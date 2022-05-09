В СНБО "нелетную погоду" на парадах в России назвали манипуляцией

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отмену в России авиационной части парада 9 мая в связи с "плохой погодой" назвали манипуляцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграме Центра противодействия дезинформации.

Как известно, воздушная часть парада 9 мая в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других крупных городах была отменена.

По официальной версии кремля, 9 мая во время торжеств "воздушная часть парада отменена из-за погодных условий".

"Интересно, что в 2020 году российские медиа писали, что РФ потратила более 540 млн рублей на "разгон облаков" для безопасности полетов военной авиации. В прошлом году эта сумма составила 417 млн рублей" – напоминают в ЦПД.

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"По версии российских оппозиционеров, на самом деле полеты отменили, поскольку российские самолеты в некоторых городах могут встретить на пути украинские переносные зенитно-ракетные комплексы", - сказано в сообщении.

Поэтому, как подытожили в СНБО, история о "плохой погоде" - лишь манипуляция, поскольку для России потратить 500 млн рублей на сакральную дату путина - не проблема. Особенно, учитывая, что, по разным оценкам, ежедневно на "спецоперацию" с Украиной тратится от $500 млн до $20 млрд.

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