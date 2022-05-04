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Новини Війна
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Ми не підемо на заморожений конфлікт. Такого болота, як Мінські домовленості, більше не буде, - Зеленський

зеленський

Україна не піде на підписання нового варіанту Мінських домовленостей і не погодиться на заморожування воєнного конфлікту.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Wall Street Journal CEO Council Summit, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про можливе припинення вогню, він сказав, що це "не означає, що російські війська стоятимуть, де зараз. Це заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт".

Зеленський твердить, що до замороженого конфлікту призвели Мінські домовленості. "Я проти, такого документа точно не буде. Ми не виходили з Мінська, з нього вийшла 24 лютого Росія. Вони вийшли, і більше в таке болото Україна не піде точно".

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Він сказав також, що "спочатку треба зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім набуде чинності дипломатія". Бажано зробити перший етап, і ми це зробили – зупинити Росію в її просуванні вперед. Другий етап – максимально зробити так, щоб Росія відійшла з нашої території. Зараз ми на другому етапі. Третій етап – відновити максимально територіальну цілісність", – заявив він.

На його думку, "там, де можна відновити територіальну цілісність, знайти якісь компроміси завдяки діалогу на словах, а не діалогу зброї, там Україна це робитиме, але показуючи свою позицію як рівноправного партнера в будь-якому діалозі".

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Зеленський зазначив, що "наші групи спілкуються на рівні переговорників", але "я у такі домовленості не дуже вірю". "Важливо говорити, але поки що особисто президент РФ офіційно не скаже, а не бачу ваги в таких домовленостях", – сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250)


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Топ коментарі
+139
Під час "мінську" зробили ЗСУ (2014-2019), під час болота (2019-2022) зробили хрін для оборони держави.
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04.05.2022 12:13
+88
Ми створимо нове болото - Стамбульське!
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04.05.2022 12:11
+82
Коли чекати 95 кварталу на передовій?
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04.05.2022 12:11
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Взагалі не хочу коментувати.... Йому коли який прІход,такий і його спіч черговий. ВИРОДОК.
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04.05.2022 19:28 Відповісти
Ти спершу, ****** нанюханий, розкажи, що ти там з кацапами наузгоджував за спинами українців, а потім будеш про Мінські *******, опудало їбане.
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04.05.2022 20:01 Відповісти
Жодна країна світу з такою кількістю зрадників і ідіотів у владних кабінетах як у нас не змога б протистояти навіть набагато слабшій армії ніж власна. А ми здатні навіть на більше. Дякую Борісу Джонсону, що він перший це зрозумів. На другому етапі треба припинити оце придурювання з поганими боярами, які невідомо про що домовляються за спинами Вовочок, тоді швидше настане третій етап
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04.05.2022 20:02 Відповісти
Даремно так сказав. Мінські домовленості зупинили орду у 2014 році. Московіти бажали більшого. І ЗСУ не втримали їх на Донеччині. Хай там що, але мінські домовленості - це перемога дипломатів. Вони дали можливість підсилити ЗСУ. Не тією мірою, як ми б цього хотіли. Але лютий показав, що війська в зоні ООС - це інша армія, яка спроможна зупинити залізо й м'ясо. Зеленський починає себе уявляти Бонопартом ? Не зарано ?
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04.05.2022 21:51 Відповісти
шось це насторажує"там, де можна відновити територіальну цілісність, знайти якісь компроміси завдяки діалогу на словах, а не діалогу зброї, там Україна це робитиме, але показуючи свою позицію як рівноправного партнера в будь-якому діалозі". Джерело:
Диму без вогню не буває.Більш всього боюсь,що після Нашої Перемоги все знову забудеться.Не знаю,що ще надо нашим виборцям,яке ще горе щоб !видужати! від зеленої болячки.
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04.05.2022 22:25 Відповісти
По суті завдяки Зе владі війна і почалася.
Кацапи ті кончені були завжди.
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04.05.2022 23:55 Відповісти
побрейся падла, хватит изображать стерха
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05.05.2022 00:47 Відповісти
Що, вставили після вчорашньої заявочки про відхід рашки на позиції 24.02. ?
Придурок !

Ти взагалі цю тему не піднімай. Не ти це вирішуватимеш.
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05.05.2022 01:56 Відповісти
Молодец. Правильно.
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05.05.2022 05:44 Відповісти
Світ стільки допомоги надав, що тут тільки перемога повинна бути!
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05.05.2022 09:31 Відповісти
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