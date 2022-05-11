Россия глушит передачу GPS-сигналов и атакует спутники на орбите

Россия атакует спутники на орбите Земли, которые передают и позволяют GPS-сигналы, в том числе в обычных смартфонах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сообщают начальники космических сил западных стран в комментарии изданию the Times

Начальник космического командования Вооруженных Сил США генерал Джейми Дикинсон сообщил, что Россия наращивает агрессивные действия на космической орбите, подрывая работу спутников.

Россия сосредотачивает свои усилия на перебоях работы спутников и приглушении работы GPS сигнала, используемого самолетами, кораблями, автомобилями и обычными людьми.

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Но, очевидно, наибольшую пользу GPS-технологии приносят военным, особенно в управлении беспилотниками, определении координат артиллерийского огня и работе радаров по слежке за вражеской техникой.

Американские военные имеют доказательства, что Россия массово использует технику для перебоев спутниковых сигналов, таким образом подвергая их серьезным сбоям.

Существенные сбои в GPS сигналах американская разведка заметила, когда россияне применяли свою технику радиоэлектронного противодействия вокруг Чернигова.

Американские военные эксперты и руководство армией заметили размещение россиянами техники для приглушения GPS сигналов еще задолго до вторжения в феврале.

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Власти Финляндии подтвердили, что подобные агрессивные действия россияне производят и вблизи ее границ. В марте финские самолеты, пролетавшие недалеко от Калининградской области и восточной границы Финляндии заметили вмешательство в свои устройства GPS-отслеживания.

Это вмешательство произошло сразу после того, как президент Финляндии Саули Ниинистё встретился с президентом США Джо Байденом по присоединению страны к НАТО в ближайшее время.

По мнению генерала Дикинсона, Россия с Китаем представляют наибольшую угрозу безопасности США и союзников в области космоса из-за их активных испытаний средств против спутников. В частности, Россия и Китай запускают на орбиту спутники двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских целей, так и для военной разведки.

Сэр Майк Уигстон, командующий штабом Королевских военно-воздушных сил Британии, заявил, что российские спутники постоянно приближаются к спутникам других стран на орбите. По его словам, они либо шпионят за спутниками, либо планируют совершить что-то гораздо более агрессивное.

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Кроме того, российские хакеры пытаются совершать скрытые, небольшие атаки на гражданскую инфраструктуру западных стран, чтобы их причастность к России трудно было отследить.

Накануне вторжения российских войск в Украину 24 февраля, кибератака против украинской интернет-структуры была настолько масштабной, что зацепила даже мощности американской коммуникационной компании Viasat, повлекши за собой перебои для миллионов пользователей.

Главы отделов космической безопасности западных стран предостерегают, что агрессивные намерения России в космосе становятся все более очевидными и нуждаются в отпоре.

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