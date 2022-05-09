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Новини
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У РНБО "нельотну погоду" на парадах у Росії назвали маніпуляцією

цпд

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України скасування в росії авіаційної частини параду 9 травня у зв'язку із "поганою погодою" назвали маніпуляцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Телеграмі Центру протидії дезінформації.

Як відомо, повітряну частину параду 9 травня у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі, Ростові-на-Дону та інших великих містах було скасовано.

За офіційною версією кремля, 9 травня під час урочистостей "повітряну частину параду скасовано через погодні умови".

"Цікаво, що 2020 року російські медіа писали, що РФ витратила понад 540 млн рублів на "розгін хмар" для безпеки польотів військової авіації. Минулого року ця сума становила 417 млн рублів" - нагадують в ЦПД.

Читайте також: Через погоду скасовано повітряну частину параду перемоги в Москві. Не відбувся авіапарад у Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі

"За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси", - сказано в повідомленні.

Тому, як підсумували в РНБО, історія про "погану погоду" - лише маніпуляція, оскільки для росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату путіна - не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня на "спецоперацію" з Україною витрачається від $500 млн до $20 млрд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіапарад у Москві скасували, ймовірно, через несправність літака "Судного дня"

Автор: 

парад (396) погода (791) РНБО (2294) Центр протидії дезінформації (162)


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Топ коментарі
+15
засцали что какой нибудь летчик Гастелло, приземлит самолет на крышу мавзолея с ****** )))) может даже не по собственной воле, а из-за поломки импортной электроники, которая внезапно сбойнула в нужный момент )))
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09.05.2022 14:25 Відповісти
+9
Это что-то типа "гранаты не той системы".

Всепогодный самолеты не летают в хорошую погоду - это моветон!
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09.05.2022 14:32 Відповісти
+6
Нашему РНБО и его секретарю Данилову заняться нечем, кроме как гавнопарады в Москвабаде смотреть? Уже успокоились с фейками о всеобщей мобилизации и ядерных ударах на 9 мая? Займитесь уже обороной своей страны и своими проблемами
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09.05.2022 14:27 Відповісти
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засцали что какой нибудь летчик Гастелло, приземлит самолет на крышу мавзолея с ****** )))) может даже не по собственной воле, а из-за поломки импортной электроники, которая внезапно сбойнула в нужный момент )))
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09.05.2022 14:25 Відповісти
)))
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09.05.2022 14:26 Відповісти
Нашему РНБО и его секретарю Данилову заняться нечем, кроме как гавнопарады в Москвабаде смотреть? Уже успокоились с фейками о всеобщей мобилизации и ядерных ударах на 9 мая? Займитесь уже обороной своей страны и своими проблемами
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09.05.2022 14:27 Відповісти
Щоб народ не говорив про них і їх так звані "про*би", РНБО висмоктує сенсації з кацапської тематики
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09.05.2022 16:02 Відповісти
Это что-то типа "гранаты не той системы".

Всепогодный самолеты не летают в хорошую погоду - это моветон!
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09.05.2022 14:32 Відповісти
wikipedia Ил-80:

В декабре 2020 года стало известно, что из одного из самолётов в аэропорту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Таганрог-Южный (который проходил плановый ремонт в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%9A ТАНТК ) было похищено оборудование, предположительно, для сдачи на металлолом. Пропали 39 электронных блоков связного оборудования и пять плат из таких же пяти демонтированных блоков. В Таганрогский городской суд поступило дело в отношении 36-летнего местного жителя Жоры Хачунца, обвиняемого в краже деталей с Ил-80.
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09.05.2022 14:35 Відповісти
Медаль Жоре
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09.05.2022 18:26 Відповісти
Хрюске, я знаю, вы читаете комменты. Скажите мне, а почему специальные самолеты не разогнали облака, как в прошлый раз? Почему аналоговнет всепогодным пердолетам мешает небольшая облачность?
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09.05.2022 14:38 Відповісти
Просто опытные пилоты закончились, а какой-нибудь молодой курсан мог перепутать с ворлд оф тенкс и попытаться сесть на червону площадь, прямо в ***** заземлиться
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09.05.2022 14:46 Відповісти
Якось не в'яжеться,.. нельотна погода і Судний день.
Чи Путін збираєтьсяздохнути лише в погожий день?
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09.05.2022 14:51 Відповісти
Три рази прочитала і все одно не розумію:

"За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси"

Це з яких міст вони мали вилітати, що наші зенітно-ракетні комплекси мали їх зустріти?
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09.05.2022 14:56 Відповісти
А як РНБО називає блокування патріотичних телеканаліа в Україні? Чи у пуйла в сраці цікавіше?
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09.05.2022 15:54 Відповісти
 
 