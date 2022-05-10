Байден залюбки приїде в Україну. Але не зараз, - Білий дім
Президент США Джо Байден "із задоволенням" поїде в Україну, але зараз не планує цього робити.
Про це заявила речниця президента США Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
"Зараз поїздка не запланована. Але, знову ж таки, він хотів би поїхати до України. У мене просто немає нічого запланованого чи чогось, що можна було б анонсувати зараз", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що візит Байдена в Україну "був би дуже потужним сигналом".
8 травня Україну несподівано відвідала перша леді США Джил Байден.
Топ коментарі
+10 John Smith #481976
показати весь коментар10.05.2022 08:49 Відповісти Посилання
+8 Валентина Саюн
показати весь коментар10.05.2022 08:56 Відповісти Посилання
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показати весь коментар10.05.2022 09:00 Відповісти Посилання
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Сам не приїхав, то дружину прислав.
А вот Макрону, Шульцу со Штайнмайнером не помешало бы приехать, прихватив Орбана с Сиряйтой в Бучу, в Мариуполь, пообщаться со своим любимым Адольфом Владимировичем, стоя на трупах мирных украинцев. Пусть полюбуются на свою политику. Может совесть проснулась бы и вывели бы наших защитников из Азова.