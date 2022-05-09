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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты готовятся к наступлению на двух направлениях, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

Российские войска сосредотачивают силы и готовятся наступать на населенные пункты в Изюмском и Донецком направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в возведении Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Начались семьдесят пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержании сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

В то же время сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Отдельные подразделения Республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

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На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, кдержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск. сосредотачивает силы на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

В целях недопущения продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины сосредоточил на территории Российской Федерации в Белгородской области до девятнадцати батальонных тактических групп. Продолжается переброс личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

В Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредоточился на обстрелах позиций подразделений наших войск с применением средств артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.

На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю дня победы.

На территории временно оккупированной АР Крым враг осуществлял активную подготовку для проведения торжественных парадов.

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Обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова не изменилась. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полна".

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено десять воздушных целей российских оккупантов, среди которых шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", один БПЛА типа "Форпост" и три крылатых ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки успешно отбиты шесть атак врага, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (19682) Генштаб ВС (6479)


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Топ комментарии
+19
Чи лише у мене останнім часом складається враження, що зелена влада більше боїться української армії, ніж кацапської? Чому в тилу пасуться молоді здорові люди, арестович 3.14159здить, що нам непотрібно більше людей, а Азов покинули напризволяще в Маріуполі, незрозуміло чому залишеному в лютому на поталу оркам?
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09.05.2022 07:39 Ответить
+17
навіщо Ви слухаєте того абдристовича? Це один із шайки шахраїв, які починаючи з 2019 року і по цю секунду думають не за Україну, а виключно за свої рейтинги, щоб залишитися біля бюджетного корита і дурять, брешуть те, що хоче почути голобородьківський нарід. Вони розуміють, що як тільки їх підуть, то прийдеться сісти, бо не всі втечуть.
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09.05.2022 07:51 Ответить
+11
"до девʼятнадцяти батальйонних тактичних груп"? Это как же? Арестовищ каждодневно убеждает что у кассабов вообще кроме вневедомственной охраны не осталось никого кто знает что такое оружие - не осталось вне Украины, имеется в виду. Откуда же теперь ещё 19 батальонных групп? Путлерюгенд набрали?
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09.05.2022 07:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ключова фраза "З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України"
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09.05.2022 07:26 Ответить
"до девʼятнадцяти батальйонних тактичних груп"? Это как же? Арестовищ каждодневно убеждает что у кассабов вообще кроме вневедомственной охраны не осталось никого кто знает что такое оружие - не осталось вне Украины, имеется в виду. Откуда же теперь ещё 19 батальонных групп? Путлерюгенд набрали?
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09.05.2022 07:32 Ответить
То в основному недобитки відведені на регруп. Намагаються укомлектувати різним збродом.
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09.05.2022 07:47 Ответить
не факт, кацапи проводять мобілізацію
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09.05.2022 08:09 Ответить
Кацапи не проводять мобілізацію . Туди звели підрозділи які раніше виводились на докомплект плюс пару нових . Ті які нс докомплекті зараз пробують поповнити людьми і зброєю з інших підрозділів
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09.05.2022 08:12 Ответить
Мелькают сопляки-срочники весеннего призыва, не более того. Необученное пушечное мясо.
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09.05.2022 08:34 Ответить
Цей діяч заявив, що поки в Україну буде дуже повільно заходити західна зброя, кацапи проведуть мобілізацію, розконсервують техніку і знову попруть на півночі на Київ, Чернігів, Суми, Харків. Ця людина ще тиждень тому заявляла, що ЗСУ зможе наступати вкінці травня. Одночасно цей експерт заявив, що потрібно випускати з країни чоловіків певних професій. В мене одне питання: скільки коштуватиме для крутеликів стати "артистом" чи "моряком". Цей кадр фактично рисує картину в якій в розбитійй країні йде війна взагалі без осяжного кінця і на величезній території. Причому різна наволоч з грошима і посадами завжди зможе без будь-яких перепон звалити за кордон.
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09.05.2022 07:49 Ответить
Люся дол... обойоб!!!
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09.05.2022 08:18 Ответить
То хай гние зерно, метал, а морячкi на передову?
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09.05.2022 08:38 Ответить
Які зерно і метал? Порти України закриті. Це працівники для інших країн. Я не проти того, щоб люди заробляли гроші, але я знаю у що це виллється в наших умовах.
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09.05.2022 09:09 Ответить
ще один сьогодняшній. У вас на вихідних нова партія аккантів приїхала, чи шо
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09.05.2022 08:46 Ответить
навіщо Ви слухаєте того абдристовича? Це один із шайки шахраїв, які починаючи з 2019 року і по цю секунду думають не за Україну, а виключно за свої рейтинги, щоб залишитися біля бюджетного корита і дурять, брешуть те, що хоче почути голобородьківський нарід. Вони розуміють, що як тільки їх підуть, то прийдеться сісти, бо не всі втечуть.
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09.05.2022 07:51 Ответить
Арестович--це казки для пенсіонерів,як карвалол або для дітей "Вечірня казка" для малят
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09.05.2022 07:59 Ответить
в методичках неточності. По перше хто такий арестович. По друге якщо ви слухали не лише добірки з телеграм каналів то знали б що такого ніхто не казав, а вирвали з контексту
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09.05.2022 08:44 Ответить
Чорт, не закінчується в москалів м'ясо на убій.

Сил нашим Захисникам.
І повертайтеся живими, хлопці й дівчата.
Дуже хвилюємося за вас.
І вдячні за все.
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09.05.2022 07:36 Ответить
Біологічного сміття там багато. Основна проблема зараз у них - закінчуються офіцери. Ну і техніка нормальна теж .
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09.05.2022 07:51 Ответить
Де закінчуються? Ми тут не бачимо? Чому всім з дому видніше? Люся сказав, що закінчуються?
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09.05.2022 08:20 Ответить
не уподібнюйтесь рівню арестовіча , у того теж на восьмий день війни ракети закінчувалися у рф..
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09.05.2022 10:05 Ответить
Чи лише у мене останнім часом складається враження, що зелена влада більше боїться української армії, ніж кацапської? Чому в тилу пасуться молоді здорові люди, арестович 3.14159здить, що нам непотрібно більше людей, а Азов покинули напризволяще в Маріуполі, незрозуміло чому залишеному в лютому на поталу оркам?
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09.05.2022 07:39 Ответить
Бутусов на днях на ютюбі пояснював..що йде поступова укомплектація і навчання підрозділів.Навчання вояків і потрібні спеціалісти ,певних спеціальностей ,щоб воювати.злагодження підрозділів,щоб кожен боєць знав звою задачу і її виконував...,це не те, що в орків дали тьох лінійку і вперед в окопи,а потім 200-м..В України не такий ресурс вже і великий ,бо рашка може пхати м'ясо на убой і мобілізувати ще.Ми воюєм вмінням
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09.05.2022 07:57 Ответить
Хто заважає ..взяти " берданку " та поїхати на " нуль " партизанити .Чи аби поп...!?
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09.05.2022 08:12 Ответить
Войсками командует Залужный, а не хрипатый.
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09.05.2022 08:42 Ответить
так здається з дивану. Поїдь та подивись, розумник
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09.05.2022 08:52 Ответить
Американські РСЗВ вже не працюють!? Знову ЗРАДА?
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09.05.2022 07:46 Ответить
Вони тільки приїхали ...... А минуле повідомлення було байтом від СБУ бо після того в ООС почало ще більше Орланів літати і відповідно збиватись
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09.05.2022 08:15 Ответить
Що стосуєиться цих БТГ, то це мабуть резерви для підтримки наступу орди після 9-го травня, коли вони всі будуть з будуна і на брехливих "крилах слави". Нашві прості пацани і найкрасивіші дівчата у світі розібють і цю свору, тим більше що ми готові і не пішли на шашлики, куди нас кликав Великий Гній 21 століття!
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09.05.2022 07:55 Ответить
Они сосредоточили до 15 тыс биомусора, чтобы украинские войска под Харьковом не смогли продвигаться дальше на восток и не отрезали их изюмскую группировку. При дальнейшем продвижении, можно получить удар во фланг
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09.05.2022 08:00 Ответить
Гумус..
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09.05.2022 08:09 Ответить
19 бтг це ще 15-19к м'яса на убой. Я не сказав би, що це багато, враховуючи що в україні 700к армія, під час війни. І не забуваємо враховувати що нову техніку рф з повітря уже не намалює, і це м'ясо якщо полізе на фарш, буде або на радянскому металоломі 60х років або пішки.
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09.05.2022 08:45 Ответить
де знайшли цього пророка та провидця

без логіки мислення та стратегічного бачення

Невже в РНБО не бачать

Хто Радник у Голови ОП ?????

то 2 - 3 дні

То 2 - 3 тижні

вже МІСЯЦЯ Пішли

а він меле одне і те ж

Де 10 тисячна ординська армія під Києвом

Скільки можна Народ лякати

Скільки можна Народ в оману вводити ?????
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09.05.2022 09:18 Ответить
Всім зробим капут!
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09.05.2022 09:36 Ответить
ПОКАЖИТЕ СПИСОК ИМУЩЕСТВА ОЛИГАРХОВ !!!
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09.05.2022 13:34 Ответить
 
 