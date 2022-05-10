Байден с удовольствием приедет в Украину. Но не сейчас, - Белый дом
Президент США Джо Байден с удовольствием приедет в Украину, но сейчас не планирует этого делать.
Об этом заявила спикер президента США Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Сейчас поездка не запланирована. Но опять же он хотел бы поехать в Украину. У меня просто нет ничего запланированного или чего-то, что можно было бы анонсировать сейчас", - сказала она.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что визит Байдена в Украину "был бы очень мощным сигналом".
8 мая Украину неожиданно посетила первая леди США Джил Байден.
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+10 John Smith #481976
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Сам не приїхав, то дружину прислав.
А вот Макрону, Шульцу со Штайнмайнером не помешало бы приехать, прихватив Орбана с Сиряйтой в Бучу, в Мариуполь, пообщаться со своим любимым Адольфом Владимировичем, стоя на трупах мирных украинцев. Пусть полюбуются на свою политику. Может совесть проснулась бы и вывели бы наших защитников из Азова.