В СНБО "нелетную погоду" на парадах в России назвали манипуляцией
В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отмену в России авиационной части парада 9 мая в связи с "плохой погодой" назвали манипуляцией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграме Центра противодействия дезинформации.
Как известно, воздушная часть парада 9 мая в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других крупных городах была отменена.
По официальной версии кремля, 9 мая во время торжеств "воздушная часть парада отменена из-за погодных условий".
"Интересно, что в 2020 году российские медиа писали, что РФ потратила более 540 млн рублей на "разгон облаков" для безопасности полетов военной авиации. В прошлом году эта сумма составила 417 млн рублей" – напоминают в ЦПД.
"По версии российских оппозиционеров, на самом деле полеты отменили, поскольку российские самолеты в некоторых городах могут встретить на пути украинские переносные зенитно-ракетные комплексы", - сказано в сообщении.
Поэтому, как подытожили в СНБО, история о "плохой погоде" - лишь манипуляция, поскольку для России потратить 500 млн рублей на сакральную дату путина - не проблема. Особенно, учитывая, что, по разным оценкам, ежедневно на "спецоперацию" с Украиной тратится от $500 млн до $20 млрд.
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Всепогодный самолеты не летают в хорошую погоду - это моветон!
В декабре 2020 года стало известно, что из одного из самолётов в аэропорту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Таганрог-Южный (который проходил плановый ремонт в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%9A ТАНТК ) было похищено оборудование, предположительно, для сдачи на металлолом. Пропали 39 электронных блоков связного оборудования и пять плат из таких же пяти демонтированных блоков. В Таганрогский городской суд поступило дело в отношении 36-летнего местного жителя Жоры Хачунца, обвиняемого в краже деталей с Ил-80.
Чи Путін збираєтьсяздохнути лише в погожий день?
"За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси"
Це з яких міст вони мали вилітати, що наші зенітно-ракетні комплекси мали їх зустріти?