У разі прийняття Радою пропозицій президента законопроєкт про конфіскацію майна підсанкційних росіян стане кращим, - Шабунін
Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб".
Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін наголошує, що це не погано, передає Цензор.НЕТ.
"У цьому НЕМАЄ зради - навіть навпаки.
У разі підтримки депутатами пропозицій президента, законопроєкт приймається ПРОСТОЮ більшістю голосів (225 і більше).
А подані президентом пропозиції у своїй більшості є хорошими (решта - нейтральні).
Наприклад, Зеленський пропонує чітко прописати процедуру конфіскації ВАКСом майна рускіх. Це ще більше убезпечить такі конфіскації від спроб відкатати їх назад.
Тобто, у разі прийняття Радою пропозицій президента законопроєкт стане кращим", - вказав активіст.
Він закликав депутатів підтримати пропозиції президента якнайшвидше.
"Допоки ми не конфіскували майно підсанкційних рускіх в Україні, ми не можемо вимагати цього від США та інших.
Наразі відсутність таких конфіскацій в Україні - є однією з найбільших перепон для просування конфіскацій рускіх активів в США (та на Заході загалом).
Арешт або замороження майна - це тимчасова історія: далі майно або конфіскують, або повернуть рускім - третього не дано.
Нагадаю, що заморожені активи зграї Януковича було розморожено та повернуто власникам. В Україну майже нічого так і не повернулося.
Не можна допустити повторення цього з наразі замороженими активами рускіх.
Саме тому Рада має якнайшвидше проголосувати законопроєкт з пропозиціями президента.
І ми нарешті почнемо конфісковувати майно рускіх хоча б в Україні", - переконаний Шабунін.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон щодо санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб.
Будь ласка, зачекайте...
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