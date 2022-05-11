Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті
Росія атакує супутники на орбіті Землі, які передають й уможливлюють GPS-сигнали, в тому числі у звичайних смартфонах.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляють начальники космічних сил західних країн у коментарі виданню the Times
Начальник космічного командування Збройних сил США генерал Джеймі Дікінсон повідомив, що Росія нарощує агресивні дії на космічній орбіті, підриваючи роботу супутників.
Росія зосереджує свої зусилля щодо перебоїв роботи супутників та приглушенні роботи GPS сигналу, який використовується літаками, кораблями, автівками й звичайними людьми.
Але, очевидно, найбільшу користь GPS-технології приносять військовим, особливо в управлінні безпілотниками, визначенні координатів для артилерійського вогню та роботі радарів щодо стеження за ворожою технікою.
Американські військовики мають докази, що Росія масово використовує техніку для перебоїв супутникових сигналів, таким чином наражаючи їх на серйозні збої.
Суттєві збої в GPS сигналах американська розвідка помітила тоді, коли росіяни застосовували свою техніку радіоелектронної протидії довкола Чернігова.
Американські військові експерти та керівництво армією помітило розміщення росіянами техніки для приглушення GPS сигналів ще задовго до вторгнення в лютому.
Влада Фінляндії підтвердила, що подібні агресивні дії росіяни проводять і поблизу її кордонів. У березні фінські літаки, які пролітали неподалік Калінінґрадської області та східного кордону Фінляндії помітили втручання у свої пристрої GPS-відстеження.
Це втручання відбулося відразу після того, як президент Фінляндії Саулі Нійністе зустрівся з президентом США Джо Байдена щодо приєднання країни в НАТО найближчим часом.
На думку генерала Дікінсона, Росія з Китаєм становлять найбільшу загрозу для безпеки США та союзників у галузі космосу через їхні активні випробування засобів проти супутників. Зокрема, Росія й Китай запускають на орбіту супутники подвійного призначення, які можуть бути використані як для цивільних цілей, так і для військової розвідки.
Сер Майк Віґстоун, який командує штабом Королівських військово-повітряних сил Британії, заявив, що російські супутники постійно наближаються до супутників інших країн на орбіті. За його словами, вони або шпигують за супутниками, або планують здійснити щось значно більш агресивне.
Крім того, російські хакери намагаються здійснювати приховані, невеликі атаки на цивільну інфраструктуру західних країн, так щоби їхню причетність до Росії важко було відстежити.
Напередодні вторгнення російських військ в Україну 24 лютого, кібератака проти української інтернет-структури була настільки масштабною, що зачепила навіть потужності американської комунікаційної компанії Viasat, спричинивши перебої для мільйонів користувачів.
Голови відділів космічної безпеки західних країн застерігають, що агресивні наміри Росії в космосі стають дедалі більш очевидними, і потребують відсічі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так шта, тут, как в анекдоте:
"Простите, но ваша схема не может работать! Как же она применяется в производстве?"
"Применяется... и не работает!"
Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.
Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.
Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.
Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
якщо він їм так заважає
То свої міни по всьому чорному морю розкидала, то gps глушить.
Пора вже збити всі її супутники.
Можно подумать, нельзя выключить свет в самой России.
спутники GPS россия не может атаковать,
глушит сигнал спутника может только на земле и не на очень большом расстоянии где стоит глушилка