протистояти навіть набагато слабшій армії ніж власна. А ми здатні навіть на більше. Дякую Борісу Джонсону, що він перший це зрозумів. На другому етапі треба припинити оце придурювання з поганими боярами, які невідомо про що домовляються за спинами Вовочок, тоді швидше настане третій етап
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04.05.2022 20:02 Ответить
Даремно так сказав. Мінські домовленості зупинили орду у 2014 році. Московіти бажали більшого. І ЗСУ не втримали їх на Донеччині. Хай там що, але мінські домовленості - це перемога дипломатів. Вони дали можливість підсилити ЗСУ. Не тією мірою, як ми б цього хотіли. Але лютий показав, що війська в зоні ООС - це інша армія, яка спроможна зупинити залізо й м'ясо. Зеленський починає себе уявляти Бонопартом ? Не зарано ?
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04.05.2022 21:51 Ответить
шось це насторажує"там, де можна відновити територіальну цілісність, знайти якісь компроміси завдяки діалогу на словах, а не діалогу зброї, там Україна це робитиме, але показуючи свою позицію як рівноправного партнера в будь-якому діалозі". Джерело:
Диму без вогню не буває.Більш всього боюсь,що після Нашої Перемоги все знову забудеться.Не знаю,що ще надо нашим виборцям,яке ще горе щоб !видужати! від зеленої болячки.
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04.05.2022 22:25 Ответить
По суті завдяки Зе владі війна і почалася.
Кацапи ті кончені були завжди.
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04.05.2022 23:55 Ответить
побрейся падла, хватит изображать стерха
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05.05.2022 00:47 Ответить
Що, вставили після вчорашньої заявочки про відхід рашки на позиції 24.02. ?
Придурок !

Ти взагалі цю тему не піднімай. Не ти це вирішуватимеш.
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05.05.2022 01:56 Ответить
Молодец. Правильно.
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05.05.2022 05:44 Ответить
Світ стільки допомоги надав, що тут тільки перемога повинна бути!
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05.05.2022 09:31 Ответить
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