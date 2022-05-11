Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті

Росія атакує супутники на орбіті Землі, які передають й уможливлюють GPS-сигнали, в тому числі у звичайних смартфонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляють начальники космічних сил західних країн у коментарі виданню the Times

Начальник космічного командування Збройних сил США генерал Джеймі Дікінсон повідомив, що Росія нарощує агресивні дії на космічній орбіті, підриваючи роботу супутників.

Росія зосереджує свої зусилля щодо перебоїв роботи супутників та приглушенні роботи GPS сигналу, який використовується літаками, кораблями, автівками й звичайними людьми.

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Але, очевидно, найбільшу користь GPS-технології приносять військовим, особливо в управлінні безпілотниками, визначенні координатів для артилерійського вогню та роботі радарів щодо стеження за ворожою технікою.

Американські військовики мають докази, що Росія масово використовує техніку для перебоїв супутникових сигналів, таким чином наражаючи їх на серйозні збої.

Суттєві збої в GPS сигналах американська розвідка помітила тоді, коли росіяни застосовували свою техніку радіоелектронної протидії довкола Чернігова.

Американські військові експерти та керівництво армією помітило розміщення росіянами техніки для приглушення GPS сигналів ще задовго до вторгнення в лютому.

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Влада Фінляндії підтвердила, що подібні агресивні дії росіяни проводять і поблизу її кордонів. У березні фінські літаки, які пролітали неподалік Калінінґрадської області та східного кордону Фінляндії помітили втручання у свої пристрої GPS-відстеження.

Це втручання відбулося відразу після того, як президент Фінляндії Саулі Нійністе зустрівся з президентом США Джо Байдена щодо приєднання країни в НАТО найближчим часом.

На думку генерала Дікінсона, Росія з Китаєм становлять найбільшу загрозу для безпеки США та союзників у галузі космосу через їхні активні випробування засобів проти супутників. Зокрема, Росія й Китай запускають на орбіту супутники подвійного призначення, які можуть бути використані як для цивільних цілей, так і для військової розвідки.

Сер Майк Віґстоун, який командує штабом Королівських військово-повітряних сил Британії, заявив, що російські супутники постійно наближаються до супутників інших країн на орбіті. За його словами, вони або шпигують за супутниками, або планують здійснити щось значно більш агресивне.

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Крім того, російські хакери намагаються здійснювати приховані, невеликі атаки на цивільну інфраструктуру західних країн, так щоби їхню причетність до Росії важко було відстежити.

Напередодні вторгнення російських військ в Україну 24 лютого, кібератака проти української інтернет-структури була настільки масштабною, що зачепила навіть потужності американської комунікаційної компанії Viasat, спричинивши перебої для мільйонів користувачів.

Голови відділів космічної безпеки західних країн застерігають, що агресивні наміри Росії в космосі стають дедалі більш очевидними, і потребують відсічі.

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