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Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины

дерадянізація

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Он уточняет, что теперь в законодательстве Украины:

- нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";

- нет стремления претворять в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России

– нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;

- нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей";

- "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР;

- дано поручение Кабинету Министров Украины в ближайшее время провести то же самое на своем уровне, а также выработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон "О десоветизации законодательства Украины" 21 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем не только принятие законов, но и их успешную имплементацию, - G7

закон (3177) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+19
Залишилося тільки збагнути, що під цим розуміють слуги Коломойського, яким на все, крім бабла, "яка різниця".
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06.05.2022 17:08 Ответить
+14
А може все ж назвемо російську окупацію України 1921 - 1991 років російською окупацією України 1921 - 1991 років, а не радянизацією? Верховна Рада України, як і ради всіх рівнів, теж буде дерадинізована?...все, що завгодно, щоб не підіймати українське національне питання в Україні.

Так звана Українська Радянська Соціалістична Республіка не була суб'єктом міжнародного права, а лише адміністративною одиницею «совєтської тюрми народів». Вона не мала свободи зовнішніх зносин, власного війська, власних грошей та інших ознак державності. В ній влада належала не українському народові, а ВКП(б), філія якої КП(б)У в 1925 р. мала тільки 36,9% українців. І це в той час, коли етнічні українці складали більше 81% населення України. Як свідчив український вчений М.Шаповал, за даними радянської статистики українці в Радах губерній становили меншість - 45%. А в Раднаркомі УРСР серед 16 т. зв. "народних" комісарів бачимо лише одного чи двох українців. Решта - росіяни та представники інших "братніх" народів. Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка. http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
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06.05.2022 17:15 Ответить
+5
Так це ж саме важливе, якусь дрисню переписати, це вони можуть, це ж дуже треба, а потім на шашлики з відчуттям виконаної справи!
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06.05.2022 17:10 Ответить
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Залишилося тільки збагнути, що під цим розуміють слуги Коломойського, яким на все, крім бабла, "яка різниця".
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06.05.2022 17:08 Ответить
Так це ж саме важливе, якусь дрисню переписати, це вони можуть, це ж дуже треба, а потім на шашлики з відчуттям виконаної справи!
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06.05.2022 17:10 Ответить
А може все ж назвемо російську окупацію України 1921 - 1991 років російською окупацією України 1921 - 1991 років, а не радянизацією? Верховна Рада України, як і ради всіх рівнів, теж буде дерадинізована?...все, що завгодно, щоб не підіймати українське національне питання в Україні.

Так звана Українська Радянська Соціалістична Республіка не була суб'єктом міжнародного права, а лише адміністративною одиницею «совєтської тюрми народів». Вона не мала свободи зовнішніх зносин, власного війська, власних грошей та інших ознак державності. В ній влада належала не українському народові, а ВКП(б), філія якої КП(б)У в 1925 р. мала тільки 36,9% українців. І це в той час, коли етнічні українці складали більше 81% населення України. Як свідчив український вчений М.Шаповал, за даними радянської статистики українці в Радах губерній становили меншість - 45%. А в Раднаркомі УРСР серед 16 т. зв. "народних" комісарів бачимо лише одного чи двох українців. Решта - росіяни та представники інших "братніх" народів. Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка. http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
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06.05.2022 17:15 Ответить
кантора пише і устами говорить не свої слова - кантора пише...
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06.05.2022 17:22 Ответить
Зе, ти такий же вбивця....
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06.05.2022 17:31 Ответить
буба сміливий - він навіть на 4 повістки не прийшов,
бо чому головнюку в якись то военкомат?
як завжди е іншого головнюка дупло в яке, як дозволять, він влізе?
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06.05.2022 17:38 Ответить
А от мені цікаво, на цьому рашистському святкуванні 9тр., знову буде співати Герой України-Ротару
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06.05.2022 17:40 Ответить
Хоче вводу інституту Імператора?
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06.05.2022 17:41 Ответить
чим ми провинилися, боже?
каламою не додали? зараз .. от тут ще десятка - додамо!
Боже не відвертайся від України - ми ж діти твої
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06.05.2022 17:47 Ответить
Чергова херня від зільоних дятлів...???
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06.05.2022 17:51 Ответить
совок гудбай, не прошло и 30 лет
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06.05.2022 17:54 Ответить
От коли ви друкуєте коментарі хоч вивчите матчасть.

"вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР); Джерело:

Надам 1 аргумент ЗА. Є такий ДЕРЖ АКТ 1936 року котрий НІ ХТО з 1991 року не відмінив - "на выходные и праздники прятать в сейф и опечатывать ПЕЧАТНЫЕ МАШИНКИ". І цю дурість у 2015 році від мене вимагал Дерспецзязок. До російського военого корабля всі ці акти.....
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06.05.2022 17:55 Ответить
побуквенное исполнение тупых инструкций это тоже диверсия
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06.05.2022 19:36 Ответить
Зеленський - Перший Президент України . ))) Боже боже , кого ж ми обирали всі ці 30 років . Тільки те й робили , що крали , паскуди безродні . Аж тепер це все відкривається , коли нарешті в Україні з'явився Президент . Слава Героям ! 💪😎🇺🇦
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06.05.2022 18:06 Ответить
Как говорится - суди по делам его!
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06.05.2022 20:13 Ответить
Ты его совкодрочерский сериал "Папик" смотрел?
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06.05.2022 21:37 Ответить
Просто с каждой печатной машинки снимался образец печати
За напечатанным найти печатника было проще простого
Чем что принять нужно сесть на пятую точку посчитать до десяти
и решение будет принято может другое
Советский кодекс законов ,, о труде.. был одним из лучших в мире /признано не мною/
В пользу работника -- теперь в пользу работодателя
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06.05.2022 18:18 Ответить
і 30 років не пройшло. А "Родіна - мать" ще довго совком смердіти буде?
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06.05.2022 19:26 Ответить
Не, ну не ** их мать (извиняюсь) пятое поколение заставляют жить в прошлым! Оно то конечно, проще на 9 мая налить водки с кашей чем ветеранов,которые уже все умерли было обеспечить достойной жизнью и создать достойное будущее новому поколению. Бинго!
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06.05.2022 20:18 Ответить
а вот всякие там госты и подобное тоже вычистили? а то так аж 1200 сходу, хрен знает чего, а одна неприкосновенность по факту так и осталась... да и всякие сэс-ы внезапно нужными недавно оказались. при совке конечно идиотов хватало, но и полных дебилов не держали, все же цель была мир захватить.
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06.05.2022 19:33 Ответить
 
 