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Новости Санкции против России
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США ввели новые санкции против российских СМИ и банков

санкции,санкції

Сегодня, 8 мая, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали русские СМИ и банки. Также вводится экспортный контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Под санкции США попали российские телеканалы "Первый канал", "Россия-1" и НТВ. Запрет касается поставок им оборудования и возможности американских компаний размещать на них рекламу.

Как отметили в Белом доме, эти телеканалы являются "рупором Кремля", которые транслируют войну в Украине в выгодном для Москвы виде. Представитель администрации президента США уточнил, что новый санкционный пакет запрещает поставки технологий вещания, видеокамер, микрофонов и другого оборудования.

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США ввели санкции против ряда руководителей российских банков, в том числе "Сбербанка" и "Газпромбанка". Под ограничения также попал "Московский индустриальный банк" и десять его дочерних структур.

При этом в релизе Минфина отмечается, что санкции в отношении "Газпромбанка" не идет речь о замораживании его активов и запрете о проведении каких-либо операций с ним.

Как отметили в Белом доме, санкции против руководителей "Газпромбанка" - это сигнал о том, что российский банк не является "тихой гаванью".

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санкции (11471) США (27149)


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Топ комментарии
+30
Єєєєєєєє.. Двохсотий літак є!!!!
Під Миколаєвом збит і пішов у море до рускіх кораблів. Символічно!
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08.05.2022 19:37 Ответить
+6
Бачать та чують. Треба трохи часу. Вже питання - за что?
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08.05.2022 19:43 Ответить
+4
Ну так собі санкції.
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08.05.2022 19:46 Ответить
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Єєєєєєєє.. Двохсотий літак є!!!!
Під Миколаєвом збит і пішов у море до рускіх кораблів. Символічно!
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08.05.2022 19:37 Ответить
Звідки така інформація? Можна пруфи.
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08.05.2022 20:31 Ответить
Бачать та чують. Треба трохи часу. Вже питання - за что?
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08.05.2022 19:43 Ответить


Що ж паРашку так корчить від санкцій, яких "никто не видит"?
А от недолугі коментарі усім дуже помітні... Чи аби щось бовкнути?

Доречі, Ізик рАдной підучи, ЧОТИРИ помилки на ОДИН рядок у вЯлікАГА "розумника".
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08.05.2022 19:56 Ответить
Ну так собі санкції.
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08.05.2022 19:46 Ответить


Одні такі, другі такі.... 1001 - такі, а в результаті - економічний колапс та розвал паРашки.
Народна мудрість про таке каже - крапля камінт точить.
А ще - жабу треба варити повільно, щоб не відразу відчула, а потім вже запізно смикатися.
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08.05.2022 20:07 Ответить
Там іще на якісь двигуни і бульдозери ввели крім цього, тут не написали.
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08.05.2022 20:17 Ответить
Також американським компаніям було заборонено надавати російським підприємствам послуги з аудиту, консалтингу та маркетингу.

Крім того, будуть запроваджені експортні обмеження на постачання до росії промислової продукції, зокрема це стосується двигунів і бульдозерів.
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08.05.2022 20:26 Ответить
Ти диви, як ці паскуди кацапські пролізли у світову економіку... В кожній галузі стирчить пика рашизму.
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08.05.2022 23:16 Ответить
 
 