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Новости Война
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Мама "азовца" Калины: Он говорит, что все тяжело. Но они должны сделать то, что могут сделать

Мать Святослава Паламара, заместителя командира полка "Азов" с позывным "Калинами", рассказала журналистам о своем сыне.

Ее рассказ записало издание "Вголос". Цензор.НЕТ публикует его целиком.

5 мая Святослав Паламар записал видеообращение, в котором призвал мировое сообщество и Верховного Главнокомандующего обеспечить эвакуацию гражданских и позаботиться о раненых солдатах, умирающих на "Азовстали", в тот же день он впервые, с 24 февраля, позвонил маме:

– Все тяжело, мам. Но мы должны сделать то, что мы можем сделать. Мы должны спасать людей и похоронить с почестями своих побратимов.

Лидия Васильевна общалась с журналистом в городе Николаеве, откуда родом и сам Герой.

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Мама азовца Калины: Он говорит, что все тяжело. Но они должны сделать то, что могут сделать 01

Детство

В детстве Святослав всегда игрался солдатиками. Это были его любимые игрушки.

Выстроит войско, а затем прячет их в песочке. До сих пор мы иногда во дворе находим его солдатиков.

В школе излюбленным предметом была история. Учился Святослав очень хорошо. Никогда не заучивал ничего, у него очень хорошая память. Многое читал и знал все военные события.

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Мама азовца Калины: Он говорит, что все тяжело. Но они должны сделать то, что могут сделать 02

Хотел поступать в военный лицей имени Героев Крут. Но мы с мужем отговорили его, потому что не готовы были отдавать ребенка в 14 лет в казарму. Хотя это было его, теперь я понимаю это.

Святослав всегда помогал мне на кухне. Готовка это для него удовольствие. Даже когда уже служил в "Азове" и приходил из дежурств домой, то как говорит его жена, всегда сам готовил ужин.

Мама азовца Калины: Он говорит, что все тяжело. Но они должны сделать то, что могут сделать 03

Мариуполь

Тоня, его жена, родилась в Днепре, училась во Львове. Здесь они и познакомились.

В январе 16-го года расписались и она уехала за ним в "Азов". Работала в полку делопроизводителем. В Мариуполе они сняли квартиру.

Впервые я приехала к ним в гости, когда родился их сын Лукьянчик, сейчас ему уже пять.

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Мама азовца Калины: Он говорит, что все тяжело. Но они должны сделать то, что могут сделать 04

Святослав воспитывает сына патриотично и Лукьян знает, что на блокпосте нужно здороваться "Слава Украине"!

На вопрос, кто ты есть, отвечает: "Азовец. Калина"

Мне очень нравилось приезжать в Мариуполь, красивый город, и люди искренние. В последние годы там было много украиноязычных.

В начале войны, в 14-м году, как рассказывал мне Святослав, мариупольцы большей частью не воспринимали "Азовцев", называли их "нациками". Ребята даже шевронов не носили, чтобы лишний раз не сталкиваться с враждебным отношением. Но когда в 17-м хотели выводить войска, горожане сказали "нет", пусть нас охраняют.

Помню Мариуполь 15-го года, когда кругом были блокпосты и наши военные ночевали там, на блокпостах, в сбитых ящиках.

А вот Мариуполь в 18-м – это была сказка. Город обновился.

Что меня до сих пор удивляет – напротив Драмтеатра, в метрах сто, была резиденция Ахметова. Когда показывали разбитый театр, нигде не было видно, что произошло с той резиденцией. Думаю, что она уцелела, как и Церковь Московского патриархата.

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Азовец с позывным "Калина"

Когда начался Майдан, Святослав сразу в ноябре и ушел. Он даже ничего мне не сказал. Три месяца не приезжал домой.

Во время революции Достоинства Святослав кроме того, что участвовал в протестах, был одним из тех кто ведет списки участников Майдана.

А после Майдана сразу же пошел на войну.

Сначала он ничего не рассказывал. Я не знала, что он воевал. Уже позже показывал осколок, который мог его ранить, если бы не бронежилет.

Мама азовца Калины: Он говорит, что все тяжело. Но они должны сделать то, что могут сделать 05

Почему позывный Калина? Я и сама его об этом спрашивала. Калина для меня как женское имя.

А он говорит: "Мам, в украинских повстанческих песнях как поется?

Калина – это УПА, это люди, это наши".

Война

24-го утром муж меня будит: "Лида у нас война". Какая война?

Сын нам не звонил и не говорил, но они знали, что война начнется.

22 числа Святослав забрал жену с сыном и вывез из Мариуполя.

Святослав все это время не звонил по телефону, он только писал. В основном это было "ок", "+", "есть", "живой" "держимся".

Никто не думал, что город будет в такой осаде.

6 марта Святослав вышел в эфир с просьбой о деблокаде Мариуполя. 12 марта снова был эфир, тогда город стирали с лица Земли.

Мама азовца Калины: Он говорит, что все тяжело. Но они должны сделать то, что могут сделать 06

Я бы не могла подумать, что наши воины в такой обстановке смогут столько продержаться.

Они помогают людям в подвалах, они отдают еду.

"Мы еду отдавали, потому что там в подвалах сидят дети.

У нас кожа и кости, но мы стоим, мы боремся, мы не сдадимся. У нас только автоматы и мы бережем каждый патрон", – писал Святослав.

Я говорю: выходите.

– Мама, у нас только автоматы, что мы сделаем против танков, против бомб, против всего.

С февраля, я в городском Дворце каждый день вяжу сетки, "кикиморы", так успокаиваюсь. Очень страшно, мы сидим и не знаем, что нас ждет.

Если бы у меня была возможность, я бы сказала военному руководству, что должны обратить внимание на Героев. Потому что так держаться без еды, без эвакуации, это действительно очень сильные духом люди. Чтобы содержать даже тех детишек, раненых. Отдавать все свое.

Я не паникую. Я все держу в себе, потому что знаю, что ребенок там должен держаться. Ибо чувствует, что я за него борюсь, что он будет жив-здоров.

Мариуполь (5724) Азов (801)


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Топ комментарии
+46
Дякуємо вам за сина спражнього воїна, героя та патріота України...
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09.05.2022 10:32 Ответить
+35
Господи, Матінко Боже, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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09.05.2022 10:31 Ответить
+18
derzim kulaki shtoby rebjata dozhdalis dopomogu
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09.05.2022 10:34 Ответить
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Господи, Матінко Боже, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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09.05.2022 10:31 Ответить
Бог не врятує, врятує ЗСУ, бомби та ракети, які вбьють всю русню.
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09.05.2022 10:38 Ответить
,,,,врятує ЗСУ, бомби та ракети, які вбьють всю русню.-це і є порятунок ,котрий посилає Бог
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09.05.2022 10:45 Ответить
Дякуємо вам за сина спражнього воїна, героя та патріота України...
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09.05.2022 10:32 Ответить
...справжнього...
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09.05.2022 10:37 Ответить
derzim kulaki shtoby rebjata dozhdalis dopomogu
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09.05.2022 10:34 Ответить
сдерживать 2 месяца и рас...уярить 2500 - Это Азов Сталь
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09.05.2022 10:38 Ответить
-Яким чином кожен українець зараз може долучитися до порятунку Воїнів з "Азовсталі"?

-Ми вже наголошували не раз, що якщо "зверху" ніхто не може дати наказ щодо деблокади Маріуполя, то ми, жінки та матері, готові йти живим щитом. Тому що там помирають наші друзі та рідні.

Розумієте, це хлопці, які ніколи ні на що не скаржилися. Але зараз вони дійсно просять і потребують нашої допомоги.

Тому ми, сім'ї військових, через петицію , ми віримо, що вона можлива. Нам не потрібне життя без хлопців з "Азовсталі", нам потрібна евакуація третьою стороною.

Закликаємо всіх поширювати та https://www.change.org/p/save-mariupol-71185d02-b260-4525-91ef-7f46add880c7/u/30520015 підписувати цю петицію.

Джерело:
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09.05.2022 10:39 Ответить
Третья сторона только с разрешения Ху.ла!
Так Ху.лу и нобелевскую премию миротворца присвоят.
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09.05.2022 10:43 Ответить
Столько петиций подписано с начала войны,ни одна из них не сработала.путин на" параде" сказал,что русские солдаты воюют на своей земле.Он это только озвучил.Так думает весь мир,за редким исключением.Ведь понятно уже что на данный момент сил ЗСУ не хватает для защиты всей Украины.Нужна военная помощь извне,не только деньги и оружие.Но все боятся третьей мировой! Неужели жизни этих ребят из "Азова" не повод для третьей мировой? Фактически все просто ждут исхода-просто заживо похоронили людей.Уже раздражает всеобщее восхищение смелостью украинцев.Надо же,так самоотверженно защищают свою землю! Клеймят путина,но адекватных и своевременных шагов нет.
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09.05.2022 14:58 Ответить
Как можно помочь семьям тех Азовцев,которые в Мариуполе(только их),кто знает,пожалуйста?
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09.05.2022 10:40 Ответить
какие слова подобрать чтобы поддержать эту Женщину, Мать ????
да и не слова тут важны....а Вера и уверенность.. и Надежда и ... скорее всего Чудо, чтобы вытащить этих Героев живыми и раненных побратимов спасти (и тела убитых похоронить)...
верю в ВСУ и надеюсь на ВСУ и ..... в Божье Благословение и материнские молитвы...
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09.05.2022 10:45 Ответить
Якщо не дай Боже станеться непопоавне, цю жінку треба постійно підтримувати і не залишити на одинці. Бо зелені сьооодні є заатра нема і невідомо що чекати, а українці повинні бути завжди і єдині
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09.05.2022 10:49 Ответить
Володимир Олександрович,не бери гріх на душу,тобі цього не пробачать військові!
Що ти за головнокомандувач якщо твої Воїни гинуть,а ти розказуєш,що нічого не можеш зробити?
До сих пір з ярмаком та верещучкою не розібрався,хто розмінував херсонщину! Чи розібрався?
І тепер такі наслідки -окупований весь південь.
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09.05.2022 10:51 Ответить
https://www.youtube.com/c/AnneksiyaNet ANNEKSIYA NET

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09.05.2022 12:55 Ответить
Чому Азовцям вкрай важко?! Бо в ОП-і кажуть - мы "про#бали".
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09.05.2022 10:52 Ответить
🙏😰💓☀️
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09.05.2022 10:53 Ответить
Я впевнена, що маріупольці вже стали рідними багатьом українцям.
Молимось за них спільно.
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09.05.2022 10:54 Ответить
дякую за виховання сина!
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09.05.2022 11:02 Ответить
https://t.me/berezoview/15840 Тарас Березовець : "Учора мав честь поспілкуватися з заступником полку «Азов» Святославом Паламарем позивний «Калина». Інтерв'ю прямо з оточеного ворогом Маріуполя. Воно варте уваги, це справжні герої нашого часу, люди зі сталі".

https://youtu.be/6AXgaxewOuk
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09.05.2022 11:06 Ответить
А що там з тими десантниками, які мали допомогти азовцям, а самі повтікали чи в полон полізли? Що там, зрада чи тупість чи боягузтво?
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09.05.2022 11:28 Ответить
це фото справжнього воїна , а нам показують на всіх каналах дивано бункерних ослойобів Подоляка та куска Арастовича
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09.05.2022 11:42 Ответить
Треба дивитися не канали ТБ, а канали ютюба. Так всім і перекажи. Хто не знає, як - допоможи. Буде внесок до інформаційної боротьби.
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09.05.2022 17:53 Ответить
Хлопцям треба й ти на прорив. Бо ця влада для них нічого не зробить. А сидіти і гинути під бомбами просто безглуздо. Так їх всіх там і поховають.

Шанси, звісно, мізерні, що хтось вийде. Але краще вже так, ніж у полоні або під уламками...
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09.05.2022 11:45 Ответить
Сумує і хвилюється вся Україна,
Кожен день благаємо бога про допомогу.
Боже допоможи врятувати наших воїнів
...
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09.05.2022 12:04 Ответить
"Кривбас" міняємо на "Азов".

Мажеться на хліб, zе-Co?





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09.05.2022 12:30 Ответить
Терпіння Вам і здоров'я, шановна Мама українського Героя. Дай Боже, щоб наші Герої пперемогли і зустрілись зі своїми родинами.
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09.05.2022 12:40 Ответить
Конкретно чем и как помочь разблокировать Марик?
Процедура экстракции подразумевает согласие 3х сторон! Путлер на это не пойдет...
Еще есть идеи?
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09.05.2022 12:40 Ответить
Тільки дальнобійна артилерія, бойові дрони - все у великій кількості. Танки. Підтримка авіацієй з повітря.
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09.05.2022 17:57 Ответить
 
 