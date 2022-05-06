Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Он уточняет, что теперь в законодательстве Украины:

- нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";

- нет стремления претворять в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России

– нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;

- нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей";

- "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР;

- дано поручение Кабинету Министров Украины в ближайшее время провести то же самое на своем уровне, а также выработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон "О десоветизации законодательства Украины" 21 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем не только принятие законов, но и их успешную имплементацию, - G7