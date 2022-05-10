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Байден с удовольствием приедет в Украину. Но не сейчас, - Белый дом

байден,зеленський

Президент США Джо Байден с удовольствием приедет в Украину, но сейчас не планирует этого делать.

Об этом заявила спикер президента США Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Сейчас поездка не запланирована. Но опять же он хотел бы поехать в Украину. У меня просто нет ничего запланированного или чего-то, что можно было бы анонсировать сейчас", - сказала она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что визит Байдена в Украину "был бы очень мощным сигналом".

8 мая Украину неожиданно посетила первая леди США Джил Байден.

Байден Джо (2795) визит (3112) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+10
а я думаю, що за чинної 'влади', нога бідена і кроку не ступить на українську землю.
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10.05.2022 08:49 Ответить
+8
Класне фото,яке несе в собі відповідь. Проблема війни не тільки раша.....
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10.05.2022 08:56 Ответить
+8
Зеля, навіщо тобі тут Байден? Для піару який ти найвеличніший?
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10.05.2022 09:00 Ответить
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а я думаю, що за чинної 'влади', нога бідена і кроку не ступить на українську землю.
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10.05.2022 08:49 Ответить
Він уже приїжджав. Правда той що у спідниці.
Сам не приїхав, то дружину прислав.
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10.05.2022 09:58 Ответить
Він приїде на парад Перемоги над рашкою.
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10.05.2022 08:54 Ответить
Класне фото,яке несе в собі відповідь. Проблема війни не тільки раша.....
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10.05.2022 08:56 Ответить
Байден запросил у Конгресса не 33 а 40 ярдов долярів коломойшам...я б не дав й цента...
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10.05.2022 09:00 Ответить
Зеля, навіщо тобі тут Байден? Для піару який ти найвеличніший?
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10.05.2022 09:00 Ответить
Вова, не перегибай з тиском на наших західних друзів. Все добре в міру.
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10.05.2022 10:56 Ответить
Клован не набьёт себе рейтинг за счёт дяди Джо. Извини,дерьмак🤷
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10.05.2022 09:09 Ответить
Ковбой на гостини до клована? Сумнівно
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10.05.2022 09:20 Ответить
Насправді головна причина не у хм... некомпетентності зеленої влади і у її липких руках та кримінальних справах її головного спонсора (хоча і це теж), а у тому, що американські спецслужби справді бережуть свого президента, який є дійсно головним у антипуцинській коаліції. Оскільки частка ОПи від агентів кацапського впливу, а можливо і прямих агентів кацапських спецслужб включаючи Єрмака, Демченка, Татарова так і не відбулася, то не розумно було б підставляти Байдена під терористичний (ракетний, чи інший) удар. Колись Зєлєнскому треба буде робити вибір. І чим скоріше, тим краще і для нього, і для країни, тобто нас з вами.
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10.05.2022 09:25 Ответить
Байден полезней Украине на своем месте.
А вот Макрону, Шульцу со Штайнмайнером не помешало бы приехать, прихватив Орбана с Сиряйтой в Бучу, в Мариуполь, пообщаться со своим любимым Адольфом Владимировичем, стоя на трупах мирных украинцев. Пусть полюбуются на свою политику. Может совесть проснулась бы и вывели бы наших защитников из Азова.
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10.05.2022 10:22 Ответить
 
 