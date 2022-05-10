Волноваху зруйновано на 90%, - нардеп Лубінець
Місто Волноваха Донецької області внаслідок агресії Росії зруйноване на 90%.
Про це повідомив голова парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин та міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто зруйновано на 90%, у місті немає електрики, водопостачання, газопостачання, українських мобільних операторів", - сказав він на брифінгу.
При цьому, за словами Лубинця, окупанти намагаються створити пропагандистську картинку відновлення у місті нормального життя.
"Роблять картинку для пропаганди, дітей привели на руїни школи й заявили, що в місті розпочався навчальний процес. Насправді лише зняли сюжет", - розповів нардеп.
До початку повномасштабного вторгнення Росії у Волновасі проживало 25 тис. людей. Зараз залишилося тільки близько 3 тис.
На тимчасово окупованих територіях заборонене використання української мови, вільне пересування, створюють систему фільтраційних таборів.
"Наші громадяни навіть не можуть із села в село переїхати. Окупант створює систему максимального контролю за людьми", - сказав Лубінець.
"Фільтрацію" проходять громадяни від 14 років. Якщо чоловіки мають статус учасника бойових дій, їх убивають. Були випадки, коли ветеранів розстрілювали просто перед їхніми будинками на очах у родини.
У тих мешканців, яких депортують на територію РФ, забирають українські документи, знімають відбитки пальців і відправляють у найдепресивніші регіони Росії.
Нагадаємо, російські окупанти захопили Волноваху в березні.
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