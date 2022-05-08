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Новини Війна
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Не повинно бути миру, продиктованого Росією, - Шольц

шольц

Росія розв’язала нову війну в Європі через 77 років після завершення Другої світової, але цю війну вона не виграє.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у відеозверненні до нації з нагоди 77 років завершення в Європі Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо відзначати закінчення Другої світової війни в Європі, не зіткнувшись із фактом: у Європі знову війна. Росія розв'язала цю війну", - наголосив він.

Шольц нагадав, що колись росіяни та українці боролися разом, приносячи великі жертви, щоб перемогти вбивчий німецький націонал-соціалізм. І Німеччина була винна перед обома народами - російським і українським. І десятиліттями прагнула до примирення з ними обома.

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"Однак тепер президент РФ Путін хоче підкорити Україну, знищивши її культуру та ідентичність. пПтін навіть прирівнює свою варварську загарбницьку війну до боротьби з націонал-соціалізмом. Це історично сфальсифіковано і сумнозвісно", - наголосив канцлер, додавши, що обов’язком є чітко це заперечити.

Німеччина винесла ключовий урок із катастрофічної історії своєї країни між 1933 і 1945 роками: "Ніколи більше! Ніколи більше війни. Ніколи більше геноциду. Ніколи більше тиранії".

"І все ж таки війна в Європі повторилася", - констатував Шольц. У нинішній ситуації, зазначив він, це може означати лише: ми захищаємо справедливість і свободу на боці тих, на кого напали, ми підтримуємо Україну в боротьбі з агресором.

Завершив своє звернення він словами про те, що "не повинно бути миру, продиктованого росією; українці цього не приймуть – і ми теж". Політик висловив глибоке переконання, що путін не виграє війну, а Україна виживе.

Також читайте: Допомагаючи Україні, ми також захищаємо нашу демократію та нашу свободу, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7483) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+18
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08.05.2022 20:25 Відповісти
+16
да ладно, еслиб не западный фронт и ленд-лиз в ссср, автобаны былиб до великой китайской стены
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08.05.2022 20:27 Відповісти
+16
Шольц прапор е забороняв. Відкрию секрет прапор заборонили у деяких місцях!!! однієї німецької землі. Німеччина - федеративна держава. І кожна земля має власний уряд, який і керує власне на цій території. Звичайно, заборона нашого прапора навіть лише в деяких місцях - це ганебна річ, але Шольц точно до цтюього стосунку не має. І головне - Німеччина на чолі з Шольцем - наш союзник. А під час війни про союзників або добре, або нічого.
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08.05.2022 20:47 Відповісти
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Це каже те лайно що блокувало постачання важкого озброєння для України...Лицемірний покидьок...
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08.05.2022 20:24 Відповісти
Ще й заборонили прапор України, про що воно меле. Всі вже кожного побачили, ця вся брехня вже недолуга
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08.05.2022 20:25 Відповісти
Прапор України на 8-9-те травня заборонив не він, а влада Берліна.
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08.05.2022 20:45 Відповісти
Яй не казав, що це він, але він там немає впливу? А важку зброю хто не дав Україні в Німеччині?
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08.05.2022 20:56 Відповісти
Ты много кому шо дал?
Он там не король,как твой ЯнеВтик.
Законы в Германии это не договорняки как у тебя
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08.05.2022 21:06 Відповісти
На місцеве самоврядування він там таки не має впливу, прікінь!
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08.05.2022 22:29 Відповісти
Шольц прапор е забороняв. Відкрию секрет прапор заборонили у деяких місцях!!! однієї німецької землі. Німеччина - федеративна держава. І кожна земля має власний уряд, який і керує власне на цій території. Звичайно, заборона нашого прапора навіть лише в деяких місцях - це ганебна річ, але Шольц точно до цтюього стосунку не має. І головне - Німеччина на чолі з Шольцем - наш союзник. А під час війни про союзників або добре, або нічого.
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08.05.2022 20:47 Відповісти
Прозрів.
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08.05.2022 20:28 Відповісти
Дурня. Важке озброєння в Україну йде. Зокрема німецьке. І Шольц все ще канцлер.
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08.05.2022 20:43 Відповісти
А ну не маніпулюйте фактами. Те що ви читаєте на президентських каналах не завжди відповідає дійсності. Та і перед тим як когось критикувати, подумайте, що сама Україна зробили, щоб мати своє озброєння ..
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08.05.2022 20:57 Відповісти
Подоляк уже разъяснил насчет своєго озброєння. Говорит, что его не имело смысла делать, потому что это никак не повлияло бы на количество вооружения у рашковойск.
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08.05.2022 22:04 Відповісти
Саша, хватит набрасывать дерьмо на вентилятор. Важно то, что сейчас Германия будет размещать производство САУ и БМП для Украины. Война Саша, будет долгой и пос..а...ся с союзниками еще успеешь, если на место Зеленского сядешь. А пока война не закончилась, эмоции по поводу союзников Украины, в войне против рф можешь выражать посдержаней. Делу, это вредит.
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08.05.2022 21:07 Відповісти
Скільки раз в день він переобувається?
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08.05.2022 20:24 Відповісти
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08.05.2022 20:25 Відповісти
да ладно, еслиб не западный фронт и ленд-лиз в ссср, автобаны былиб до великой китайской стены
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08.05.2022 20:27 Відповісти
И все мы говорили бы по немецки. Или не говорили вовсе.
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08.05.2022 23:42 Відповісти
амеры могли на Хиросиме неостанавливаться
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09.05.2022 08:47 Відповісти
Кацапи повинні здохнути. І потягнути за собою всю верхівку Бундестагу. Яволь, камради, гребані.
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08.05.2022 20:25 Відповісти
шмольц за парашку, а она опять хочет уничтожить всех, яка несподіванка
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08.05.2022 20:27 Відповісти
А що він мав сказати?
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08.05.2022 20:30 Відповісти
Шо самолёты раненых украинцев не успевают с Польши забирать и оперировать в Германии.
Спасибо говорить не надо
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08.05.2022 20:57 Відповісти
А это так? Я просто далёк от этой сферы деятельности.
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08.05.2022 23:44 Відповісти
так раша вам диктует енергоресурсами и вы хаваете смачно.
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08.05.2022 20:27 Відповісти
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08.05.2022 20:30 Відповісти
Молодець Зеля що не пустив цих прихвостнів в Україну
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08.05.2022 20:31 Відповісти
Кацапський провокатор з свіжою реєстрацією 28.04.2022.
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08.05.2022 20:35 Відповісти
Це штатний дуполиз. Слідкує за блиском сталевих кульок найвеличнішого ))
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08.05.2022 20:56 Відповісти
Зато этот зеленый "молодец",свободно пустил кацапов с Крыма аж до Николаева,падло зеленое.вислюк оманский,зеленая срака не бритая,истеричка обдолбленая...
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08.05.2022 21:12 Відповісти
Россия должна развалиться - это последняя империя и не просто империя, а империя зла! Россия должна развалиться на много-много стран!
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08.05.2022 20:31 Відповісти
врядли последняя империя-еще китайская империя подымается,судя по последней "борьбе" с коронавирусом в шанхае и др.крупных городах (можете глянуть на этот ужас в интернете )-то что то похожее на кацапию просматривается конкретно
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08.05.2022 20:55 Відповісти
Це вже гідні слова, і добре, що вони підкріплені справами.
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08.05.2022 20:31 Відповісти
Ну коли вже українці почнуть зауважувати і оцінювати реальні речи а не бачити лиш чергову нагоду виплеснути свої негативні емоції.
Зрозуміле негативне ставлення в Україні до Шольца, але новина несе у собі інформацію про те, що топ політик, який ще недавно дотримувався іншої позиції і підтримував припинення війни в Україні будь якою мірою, включаючи пропонований ОП "дагаварняк по сєрьодке" зі здачею територій України аби "сахраніть путєну ліцо" - нарешті під тиском обставин вимушений ОФІЦІЙНО озвучити зміну своєї позиції.
І це є позитив для України на глобальному політичному рівні.
Адже багато урядів інших країн будують власні дії орієнтуючись на політичні настрої країн, сильніших від них.
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08.05.2022 20:40 Відповісти
Тут полно руских тролей, которые накидывают дерьма на вентилятор. Пытаясь Германию в негативе представить. Есть пару-тройку "полезных идиотов", что этому делу способсттвуют.
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08.05.2022 21:10 Відповісти
Туди-сюди. Але скоріше сюди.
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08.05.2022 20:42 Відповісти
Німеччині пора вже згадати, що вона колись була Великою.
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08.05.2022 20:49 Відповісти
Лучше не надо. А то не дай бог вспомнится величие образца 1939 года, когда сталин с хитлером союзничками против англосаксов были...
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08.05.2022 22:08 Відповісти
Долго думал, кого он мне напоминает, этот Шольц. Оказывается Смеагол/Горлум. Постоянно борется желание заработать кровавые деньги, с желанием защитить демократические ценности.
Пока ничья
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08.05.2022 20:59 Відповісти
Ну и слава богу ,что Шольц изменил свое мнение -а то я уж грешным делом подумал ,что его не переубедишь никак.
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08.05.2022 20:59 Відповісти
Шольц, де 5000 касок?
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08.05.2022 21:16 Відповісти
Гарна промова пане Шольц. Україні ще потрібно Pnz 2000 штук так 500 для початку.
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08.05.2022 21:18 Відповісти
Через 83 роки роzія вдруге розвязала війну в Європі. Так правильно!
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08.05.2022 21:49 Відповісти
Я-я ! Натюрлих, герр Шльц !
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08.05.2022 21:53 Відповісти
 
 