Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".
Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
Он уточняет, что теперь в законодательстве Украины:
- нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";
- нет стремления претворять в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";
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– нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
- нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей";
- "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР;
- дано поручение Кабинету Министров Украины в ближайшее время провести то же самое на своем уровне, а также выработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.
Напомним, Верховная Рада поддержала закон "О десоветизации законодательства Украины" 21 апреля.
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Так звана Українська Радянська Соціалістична Республіка не була суб'єктом міжнародного права, а лише адміністративною одиницею «совєтської тюрми народів». Вона не мала свободи зовнішніх зносин, власного війська, власних грошей та інших ознак державності. В ній влада належала не українському народові, а ВКП(б), філія якої КП(б)У в 1925 р. мала тільки 36,9% українців. І це в той час, коли етнічні українці складали більше 81% населення України. Як свідчив український вчений М.Шаповал, за даними радянської статистики українці в Радах губерній становили меншість - 45%. А в Раднаркомі УРСР серед 16 т. зв. "народних" комісарів бачимо лише одного чи двох українців. Решта - росіяни та представники інших "братніх" народів. Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка. http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
бо чому головнюку в якись то военкомат?
як завжди е іншого головнюка дупло в яке, як дозволять, він влізе?
каламою не додали? зараз .. от тут ще десятка - додамо!
Боже не відвертайся від України - ми ж діти твої
"вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР); Джерело:
Надам 1 аргумент ЗА. Є такий ДЕРЖ АКТ 1936 року котрий НІ ХТО з 1991 року не відмінив - "на выходные и праздники прятать в сейф и опечатывать ПЕЧАТНЫЕ МАШИНКИ". І цю дурість у 2015 році від мене вимагал Дерспецзязок. До російського военого корабля всі ці акти.....
За напечатанным найти печатника было проще простого
Чем что принять нужно сесть на пятую точку посчитать до десяти
и решение будет принято может другое
Советский кодекс законов ,, о труде.. был одним из лучших в мире /признано не мною/
В пользу работника -- теперь в пользу работодателя