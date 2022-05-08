США ввели нові санкції проти російських ЗМІ та банків

Сьогодні, 8 травня, США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили російські ЗМІ та банки. Також вводиться експортний контроль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Під санкції США потрапили російські телеканали "Перший канал", "Росія-1" та НТВ. Заборона стосується постачання обладнання та можливості американських компаній розміщувати на них рекламу.

Як зазначили у Білому домі, ці телеканали є "рупором Кремля", які транслюють війну в Україні у вигідному для Москви вигляді. Представник адміністрації президента США уточнив, що новий санкційний пакет забороняє постачання технологій мовлення, відеокамер, мікрофонів та іншого обладнання.

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США ввели санкції проти низки керівників російських банків, у тому числі "Сбербанку" та "Газпромбанку". Під обмеження також потрапив "Московський індустріальний банк" та десять його дочірніх структур.

При цьому в релізі Мінфіну зазначається, що санкції щодо "Газпромбанку" не йдеться про заморожування його активів та заборону проведення будь-яких операцій з ним.

Як зазначили у Білому домі, санкції проти керівників "Газпромбанку" - це сигнал про те, що російський банк не є "тихою гаванню".

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