Ми не підемо на заморожений конфлікт. Такого болота, як Мінські домовленості, більше не буде, - Зеленський

Україна не піде на підписання нового варіанту Мінських домовленостей і не погодиться на заморожування воєнного конфлікту.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Wall Street Journal CEO Council Summit, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про можливе припинення вогню, він сказав, що це "не означає, що російські війська стоятимуть, де зараз. Це заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт".

Зеленський твердить, що до замороженого конфлікту призвели Мінські домовленості. "Я проти, такого документа точно не буде. Ми не виходили з Мінська, з нього вийшла 24 лютого Росія. Вони вийшли, і більше в таке болото Україна не піде точно".

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Він сказав також, що "спочатку треба зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім набуде чинності дипломатія". Бажано зробити перший етап, і ми це зробили – зупинити Росію в її просуванні вперед. Другий етап – максимально зробити так, щоб Росія відійшла з нашої території. Зараз ми на другому етапі. Третій етап – відновити максимально територіальну цілісність", – заявив він.

На його думку, "там, де можна відновити територіальну цілісність, знайти якісь компроміси завдяки діалогу на словах, а не діалогу зброї, там Україна це робитиме, але показуючи свою позицію як рівноправного партнера в будь-якому діалозі".

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Зеленський зазначив, що "наші групи спілкуються на рівні переговорників", але "я у такі домовленості не дуже вірю". "Важливо говорити, але поки що особисто президент РФ офіційно не скаже, а не бачу ваги в таких домовленостях", – сказав Зеленський.