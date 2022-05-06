Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України".

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнює, що відтепер в законодавстві України:

- немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";

- немає прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";

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- немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією;

- немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших "таваріщєй";

- "вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР);

- дано доручення Кабінету Міністрів України найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала закон "Про дерадянізацію законодавства України" 21 квітня.

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