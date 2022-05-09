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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти готуються до наступу на двох напрямках, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Російські війська зосереджують сили і готуються наступати на населені пункти на Ізюмському і Донецькому напрямках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Так, розпочалася сімдесят пʼята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Водночас зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Окремі визначені підрозділи Республіки Білорусь продовжують виконання завдань з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

Також читайте: Рашисти на окупованих територіях посилюють проведення фільтраційних заходів, - Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України зосередив на території Російської Федерації у Бєлгородській області до девʼятнадцяти батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття від контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосередився на обстрілах позицій підрозділів наших військ із застосуванням наявних засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню.

На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги.

На території тимчасово окупованої АР Крим ворог здійснював активну підготовку для проведення урочистих парадів.

Також читайте: У Придністров’ї заперечують "повну бойову готовність" російського контингенту

Обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова змін не зазнала. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".

"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено десять повітряних цілей російських окупантів, серед яких шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", один БпЛА типу "Форпост" та три крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу успішно відбито шість атак ворога, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника", - повідомили у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17833) Генштаб ЗС (6781)


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Топ коментарі
+19
Чи лише у мене останнім часом складається враження, що зелена влада більше боїться української армії, ніж кацапської? Чому в тилу пасуться молоді здорові люди, арестович 3.14159здить, що нам непотрібно більше людей, а Азов покинули напризволяще в Маріуполі, незрозуміло чому залишеному в лютому на поталу оркам?
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09.05.2022 07:39 Відповісти
+17
навіщо Ви слухаєте того абдристовича? Це один із шайки шахраїв, які починаючи з 2019 року і по цю секунду думають не за Україну, а виключно за свої рейтинги, щоб залишитися біля бюджетного корита і дурять, брешуть те, що хоче почути голобородьківський нарід. Вони розуміють, що як тільки їх підуть, то прийдеться сісти, бо не всі втечуть.
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09.05.2022 07:51 Відповісти
+11
"до девʼятнадцяти батальйонних тактичних груп"? Это как же? Арестовищ каждодневно убеждает что у кассабов вообще кроме вневедомственной охраны не осталось никого кто знает что такое оружие - не осталось вне Украины, имеется в виду. Откуда же теперь ещё 19 батальонных групп? Путлерюгенд набрали?
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09.05.2022 07:32 Відповісти
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ключова фраза "З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України"
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09.05.2022 07:26 Відповісти
"до девʼятнадцяти батальйонних тактичних груп"? Это как же? Арестовищ каждодневно убеждает что у кассабов вообще кроме вневедомственной охраны не осталось никого кто знает что такое оружие - не осталось вне Украины, имеется в виду. Откуда же теперь ещё 19 батальонных групп? Путлерюгенд набрали?
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09.05.2022 07:32 Відповісти
То в основному недобитки відведені на регруп. Намагаються укомлектувати різним збродом.
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09.05.2022 07:47 Відповісти
не факт, кацапи проводять мобілізацію
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09.05.2022 08:09 Відповісти
Кацапи не проводять мобілізацію . Туди звели підрозділи які раніше виводились на докомплект плюс пару нових . Ті які нс докомплекті зараз пробують поповнити людьми і зброєю з інших підрозділів
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09.05.2022 08:12 Відповісти
Мелькают сопляки-срочники весеннего призыва, не более того. Необученное пушечное мясо.
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09.05.2022 08:34 Відповісти
Цей діяч заявив, що поки в Україну буде дуже повільно заходити західна зброя, кацапи проведуть мобілізацію, розконсервують техніку і знову попруть на півночі на Київ, Чернігів, Суми, Харків. Ця людина ще тиждень тому заявляла, що ЗСУ зможе наступати вкінці травня. Одночасно цей експерт заявив, що потрібно випускати з країни чоловіків певних професій. В мене одне питання: скільки коштуватиме для крутеликів стати "артистом" чи "моряком". Цей кадр фактично рисує картину в якій в розбитійй країні йде війна взагалі без осяжного кінця і на величезній території. Причому різна наволоч з грошима і посадами завжди зможе без будь-яких перепон звалити за кордон.
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09.05.2022 07:49 Відповісти
Люся дол... обойоб!!!
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09.05.2022 08:18 Відповісти
То хай гние зерно, метал, а морячкi на передову?
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09.05.2022 08:38 Відповісти
Які зерно і метал? Порти України закриті. Це працівники для інших країн. Я не проти того, щоб люди заробляли гроші, але я знаю у що це виллється в наших умовах.
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09.05.2022 09:09 Відповісти
ще один сьогодняшній. У вас на вихідних нова партія аккантів приїхала, чи шо
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09.05.2022 08:46 Відповісти
навіщо Ви слухаєте того абдристовича? Це один із шайки шахраїв, які починаючи з 2019 року і по цю секунду думають не за Україну, а виключно за свої рейтинги, щоб залишитися біля бюджетного корита і дурять, брешуть те, що хоче почути голобородьківський нарід. Вони розуміють, що як тільки їх підуть, то прийдеться сісти, бо не всі втечуть.
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09.05.2022 07:51 Відповісти
Арестович--це казки для пенсіонерів,як карвалол або для дітей "Вечірня казка" для малят
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09.05.2022 07:59 Відповісти
в методичках неточності. По перше хто такий арестович. По друге якщо ви слухали не лише добірки з телеграм каналів то знали б що такого ніхто не казав, а вирвали з контексту
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09.05.2022 08:44 Відповісти
Чорт, не закінчується в москалів м'ясо на убій.

Сил нашим Захисникам.
І повертайтеся живими, хлопці й дівчата.
Дуже хвилюємося за вас.
І вдячні за все.
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09.05.2022 07:36 Відповісти
Біологічного сміття там багато. Основна проблема зараз у них - закінчуються офіцери. Ну і техніка нормальна теж .
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09.05.2022 07:51 Відповісти
Де закінчуються? Ми тут не бачимо? Чому всім з дому видніше? Люся сказав, що закінчуються?
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09.05.2022 08:20 Відповісти
не уподібнюйтесь рівню арестовіча , у того теж на восьмий день війни ракети закінчувалися у рф..
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09.05.2022 10:05 Відповісти
Чи лише у мене останнім часом складається враження, що зелена влада більше боїться української армії, ніж кацапської? Чому в тилу пасуться молоді здорові люди, арестович 3.14159здить, що нам непотрібно більше людей, а Азов покинули напризволяще в Маріуполі, незрозуміло чому залишеному в лютому на поталу оркам?
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09.05.2022 07:39 Відповісти
Бутусов на днях на ютюбі пояснював..що йде поступова укомплектація і навчання підрозділів.Навчання вояків і потрібні спеціалісти ,певних спеціальностей ,щоб воювати.злагодження підрозділів,щоб кожен боєць знав звою задачу і її виконував...,це не те, що в орків дали тьох лінійку і вперед в окопи,а потім 200-м..В України не такий ресурс вже і великий ,бо рашка може пхати м'ясо на убой і мобілізувати ще.Ми воюєм вмінням
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09.05.2022 07:57 Відповісти
Хто заважає ..взяти " берданку " та поїхати на " нуль " партизанити .Чи аби поп...!?
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09.05.2022 08:12 Відповісти
Войсками командует Залужный, а не хрипатый.
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09.05.2022 08:42 Відповісти
так здається з дивану. Поїдь та подивись, розумник
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09.05.2022 08:52 Відповісти
Американські РСЗВ вже не працюють!? Знову ЗРАДА?
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09.05.2022 07:46 Відповісти
Вони тільки приїхали ...... А минуле повідомлення було байтом від СБУ бо після того в ООС почало ще більше Орланів літати і відповідно збиватись
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09.05.2022 08:15 Відповісти
Що стосуєиться цих БТГ, то це мабуть резерви для підтримки наступу орди після 9-го травня, коли вони всі будуть з будуна і на брехливих "крилах слави". Нашві прості пацани і найкрасивіші дівчата у світі розібють і цю свору, тим більше що ми готові і не пішли на шашлики, куди нас кликав Великий Гній 21 століття!
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09.05.2022 07:55 Відповісти
Они сосредоточили до 15 тыс биомусора, чтобы украинские войска под Харьковом не смогли продвигаться дальше на восток и не отрезали их изюмскую группировку. При дальнейшем продвижении, можно получить удар во фланг
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09.05.2022 08:00 Відповісти
Гумус..
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09.05.2022 08:09 Відповісти
19 бтг це ще 15-19к м'яса на убой. Я не сказав би, що це багато, враховуючи що в україні 700к армія, під час війни. І не забуваємо враховувати що нову техніку рф з повітря уже не намалює, і це м'ясо якщо полізе на фарш, буде або на радянскому металоломі 60х років або пішки.
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09.05.2022 08:45 Відповісти
де знайшли цього пророка та провидця

без логіки мислення та стратегічного бачення

Невже в РНБО не бачать

Хто Радник у Голови ОП ?????

то 2 - 3 дні

То 2 - 3 тижні

вже МІСЯЦЯ Пішли

а він меле одне і те ж

Де 10 тисячна ординська армія під Києвом

Скільки можна Народ лякати

Скільки можна Народ в оману вводити ?????
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09.05.2022 09:18 Відповісти
Всім зробим капут!
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09.05.2022 09:36 Відповісти
ПОКАЖИТЕ СПИСОК ИМУЩЕСТВА ОЛИГАРХОВ !!!
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09.05.2022 13:34 Відповісти
 
 