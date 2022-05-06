Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства України
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України".
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнює, що відтепер в законодавстві України:
- немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";
- немає прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";
- немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
- немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших "таваріщєй";
- "вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР);
- дано доручення Кабінету Міністрів України найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала закон "Про дерадянізацію законодавства України" 21 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так звана Українська Радянська Соціалістична Республіка не була суб'єктом міжнародного права, а лише адміністративною одиницею «совєтської тюрми народів». Вона не мала свободи зовнішніх зносин, власного війська, власних грошей та інших ознак державності. В ній влада належала не українському народові, а ВКП(б), філія якої КП(б)У в 1925 р. мала тільки 36,9% українців. І це в той час, коли етнічні українці складали більше 81% населення України. Як свідчив український вчений М.Шаповал, за даними радянської статистики українці в Радах губерній становили меншість - 45%. А в Раднаркомі УРСР серед 16 т. зв. "народних" комісарів бачимо лише одного чи двох українців. Решта - росіяни та представники інших "братніх" народів. Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка. http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
бо чому головнюку в якись то военкомат?
як завжди е іншого головнюка дупло в яке, як дозволять, він влізе?
каламою не додали? зараз .. от тут ще десятка - додамо!
Боже не відвертайся від України - ми ж діти твої
"вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР); Джерело:
Надам 1 аргумент ЗА. Є такий ДЕРЖ АКТ 1936 року котрий НІ ХТО з 1991 року не відмінив - "на выходные и праздники прятать в сейф и опечатывать ПЕЧАТНЫЕ МАШИНКИ". І цю дурість у 2015 році від мене вимагал Дерспецзязок. До російського военого корабля всі ці акти.....
За напечатанным найти печатника было проще простого
Чем что принять нужно сесть на пятую точку посчитать до десяти
и решение будет принято может другое
Советский кодекс законов ,, о труде.. был одним из лучших в мире /признано не мною/
В пользу работника -- теперь в пользу работодателя