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Новини Війна
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У разі прийняття Радою пропозицій президента законопроєкт про конфіскацію майна підсанкційних росіян стане кращим, - Шабунін

закон

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб".

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін наголошує, що це не погано, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому НЕМАЄ зради - навіть навпаки.

У разі підтримки депутатами пропозицій президента, законопроєкт приймається ПРОСТОЮ більшістю голосів (225 і більше).

А подані президентом пропозиції у своїй більшості є хорошими (решта - нейтральні).

Наприклад, Зеленський пропонує чітко прописати процедуру конфіскації ВАКСом майна рускіх. Це ще більше убезпечить такі конфіскації від спроб відкатати їх назад.

Тобто, у разі прийняття Радою пропозицій президента законопроєкт стане кращим", - вказав активіст.

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Він закликав депутатів підтримати пропозиції президента якнайшвидше.

"Допоки ми не конфіскували майно підсанкційних рускіх в Україні, ми не можемо вимагати цього від США та інших.

Наразі відсутність таких конфіскацій в Україні - є однією з найбільших перепон для просування конфіскацій рускіх активів в США (та на Заході загалом).

Арешт або замороження майна - це тимчасова історія: далі майно або конфіскують, або повернуть рускім - третього не дано.

Нагадаю, що заморожені активи зграї Януковича було розморожено та повернуто власникам. В Україну майже нічого так і не повернулося.

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Не можна допустити повторення цього з наразі замороженими активами рускіх.

Саме тому Рада має якнайшвидше проголосувати законопроєкт з пропозиціями президента.

І ми нарешті почнемо конфісковувати майно рускіх хоча б в Україні", - переконаний Шабунін.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон щодо санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб.

Читайте також: Зеленський повернув до Ради зі своїми пропозиціями закон щодо санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб

Автор: 

вето (195) санкції (12079) Шабунін Віталій (537)


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Топ коментарі
+9
Шабунін продовжую підлизувати. Гидко...
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06.05.2022 18:02 Відповісти
+5
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06.05.2022 19:03 Відповісти
+4
Там должно быть одно предложение: имущество граждан(юр лиц, физ. лиц и остальных орков) расии подлежит конфискации с передачей в соответствующие структуры. Что там улучшать? И хватит лизать Зеленскому хвост. Он вполне заслуживает того, чтобы ему крепко врезали под него.
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06.05.2022 18:08 Відповісти
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Шабунін продовжую підлизувати. Гидко...
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06.05.2022 18:02 Відповісти
Там должно быть одно предложение: имущество граждан(юр лиц, физ. лиц и остальных орков) расии подлежит конфискации с передачей в соответствующие структуры. Что там улучшать? И хватит лизать Зеленскому хвост. Он вполне заслуживает того, чтобы ему крепко врезали под него.
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06.05.2022 18:08 Відповісти
чому юристи ОП відразу не брали участі у його створенні? немає часу гратися! чи немає бажання конфісковувати?
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06.05.2022 18:15 Відповісти
Які в ОП юристи ? Вони купували свої дипломи. Почитайте біографії їх батьків.
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06.05.2022 20:38 Відповісти
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06.05.2022 19:03 Відповісти
що то таке жабунін, воно якийсь спициалізд, икзперд, а пожирач грантів і борцун з корупцією. Може б це повернулось на свою істєріческую роідну - підарашку, там такі як воно більш потрібні.
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06.05.2022 19:11 Відповісти
Шабуня в черговий раз змінив прапор ))). Розворот на 180°. То критикував-кукурікав, щоб помітили. Приклад Абдристовича покою не давав. На кінець помітили, запросили до корита. Тепер задоволено коконить.
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06.05.2022 19:59 Відповісти
Шабунин - жалкое зрелище. Читать противно
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06.05.2022 20:51 Відповісти
 
 