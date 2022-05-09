У РНБО "нельотну погоду" на парадах у Росії назвали маніпуляцією

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України скасування в росії авіаційної частини параду 9 травня у зв'язку із "поганою погодою" назвали маніпуляцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Телеграмі Центру протидії дезінформації.

Як відомо, повітряну частину параду 9 травня у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі, Ростові-на-Дону та інших великих містах було скасовано.

За офіційною версією кремля, 9 травня під час урочистостей "повітряну частину параду скасовано через погодні умови".

"Цікаво, що 2020 року російські медіа писали, що РФ витратила понад 540 млн рублів на "розгін хмар" для безпеки польотів військової авіації. Минулого року ця сума становила 417 млн рублів" - нагадують в ЦПД.

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"За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси", - сказано в повідомленні.

Тому, як підсумували в РНБО, історія про "погану погоду" - лише маніпуляція, оскільки для росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату путіна - не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня на "спецоперацію" з Україною витрачається від $500 млн до $20 млрд.

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