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Новости
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Россия глушит передачу GPS-сигналов и атакует спутники на орбите

супутник

Россия атакует спутники на орбите Земли, которые передают и позволяют GPS-сигналы, в том числе в обычных смартфонах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сообщают начальники космических сил западных стран в комментарии изданию the Times

Начальник космического командования Вооруженных Сил США генерал Джейми Дикинсон сообщил, что Россия наращивает агрессивные действия на космической орбите, подрывая работу спутников.

Россия сосредотачивает свои усилия на перебоях работы спутников и приглушении работы GPS сигнала, используемого самолетами, кораблями, автомобилями и обычными людьми.

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Но, очевидно, наибольшую пользу GPS-технологии приносят военным, особенно в управлении беспилотниками, определении координат артиллерийского огня и работе радаров по слежке за вражеской техникой.

Американские военные имеют доказательства, что Россия массово использует технику для перебоев спутниковых сигналов, таким образом подвергая их серьезным сбоям.

Существенные сбои в GPS сигналах американская разведка заметила, когда россияне применяли свою технику радиоэлектронного противодействия вокруг Чернигова.

Американские военные эксперты и руководство армией заметили размещение россиянами техники для приглушения GPS сигналов еще задолго до вторжения в феврале.

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Власти Финляндии подтвердили, что подобные агрессивные действия россияне производят и вблизи ее границ. В марте финские самолеты, пролетавшие недалеко от Калининградской области и восточной границы Финляндии заметили вмешательство в свои устройства GPS-отслеживания.

Это вмешательство произошло сразу после того, как президент Финляндии Саули Ниинистё встретился с президентом США Джо Байденом по присоединению страны к НАТО в ближайшее время.

По мнению генерала Дикинсона, Россия с Китаем представляют наибольшую угрозу безопасности США и союзников в области космоса из-за их активных испытаний средств против спутников. В частности, Россия и Китай запускают на орбиту спутники двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских целей, так и для военной разведки.

Сэр Майк Уигстон, командующий штабом Королевских военно-воздушных сил Британии, заявил, что российские спутники постоянно приближаются к спутникам других стран на орбите. По его словам, они либо шпионят за спутниками, либо планируют совершить что-то гораздо более агрессивное.

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Кроме того, российские хакеры пытаются совершать скрытые, небольшие атаки на гражданскую инфраструктуру западных стран, чтобы их причастность к России трудно было отследить.

Накануне вторжения российских войск в Украину 24 февраля, кибератака против украинской интернет-структуры была настолько масштабной, что зацепила даже мощности американской коммуникационной компании Viasat, повлекши за собой перебои для миллионов пользователей.

Главы отделов космической безопасности западных стран предостерегают, что агрессивные намерения России в космосе становятся все более очевидными и нуждаются в отпоре.

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связь (322) спутник (234)


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Топ комментарии
+37
Видели мы сегодня атаку по спутнику башней танка.
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11.05.2022 22:18 Ответить
+21
Ліквідуйте російський "глонас" і не буде вам гемору!
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11.05.2022 22:23 Ответить
+16
Наближається:

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11.05.2022 22:20 Ответить
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Видели мы сегодня атаку по спутнику башней танка.
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11.05.2022 22:18 Ответить
В мене сьогодні пропадав сигнал з усіх супутників. Мабуть це наслідки кацапських перешкод.
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11.05.2022 22:20 Ответить
Наближається:

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11.05.2022 22:20 Ответить
Сильно перебільшують силу москалів.
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11.05.2022 22:20 Ответить
Пора вдарить Рогозина по его батуту !!!
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11.05.2022 22:21 Ответить
Проти військового використання GPS борються.
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11.05.2022 22:22 Ответить
Вчера зарегился и сегодня уже умные мысли в голову пришли? - В спам. А потом в бан.
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11.05.2022 22:33 Ответить
А ви, коли зареєструвались, скільки місяців чекали щоб щось написати?)
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11.05.2022 22:40 Ответить
Щось взагалi, чи щось провокацiйне?
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12.05.2022 11:23 Ответить
Хроніки агонії *****
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11.05.2022 22:23 Ответить
Ліквідуйте російський "глонас" і не буде вам гемору!
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11.05.2022 22:23 Ответить
Это - ещё Сирия. Американский GPS из первого попавшегося гастронома Волмарт присобачен чёрте-чем к панели российской сушки.



Так шта, тут, как в анекдоте:

"Простите, но ваша схема не может работать! Как же она применяется в производстве?"
"Применяется... и не работает!"
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11.05.2022 22:33 Ответить
Съёмный. Чтоб не ********.
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11.05.2022 22:35 Ответить
Не чёрти чем.. а струбцыной, с пластиной крепления GPS приклёпанной к нему заклёпками.
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11.05.2022 23:28 Ответить
Страшно до всрачки.
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11.05.2022 22:23 Ответить
Можно в ответ российских космонавтов с МКС своим ходом на расию домой отправить.
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11.05.2022 22:32 Ответить
Что и следовало ожидать от кацапни. Космическая группировка ИСЗ , военного назначения, у них довольно большая, и справиться с ней может только ВКС США.
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11.05.2022 22:42 Ответить
Это уже считается нападением на НАТО,и США,или еще нет?
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11.05.2022 22:42 Ответить
Кацапи палять замасковані падлянки. Допомагають,розуміти яку гидоту прогавили
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11.05.2022 22:44 Ответить
Сомневаюсь что русня способна на звёздные войны вообще, вот Китай вполне
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11.05.2022 22:45 Ответить
Так може вже час вжити які небудь заходи у відповідь нашим американським друзям ?
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11.05.2022 22:55 Ответить
О бл я новина.... нас місяць назад назад такий "Сусанин" питався вести по зхідній Україні... якби зазделегідь не обговорювали маршрут.... були би в рашке...
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11.05.2022 22:56 Ответить
Красиво они затягивают петлю на своей шее. Сахарная вата, просто таки))
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11.05.2022 23:07 Ответить
А чё до сих пор работает гланас и литають пида рассийские гравицаппы.
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11.05.2022 23:40 Ответить
позбивати увесь кацапський мотлох з орбіти
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11.05.2022 23:43 Ответить
Так чего жаловаться? Выключите ГЛОНАСС, это даже проще чем писать жалобы... Переведите им Норд на экватор в районе 0Е.
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11.05.2022 23:50 Ответить
Источники сообщают, что вчерашняя встреча президента Зеленского с госсекретарем Блинкеном прошла на самом деле очень тяжело. Американцы высказали ряд крупных претензий к украинской власти. Претензии касались НАБУ, управления госкомпаниями (Нафтогаз, Нацбанк), судебной системы и подобное. Отдельно, и почти в ультимативной форме, был затронут вопрос олигарха Игоря Коломойского. Попытка Зеленского убедить госсекретаря США, что вопрос Коломойского будет решен через закон об олигархах, Блинкен оставил без реакции. Понимайте, как знаете.

Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.

Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.

Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.

Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
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11.05.2022 23:50 Ответить
Ну,знач , повинні почати воювати з мордором у космосі.
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12.05.2022 00:06 Ответить
то відключити GPS в мордорі
якщо він їм так заважає
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12.05.2022 00:23 Ответить
Росія тільки гадить всьому світу. Це країна-гад.
То свої міни по всьому чорному морю розкидала, то gps глушить.

Пора вже збити всі її супутники.
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12.05.2022 01:19 Ответить
Если Россия атакует орбиту, то готова к атаке с орбиты.
Можно подумать, нельзя выключить свет в самой России.
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12.05.2022 03:56 Ответить
рассосия со своими анало говнетами глушит сигнал... закончится тем, что вычислят спутники-постановщики помех и просто их собьют... потому как и техника кацапская анало говнетная, и головы анало говнетные...
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12.05.2022 05:51 Ответить
глупо написано,
спутники GPS россия не может атаковать,
глушит сигнал спутника может только на земле и не на очень большом расстоянии где стоит глушилка
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12.05.2022 06:45 Ответить
Кацапи ракова пухлина людства.
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12.05.2022 10:09 Ответить
 
 