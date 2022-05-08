Не повинно бути миру, продиктованого Росією, - Шольц
Росія розв’язала нову війну в Європі через 77 років після завершення Другої світової, але цю війну вона не виграє.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у відеозверненні до нації з нагоди 77 років завершення в Європі Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не можемо відзначати закінчення Другої світової війни в Європі, не зіткнувшись із фактом: у Європі знову війна. Росія розв'язала цю війну", - наголосив він.
Шольц нагадав, що колись росіяни та українці боролися разом, приносячи великі жертви, щоб перемогти вбивчий німецький націонал-соціалізм. І Німеччина була винна перед обома народами - російським і українським. І десятиліттями прагнула до примирення з ними обома.
"Однак тепер президент РФ Путін хоче підкорити Україну, знищивши її культуру та ідентичність. пПтін навіть прирівнює свою варварську загарбницьку війну до боротьби з націонал-соціалізмом. Це історично сфальсифіковано і сумнозвісно", - наголосив канцлер, додавши, що обов’язком є чітко це заперечити.
Німеччина винесла ключовий урок із катастрофічної історії своєї країни між 1933 і 1945 роками: "Ніколи більше! Ніколи більше війни. Ніколи більше геноциду. Ніколи більше тиранії".
"І все ж таки війна в Європі повторилася", - констатував Шольц. У нинішній ситуації, зазначив він, це може означати лише: ми захищаємо справедливість і свободу на боці тих, на кого напали, ми підтримуємо Україну в боротьбі з агресором.
Завершив своє звернення він словами про те, що "не повинно бути миру, продиктованого росією; українці цього не приймуть – і ми теж". Політик висловив глибоке переконання, що путін не виграє війну, а Україна виживе.
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Он там не король,как твой ЯнеВтик.
Законы в Германии это не договорняки как у тебя
Спасибо говорить не надо
Зрозуміле негативне ставлення в Україні до Шольца, але новина несе у собі інформацію про те, що топ політик, який ще недавно дотримувався іншої позиції і підтримував припинення війни в Україні будь якою мірою, включаючи пропонований ОП "дагаварняк по сєрьодке" зі здачею територій України аби "сахраніть путєну ліцо" - нарешті під тиском обставин вимушений ОФІЦІЙНО озвучити зміну своєї позиції.
І це є позитив для України на глобальному політичному рівні.
Адже багато урядів інших країн будують власні дії орієнтуючись на політичні настрої країн, сильніших від них.
Пока ничья