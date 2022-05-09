Мама "азовца" Калины: Он говорит, что все тяжело. Но они должны сделать то, что могут сделать

Мать Святослава Паламара, заместителя командира полка "Азов" с позывным "Калинами", рассказала журналистам о своем сыне.

Ее рассказ записало издание "Вголос". Цензор.НЕТ публикует его целиком.

5 мая Святослав Паламар записал видеообращение, в котором призвал мировое сообщество и Верховного Главнокомандующего обеспечить эвакуацию гражданских и позаботиться о раненых солдатах, умирающих на "Азовстали", в тот же день он впервые, с 24 февраля, позвонил маме:

– Все тяжело, мам. Но мы должны сделать то, что мы можем сделать. Мы должны спасать людей и похоронить с почестями своих побратимов.

Лидия Васильевна общалась с журналистом в городе Николаеве, откуда родом и сам Герой.

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Детство

В детстве Святослав всегда игрался солдатиками. Это были его любимые игрушки.

Выстроит войско, а затем прячет их в песочке. До сих пор мы иногда во дворе находим его солдатиков.

В школе излюбленным предметом была история. Учился Святослав очень хорошо. Никогда не заучивал ничего, у него очень хорошая память. Многое читал и знал все военные события.

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Хотел поступать в военный лицей имени Героев Крут. Но мы с мужем отговорили его, потому что не готовы были отдавать ребенка в 14 лет в казарму. Хотя это было его, теперь я понимаю это.

Святослав всегда помогал мне на кухне. Готовка это для него удовольствие. Даже когда уже служил в "Азове" и приходил из дежурств домой, то как говорит его жена, всегда сам готовил ужин.

Мариуполь

Тоня, его жена, родилась в Днепре, училась во Львове. Здесь они и познакомились.

В январе 16-го года расписались и она уехала за ним в "Азов". Работала в полку делопроизводителем. В Мариуполе они сняли квартиру.

Впервые я приехала к ним в гости, когда родился их сын Лукьянчик, сейчас ему уже пять.

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Святослав воспитывает сына патриотично и Лукьян знает, что на блокпосте нужно здороваться "Слава Украине"!

На вопрос, кто ты есть, отвечает: "Азовец. Калина"

Мне очень нравилось приезжать в Мариуполь, красивый город, и люди искренние. В последние годы там было много украиноязычных.

В начале войны, в 14-м году, как рассказывал мне Святослав, мариупольцы большей частью не воспринимали "Азовцев", называли их "нациками". Ребята даже шевронов не носили, чтобы лишний раз не сталкиваться с враждебным отношением. Но когда в 17-м хотели выводить войска, горожане сказали "нет", пусть нас охраняют.

Помню Мариуполь 15-го года, когда кругом были блокпосты и наши военные ночевали там, на блокпостах, в сбитых ящиках.

А вот Мариуполь в 18-м – это была сказка. Город обновился.

Что меня до сих пор удивляет – напротив Драмтеатра, в метрах сто, была резиденция Ахметова. Когда показывали разбитый театр, нигде не было видно, что произошло с той резиденцией. Думаю, что она уцелела, как и Церковь Московского патриархата.

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Азовец с позывным "Калина"

Когда начался Майдан, Святослав сразу в ноябре и ушел. Он даже ничего мне не сказал. Три месяца не приезжал домой.

Во время революции Достоинства Святослав кроме того, что участвовал в протестах, был одним из тех кто ведет списки участников Майдана.

А после Майдана сразу же пошел на войну.

Сначала он ничего не рассказывал. Я не знала, что он воевал. Уже позже показывал осколок, который мог его ранить, если бы не бронежилет.

Почему позывный Калина? Я и сама его об этом спрашивала. Калина для меня как женское имя.

А он говорит: "Мам, в украинских повстанческих песнях как поется?

Калина – это УПА, это люди, это наши".

Война

24-го утром муж меня будит: "Лида у нас война". Какая война?

Сын нам не звонил и не говорил, но они знали, что война начнется.

22 числа Святослав забрал жену с сыном и вывез из Мариуполя.

Святослав все это время не звонил по телефону, он только писал. В основном это было "ок", "+", "есть", "живой" "держимся".

Никто не думал, что город будет в такой осаде.

6 марта Святослав вышел в эфир с просьбой о деблокаде Мариуполя. 12 марта снова был эфир, тогда город стирали с лица Земли.

Я бы не могла подумать, что наши воины в такой обстановке смогут столько продержаться.

Они помогают людям в подвалах, они отдают еду.

"Мы еду отдавали, потому что там в подвалах сидят дети.

У нас кожа и кости, но мы стоим, мы боремся, мы не сдадимся. У нас только автоматы и мы бережем каждый патрон", – писал Святослав.

Я говорю: выходите.

– Мама, у нас только автоматы, что мы сделаем против танков, против бомб, против всего.

С февраля, я в городском Дворце каждый день вяжу сетки, "кикиморы", так успокаиваюсь. Очень страшно, мы сидим и не знаем, что нас ждет.

Если бы у меня была возможность, я бы сказала военному руководству, что должны обратить внимание на Героев. Потому что так держаться без еды, без эвакуации, это действительно очень сильные духом люди. Чтобы содержать даже тех детишек, раненых. Отдавать все свое.

Я не паникую. Я все держу в себе, потому что знаю, что ребенок там должен держаться. Ибо чувствует, что я за него борюсь, что он будет жив-здоров.