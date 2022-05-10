Волноваха разрушена на 90%, - нардеп Лубинец

Город Волноваха Донецкой области в результате агрессии России разрушен на 90%.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Город разрушен на 90%, в городе нет электричества, водоснабжения, газоснабжения, украинских мобильных операторов", - сказал он на брифинге.

При этом, по словам Лубинца, оккупанты пытаются создать пропагандистскую картинку восстановления в городе нормальной жизни.

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"Делают картинку для пропаганды, детей привели на руины школы и заявили, что в городе начался учебный процесс. На самом деле только сняли сюжет", – рассказал нардеп.

До начала полномасштабного вторжения России в Волновахе проживало 25 тыс. человек. В настоящее время осталось только около 3 тыс.

На временно оккупированных территориях запрещено использование украинского языка, свободное передвижение, создают систему фильтрационных лагерей.

"Наши граждане даже не могут из села в село переехать. Оккупант создает систему максимального контроля за людьми", - сказал Лубинец.

"Фильтрацию" проходят граждане от 14 лет. Если мужчины имеют статус участника боевых действий, то их убивают. Были случаи, когда ветеранов расстреливали прямо перед их домами на виду у семьи.

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У тех жителей, которых депортируют на территорию РФ, забирают украинские документы, снимают отпечатки пальцев и отправляют в депрессивные регионы России.

Напомним, российские оккупанты захватили Волноваху в марте.