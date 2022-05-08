Не должно быть мира, продиктованного Россией, – Шольц
Россия развязала новую войну в Европе спустя 77 лет после завершения Второй мировой, но эту войну она не выиграет.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении к нации по случаю 77-летия завершения Второй мировой войны в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не можем отмечать окончание Второй мировой войны в Европе, не столкнувшись с фактом: в Европе снова война. Россия развязала эту войну", - подчеркнул он.
Шольц напомнил, что когда-то россияне и украинцы сражались вместе, принося большие жертвы, чтобы победить убийственный немецкий национал-социализм. И Германия была виновата перед обоими народами – русским и украинским. И десятилетиями стремилась к примирению с обоими.
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"Однако теперь президент РФ Путин хочет покорить Украину, уничтожив ее культуру и идентичность. Путин даже приравнивает свою варварскую захватническую войну к борьбе с национал-социализмом. Это исторически сфальсифицировано и печально известно", - подчеркнул канцлер, добавив, что обязанность - четко этому возразить.
Германия извлекла ключевой урок из катастрофической истории своей страны между 1933 и 1945 годами: "Никогда больше! Никогда больше войны. Никогда больше геноцида. Никогда больше тирании".
"И все же война в Европе повторилась", – констатировал Шольц. В нынешней ситуации, отметил он, это может означать только одно: мы защищаем справедливость и свободу на стороне тех, на кого напали, мы поддерживаем Украину в борьбе с агрессором.
Завершил свое обращение он словами о том, что "не должно быть мира, продиктованного россией; украинцы этого не примут – и мы тоже". Политик выразил глубокую уверенность, что путин не выиграет войну, а Украина выстоит.
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Он там не король,как твой ЯнеВтик.
Законы в Германии это не договорняки как у тебя
Спасибо говорить не надо
Зрозуміле негативне ставлення в Україні до Шольца, але новина несе у собі інформацію про те, що топ політик, який ще недавно дотримувався іншої позиції і підтримував припинення війни в Україні будь якою мірою, включаючи пропонований ОП "дагаварняк по сєрьодке" зі здачею територій України аби "сахраніть путєну ліцо" - нарешті під тиском обставин вимушений ОФІЦІЙНО озвучити зміну своєї позиції.
І це є позитив для України на глобальному політичному рівні.
Адже багато урядів інших країн будують власні дії орієнтуючись на політичні настрої країн, сильніших від них.
Пока ничья