У разі прийняття Радою пропозицій президента законопроєкт про конфіскацію майна підсанкційних росіян стане кращим, - Шабунін

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб".

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін наголошує, що це не погано, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому НЕМАЄ зради - навіть навпаки.

У разі підтримки депутатами пропозицій президента, законопроєкт приймається ПРОСТОЮ більшістю голосів (225 і більше).

А подані президентом пропозиції у своїй більшості є хорошими (решта - нейтральні).

Наприклад, Зеленський пропонує чітко прописати процедуру конфіскації ВАКСом майна рускіх. Це ще більше убезпечить такі конфіскації від спроб відкатати їх назад.

Тобто, у разі прийняття Радою пропозицій президента законопроєкт стане кращим", - вказав активіст.

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Він закликав депутатів підтримати пропозиції президента якнайшвидше.

"Допоки ми не конфіскували майно підсанкційних рускіх в Україні, ми не можемо вимагати цього від США та інших.

Наразі відсутність таких конфіскацій в Україні - є однією з найбільших перепон для просування конфіскацій рускіх активів в США (та на Заході загалом).

Арешт або замороження майна - це тимчасова історія: далі майно або конфіскують, або повернуть рускім - третього не дано.

Нагадаю, що заморожені активи зграї Януковича було розморожено та повернуто власникам. В Україну майже нічого так і не повернулося.

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Не можна допустити повторення цього з наразі замороженими активами рускіх.

Саме тому Рада має якнайшвидше проголосувати законопроєкт з пропозиціями президента.

І ми нарешті почнемо конфісковувати майно рускіх хоча б в Україні", - переконаний Шабунін.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон щодо санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб.

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