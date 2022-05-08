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Новини Санкції проти Росії
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США ввели нові санкції проти російських ЗМІ та банків

санкции,санкції

Сьогодні, 8 травня, США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили російські ЗМІ та банки. Також вводиться експортний контроль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Під санкції США потрапили російські телеканали "Перший канал", "Росія-1" та НТВ. Заборона стосується постачання обладнання та можливості американських компаній розміщувати на них рекламу.

Як зазначили у Білому домі, ці телеканали є "рупором Кремля", які транслюють війну в Україні у вигідному для Москви вигляді. Представник адміністрації президента США уточнив, що новий санкційний пакет забороняє постачання технологій мовлення, відеокамер, мікрофонів та іншого обладнання.

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США ввели санкції проти низки керівників російських банків, у тому числі "Сбербанку" та "Газпромбанку". Під обмеження також потрапив "Московський індустріальний банк" та десять його дочірніх структур.

При цьому в релізі Мінфіну зазначається, що санкції щодо "Газпромбанку" не йдеться про заморожування його активів та заборону проведення будь-яких операцій з ним.

Як зазначили у Білому домі, санкції проти керівників "Газпромбанку" - це сигнал про те, що російський банк не є "тихою гаванню".

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Автор: 

санкції (12113) США (23410)


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Топ коментарі
+30
Єєєєєєєє.. Двохсотий літак є!!!!
Під Миколаєвом збит і пішов у море до рускіх кораблів. Символічно!
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08.05.2022 19:37 Відповісти
+6
Бачать та чують. Треба трохи часу. Вже питання - за что?
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08.05.2022 19:43 Відповісти
+4
Ну так собі санкції.
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08.05.2022 19:46 Відповісти
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Єєєєєєєє.. Двохсотий літак є!!!!
Під Миколаєвом збит і пішов у море до рускіх кораблів. Символічно!
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08.05.2022 19:37 Відповісти
Звідки така інформація? Можна пруфи.
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08.05.2022 20:31 Відповісти
Бачать та чують. Треба трохи часу. Вже питання - за что?
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08.05.2022 19:43 Відповісти


Що ж паРашку так корчить від санкцій, яких "никто не видит"?
А от недолугі коментарі усім дуже помітні... Чи аби щось бовкнути?

Доречі, Ізик рАдной підучи, ЧОТИРИ помилки на ОДИН рядок у вЯлікАГА "розумника".
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08.05.2022 19:56 Відповісти
Ну так собі санкції.
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08.05.2022 19:46 Відповісти


Одні такі, другі такі.... 1001 - такі, а в результаті - економічний колапс та розвал паРашки.
Народна мудрість про таке каже - крапля камінт точить.
А ще - жабу треба варити повільно, щоб не відразу відчула, а потім вже запізно смикатися.
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08.05.2022 20:07 Відповісти
Там іще на якісь двигуни і бульдозери ввели крім цього, тут не написали.
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08.05.2022 20:17 Відповісти
Також американським компаніям було заборонено надавати російським підприємствам послуги з аудиту, консалтингу та маркетингу.

Крім того, будуть запроваджені експортні обмеження на постачання до росії промислової продукції, зокрема це стосується двигунів і бульдозерів.
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08.05.2022 20:26 Відповісти
Ти диви, як ці паскуди кацапські пролізли у світову економіку... В кожній галузі стирчить пика рашизму.
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08.05.2022 23:16 Відповісти
 
 