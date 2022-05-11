Россия глушит передачу GPS-сигналов и атакует спутники на орбите
Россия атакует спутники на орбите Земли, которые передают и позволяют GPS-сигналы, в том числе в обычных смартфонах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сообщают начальники космических сил западных стран в комментарии изданию the Times
Начальник космического командования Вооруженных Сил США генерал Джейми Дикинсон сообщил, что Россия наращивает агрессивные действия на космической орбите, подрывая работу спутников.
Россия сосредотачивает свои усилия на перебоях работы спутников и приглушении работы GPS сигнала, используемого самолетами, кораблями, автомобилями и обычными людьми.
Но, очевидно, наибольшую пользу GPS-технологии приносят военным, особенно в управлении беспилотниками, определении координат артиллерийского огня и работе радаров по слежке за вражеской техникой.
Американские военные имеют доказательства, что Россия массово использует технику для перебоев спутниковых сигналов, таким образом подвергая их серьезным сбоям.
Существенные сбои в GPS сигналах американская разведка заметила, когда россияне применяли свою технику радиоэлектронного противодействия вокруг Чернигова.
Американские военные эксперты и руководство армией заметили размещение россиянами техники для приглушения GPS сигналов еще задолго до вторжения в феврале.
Власти Финляндии подтвердили, что подобные агрессивные действия россияне производят и вблизи ее границ. В марте финские самолеты, пролетавшие недалеко от Калининградской области и восточной границы Финляндии заметили вмешательство в свои устройства GPS-отслеживания.
Это вмешательство произошло сразу после того, как президент Финляндии Саули Ниинистё встретился с президентом США Джо Байденом по присоединению страны к НАТО в ближайшее время.
По мнению генерала Дикинсона, Россия с Китаем представляют наибольшую угрозу безопасности США и союзников в области космоса из-за их активных испытаний средств против спутников. В частности, Россия и Китай запускают на орбиту спутники двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских целей, так и для военной разведки.
Сэр Майк Уигстон, командующий штабом Королевских военно-воздушных сил Британии, заявил, что российские спутники постоянно приближаются к спутникам других стран на орбите. По его словам, они либо шпионят за спутниками, либо планируют совершить что-то гораздо более агрессивное.
Кроме того, российские хакеры пытаются совершать скрытые, небольшие атаки на гражданскую инфраструктуру западных стран, чтобы их причастность к России трудно было отследить.
Накануне вторжения российских войск в Украину 24 февраля, кибератака против украинской интернет-структуры была настолько масштабной, что зацепила даже мощности американской коммуникационной компании Viasat, повлекши за собой перебои для миллионов пользователей.
Главы отделов космической безопасности западных стран предостерегают, что агрессивные намерения России в космосе становятся все более очевидными и нуждаются в отпоре.
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Так шта, тут, как в анекдоте:
"Простите, но ваша схема не может работать! Как же она применяется в производстве?"
"Применяется... и не работает!"
Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.
Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.
Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.
Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
якщо він їм так заважає
То свої міни по всьому чорному морю розкидала, то gps глушить.
Пора вже збити всі її супутники.
Можно подумать, нельзя выключить свет в самой России.
спутники GPS россия не может атаковать,
глушит сигнал спутника может только на земле и не на очень большом расстоянии где стоит глушилка