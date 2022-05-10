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Байден залюбки приїде в Україну. Але не зараз, - Білий дім

байден,зеленський

Президент США Джо Байден "із задоволенням" поїде в Україну, але зараз не планує цього робити.

Про це заявила речниця президента США Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Зараз поїздка не запланована. Але, знову ж таки, він хотів би поїхати до України. У мене просто немає нічого запланованого чи чогось, що можна було б анонсувати зараз", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що візит Байдена в Україну "був би дуже потужним сигналом".

8 травня Україну несподівано відвідала перша леді США Джил Байден.

Автор: 

Байден Джо (2893) візит (1613) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+10
а я думаю, що за чинної 'влади', нога бідена і кроку не ступить на українську землю.
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10.05.2022 08:49 Відповісти
+8
Класне фото,яке несе в собі відповідь. Проблема війни не тільки раша.....
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10.05.2022 08:56 Відповісти
+8
Зеля, навіщо тобі тут Байден? Для піару який ти найвеличніший?
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10.05.2022 09:00 Відповісти
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а я думаю, що за чинної 'влади', нога бідена і кроку не ступить на українську землю.
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10.05.2022 08:49 Відповісти
Він уже приїжджав. Правда той що у спідниці.
Сам не приїхав, то дружину прислав.
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10.05.2022 09:58 Відповісти
Він приїде на парад Перемоги над рашкою.
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10.05.2022 08:54 Відповісти
Класне фото,яке несе в собі відповідь. Проблема війни не тільки раша.....
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10.05.2022 08:56 Відповісти
Байден запросил у Конгресса не 33 а 40 ярдов долярів коломойшам...я б не дав й цента...
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10.05.2022 09:00 Відповісти
Зеля, навіщо тобі тут Байден? Для піару який ти найвеличніший?
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10.05.2022 09:00 Відповісти
Вова, не перегибай з тиском на наших західних друзів. Все добре в міру.
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10.05.2022 10:56 Відповісти
Клован не набьёт себе рейтинг за счёт дяди Джо. Извини,дерьмак🤷
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10.05.2022 09:09 Відповісти
Ковбой на гостини до клована? Сумнівно
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10.05.2022 09:20 Відповісти
Насправді головна причина не у хм... некомпетентності зеленої влади і у її липких руках та кримінальних справах її головного спонсора (хоча і це теж), а у тому, що американські спецслужби справді бережуть свого президента, який є дійсно головним у антипуцинській коаліції. Оскільки частка ОПи від агентів кацапського впливу, а можливо і прямих агентів кацапських спецслужб включаючи Єрмака, Демченка, Татарова так і не відбулася, то не розумно було б підставляти Байдена під терористичний (ракетний, чи інший) удар. Колись Зєлєнскому треба буде робити вибір. І чим скоріше, тим краще і для нього, і для країни, тобто нас з вами.
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10.05.2022 09:25 Відповісти
Байден полезней Украине на своем месте.
А вот Макрону, Шульцу со Штайнмайнером не помешало бы приехать, прихватив Орбана с Сиряйтой в Бучу, в Мариуполь, пообщаться со своим любимым Адольфом Владимировичем, стоя на трупах мирных украинцев. Пусть полюбуются на свою политику. Может совесть проснулась бы и вывели бы наших защитников из Азова.
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10.05.2022 10:22 Відповісти
 
 