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Новини
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Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті

супутник

Росія атакує супутники на орбіті Землі, які передають й уможливлюють GPS-сигнали, в тому числі у звичайних смартфонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляють начальники космічних сил західних країн у коментарі виданню the Times

Начальник космічного командування Збройних сил США генерал Джеймі Дікінсон повідомив, що Росія нарощує агресивні дії на космічній орбіті, підриваючи роботу супутників.

Росія зосереджує свої зусилля щодо перебоїв роботи супутників та приглушенні роботи GPS сигналу, який використовується літаками, кораблями, автівками й звичайними людьми.

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Але, очевидно, найбільшу користь GPS-технології приносять військовим, особливо в управлінні безпілотниками, визначенні координатів для артилерійського вогню та роботі радарів щодо стеження за ворожою технікою.

Американські військовики мають докази, що Росія масово використовує техніку для перебоїв супутникових сигналів, таким чином наражаючи їх на серйозні збої.

Суттєві збої в GPS сигналах американська розвідка помітила тоді, коли росіяни застосовували свою техніку радіоелектронної протидії довкола Чернігова.

Американські військові експерти та керівництво армією помітило розміщення росіянами техніки для приглушення GPS сигналів ще задовго до вторгнення в лютому.

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Влада Фінляндії підтвердила, що подібні агресивні дії росіяни проводять і поблизу її кордонів. У березні фінські літаки, які пролітали неподалік Калінінґрадської області та східного кордону Фінляндії помітили втручання у свої пристрої GPS-відстеження.

Це втручання відбулося відразу після того, як президент Фінляндії Саулі Нійністе зустрівся з президентом США Джо Байдена щодо приєднання країни в НАТО найближчим часом.

На думку генерала Дікінсона, Росія з Китаєм становлять найбільшу загрозу для безпеки США та союзників у галузі космосу через їхні активні випробування засобів проти супутників. Зокрема, Росія й Китай запускають на орбіту супутники подвійного призначення, які можуть бути використані як для цивільних цілей, так і для військової розвідки.

Сер Майк Віґстоун, який командує штабом Королівських військово-повітряних сил Британії, заявив, що російські супутники постійно наближаються до супутників інших країн на орбіті. За його словами, вони або шпигують за супутниками, або планують здійснити щось значно більш агресивне.

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Крім того, російські хакери намагаються здійснювати приховані, невеликі атаки на цивільну інфраструктуру західних країн, так щоби їхню причетність до Росії важко було відстежити.

Напередодні вторгнення російських військ в Україну 24 лютого, кібератака проти української інтернет-структури була настільки масштабною, що зачепила навіть потужності американської комунікаційної компанії Viasat, спричинивши перебої для мільйонів користувачів.

Голови відділів космічної безпеки західних країн застерігають, що агресивні наміри Росії в космосі стають дедалі більш очевидними, і потребують відсічі.

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зв’язок (398) супутник (302)


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Топ коментарі
+37
Видели мы сегодня атаку по спутнику башней танка.
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11.05.2022 22:18 Відповісти
+21
Ліквідуйте російський "глонас" і не буде вам гемору!
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11.05.2022 22:23 Відповісти
+16
Наближається:

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11.05.2022 22:20 Відповісти
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Видели мы сегодня атаку по спутнику башней танка.
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11.05.2022 22:18 Відповісти
В мене сьогодні пропадав сигнал з усіх супутників. Мабуть це наслідки кацапських перешкод.
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11.05.2022 22:20 Відповісти
Наближається:

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11.05.2022 22:20 Відповісти
Сильно перебільшують силу москалів.
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11.05.2022 22:20 Відповісти
Пора вдарить Рогозина по его батуту !!!
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11.05.2022 22:21 Відповісти
Проти військового використання GPS борються.
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11.05.2022 22:22 Відповісти
Вчера зарегился и сегодня уже умные мысли в голову пришли? - В спам. А потом в бан.
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11.05.2022 22:33 Відповісти
А ви, коли зареєструвались, скільки місяців чекали щоб щось написати?)
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11.05.2022 22:40 Відповісти
Щось взагалi, чи щось провокацiйне?
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12.05.2022 11:23 Відповісти
Хроніки агонії *****
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11.05.2022 22:23 Відповісти
Ліквідуйте російський "глонас" і не буде вам гемору!
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11.05.2022 22:23 Відповісти
Это - ещё Сирия. Американский GPS из первого попавшегося гастронома Волмарт присобачен чёрте-чем к панели российской сушки.



Так шта, тут, как в анекдоте:

"Простите, но ваша схема не может работать! Как же она применяется в производстве?"
"Применяется... и не работает!"
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11.05.2022 22:33 Відповісти
Съёмный. Чтоб не ********.
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11.05.2022 22:35 Відповісти
Не чёрти чем.. а струбцыной, с пластиной крепления GPS приклёпанной к нему заклёпками.
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11.05.2022 23:28 Відповісти
Страшно до всрачки.
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11.05.2022 22:23 Відповісти
Можно в ответ российских космонавтов с МКС своим ходом на расию домой отправить.
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11.05.2022 22:32 Відповісти
Что и следовало ожидать от кацапни. Космическая группировка ИСЗ , военного назначения, у них довольно большая, и справиться с ней может только ВКС США.
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11.05.2022 22:42 Відповісти
Это уже считается нападением на НАТО,и США,или еще нет?
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11.05.2022 22:42 Відповісти
Кацапи палять замасковані падлянки. Допомагають,розуміти яку гидоту прогавили
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11.05.2022 22:44 Відповісти
Сомневаюсь что русня способна на звёздные войны вообще, вот Китай вполне
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11.05.2022 22:45 Відповісти
Так може вже час вжити які небудь заходи у відповідь нашим американським друзям ?
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11.05.2022 22:55 Відповісти
О бл я новина.... нас місяць назад назад такий "Сусанин" питався вести по зхідній Україні... якби зазделегідь не обговорювали маршрут.... були би в рашке...
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11.05.2022 22:56 Відповісти
Красиво они затягивают петлю на своей шее. Сахарная вата, просто таки))
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11.05.2022 23:07 Відповісти
А чё до сих пор работает гланас и литають пида рассийские гравицаппы.
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11.05.2022 23:40 Відповісти
позбивати увесь кацапський мотлох з орбіти
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11.05.2022 23:43 Відповісти
Так чего жаловаться? Выключите ГЛОНАСС, это даже проще чем писать жалобы... Переведите им Норд на экватор в районе 0Е.
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11.05.2022 23:50 Відповісти
Источники сообщают, что вчерашняя встреча президента Зеленского с госсекретарем Блинкеном прошла на самом деле очень тяжело. Американцы высказали ряд крупных претензий к украинской власти. Претензии касались НАБУ, управления госкомпаниями (Нафтогаз, Нацбанк), судебной системы и подобное. Отдельно, и почти в ультимативной форме, был затронут вопрос олигарха Игоря Коломойского. Попытка Зеленского убедить госсекретаря США, что вопрос Коломойского будет решен через закон об олигархах, Блинкен оставил без реакции. Понимайте, как знаете.

Источники сообщают так же, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с Россией. Не в буровь, а в глаз. Без Ермака Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, его нынешние дутые 30% запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.

Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд? А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.

Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много чтобы просто взять и уйти, обретают ощутимую форму. В ближайшие месяцы и Зеленскому, и всему Офису президента придется крайне не сладко.

Способов давления на Офис президента у американцев - более чем. Например фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент… С очень даже интересными акцентами.
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11.05.2022 23:50 Відповісти
Ну,знач , повинні почати воювати з мордором у космосі.
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12.05.2022 00:06 Відповісти
то відключити GPS в мордорі
якщо він їм так заважає
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12.05.2022 00:23 Відповісти
Росія тільки гадить всьому світу. Це країна-гад.
То свої міни по всьому чорному морю розкидала, то gps глушить.

Пора вже збити всі її супутники.
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12.05.2022 01:19 Відповісти
Если Россия атакует орбиту, то готова к атаке с орбиты.
Можно подумать, нельзя выключить свет в самой России.
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12.05.2022 03:56 Відповісти
рассосия со своими анало говнетами глушит сигнал... закончится тем, что вычислят спутники-постановщики помех и просто их собьют... потому как и техника кацапская анало говнетная, и головы анало говнетные...
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12.05.2022 05:51 Відповісти
глупо написано,
спутники GPS россия не может атаковать,
глушит сигнал спутника может только на земле и не на очень большом расстоянии где стоит глушилка
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12.05.2022 06:45 Відповісти
Кацапи ракова пухлина людства.
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12.05.2022 10:09 Відповісти
 
 