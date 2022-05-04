Мы не пойдем на замороженный конфликт. Такого болота, как Минские договоренности, больше не будет, - Зеленский
Украина не пойдет на подписание нового варианта минских договоренностей и не согласится на замораживание военного конфликта.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая на Wall Street Journal CEO Council Summit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Говоря о возможном прекращении огня, он сказал, что это "не означает, что российские войска будут стоять, где сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт".
Зеленский утверждает, что к замороженному конфликту привели Минские договоренности. "Я против, такого документа точно не будет. Мы не выходили из Минска, из него вышла 24 февраля Россия. Они вышли, и больше в такое болото Украина не уйдет точно".
Он сказал также, что "сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а затем вступит в силу дипломатия". Желательно сделать первый этап, и мы это сделали – остановить Россию в ее продвижении вперед. Второй этап – максимально сделать так, чтобы Россия отошла от нашей территории. Теперь мы на втором этапе. Третий этап – восстановить максимально территориальную целостность", – заявил он.
По его мнению, "там, где можно восстановить территориальную целостность, найти какие-то компромиссы благодаря диалогу на словах, а не диалогу оружия, там Украина будет это делать, но показывая свою позицию как равноправного партнера в любом диалоге".
Зеленский отметил, что "наши группы общаются на уровне переговорщиков", но "я в такие договоренности не очень верю". "Важно говорить, но пока лично президент РФ официально не скажет, а не вижу веса в таких договоренностях", – сказал Зеленский.
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Диму без вогню не буває.Більш всього боюсь,що після Нашої Перемоги все знову забудеться.Не знаю,що ще надо нашим виборцям,яке ще горе щоб !видужати! від зеленої болячки.
Кацапи ті кончені були завжди.
Придурок !
Ти взагалі цю тему не піднімай. Не ти це вирішуватимеш.