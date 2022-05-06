В случае принятия Радой предложений Президента законопроект о конфискации имущества подсанкционных россиян станет лучше, - Шабунин

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц".

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отмечает, что это не плохо, передает Цензор.НЕТ.

"В этом НЕТ зрады - даже наоборот.

В случае поддержки депутатами предложений президента законопроект принимается ПРОСТЫМ большинством голосов (225 и более).

А представленные президентом предложения в своем большинстве хорошие (остальные - нейтральные).

К примеру, Зеленский предлагает четко прописать процедуру конфискации ВАКСом имущества россиян. Это еще больше обезопасит такие конфискации от попыток откатить их назад.

То есть, в случае принятия Радой предложений президента законопроект станет лучше", - указал активист.

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Он призвал депутатов поддержать предложения президента как можно быстрее.

"Пока мы не конфисковали имущество подсанкционных россиян в Украине, мы не можем требовать этого от США и других.

В настоящее время отсутствие таких конфискаций в Украине - одна из самых больших преград для продвижения конфискаций российских активов в США (и на Западе в целом).

Арест или замораживание имущества – это временная история: дальше имущество либо конфискуют, либо вернут россиянам – третьего не дано.

Напомню, что замороженные активы стаи Януковича были разморожены и возвращены владельцам. В Украину почти ничего так и не вернулось.

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Нельзя допустить повторения этого с замороженными активами россиян.

Поэтому Рада должна как можно быстрее проголосовать законопроект с предложениями президента.

И мы наконец-то начнем конфисковывать имущество россиян хотя бы в Украине", - убежден Шабунин.

Напомним, накануне стало известно, что президент вернул в парламент со своими предложениями закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вернул в Раду со своими предложениями закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц