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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Волноваха разрушена на 90%, - нардеп Лубинец

волноваха

Город Волноваха Донецкой области в результате агрессии России разрушен на 90%.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Город разрушен на 90%, в городе нет электричества, водоснабжения, газоснабжения, украинских мобильных операторов", - сказал он на брифинге.

При этом, по словам Лубинца, оккупанты пытаются создать пропагандистскую картинку восстановления в городе нормальной жизни.

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"Делают картинку для пропаганды, детей привели на руины школы и заявили, что в городе начался учебный процесс. На самом деле только сняли сюжет", – рассказал нардеп.

До начала полномасштабного вторжения России в Волновахе проживало 25 тыс. человек. В настоящее время осталось только около 3 тыс.

На временно оккупированных территориях запрещено использование украинского языка, свободное передвижение, создают систему фильтрационных лагерей.

"Наши граждане даже не могут из села в село переехать. Оккупант создает систему максимального контроля за людьми", - сказал Лубинец.

"Фильтрацию" проходят граждане от 14 лет. Если мужчины имеют статус участника боевых действий, то их убивают. Были случаи, когда ветеранов расстреливали прямо перед их домами на виду у семьи.

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У тех жителей, которых депортируют на территорию РФ, забирают украинские документы, снимают отпечатки пальцев и отправляют в депрессивные регионы России.

Напомним, российские оккупанты захватили Волноваху в марте.

оккупация (10199) Донецкая область (10009) Волноваха (27)


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Дозволю собі нагадати пану Лубінцю, що той збіжав с міста ще до початку війни, кинувши на призволяще людей усього району.
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10.05.2022 14:43 Ответить
Дозволю собі Вам нагадати що зеледент аноносував закинчення війны десь посередине. И где та середина у того зеледента? Може підскажете?
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10.05.2022 15:13 Ответить
14.02.2022 За сприяння віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук відсьогодні на контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" доступні безоплатні автобусні перевезення які перетинають адмінмежу між тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим і Херсонською областю.Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://www.minre.gov.ua/news/vidteper-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-dostupni-bezkoshtovni-regulyarni-perevezennya Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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10.05.2022 15:01 Ответить
Да ничего с этим не сделать. Надо быть раз в 100 умнее, чтобы все провокации пресечь. Если бы кацапы не были бы топорными дураками, то могли организовать операцию наподобие обмена военнопленными, отпустить Крымского журналиста просто так в обмен на поставки бутылок с питьевой водой, сделать это того же 14 февраля. Наши бы конечно клюнули на такую дешевую провокацию и сняли разминировать и баррикады. К 14-го февраля же были "сообщения" об отводе войск из учений Запад-2022 в Беларуси, ну и кое-кто хотел ради 1 новости показать свою полезность и важность, рейтинг себе набить политический. Там вся команда такая, но ее заменить мало кем можно. Самые умные украинцы просто идут в IT спокойно зарабатывать очень хорошие деньги в хорошем месте, делая интересную им работу. Слишком долгий путь в политику для них, надо многократно упрощать возможность занять руководящие места, чтобы такого идиотизма не повторилось.
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10.05.2022 17:00 Ответить
Так перший прильот був 24 о пів надесяту ранку в район нового стадіону а потім пішло поїхало црл мех колона,25 в вечері вони вже повністю місили центр,і їм було пох по кому стріляти вони падли по місту термобаричними лупили вночі з 25 на26 я це бачив власними очима!!!
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10.05.2022 17:15 Ответить
А казали що міста вже немає.
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10.05.2022 17:22 Ответить
Темний *** здриснув з міста ще до початку війни. Кинув місто, людей на самих себе. А тепер виліз тявкати? Він зараз у Волновасі? Всіх порахував? Чи пора кепочки міняти, бо вітер змінився?
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10.05.2022 19:14 Ответить
 
 