США ввели нові санкції проти російських ЗМІ та банків
Сьогодні, 8 травня, США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили російські ЗМІ та банки. Також вводиться експортний контроль.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Під санкції США потрапили російські телеканали "Перший канал", "Росія-1" та НТВ. Заборона стосується постачання обладнання та можливості американських компаній розміщувати на них рекламу.
Як зазначили у Білому домі, ці телеканали є "рупором Кремля", які транслюють війну в Україні у вигідному для Москви вигляді. Представник адміністрації президента США уточнив, що новий санкційний пакет забороняє постачання технологій мовлення, відеокамер, мікрофонів та іншого обладнання.
США ввели санкції проти низки керівників російських банків, у тому числі "Сбербанку" та "Газпромбанку". Під обмеження також потрапив "Московський індустріальний банк" та десять його дочірніх структур.
При цьому в релізі Мінфіну зазначається, що санкції щодо "Газпромбанку" не йдеться про заморожування його активів та заборону проведення будь-яких операцій з ним.
Як зазначили у Білому домі, санкції проти керівників "Газпромбанку" - це сигнал про те, що російський банк не є "тихою гаванню".
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Під Миколаєвом збит і пішов у море до рускіх кораблів. Символічно!
Що ж паРашку так корчить від санкцій, яких "никто не видит"?
А от недолугі коментарі усім дуже помітні... Чи аби щось бовкнути?
Доречі, Ізик рАдной підучи, ЧОТИРИ помилки на ОДИН рядок у вЯлікАГА "розумника".
Одні такі, другі такі.... 1001 - такі, а в результаті - економічний колапс та розвал паРашки.
Народна мудрість про таке каже - крапля камінт точить.
А ще - жабу треба варити повільно, щоб не відразу відчула, а потім вже запізно смикатися.
Крім того, будуть запроваджені експортні обмеження на постачання до росії промислової продукції, зокрема це стосується двигунів і бульдозерів.