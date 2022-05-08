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Новости Война
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Не должно быть мира, продиктованного Россией, – Шольц

шольц

Россия развязала новую войну в Европе спустя 77 лет после завершения Второй мировой, но эту войну она не выиграет.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении к нации по случаю 77-летия завершения  Второй мировой войны в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем отмечать окончание Второй мировой войны в Европе, не столкнувшись с фактом: в Европе снова война. Россия развязала эту войну", - подчеркнул он.

Шольц напомнил, что когда-то россияне и украинцы сражались вместе, принося большие жертвы, чтобы победить убийственный немецкий национал-социализм. И Германия была виновата перед обоими народами – русским и украинским. И десятилетиями стремилась к примирению с обоими.

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"Однако теперь президент РФ Путин хочет покорить Украину, уничтожив ее культуру и идентичность. Путин даже приравнивает свою варварскую захватническую войну к борьбе с национал-социализмом. Это исторически сфальсифицировано и печально известно", - подчеркнул канцлер, добавив, что обязанность - четко этому возразить.

Германия извлекла ключевой урок из катастрофической истории своей страны между 1933 и 1945 годами: "Никогда больше! Никогда больше войны. Никогда больше геноцида. Никогда больше тирании".

"И все же война в Европе повторилась", – констатировал Шольц. В нынешней ситуации, отметил он, это может означать только одно: мы защищаем справедливость и свободу на стороне тех, на кого напали, мы поддерживаем Украину в борьбе с агрессором.

Завершил свое обращение он словами о том, что "не должно быть мира, продиктованного россией; украинцы этого не примут – и мы тоже". Политик выразил глубокую уверенность, что путин не выиграет войну, а Украина выстоит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помогая Украине, мы также защищаем нашу демократию и нашу свободу, - Шольц

Германия (7073) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+18
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08.05.2022 20:25 Ответить
+16
да ладно, еслиб не западный фронт и ленд-лиз в ссср, автобаны былиб до великой китайской стены
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08.05.2022 20:27 Ответить
+16
Шольц прапор е забороняв. Відкрию секрет прапор заборонили у деяких місцях!!! однієї німецької землі. Німеччина - федеративна держава. І кожна земля має власний уряд, який і керує власне на цій території. Звичайно, заборона нашого прапора навіть лише в деяких місцях - це ганебна річ, але Шольц точно до цтюього стосунку не має. І головне - Німеччина на чолі з Шольцем - наш союзник. А під час війни про союзників або добре, або нічого.
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08.05.2022 20:47 Ответить
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Це каже те лайно що блокувало постачання важкого озброєння для України...Лицемірний покидьок...
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08.05.2022 20:24 Ответить
Ще й заборонили прапор України, про що воно меле. Всі вже кожного побачили, ця вся брехня вже недолуга
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08.05.2022 20:25 Ответить
Прапор України на 8-9-те травня заборонив не він, а влада Берліна.
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08.05.2022 20:45 Ответить
Яй не казав, що це він, але він там немає впливу? А важку зброю хто не дав Україні в Німеччині?
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08.05.2022 20:56 Ответить
Ты много кому шо дал?
Он там не король,как твой ЯнеВтик.
Законы в Германии это не договорняки как у тебя
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08.05.2022 21:06 Ответить
На місцеве самоврядування він там таки не має впливу, прікінь!
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08.05.2022 22:29 Ответить
Шольц прапор е забороняв. Відкрию секрет прапор заборонили у деяких місцях!!! однієї німецької землі. Німеччина - федеративна держава. І кожна земля має власний уряд, який і керує власне на цій території. Звичайно, заборона нашого прапора навіть лише в деяких місцях - це ганебна річ, але Шольц точно до цтюього стосунку не має. І головне - Німеччина на чолі з Шольцем - наш союзник. А під час війни про союзників або добре, або нічого.
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08.05.2022 20:47 Ответить
Прозрів.
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08.05.2022 20:28 Ответить
Дурня. Важке озброєння в Україну йде. Зокрема німецьке. І Шольц все ще канцлер.
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08.05.2022 20:43 Ответить
А ну не маніпулюйте фактами. Те що ви читаєте на президентських каналах не завжди відповідає дійсності. Та і перед тим як когось критикувати, подумайте, що сама Україна зробили, щоб мати своє озброєння ..
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08.05.2022 20:57 Ответить
Подоляк уже разъяснил насчет своєго озброєння. Говорит, что его не имело смысла делать, потому что это никак не повлияло бы на количество вооружения у рашковойск.
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08.05.2022 22:04 Ответить
Саша, хватит набрасывать дерьмо на вентилятор. Важно то, что сейчас Германия будет размещать производство САУ и БМП для Украины. Война Саша, будет долгой и пос..а...ся с союзниками еще успеешь, если на место Зеленского сядешь. А пока война не закончилась, эмоции по поводу союзников Украины, в войне против рф можешь выражать посдержаней. Делу, это вредит.
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08.05.2022 21:07 Ответить
Скільки раз в день він переобувається?
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08.05.2022 20:24 Ответить
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08.05.2022 20:25 Ответить
да ладно, еслиб не западный фронт и ленд-лиз в ссср, автобаны былиб до великой китайской стены
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08.05.2022 20:27 Ответить
И все мы говорили бы по немецки. Или не говорили вовсе.
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08.05.2022 23:42 Ответить
амеры могли на Хиросиме неостанавливаться
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09.05.2022 08:47 Ответить
Кацапи повинні здохнути. І потягнути за собою всю верхівку Бундестагу. Яволь, камради, гребані.
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08.05.2022 20:25 Ответить
шмольц за парашку, а она опять хочет уничтожить всех, яка несподіванка
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08.05.2022 20:27 Ответить
А що він мав сказати?
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08.05.2022 20:30 Ответить
Шо самолёты раненых украинцев не успевают с Польши забирать и оперировать в Германии.
Спасибо говорить не надо
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08.05.2022 20:57 Ответить
А это так? Я просто далёк от этой сферы деятельности.
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08.05.2022 23:44 Ответить
так раша вам диктует енергоресурсами и вы хаваете смачно.
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08.05.2022 20:27 Ответить
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08.05.2022 20:30 Ответить
Молодець Зеля що не пустив цих прихвостнів в Україну
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08.05.2022 20:31 Ответить
Кацапський провокатор з свіжою реєстрацією 28.04.2022.
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08.05.2022 20:35 Ответить
Це штатний дуполиз. Слідкує за блиском сталевих кульок найвеличнішого ))
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08.05.2022 20:56 Ответить
Зато этот зеленый "молодец",свободно пустил кацапов с Крыма аж до Николаева,падло зеленое.вислюк оманский,зеленая срака не бритая,истеричка обдолбленая...
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08.05.2022 21:12 Ответить
Россия должна развалиться - это последняя империя и не просто империя, а империя зла! Россия должна развалиться на много-много стран!
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08.05.2022 20:31 Ответить
врядли последняя империя-еще китайская империя подымается,судя по последней "борьбе" с коронавирусом в шанхае и др.крупных городах (можете глянуть на этот ужас в интернете )-то что то похожее на кацапию просматривается конкретно
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08.05.2022 20:55 Ответить
Це вже гідні слова, і добре, що вони підкріплені справами.
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08.05.2022 20:31 Ответить
Ну коли вже українці почнуть зауважувати і оцінювати реальні речи а не бачити лиш чергову нагоду виплеснути свої негативні емоції.
Зрозуміле негативне ставлення в Україні до Шольца, але новина несе у собі інформацію про те, що топ політик, який ще недавно дотримувався іншої позиції і підтримував припинення війни в Україні будь якою мірою, включаючи пропонований ОП "дагаварняк по сєрьодке" зі здачею територій України аби "сахраніть путєну ліцо" - нарешті під тиском обставин вимушений ОФІЦІЙНО озвучити зміну своєї позиції.
І це є позитив для України на глобальному політичному рівні.
Адже багато урядів інших країн будують власні дії орієнтуючись на політичні настрої країн, сильніших від них.
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08.05.2022 20:40 Ответить
Тут полно руских тролей, которые накидывают дерьма на вентилятор. Пытаясь Германию в негативе представить. Есть пару-тройку "полезных идиотов", что этому делу способсттвуют.
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08.05.2022 21:10 Ответить
Туди-сюди. Але скоріше сюди.
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08.05.2022 20:42 Ответить
Німеччині пора вже згадати, що вона колись була Великою.
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08.05.2022 20:49 Ответить
Лучше не надо. А то не дай бог вспомнится величие образца 1939 года, когда сталин с хитлером союзничками против англосаксов были...
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08.05.2022 22:08 Ответить
Долго думал, кого он мне напоминает, этот Шольц. Оказывается Смеагол/Горлум. Постоянно борется желание заработать кровавые деньги, с желанием защитить демократические ценности.
Пока ничья
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08.05.2022 20:59 Ответить
Ну и слава богу ,что Шольц изменил свое мнение -а то я уж грешным делом подумал ,что его не переубедишь никак.
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08.05.2022 20:59 Ответить
Шольц, де 5000 касок?
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08.05.2022 21:16 Ответить
Гарна промова пане Шольц. Україні ще потрібно Pnz 2000 штук так 500 для початку.
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08.05.2022 21:18 Ответить
Через 83 роки роzія вдруге розвязала війну в Європі. Так правильно!
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08.05.2022 21:49 Ответить
Я-я ! Натюрлих, герр Шльц !
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08.05.2022 21:53 Ответить
 
 