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В СНБО "нелетную погоду" на парадах в России назвали манипуляцией

цпд

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отмену в России авиационной части парада 9 мая в связи с "плохой погодой" назвали манипуляцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграме Центра противодействия дезинформации.

Как известно, воздушная часть парада 9 мая в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других крупных городах была отменена.

По официальной версии кремля, 9 мая во время торжеств "воздушная часть парада отменена из-за погодных условий".

"Интересно, что в 2020 году российские медиа писали, что РФ потратила более 540 млн рублей на "разгон облаков" для безопасности полетов военной авиации. В прошлом году эта сумма составила 417 млн рублей" – напоминают в ЦПД.

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"По версии российских оппозиционеров, на самом деле полеты отменили, поскольку российские самолеты в некоторых городах могут встретить на пути украинские переносные зенитно-ракетные комплексы", - сказано в сообщении.

Поэтому, как подытожили в СНБО, история о "плохой погоде" - лишь манипуляция, поскольку для России потратить 500 млн рублей на сакральную дату путина - не проблема. Особенно, учитывая, что, по разным оценкам, ежедневно на "спецоперацию" с Украиной тратится от $500 млн до $20 млрд.

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парад (653) погода (2819) СНБО (4441) Центр противодействия дезинформации (134)


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Топ комментарии
+15
засцали что какой нибудь летчик Гастелло, приземлит самолет на крышу мавзолея с ****** )))) может даже не по собственной воле, а из-за поломки импортной электроники, которая внезапно сбойнула в нужный момент )))
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09.05.2022 14:25 Ответить
+9
Это что-то типа "гранаты не той системы".

Всепогодный самолеты не летают в хорошую погоду - это моветон!
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09.05.2022 14:32 Ответить
+6
Нашему РНБО и его секретарю Данилову заняться нечем, кроме как гавнопарады в Москвабаде смотреть? Уже успокоились с фейками о всеобщей мобилизации и ядерных ударах на 9 мая? Займитесь уже обороной своей страны и своими проблемами
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09.05.2022 14:27 Ответить
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засцали что какой нибудь летчик Гастелло, приземлит самолет на крышу мавзолея с ****** )))) может даже не по собственной воле, а из-за поломки импортной электроники, которая внезапно сбойнула в нужный момент )))
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09.05.2022 14:25 Ответить
)))
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09.05.2022 14:26 Ответить
Нашему РНБО и его секретарю Данилову заняться нечем, кроме как гавнопарады в Москвабаде смотреть? Уже успокоились с фейками о всеобщей мобилизации и ядерных ударах на 9 мая? Займитесь уже обороной своей страны и своими проблемами
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09.05.2022 14:27 Ответить
Щоб народ не говорив про них і їх так звані "про*би", РНБО висмоктує сенсації з кацапської тематики
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09.05.2022 16:02 Ответить
Это что-то типа "гранаты не той системы".

Всепогодный самолеты не летают в хорошую погоду - это моветон!
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09.05.2022 14:32 Ответить
wikipedia Ил-80:

В декабре 2020 года стало известно, что из одного из самолётов в аэропорту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Таганрог-Южный (который проходил плановый ремонт в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%9A ТАНТК ) было похищено оборудование, предположительно, для сдачи на металлолом. Пропали 39 электронных блоков связного оборудования и пять плат из таких же пяти демонтированных блоков. В Таганрогский городской суд поступило дело в отношении 36-летнего местного жителя Жоры Хачунца, обвиняемого в краже деталей с Ил-80.
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09.05.2022 14:35 Ответить
Медаль Жоре
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09.05.2022 18:26 Ответить
Хрюске, я знаю, вы читаете комменты. Скажите мне, а почему специальные самолеты не разогнали облака, как в прошлый раз? Почему аналоговнет всепогодным пердолетам мешает небольшая облачность?
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09.05.2022 14:38 Ответить
Просто опытные пилоты закончились, а какой-нибудь молодой курсан мог перепутать с ворлд оф тенкс и попытаться сесть на червону площадь, прямо в ***** заземлиться
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09.05.2022 14:46 Ответить
Якось не в'яжеться,.. нельотна погода і Судний день.
Чи Путін збираєтьсяздохнути лише в погожий день?
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09.05.2022 14:51 Ответить
Три рази прочитала і все одно не розумію:

"За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси"

Це з яких міст вони мали вилітати, що наші зенітно-ракетні комплекси мали їх зустріти?
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09.05.2022 14:56 Ответить
А як РНБО називає блокування патріотичних телеканаліа в Україні? Чи у пуйла в сраці цікавіше?
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09.05.2022 15:54 Ответить
 
 