США ввели новые санкции против российских СМИ и банков
Сегодня, 8 мая, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали русские СМИ и банки. Также вводится экспортный контроль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
Под санкции США попали российские телеканалы "Первый канал", "Россия-1" и НТВ. Запрет касается поставок им оборудования и возможности американских компаний размещать на них рекламу.
Как отметили в Белом доме, эти телеканалы являются "рупором Кремля", которые транслируют войну в Украине в выгодном для Москвы виде. Представитель администрации президента США уточнил, что новый санкционный пакет запрещает поставки технологий вещания, видеокамер, микрофонов и другого оборудования.
США ввели санкции против ряда руководителей российских банков, в том числе "Сбербанка" и "Газпромбанка". Под ограничения также попал "Московский индустриальный банк" и десять его дочерних структур.
При этом в релизе Минфина отмечается, что санкции в отношении "Газпромбанка" не идет речь о замораживании его активов и запрете о проведении каких-либо операций с ним.
Как отметили в Белом доме, санкции против руководителей "Газпромбанка" - это сигнал о том, что российский банк не является "тихой гаванью".
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Під Миколаєвом збит і пішов у море до рускіх кораблів. Символічно!
Що ж паРашку так корчить від санкцій, яких "никто не видит"?
А от недолугі коментарі усім дуже помітні... Чи аби щось бовкнути?
Доречі, Ізик рАдной підучи, ЧОТИРИ помилки на ОДИН рядок у вЯлікАГА "розумника".
Одні такі, другі такі.... 1001 - такі, а в результаті - економічний колапс та розвал паРашки.
Народна мудрість про таке каже - крапля камінт точить.
А ще - жабу треба варити повільно, щоб не відразу відчула, а потім вже запізно смикатися.
Крім того, будуть запроваджені експортні обмеження на постачання до росії промислової продукції, зокрема це стосується двигунів і бульдозерів.