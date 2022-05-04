Мы не пойдем на замороженный конфликт. Такого болота, как Минские договоренности, больше не будет, - Зеленский

Украина не пойдет на подписание нового варианта минских договоренностей и не согласится на замораживание военного конфликта.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая на Wall Street Journal CEO Council Summit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Говоря о возможном прекращении огня, он сказал, что это "не означает, что российские войска будут стоять, где сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт".

Зеленский утверждает, что к замороженному конфликту привели Минские договоренности. "Я против, такого документа точно не будет. Мы не выходили из Минска, из него вышла 24 февраля Россия. Они вышли, и больше в такое болото Украина не уйдет точно".

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Он сказал также, что "сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а затем вступит в силу дипломатия". Желательно сделать первый этап, и мы это сделали – остановить Россию в ее продвижении вперед. Второй этап – максимально сделать так, чтобы Россия отошла от нашей территории. Теперь мы на втором этапе. Третий этап – восстановить максимально территориальную целостность", – заявил он.

По его мнению, "там, где можно восстановить территориальную целостность, найти какие-то компромиссы благодаря диалогу на словах, а не диалогу оружия, там Украина будет это делать, но показывая свою позицию как равноправного партнера в любом диалоге".

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Зеленский отметил, что "наши группы общаются на уровне переговорщиков", но "я в такие договоренности не очень верю". "Важно говорить, но пока лично президент РФ официально не скажет, а не вижу веса в таких договоренностях", – сказал Зеленский.