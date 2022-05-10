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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території Війна
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Волноваху зруйновано на 90%, - нардеп Лубінець

волноваха

Місто Волноваха Донецької області внаслідок агресії Росії зруйноване на 90%.

Про це повідомив голова парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин та міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто зруйновано на 90%, у місті немає електрики, водопостачання, газопостачання, українських мобільних операторів", - сказав він на брифінгу.

При цьому, за словами Лубинця, окупанти намагаються створити пропагандистську картинку відновлення у місті нормального життя.

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"Роблять картинку для пропаганди, дітей привели на руїни школи й заявили, що в місті розпочався навчальний процес. Насправді лише зняли сюжет", - розповів нардеп.

До початку повномасштабного вторгнення Росії у Волновасі проживало 25 тис. людей. Зараз залишилося тільки близько 3 тис.

На тимчасово окупованих територіях заборонене використання української мови, вільне пересування, створюють систему фільтраційних таборів.

"Наші громадяни навіть не можуть із села в село переїхати. Окупант створює систему максимального контролю за людьми", - сказав Лубінець.

"Фільтрацію" проходять громадяни від 14 років. Якщо чоловіки мають статус учасника бойових дій, їх убивають. Були випадки, коли ветеранів розстрілювали просто перед їхніми будинками на очах у родини.

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У тих мешканців, яких депортують на територію РФ, забирають українські документи, знімають відбитки пальців і відправляють у найдепресивніші регіони Росії.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Волноваху в березні.

Автор: 

окупація (6751) Донецька область (8824) Волноваха (40)


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Дозволю собі нагадати пану Лубінцю, що той збіжав с міста ще до початку війни, кинувши на призволяще людей усього району.
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10.05.2022 14:43 Відповісти
Дозволю собі Вам нагадати що зеледент аноносував закинчення війны десь посередине. И где та середина у того зеледента? Може підскажете?
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10.05.2022 15:13 Відповісти
14.02.2022 За сприяння віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук відсьогодні на контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" доступні безоплатні автобусні перевезення які перетинають адмінмежу між тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим і Херсонською областю.Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://www.minre.gov.ua/news/vidteper-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-dostupni-bezkoshtovni-regulyarni-perevezennya Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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10.05.2022 15:01 Відповісти
Да ничего с этим не сделать. Надо быть раз в 100 умнее, чтобы все провокации пресечь. Если бы кацапы не были бы топорными дураками, то могли организовать операцию наподобие обмена военнопленными, отпустить Крымского журналиста просто так в обмен на поставки бутылок с питьевой водой, сделать это того же 14 февраля. Наши бы конечно клюнули на такую дешевую провокацию и сняли разминировать и баррикады. К 14-го февраля же были "сообщения" об отводе войск из учений Запад-2022 в Беларуси, ну и кое-кто хотел ради 1 новости показать свою полезность и важность, рейтинг себе набить политический. Там вся команда такая, но ее заменить мало кем можно. Самые умные украинцы просто идут в IT спокойно зарабатывать очень хорошие деньги в хорошем месте, делая интересную им работу. Слишком долгий путь в политику для них, надо многократно упрощать возможность занять руководящие места, чтобы такого идиотизма не повторилось.
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10.05.2022 17:00 Відповісти
Так перший прильот був 24 о пів надесяту ранку в район нового стадіону а потім пішло поїхало црл мех колона,25 в вечері вони вже повністю місили центр,і їм було пох по кому стріляти вони падли по місту термобаричними лупили вночі з 25 на26 я це бачив власними очима!!!
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10.05.2022 17:15 Відповісти
А казали що міста вже немає.
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10.05.2022 17:22 Відповісти
Темний *** здриснув з міста ще до початку війни. Кинув місто, людей на самих себе. А тепер виліз тявкати? Він зараз у Волновасі? Всіх порахував? Чи пора кепочки міняти, бо вітер змінився?
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10.05.2022 19:14 Відповісти
 
 