Не должно быть мира, продиктованного Россией, – Шольц

Россия развязала новую войну в Европе спустя 77 лет после завершения Второй мировой, но эту войну она не выиграет.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении к нации по случаю 77-летия завершения Второй мировой войны в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем отмечать окончание Второй мировой войны в Европе, не столкнувшись с фактом: в Европе снова война. Россия развязала эту войну", - подчеркнул он.

Шольц напомнил, что когда-то россияне и украинцы сражались вместе, принося большие жертвы, чтобы победить убийственный немецкий национал-социализм. И Германия была виновата перед обоими народами – русским и украинским. И десятилетиями стремилась к примирению с обоими.

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"Однако теперь президент РФ Путин хочет покорить Украину, уничтожив ее культуру и идентичность. Путин даже приравнивает свою варварскую захватническую войну к борьбе с национал-социализмом. Это исторически сфальсифицировано и печально известно", - подчеркнул канцлер, добавив, что обязанность - четко этому возразить.

Германия извлекла ключевой урок из катастрофической истории своей страны между 1933 и 1945 годами: "Никогда больше! Никогда больше войны. Никогда больше геноцида. Никогда больше тирании".

"И все же война в Европе повторилась", – констатировал Шольц. В нынешней ситуации, отметил он, это может означать только одно: мы защищаем справедливость и свободу на стороне тех, на кого напали, мы поддерживаем Украину в борьбе с агрессором.

Завершил свое обращение он словами о том, что "не должно быть мира, продиктованного россией; украинцы этого не примут – и мы тоже". Политик выразил глубокую уверенность, что путин не выиграет войну, а Украина выстоит.

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