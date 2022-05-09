Российские оккупанты готовятся к наступлению на двух направлениях, - Генштаб ВСУ

Российские войска сосредотачивают силы и готовятся наступать на населенные пункты в Изюмском и Донецком направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в возведении Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Начались семьдесят пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержании сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

В то же время сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Отдельные подразделения Республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

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На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, кдержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск. сосредотачивает силы на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

В целях недопущения продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины сосредоточил на территории Российской Федерации в Белгородской области до девятнадцати батальонных тактических групп. Продолжается переброс личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

В Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредоточился на обстрелах позиций подразделений наших войск с применением средств артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.

На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю дня победы.

На территории временно оккупированной АР Крым враг осуществлял активную подготовку для проведения торжественных парадов.

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Обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова не изменилась. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полна".

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено десять воздушных целей российских оккупантов, среди которых шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", один БПЛА типа "Форпост" и три крылатых ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки успешно отбиты шесть атак врага, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника", - сообщили в Генштабе.