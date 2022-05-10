Байден залюбки приїде в Україну. Але не зараз, - Білий дім

Президент США Джо Байден "із задоволенням" поїде в Україну, але зараз не планує цього робити.

Про це заявила речниця президента США Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Зараз поїздка не запланована. Але, знову ж таки, він хотів би поїхати до України. У мене просто немає нічого запланованого чи чогось, що можна було б анонсувати зараз", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що візит Байдена в Україну "був би дуже потужним сигналом".

8 травня Україну несподівано відвідала перша леді США Джил Байден.